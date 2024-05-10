Minisforum brengt S100-computestick met Intel N100 en power-over-ethernet uit

Ik ben vooral benieuwd hoe en waarvoor je zo’n soort PC gebruikt. Als ik zo’n apparaatje zie denk ik meteen dat is tof dat wil ik ook wel, maar vervolgens kan ik niet echt verzinnen wat ik er mee zou moeten doen
Die stick-systemen worden vooral gebruikt als mediaspeler voor televisies, te vervangen van de onboard "smart" software. Je steekt zo'n ding in de HDMI-poort van je TV en gebruikt het voor Youtube, Netflix en Steam. Het apparaat is klein genoeg dat je de TV nog steeds plat tegen de muur kan hangen.
Ze zijn ook populair als mobiel workstation want ze passen letterlijk in je zak. Als je thuis en op kantoor een monitor hebt staan met USB-dock en een toestenbord muis dan hoef je geen hele laptop mee te slepen maar alleen dit dingetje.
Zelf gebruik ik zo'n computer als laptop/tablet. Samen met een touchscreen en een powerbank (en eventueel een keyboard) heb je een volledig systeem.
Het eerste voordeel is dat ik een groter en beter scherm heb dan de meeste laptops en een grotere accu dan de meeste laptops, voor een kwart van de prijs van een vergelijkbare laptop (laptops accus zijn bv schandalig duur omdat je vast ziet aan de fabrikant van je laptop).
Het tweede voordeel is dat ik de onderdelen zelf kan combineren en vervangen. Soms neem ik een klein usb-toetsenbord mee, soms een mechanisch moordwapen, soms heb ik genoeg aan een onscreen keyboard. Soms neem ik een lichgewicht powerbank mee, soms een zwaar monster, soms alleen een USB-C kabel.
Als je een moderne telefoon hebt (ik niet) kun je de computer én powerbank thuis laten en het scherm direct op je telefoon aansluiten.
Het derde voordeel is dat alle onderdelen precies op maat zijn. Bij een latop moet je altijd een compromis sluiten tussen scherm, batterij, CPU, etc... Je kan een beetje configureren maar niet heel veel. Om precies te krijgen wat je wil kom je al snel bij de duurdere modellen uit waar je ook betaalt voor zaken die je niet nodig hebt. Zo hebben de meest laptops (imho) een veel te zware CPU voor hoe ze gebruikt worden. Een beetje websites browsen gaat prima op een 10 jaar oude CPU, maar heel zuinig zijn die niet. Meestal is RAM de bottleneck, niet de CPU.
Laptops met een zuinige én goedkope CPU én veel RAM zijn behoorlijk zeldzaam.
Accu's voor laptops zijn al snel dubbel zo duur als een powerbank met dezelfde capaciteit. Als je er meerdere wil hebben wordt het al snel een dure grap. Bijkomend nadeel is dat je ze niet los kan opladen, daarvoor moet je ze in de laptop steken. Je kan dus niet je reserve accu's opladen terwijl je werkt.
Mijn powerbanks hebben daar geen last van, die kan ik aan iedere USB-poort opladen.
Het eerste nadeel van deze setup is dat losse onderdelen minder handig zijn dan een alles-in-een-doos.
Het tweede nadeel is dat ik vrij veel overhead heb omdat alle in z'n eigen behuizing zit. Dat maakt het allemaal vrij zwaar. Een groot scherm en (met name) een grote powerbank brengen ook zeker gewicht met zich mee. In het totaal is meer dan 2 kilo en dat is vrij veel voor een laptop. Let wel, dat is niet zwaarder dan kant-en-klare met vergelijkbare specs, accu's zijn nu eenmaal zwaar.
Maaar... ik kan de accu en computer los halen en met een USB-kabel op tafel leggen zodat ik het gewicht niet in mijn handen hoef te dragen en alleen het scherm vast heb.
Een ander voordeel van dit systeem is dat ik onderdelen kan vervangen in plaats van de hele laptop weg te moeten gooien als één onderdeel stuk gaat of te oud is. Het toetsenbord of het scherm van je laptop vervangen is al snel een erg dure grap die niet de moeite waard is voor een oudere laptop. Een nieuwe laptopaccu van een zinnig formaat (10.000mAH) kost meer dan 100 euro. Die van mij is 20.000 mAH en kost 35 euro.
Goed voor het milieu, goed voor de repareerbaarheid, goed voor mijn portemonnee.
Het is nog een beetje te nieuw om veel te zeggen over hoe handig het in praktijk is, ik ben nu met magneetjes aan het knutselen zodat ik onderdelen als de powerbank makkelijk kan losmaken.
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 15:43]