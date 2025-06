Adesso toont eerste losse toetsenborden met aparte Copilot-knop

De eerste losse toetsenborden met een aparte Copilot-knop lijken snel in de verkoop te gaan. Adesso toont op de Computex een aantal losstaande modellen in verschillende vormen en versies.

Tweakers spotte de toetsenborden op de stand van Adesso, een fabrikant van randapparatuur die ook in Nederland producten levert. Adesso zegt ook op zijn website dat het meerdere toetsenborden levert waarop een aparte Copilot-knop staat. Afhankelijk van de formfactor bevindt die zich rechtsonder of rechts van het midden, naast de rechtse Control-knop, waar op de meeste toetsenborden een Function-knop of soms een Windows-knop zit.

Zo'n aparte knop zit al op veel moderne laptops, specifiek modellen die bedoeld zijn voor AI-toepassingen. Die laptops hebben socs met een npu, zoals de recente Snapdragon X Elite of de nieuwe Intel Lunar Lake-generatie. Op laptops met die socs zit steeds vaker een aparte toets waarmee gebruikers de Copilot-assistent in Windows 11 kunnen oproepen.

Nu lijken voor het eerst ook losse toetsenborden met die knop uit te komen, hoewel het niet met zekerheid is te zeggen dat Adesso de eerste fabrikant is met dergelijke toetsenborden. Het bedrijf heeft meerdere modellen in de CyberTouch-reeks uitgebracht, waaronder zowel standaard modellen als mechanische modellen. Ook is er een ergonomisch model, de EasyTouch 690. Het is nog niet bekend wanneer die modellen in de winkel komen te liggen en wat ze gaan kosten.