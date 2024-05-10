Minisforum brengt S100-computestick met Intel N100 en power-over-ethernet uit

Minisforum is begonnen met de verkoop van de S100-computestick. Dat is een kleine computer met een Alder Lake-N-processor van Intel en een 2,5Gbit/s-ethernetpoort met power-over-ethernet. Het apparaat kan met een HDMI-kabel worden aangesloten op een scherm.

Minisforum biedt de S100 in zijn Europese webwinkel aan voor 259 euro. Het bedrijf kondigde de computestick in januari al aan, maar begint nu met de verkoop. De S100 is een kleine computer in stickformaat met een afmeting van 152x58x18,55mm. Het is een compacte Windows-pc die draait op een Intel N100-processor, die vier cores, vier threads en een geïntegreerde gpu heeft. De computestick heeft verder 8GB aan Lpddr5-singlechannelgeheugen en 256GB-opslagruimte.

De S100 heeft draadloze internetverbindingen via Wi-Fi 6 of Bluetooth 5.2, maar werkt ook met een vaste verbinding. Het apparaat heeft een 2,5Gbit-ethernetpoort. Die ondersteunt ook power-over-ethernet, zodat gebruikers geen aparte stroomvoorziening hoeven te gebruiken. Het apparaat heeft verder een HDMI-aansluiting, in tegenstelling tot een connector zoals veel computesticks hebben. Wel heeft de S100 een USB-C-poort voor een DisplayPort-video-out. Daarmee kunnen twee 4k-monitoren op het apparaat worden aangesloten.

Er zitten verder nog twee USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten op het apparaat, naast de ene USB-C-poort. Het model heeft een vaste prijs; in tegenstelling tot de meeste Minisforum-hardware zijn er geen verschillende configuraties beschikbaar.