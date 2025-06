Minisforum toont AtomMan-mini-pc met waterkoeler en model met smalle, hoge vorm

Minisforum heeft op de Computex een nieuwe mini-pc aangekondigd met een waterkoeler. De AtomMan X7 Pt heeft geen ingebouwde gpu, maar bevat wel een Ryzen 8-soc. De fabrikant komt verder met een mini-pc met een smalle, maar hoge formfactor met een ingebouwde RTX 4070.

Minisforum toont de producten tijdens de Computex. Het gaat om twee mini-pc's binnen de AtomMan-lijn, een submerk dat het bedrijf eerder dit jaar begon en waarvan Minisforum vorige maand al een eerste model toonde. De AtomMan X7 Pt is dan ook een iets aangepaste variant van de eerdere X7 Ti. Het opvallendste verschil van de nieuwe Pt is dat die waterkoeling heeft. Minisforum zegt niet wat voor waterkoeling dat is, maar Tweakers zag op de beursstand dat de radiator van de koeling boven in het apparaat zit, nog boven het cpu-blok. Het moederbord zit onder in het apparaat.

De mini-pc heeft een AMD Ryzen 8 8945HS-soc aan boord. Die heeft weliswaar de Radeon 780M-igpu, maar de X7 Pt heeft geen losse videokaart. Gebruikers kunnen die aansluiten via een Oculink-poort die op de pc zit. De mini-pc heeft verder twee 2,5Gbit-ethernetpoorten en twee USB4-poorten, naast een HDMI-poort en vier USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten.

Minisforum toont naast de X7 Pt ook de G7 Ti, een mini-pc met een opvallend hoge en smalle formfactor. Het model meet 396,5 x 236 x 32,5mm, maar bevat ondanks zijn vorm een ingebouwde GeForce RTX 4070-gpu. Minisforum voorziet de mini-pc, die ook onder het AtomMan-merk valt, van een Core i9 14900HX-soc. De pc bevat verder twee M.2 2280-ssd's en heeft een ethernetpoort, twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en video-output via HDMI 2.1.

De pc draait op Windows 11, maar Minisforum zet daar ook zijn eigen Control Center-software op. Daarmee kunnen gebruikers zaken als de ventilators en rgb-verlichting aansturen. Die software was ook al eerder beschikbaar op de V3-tablet die het eerder dit jaar aankondigde. Het bedrijf zegt tegen Tweakers dat het al zijn toekomstige hardware van die software zal voorzien.