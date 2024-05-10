Minisforum brengt S100-computestick met Intel N100 en power-over-ethernet uit

Minisforum is begonnen met de verkoop van de S100-computestick. Dat is een kleine computer met een Alder Lake-N-processor van Intel en een 2,5Gbit/s-ethernetpoort met power-over-ethernet. Het apparaat kan met een HDMI-kabel worden aangesloten op een scherm.

Minisforum biedt de S100 in zijn Europese webwinkel aan voor 259 euro. Het bedrijf kondigde de computestick in januari al aan, maar begint nu met de verkoop. De S100 is een kleine computer in stickformaat met een afmeting van 152x58x18,55mm. Het is een compacte Windows-pc die draait op een Intel N100-processor, die vier cores, vier threads en een geïntegreerde gpu heeft. De computestick heeft verder 8GB aan Lpddr5-singlechannelgeheugen en 256GB-opslagruimte.

De S100 heeft draadloze internetverbindingen via Wi-Fi 6 of Bluetooth 5.2, maar werkt ook met een vaste verbinding. Het apparaat heeft een 2,5Gbit-ethernetpoort. Die ondersteunt ook power-over-ethernet, zodat gebruikers geen aparte stroomvoorziening hoeven te gebruiken. Het apparaat heeft verder een HDMI-aansluiting, in tegenstelling tot een connector zoals veel computesticks hebben. Wel heeft de S100 een USB-C-poort voor een DisplayPort-video-out. Daarmee kunnen twee 4k-monitoren op het apparaat worden aangesloten.

Er zitten verder nog twee USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten op het apparaat, naast de ene USB-C-poort. Het model heeft een vaste prijs; in tegenstelling tot de meeste Minisforum-hardware zijn er geen verschillende configuraties beschikbaar.

Minisforum S100Minisforum S100 2Minisforum S100 3

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-05-2024 10:03
133 • submitter: TheVivaldi

10-05-2024 • 10:03

133

Submitter: TheVivaldi

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Minisforum S100

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
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Reacties (133)

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CAPSLOCK2000
10 mei 2024 11:10
Dang, mooi ding, nette prijs.
Ik heb net een broertje gekocht en heb dus een hoop van dit soort apparaatjes bekeken.

Al die stick-pc's zijn ongeveer even groot, deze is iets langer en smaller dan de rest, maar we hebben het over millimeters verschil. Ik zou het niet eens noemen als de formfactor niet de hele reden is om zo'n computer te kopen.

De prijs is netjes, voor een N100 lijkt het misschien duur maar stickpc's kosten nu eenmaal wat meer. Binnen ze categorie is de prijs netjes.

Deze is actief gekoeld met een piepklein ventilatorje. Deze chip heeft niet veel koeling nodig maar zo'n kleine ventilator zal daar toch hard voor moeten werken. Toch zal het ding wel vrij warm worden en tegen thermische grenzen aanlopen áls je het systeem gaat pushen.

RAM en storage zijn waarschijnlijk vastgesoldeerd en dus niet upgradebaar.
Dit model heeft 8GB RAM. Ik vind dat te weinig, maar misschien ben ik een beetje verwend.
Het gaat om DDR5 geheugen. N100 zie je ook vaak met DDR4. DDR5 zou wat zuiniger en sneller moeten zijn maar in de meeste benchmarks blijkt het (in dit geval) eigenlijk geen verschil te maken.

De N100 CPU's zijn vrij zuinig, de meeste moederborden voor die CPU helaas niet. Ik verwacht een idle verbruik van 5-10W en een maximum verbruik van 20-25W. Andere fabrikanten van N100 systemen laten vrij veel steken vallen als het om de BIOS gaat waardoor hun systemen niet erg efficiengt zijn (voor een N100). Ik hoop dat minisforum wel de moeite heeft genomen om mobo & bios te optimaliseren want dan zou het nog een paar W zuiniger moeten (en een 1W verschil is al veel als je het hebt over een totaal van 5W).
Als je een telefoon met USB-C PD hebt kun je dit systeem draaien vanaf de accu van je telefoon, zo zuinig zijn die chip

Ik ken geen andere stickpc met POE, al had ik gedacht dat je het systeem zou kunnen voeden met POE, het is er zuinig genoeg voor.

Het aantal aansluitngen (usb,hdmi,etc) is nogal karig, dat doe de concurrentie beter.
Er is geen aparte aansluiting voor de voeding, die loopt via de ene USB-C poort.

De "volledige" USB-C poort is erg fijn, daarmee hoef je maar 1 kabel op je beeldscherm aan te sluiten voor voeding en beeld. Minder kabels is minder gedoe, maar aangezien het ook de voedingskabel is kun je de USB-C kabel alleen gebruiken in combinatie met een apparaat dat voeding via USB-C PD aanbiedt.

De adapater is 65W en dat is overkill voor een N100 maar zal nodig zijn voor PoE.


Mocht je geinteresseerd zijn kijk dan ook eens naar de merken MeLE en Morefine, die verkopen ook N100 in deze formfactor.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 15:43]

johnbetonschaar @CAPSLOCK200010 mei 2024 11:42
Ik ben vooral benieuwd hoe en waarvoor je zo’n soort PC gebruikt. Als ik zo’n apparaatje zie denk ik meteen dat is tof dat wil ik ook wel, maar vervolgens kan ik niet echt verzinnen wat ik er mee zou moeten doen :+
Verwijderd @johnbetonschaar10 mei 2024 12:26
Een leuk internet/Office pc'tje die je met klittenband achter op je monitor kan plakken?
Goldwing1973 @Verwijderd10 mei 2024 12:45
Wat is er mis met een NUC? daar zit zelfs een plaat bij om 'm op de VESA vast te schroeven
xxs @Goldwing197311 mei 2024 14:47
NUC is EOL.

Customer Support Status & Discontinuation Notices for Intel® NUC Products.
Goldwing1973 @xxs11 mei 2024 18:00
Gaat verder onder Asus.
BHD294 @xxs11 mei 2024 18:03
Dacht dat Asus het had overgenomen, kan het mis hebben?
360Degreez @Goldwing197310 mei 2024 13:59
Deze stick is ideaal als je flexwerkplekken hebt met USB-C dockingstations. Iedereen zijn eigen stick en zitten waar je zitten wilt. Werknemers hoeven dan ook geen laptops meer mee te zeulen.

Toetsenborden en muizen kan je wel persoonlijk houden. Die berg je dan aan het einde van de werkdag op in een kast of kluis eventueel gelabeld met de naam van de collega.

Ik snap dit wel.
Verwijderd @Goldwing197310 mei 2024 18:22
Een NUC is in de regel een stuk duurder.
ultimasnake @johnbetonschaar10 mei 2024 12:40
Kleine media center, emulatie machine, kantoor pctje voor wat office achtige zaken… soms vraag je jezelf wel eens af waarom een gemiddeld persoon zo een enorme ATX kast nodig heeft die vooral bestaat uit lucht, uitbreidingssloten waar nooit iets in gaat en met drive bays die tegenwoordig niet meer gebruikt worden :)
johnbetonschaar @ultimasnake10 mei 2024 12:54
Ja ik ben een groot fan van kleine computertjes alleen daarvoor zijn al zo ontzettend veel alternatieven die niet direct een stick PC hoeven te zijn maar gewoon een klein vierkant kastje. Vaak krijg je daar significant meer power en aansluitmogelijkheden in, dus als je de boel niet heel vaak hoeft te verplaatsen lijkt me dat de betere optie.
PjotterP @ultimasnake10 mei 2024 16:36
ik ben fan van fleine PCs, maar ook van normale PCs. Zo enorm is een ATX kast nou ook weer niet. En die zijn echt wel een stuk stiller voor dezelfde performance, zelfs als het alleen om office taakjes gaat. Tenzij passief gekoeld, maken veel kleine PCs een rotgeluid als je ook maar een beetje meer doet. Bijvoorbeeld teams video of een grote excel of uitgebreide powerpoint.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 15:43]

CAPSLOCK2000
@johnbetonschaar10 mei 2024 12:40
Ik ben vooral benieuwd hoe en waarvoor je zo’n soort PC gebruikt. Als ik zo’n apparaatje zie denk ik meteen dat is tof dat wil ik ook wel, maar vervolgens kan ik niet echt verzinnen wat ik er mee zou moeten doen :+
Die stick-systemen worden vooral gebruikt als mediaspeler voor televisies, te vervangen van de onboard "smart" software. Je steekt zo'n ding in de HDMI-poort van je TV en gebruikt het voor Youtube, Netflix en Steam. Het apparaat is klein genoeg dat je de TV nog steeds plat tegen de muur kan hangen.

Ze zijn ook populair als mobiel workstation want ze passen letterlijk in je zak. Als je thuis en op kantoor een monitor hebt staan met USB-dock en een toestenbord muis dan hoef je geen hele laptop mee te slepen maar alleen dit dingetje.

Zelf gebruik ik zo'n computer als laptop/tablet. Samen met een touchscreen en een powerbank (en eventueel een keyboard) heb je een volledig systeem.

Het eerste voordeel is dat ik een groter en beter scherm heb dan de meeste laptops en een grotere accu dan de meeste laptops, voor een kwart van de prijs van een vergelijkbare laptop (laptops accus zijn bv schandalig duur omdat je vast ziet aan de fabrikant van je laptop).

Het tweede voordeel is dat ik de onderdelen zelf kan combineren en vervangen. Soms neem ik een klein usb-toetsenbord mee, soms een mechanisch moordwapen, soms heb ik genoeg aan een onscreen keyboard. Soms neem ik een lichgewicht powerbank mee, soms een zwaar monster, soms alleen een USB-C kabel.
Als je een moderne telefoon hebt (ik niet) kun je de computer én powerbank thuis laten en het scherm direct op je telefoon aansluiten.

Het derde voordeel is dat alle onderdelen precies op maat zijn. Bij een latop moet je altijd een compromis sluiten tussen scherm, batterij, CPU, etc... Je kan een beetje configureren maar niet heel veel. Om precies te krijgen wat je wil kom je al snel bij de duurdere modellen uit waar je ook betaalt voor zaken die je niet nodig hebt. Zo hebben de meest laptops (imho) een veel te zware CPU voor hoe ze gebruikt worden. Een beetje websites browsen gaat prima op een 10 jaar oude CPU, maar heel zuinig zijn die niet. Meestal is RAM de bottleneck, niet de CPU.
Laptops met een zuinige én goedkope CPU én veel RAM zijn behoorlijk zeldzaam.

Accu's voor laptops zijn al snel dubbel zo duur als een powerbank met dezelfde capaciteit. Als je er meerdere wil hebben wordt het al snel een dure grap. Bijkomend nadeel is dat je ze niet los kan opladen, daarvoor moet je ze in de laptop steken. Je kan dus niet je reserve accu's opladen terwijl je werkt.
Mijn powerbanks hebben daar geen last van, die kan ik aan iedere USB-poort opladen.

Het eerste nadeel van deze setup is dat losse onderdelen minder handig zijn dan een alles-in-een-doos.
Het tweede nadeel is dat ik vrij veel overhead heb omdat alle in z'n eigen behuizing zit. Dat maakt het allemaal vrij zwaar. Een groot scherm en (met name) een grote powerbank brengen ook zeker gewicht met zich mee. In het totaal is meer dan 2 kilo en dat is vrij veel voor een laptop. Let wel, dat is niet zwaarder dan kant-en-klare met vergelijkbare specs, accu's zijn nu eenmaal zwaar.

Maaar... ik kan de accu en computer los halen en met een USB-kabel op tafel leggen zodat ik het gewicht niet in mijn handen hoef te dragen en alleen het scherm vast heb.

Een ander voordeel van dit systeem is dat ik onderdelen kan vervangen in plaats van de hele laptop weg te moeten gooien als één onderdeel stuk gaat of te oud is. Het toetsenbord of het scherm van je laptop vervangen is al snel een erg dure grap die niet de moeite waard is voor een oudere laptop. Een nieuwe laptopaccu van een zinnig formaat (10.000mAH) kost meer dan 100 euro. Die van mij is 20.000 mAH en kost 35 euro.
Goed voor het milieu, goed voor de repareerbaarheid, goed voor mijn portemonnee.

Het is nog een beetje te nieuw om veel te zeggen over hoe handig het in praktijk is, ik ben nu met magneetjes aan het knutselen zodat ik onderdelen als de powerbank makkelijk kan losmaken.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 15:43]

johnbetonschaar @CAPSLOCK200010 mei 2024 12:52
Ah dus eigenlijk als flexibeler alternatief voor een laptop dus?

Ik zie er inderdaad wel voordelen in, echter voor mij persoonlijk komt het eigenlijk bijna nooit voor dat ik op pad ben en geen laptop kan of wil meenemen, en dan neem ik meestal ook nog een extra power bank mee, dus daarmee kan ik de meeste van deze use cases al wel afdekken. Wat ik me wel kan voorstellen is als je je juist tussen werkplekken begeeft waar je al kb + scherm hebt maar alleen het computertje meeneemt, bijvoorbeeld als je vaak gebruik maakt van shared workspaces. Ik zou er dan waarschijnlijk een thin client van maken naar een dikke workstation die je dan overal remote kan gebruiken.

Het heeft wel een hoge aaibaarheids factor zo'n apparaatje dus ik snap de aantrekkingskracht wel ;)
CAPSLOCK2000
@johnbetonschaar10 mei 2024 13:05
Ah dus eigenlijk als flexibeler alternatief voor een laptop dus?
Ja, een alternatief voor een 2-in-1 convertible laptop/tablet om precies te zijn.
echter voor mij persoonlijk komt het eigenlijk bijna nooit voor dat ik op pad ben en geen laptop kan of wil meenemen
Dat is niet mijn probleem, dit is ter vervanging van de laptop die ik dusver mee sleep.
De direct aanleiding is dat het toetsenbord van mijn laptop te groot is voor de keukentafel tijdens spelletjesavond. Ik wilde dus eigenlijk een tablet kopen maar bent totaal afgeknapt op die markt.
Toen wilde ik een 2-in-1 convertible laptop/tablet kopen maar die blijken niet handig te zijn en enorm duur.
Losse onderdelen geven me wel de flexibiliteit en de kracht die ik zoek tegen een schappelijke prijs.
Rob Coops @johnbetonschaar10 mei 2024 13:01
Handig voor signage, denk aan een reclame bord in een winkel waar je regelmatig de informatie wil aanpassen, of de touch schermen bij MacDonalds bijvoorbeeld maar dan voor bedrijven die niet een geheel custom systeem kunnen laten bouwen omdat ze er vele tienduizenden van bestellen.

Handig voor een oudere TV waar je toch Netflix en Youtube wil kijken bijvoorbeeld. Of een simpele PC die wat licht office werk doet, af en toe een emailtje verstuurt en voor de rest voor pintrest en facebook wordt gebruikt (voor je tante bijvoorbeeld). Ook leuk als je een relatief goedkope x86 pc die je makkelijk even mee neemt, of het nu voor development is of een emulator, misschien wat media streaming of een simpele load generator etc...

Ik zou zeggen dat je het ding kunt gebruiken voor al die situaties waar je een x86 PC zou kunnen gebruiken maar simpel weg de ruimte fysiek, energie verbruik of qua budget niet hebt om een volledige ATX kast of laptop te gebruiken en de compute vereisten relatief laag zijn. Want ondanks dat the N100 CPU geen slechte is voor zijn formaat mag je er geen wonderen van verwachten natuurlijk.
ultimasnake @Rob Coops10 mei 2024 14:05
Voor infotainment systemen is dit een enorme overkill. Het gros kan af met raspberry-pi achtige devices (in rekenkracht) en heb ze zelfs gezien waarbij ze gewoon een ingebouwde browser gebruikte om een knappe omgeving die zichzelf kan refreshen te openen…. En als echte hoe ‘simpel kan een oplossing zijn’ een usb stickje (op een verlengkabel) met wat mp4tjes in een loopje waarvan sommige statisch zijn.
Rob Coops @ultimasnake11 mei 2024 15:16
Het hangt een beetje af van wat je wil doen dit ding kan 2x 4k aan sturen en als dat alles is wat nodig is en je hebt ook net even meer nodig dan een rpi kan bieden of en dat is zeker niet zeldzaam je wil Windows want al je systemen zijn Windows en je hebt simpel weg geen kennis in huis om een rpi te gebruiken.

Natuurlijk kan het simpler, ik heb nog wel een oplossing gesoldeerd die (toen nog scart tvs) van een signaal voorzag en op die manier reclame uitingen kon plaatsen. Een simpele USB stick met een of een aantal images en gaan met die banaan.

Maar je moet niet vergeten dat er meer dan genoeg organisaties zijn die geen kaas van IT gegeten hebben een puistenkop in een hoekje hebben zitten en simpel weg even twee schermen met wat reclame nodig hebben. Dan kun je kosten willen besparen of gewoon simpel even iets neer zetten waar van je weet dat je het binnen een uurtje draaiend heb... Tijd is ook geld en als je weinig tijd hebt maar twee schermen aan hoeft te sturen en het bijvoorbeeld voor een promotie is op een conventie of zo dan past die paar honderd extra met de zekerheid dat het simpel is om op te zetten echt wel in het budget en de onbepaalde tijd die je IT staf nodig heeft om Linux uit te vogelen gewoon niet.

Ik zeg zeker niet dat het de beste oplossing is maar je zult je verbazen hoe veel bedrijven bijvoorbeeld voor een conventie gemak en simplificatie kiezen over een paar rot centen besparen met een verhoogd risico dat als er iets mis gaat de mensen die in de booth staan geen idee hebben hoe ze het op moeten lossen.
RoyTrenneman @johnbetonschaar10 mei 2024 12:41
Client voor een video applicatie? Tenminste, daarom werd mijn interesse gewekt.
ibmpc @johnbetonschaar10 mei 2024 15:22
Als er een echte TPM in zit en niet een fTPM, dan kun je hem prima gebruiken als POS, Kiosk of W365boot device.
KevinvG @johnbetonschaar10 mei 2024 18:24
Bij een werkgever in het verleden werd deze form factor gebruikt voor een groot aantal digital signage over een groot gebied.
SuperDre @CAPSLOCK200010 mei 2024 22:04
Ik ken geen andere stickpc met POE, al had ik gedacht dat je het systeem zou kunnen voeden met POE, het is er zuinig genoeg voor.
Maar je kunt dit systeem ook juist voeden via PoE, dat staat duidelijk op de site:
The S100 RJ45 2.5G network port supports Power over Ethernet (POE) technology, enabling power supply to the PC through this network port.
CAPSLOCK2000
@SuperDre10 mei 2024 22:20
Hmm, interessant, waar lees je dat?
Ik zie wel: https://store.minisforum.de/en/products/minisforum-s100
The RJ45 2.5G port supports PoE (Power over Ethernet) power delivery technology and complies with the IEEE standard 802.3at. It can provide both power and data transmission for PoE-enabled devices over a single network cable.
Dat leg ik uit als het apparaat PoE kan leveren aan andere apparaten, maar eerlijk gezegd zou omgekeerd logischer zijn.

Bij het kopje USB-C staat ook "Or use the PoE function to power the device.". Dat is helaas een beetje ambigu maar het kan betekenen dat je de pc zo kan voeden.
SuperDre @CAPSLOCK200011 mei 2024 18:12
https://store.minisforum.com/products/minisforum-s100
Spekkie88 @CAPSLOCK200010 mei 2024 19:16
Wacht, dit ding kan je niet van power VOORZIEN via poe? Dat leek me nu juist een killer feature...
Wat moet dit ding als poe host?
SuperDre @Spekkie8810 mei 2024 22:04
Dat kan dus wel:
The S100 RJ45 2.5G network port supports Power over Ethernet (POE) technology, enabling power supply to the PC through this network port.
mr_evil08 @CAPSLOCK200011 mei 2024 16:36
Vaak is een sdxc kaartje wel mogelijk in deze dingen.
AJediIAm @CAPSLOCK200010 mei 2024 14:15
Kunnen ze deze comment niet boven het artikel zetten? Dit is meer informatief en diepgaander dan het hele artikel :Y)
beerse 10 mei 2024 10:28
Wel mooi dat het ook met PoE gevoed kan worden. Hopelijk ook met Power-over-USB.

Over de PoE: Hoeveel gebruikt deze stick dan zelf en hoeveel is er dan nog beschikbaar voor de voeding naar usb apparatuur? Een muis en/of toetsenbord moet wel aan te sluiten zijn, maar de volgende usb-power-vragende aansluiting kan de PoE zomaar te veel belasten.

Bestaat er ook Power-Over-HDMI of zo?

[Reactie gewijzigd door beerse op 22 juli 2024 15:43]

Admiral Freebee @beerse10 mei 2024 10:39
Dit schrijft Minisforum over het apparaat:
The RJ45 2.5G port supports PoE (Power over Ethernet) power delivery technology and complies with the IEEE standard 802.3at. It can provide both power and data transmission for PoE-enabled devices over a single network cable. No additional wiring is required, saving space, and the devices can be moved. A PoE device can supply power or remotely control multiple devices at the same time. This is very convenient for installing network equipment in shopping malls, college campuses, factories and other places.
Voor mij klinkt dat niet alsof het apparaat gevoed kan worden over PoE maar wel dat het zelf apparaten kan voeden over PoE. Dat verklaart gelijk waarom er een USB-C voeding van 65W wordt meegeleverd. 802.3at kan maximaal 25,5W leveren. Het apparaat zelf zal niet erg veel verbruiken (processor TDP is 6W) en een USB 3.2 gen 2 USB-A poort moet slechts 4,5W kunnen leveren.
Centauriprime @Admiral Freebee10 mei 2024 11:25
Het staat er wat gebrekkig misschien, maar het apparaat lijkt mij juist poe geschikt zodat je m zonder extra voeding achter een scherm kan hangen.
Admiral Freebee @Centauriprime10 mei 2024 11:30
Dat lijkt mij ook een meer nuttige use case, maar in dat geval kan het apparaat maximaal 25,5W ontvangen en zou dat dan genoeg zijn om alles aan te sturen met een aantal USB apparaten verbonden? Misschien wel, maar dan zou ik verwachten dat Minisforum geen 65W USB-C voeding meelevert, maar een voeding met minder vermogen.
MrBuzzkill @Admiral Freebee10 mei 2024 11:52
PoE++ bestaat ook?
Admiral Freebee @MrBuzzkill10 mei 2024 13:01
Volgens de specs sheet gaat het om 802.3at dus PoE+ en niet PoE++.
dasiro @Admiral Freebee10 mei 2024 11:39
Voor mij klinkt dat niet alsof het apparaat gevoed kan worden over PoE maar wel dat het zelf apparaten kan voeden over PoE. Dat verklaart gelijk waarom er een USB-C voeding van 65W wordt meegeleverd. 802.3at kan maximaal 25,5W leveren. Het apparaat zelf zal niet erg veel verbruiken (processor TDP is 6W) en een USB 3.2 gen 2 USB-A poort moet slechts 4,5W kunnen leveren.
niet iedereen heeft een PoE+ switch en als je hem in een monitor/tv steekt kan je hem zo via usb voeden en via wifi laten werken, dan heb je helemaal geen extra kabel nodig, dus in totaal kan je hem op 3 verschillende manieren voeden 8-)
ZinloosGeweldig @Admiral Freebee10 mei 2024 16:04
It can be connected to a docking station via a USB-C port, but it requires that docking station's power delivery capabilities. Or use the PoE function to power the device. If both are not available, it will not work.
Ietsje verder lezen ;).
bvanwijk @beerse10 mei 2024 10:36
Op de laatste foto staat naast de USBC poort ook PD, dus kan ook via die poort van stroom worden voorzien. Heb niet opgezocht of het beide tegelijk accepteert. Maar als je dus een monitor zou hebben met die USBC PD ondersteunt dan kan je 'm dus met één kabel aansluiten (PD en DP).
2TheMaxx @bvanwijk10 mei 2024 10:56
Ik vermoed van wel. Dit staat op de site:
Supports PD power supply
The USB-C port meets high bandwidth data transfer requirements (20Gbps in both directions) and also supports up to 100W (20V/5A) fast charging. Only one cable is needed, making the desktop more tidy.
Toevoeging, voor dat lage bedrag wordt er zelfs een adapter meegeleverd.
Specification of the adapter?
The package comes with a 65W PD adapter.

[Reactie gewijzigd door 2TheMaxx op 22 juli 2024 15:43]

cazzie 10 mei 2024 10:08
Can it run Linux? O-)

[Reactie gewijzigd door cazzie op 22 juli 2024 15:43]

DiGiBrAt @cazzie10 mei 2024 19:20
review van L1techs YouTube: S100-WLP Mercury Series from Minisforum Overview
Prince @cazzie10 mei 2024 11:26
Met alle respect voor deze toestelletjes; ze hebben vast hun use case, maar als je een home server wilt draaien of zelfs een mediacenter, dan zijn er veel betere alternatieven.

Hier bvb een Ryzen 3 4300U met 32GB RAM en 512GB SSD voor exact dezelfde prijs. Eens, het is wel "maar" een 1gbps poortje, maar dit toestel is wel uitbreidbaar en je kan onderdelen swappen. En het is veel krachtiger... Proxmox op en gaan... Én deze verbruikt ook maar 10W of zo idle - 0.24kWh per dag - max pakwel 0.5kWh.
A Lurker @Prince10 mei 2024 11:37
Andere formfactor, appels met peren dus.

Ik heb iets nodig van de grootte van een compute stick dus ga niet een nuc-size ding kopen omdat ie sneller is.
Prince @A Lurker10 mei 2024 18:57
Oh, andere formfactor, dus je mag dat niet vergelijken?
Ik mag van jou dus enkel praten over zaken die identiek zijn? Waar trek je de lijn? Zelfde chipsets, zelfde RAM, zelfde voeding, zelfde formfactor, zelfde kleur?

Alvast mijn oprechte excuses dat ik aan de rest van de lezers aangaf dat je voor dezelfde prijs een krachtiger systeem kon hebben, en dit heb gelinkt en dan nog wel met de woorden: "Met alle respect voor deze toestelletjes; ze hebben vast hun use case, maar als je een home server wilt draaien of zelfs een mediacenter, dan zijn er veel betere alternatieven.".

Ik zal de volgende keer zeker beter opletten en binnen de Tweakers community geen systemen vergelijken indien ze niet dezelfde formfactor hebben, noch aanhalen dat als de formfactor niet belangrijk is, onze mede-Tweakers meer waar voor hun geld kunnen halen uit andere systemen.
PhaeTom @Prince10 mei 2024 12:58
Prijs van de S100 is nu €219,- en op een DE site ipv Ali. Daarnaast vertrouw ik dit merk meer.
Prince @PhaeTom10 mei 2024 19:07
Je beseft dat half Bol.com vol staat met Ali spullen en dat deze voor 5x - 10x voor de prijs verkocht worden?
Het is trouwens niet Ali die je niet moet vertrouwen, maar sommige winkels op het Ali platform. Datzelfde geldt trouwens voor Bol.com én Amazon.
Indien de winkel nog maar net bestaat, of een prijs heeft die afwijkt van de vele andere winkels, dan is het "te goed om waar te zijn". Veel van deze winkels hebben overigens een cijfer achterin hun naam. Deze verkopen namelijk een tijd en dan sluit de winkel voordat de klachten binnen komen en beginnen ze onder een gelijkaardige naam opnieuw.
Heeft de winkel echter een 'echte' naam, antwoorden ze op de vragen, zijn de productomschrijvingen volledig, dan zit je meestal wel goed.
Ik heb op Ali zeker al > 100 zaken gekocht en heb nog maar 2x issues gehad.
1x een digitale microscoop die als 1080p stond, maar 720p bleek te zijn en 1x een zakje van 20 goedkope headsets waar er 5 in zaten waar er maar 1 kant bleek geluid te geven. Vast goedkoop wegens besparingen op QC.
CAPSLOCK2000
@Prince10 mei 2024 12:49
Met alle respect voor deze toestelletjes; ze hebben vast hun use case, maar als je een home server wilt draaien of zelfs een mediacenter, dan zijn er veel betere alternatieven.
Eeens, dit systeem moet je alleen kopen als het formaat je primaire eis is. Deze past in je zak of plat tussen je TV en de muur. Als je dat niet nodig hebt kun je meer waar voor je geld krijgen in een iets groter doosje dat dan ook nog eens beter gekoeld zal zijn.
killercow @cazzie10 mei 2024 10:26
Alles kan zo ongeveer linux draaien, tenzij het bewust is stk gemaakt met trusted boot troep.
ToolBee @killercow12 mei 2024 00:43
En voor de liefhebbers zelfs wel een Apple OS... ;)
Xm0ur3r @cazzie10 mei 2024 10:24
Vast wel, het is geen vreemde hardware zoals ik zie.
beerse @cazzie10 mei 2024 10:24
Natuurlijk draait het een linux. In het ergste geval moet je de juiste gegevens opsnorren/uitzoeken en een eigen gentoo-installatie maken. Mogelijk zijn hardware specifieke drivers een uitdaging.

Gezien hier geen os-specificatie wordt gegeven, ga ik blind uit van een "wintel" platform. Daarmee kan het msWindows draaien en daarmee ook de gemiddelde linux distributie draaien.
anpat 10 mei 2024 10:15
Staat op de site voor 219 nu, is het bestellen waard denk ik.
bugcyber @anpat10 mei 2024 21:10
Je kan beter gaan voor de N97 box van GMK @ €158 voor N97 + 12GB + 256GB ssd (+ een UBS to 2.5Gbe adapter aan €20 op Amazon of €11 op ali)
of €167 voor 512Gb ssd. (vermelde prijzen zijn inclusief btw, inport tax en verzending)
https://www.gmktec.com/pr...d9-4521-9dc3-9eacdaec355b
https://www.amazon.nl/XRR...-10-8-10-15/dp/B0B1QHVTZK
https://nl.aliexpress.com/item/1005005950888822.html

- krachtigere APU
- 12GB ram ipv 8GB
- SSD te vervangen door een naar keuze
- Wifi module te vervangen.
- meer aansluitingen
- Goedkoper

Het enige wat die niet hebt, is POE
SuperDre @bugcyber10 mei 2024 21:52
Maarja, dat ding is een stuk groter en JUIST de PoE is een grote reden waarom die stick interessant is.
Ortep @anpat10 mei 2024 10:21
Dat is de ex BTW prijs
The price is exclusive of VAT, and it is originally shipped from HK, China. Since most of our customers are taxed when purchasing the goods abroad, we offer our customers an exclusive service, namely "Duty Free Shipping" (30 euros). We will then take care of the customs and additional tax for you. Then you don't have to pay any other fees other than €30.
Alxndr @Ortep10 mei 2024 10:37
€30? Dat is fors minder dan €45,99 (21% van €219). Een bedrijf kan toch geen korting op BTW bedingen?

Die €15,99 die ze je dan sponsoren lijkt me een forse aanslag op hun winstmarge.

edit: op de site staat het volgende:

If your delivery address is in the EU, you can choose "Free Shipping" regardless of the warehouse. If the order is shipped from a warehouse in Hong Kong, the goods will first be sent to a German warehouse and then forwarded to you, all costs are already covered by the seller.

If the address is outside the EU, we recommend you pay the 30 euros "Duty Free Shipping". We then pay the tax and you do not have to bear any further costs.

Ik vond het al vreemd, consumenten prijzen moeten verplicht inclusief alle belastingen worden weergegeven, dat geld toch voor de hele EU en niet alleen NL?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 15:43]

MatthijsV. @Alxndr10 mei 2024 10:51
Ze gaan er volgens mij van uit dat een X percentage zonder problemen (heffingen) door de douane heen komt. Voor het percentage wat wel wordt opgemerkt, vergoed Minisforum de kosten. En dan houden ze er vast nog wat van die 30 euro aan over. Beetje schimmige constructie als je het mij vraagt, gezien het feit dat de lokale ondernemers niet onder de BTW uit kunnen komen.

Correct if I'm wrong...
Alxndr @MatthijsV.10 mei 2024 11:00
Ik klikte net op de link en wat @Ortep zegt klopt simpelweg niet. Ik vond het al vreemd prijzen zonder BTW zijn toch in de hele EU verboden (voor consumenten)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 15:43]

Ortep @Alxndr10 mei 2024 11:08
Wat ik schreef is een regelrechte cut and paste van hun site
Alxndr @Ortep10 mei 2024 19:43
Ok, dan hadden ze dat in de tussentijd snel aangepast.
RPiNut @Ortep11 mei 2024 09:39
Tip, klik eerst taal duits aan, daarna weer terug naar engels. Dan staan de voorwaarden voor de EU er bij ipv daar buiten, waar die gratis verzending niet gemeld staat.
Miglow @Alxndr10 mei 2024 12:31
Als je een Europees bedrijf bent.
DiGiBrAt @anpat10 mei 2024 10:32
Minisforum UN100L staat er nu voor €199
Iets meer i/o & usb poorten en je kunt er nog een sata ssd in proppen ;-)
JellePCMR @DiGiBrAt10 mei 2024 11:06
Ik snap niet hoe dit relevant is, totaal andere form factor. Gaan we nu alle mini pcs opnoemen die een betere prijs voor de specs hebben?
TheVivaldi
@JellePCMR10 mei 2024 11:13
Precies. Wat is het volgende: “ja, met een OnePlus Pad kun je meer dan met een Samsung Galaxy A55”? Of “met een Mazda 3 kun je meer dan met een Suzuki-motor”? Totaal andere doelgroepen, net als met deze stick vs die mini-pc.
skelleniels 10 mei 2024 11:50
Ik zie hier reacties dat de PoE op die aansluiting delivery is en niet dat het toestel kan gevoed worden via PoE, maar wat zou je in hemelsnaam via een stick PoE voeden? Dat de stick via PoE kan gevoed worden lijkt me toch veel logischer?
CAPSLOCK2000
@skelleniels10 mei 2024 12:55
Ik zie hier reacties dat de PoE op die aansluiting delivery is en niet dat het toestel kan gevoed worden via PoE, maar wat zou je in hemelsnaam via een stick PoE voeden? Dat de stick via PoE kan gevoed worden lijkt me toch veel logischer?
Ik geloof dat het gericht is op a) "slimme" camerasystemen en b) reclameschermen.
Die kun je zo ophangen met een enkele kabel voor voeding en signaal. Als je er tientallen in je winkel hebt hangen kan dat flink schelen dat ze niet allemaal hun eigen adapter en voedingskabel nodig hebben.
skelleniels @CAPSLOCK200010 mei 2024 13:14
Ok, maar zoals ik in mijn reactie zeg: volgens verschillende reacties is het apparaat een PoE injector met ingebouwde pc, dus dat is niet wat jij bedoelt. Mocht de pc via PoE kunnen gevoed worden zoals ik vermoed, dan heeft het inderdaad wel zeker nut.

[Reactie gewijzigd door skelleniels op 22 juli 2024 15:43]

CAPSLOCK2000
@skelleniels10 mei 2024 13:15
Ok, maar zoals ik in mijn reactie zeg: volgens verschillende reacties is het apparaat een PoE injector met ingebouwde pc, dus dat is niet wat jij bedoelt.
Dat is wel wat ik bedoel. De PoE is om de camera of het reclamescherm te voeden.
skelleniels @CAPSLOCK200010 mei 2024 21:00
Ok, maar dan is die camera niet makkelijk bereikbaar in het netwerk en dien je voor iedere camera zo'n aparte stick te hebben. Dan is een PoE switch met NVR veel logischer.
Dat reclamescherm kan je dan ook niet over het netwerk aanpassen gezien dat reclamescherm en stick dan hun eigen netwerk hebben. Beter dat reclamescherm via een PoE switch laten voeden dan voor zowel stroom als data-aanvoer.
MSalters @skelleniels10 mei 2024 13:16
Je zou bijvoorbeeld een switch kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld Mikrotik heeft dat als optie.
skelleniels @MSalters10 mei 2024 21:01
En waar moet die switch dan verder naar buiten gaan? Lijkt me dan logischer om die swiych via een andere PoE switch te laten voeden zodat je ook meteen desgewenst naar buiten kan.
SuperDre @skelleniels10 mei 2024 22:05
Maar dat kan dus wel:
The S100 RJ45 2.5G network port supports Power over Ethernet (POE) technology, enabling power supply to the PC through this network port.
Bigs 10 mei 2024 10:39
De specificaties spreken over UFS2.1 opslag. Dat zegt me dat de performance van dit stickje niet gaat zijn wat je op basis van een N100 CPU verwacht. Maar wel gaaf concept.

Edit: review gevonden met SSD benchmarks YouTube: 【ミニPC】ACアダプター不要でPoE技術を使ってLANケーブルで給電するミニPC MINISFORUM S100

[Reactie gewijzigd door Bigs op 22 juli 2024 15:43]

Cergorach @Bigs10 mei 2024 11:06
Oef! Dat is wel een heel goed punt, met andere woorden: Wacht met bestellen totdat er degelijke reviews van zijn...
ultimasnake @Cergorach10 mei 2024 11:59
Dat kan je beter altijd doen lijkt me, claims van een fabrikant zijn wat waard tot hun vrachtdeur
John Stopman @Bigs10 mei 2024 14:18
UFS 2.1 haalt een snelheid van 6Gbp/s (= 750 MB/s): dat moet voor Lubuntu / Antix Linux ruim voldoende zijn om snel op de S100-computestick te draaien :)
SuperDre @Bigs10 mei 2024 21:58
Maarja, juist als thinclient is het een leuk apparaatje. Alhoewel natuurlijk een simpel androidstickje dan ook voldoende zou zijn ware het niet dat je dan op moet letten met updates.
SherlockHolmes 10 mei 2024 10:07
Bizar dat je tegenwoordig op zo'n stickje een home server kan draaien en 4k kan streamen 😂
PhaeTom @SherlockHolmes10 mei 2024 10:15
Dat, en dan ook nog genoeg voeding uit PoE kunnen halen om dat te doen, bizar hoor.
Alxndr @PhaeTom10 mei 2024 10:43
Maar hoe krijg je power in/op/door je UTP kabel? Een standaard router doet dat toch niet?

USB lijkt me veel praktischer, in de eerste plaats omdat volgens mij alleen de stugge ouderwetse Tweakers nog met kabels ipv wifi werken. Daarnaast kun je dan kiezen tussen een adapter of stroom uit je monitor halen?
The Zep Man @Alxndr10 mei 2024 10:45
Maar hoe krijg je power in/op/door je UTP kabel? Een standaard router doet dat toch niet?
Vanuit een switch die PoE-aansluitingen heeft of vanuit een aparte injector zoals deze.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:43]

Cergorach @Alxndr10 mei 2024 10:51
PoE = Power over Ethernet => dus stroom over je ethernet kabel. En al die ouwe stugge tweakers die alles bekabeld willen hebben, doen dat dus met een bedrade netwerk kabel => Ethernet. Dit is handig omdat je nu alleen een netwerk kabel hoeft te trekken/leggen en niet ook nog eens een stroom aansluiting. Het scheelt ook behoorlijk wat ruimte omdat je geen powerbrick met stekkerdoos heb liggen.

Het zit niet standaard in netwerk switches (gelukkig), maar veel mensen hebben het wel in hun switch en/of router zitten omdat het ook extreem handig is voor wifi accesspoints, alleen een netwerkkabel en niet ook nog eens een aparte stroom aansluiting nodig (wat erg lastig is met wand/plafond wifi APs).

Er zou wellicht nog wat te zeggen zijn over energie efficiëntie, je bent dan afhankelijk van de PoE switch en niet van elk powerbrick bij device xyz dat er op aangesloten is...
SuperDre @Alxndr10 mei 2024 21:48
Nouja, bij ons op kantoor zijn alle netwerk aansluitingen PoE en aangezien bij ons de PC alleen als thin-client gebruikt wordt, is dit ideaal. Behalve dan dat het aantal aansluitingen wel beperkt is als je 2 monitoren wilt gebruiken zoals bij ons, en de eigenaar geen draadloze toetsenborden/muizen standaard wil.
Verwijderd @PhaeTom10 mei 2024 12:07
PoE kan maximaal 15W leveren. De n100 dat ik hier hebt van Chuwi, als ik 100% stress draaide ging tot 16W van de wall. Sommige merken gaan tot 23W, afhankelijk van hoe efficient de bios ingesteld staat enz.

M.a.w, als ze dat ding instellen op een 10W TDP (+ de extra), perfect doenbaar onder 100% stress. En kan je verzekeren, dat dit ding gaat thermal throttled sneller dan je "u" kan zeggen, in die vormfactor, als je het stressed.

Maar voor media ding / achter je TV / decoden / transcoden, perfect doenbaar. Op trip als kleine mobile plug in, ... als je kan werken met een ~ Intel 6 a 7de generatie mobile laptop (volgens mij de prestatie als het warm word). Met koeling draait het iets sneller dan een 8250U laptop CPU, zodus, 6 a 7 gen met beetje thermal throttling.

/Edit: Staat in de specs, draait op 6W... Hmmm, ja, haal een generatie of 2 van men cijfers hierboven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:43]

spokje @Verwijderd10 mei 2024 12:28
Er is ook nog iets als PoE+ dat 25,5watt kan leveren per poort.
The Zep Man @spokje10 mei 2024 12:45
Er is ook nog iets als PoE++, wat tot 51/71,3 watt kan leveren per poort naargelang de implementatie, met ondersteuning tot en met 10GBASE-T.
SG @PhaeTom12 mei 2024 15:02
PoE zijn er verschillende versies van PoE+ PoE++
Denk dat de top 54V kan leveren niks bijzonders net als USB-C voedingen varianten.

Ik heb Unifi AP en Cam aan PoE switch hangen

Een switch kan bv PoE++ ingang en paar PoE+ uitgangen hebben zo een heb niet.
darknessblade @SherlockHolmes10 mei 2024 11:11
Niet te vergeten dat het stroomverbuik max 9-15W is.
bjp 10 mei 2024 10:19
ideaal als mini-pc voor Home Assistant :)
Vorkie @bjp10 mei 2024 11:01
Nee echt te duur - zoveel power heeft Hass in de basis niet nodig.
TheVivaldi
@Vorkie10 mei 2024 11:16
Wel als ik de tweakers moet geloven. Was onlangs nog een draadje over die beperking van dat ene merk waarvan ik de naam even kwijt ben en in de reacties regende het klachten van tweakers die 80+ apparaten hadden aangesloten en niet uitkwamen, ook niet met HASS. Dan heb je al die extra kracht dus wel nodig.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:43]

RPiNut @Vorkie11 mei 2024 09:33
Mijn Home Assistant versie draait met nog 12 andere containers op een i3 6100T, daar heb ik nog overhead op wanneer deze enkel idle draait. De n100 scoort kwa specs bijna overal beter op. Dat terwijl de i3 al zo veel beter presteerd als de raspberry pi 4 waar ik eerder mee werkte. Dat was toen gewoon drama. Volgens de link die hier onder nog ergens vermeld is, is het verbruik zelfs lager onder idle omstandigheden als een raspberry pi 4. Ik heb hem besteld en ben benieuwd naar de werkelijke prestaties.
darknessblade @bjp10 mei 2024 11:10
IDD, ik gebruik zelf de UN100C voor HA. [samen met een WD-RED SSD, waarop HA X86 is geinstaleerd], default underclock gebruikt de UN100C max 9W.

Ik zou eigenlijk ook een 2e willen voor proxmox, met P1 monitor, adguard, en PI-hole, {etc} maar de vooraad is zeldzaam.

TOV de UN100L/UN100D is de UN100C de meest compacte van de UN100 series

Van de S100 is het nog niet bekend of de SSD vervangbaar is, op basis van het formaat en de beschrijving, lijkt dit wel het geval.
Met het design zou het ook leuk zijn om er een S100 Blade-style CLUSTER mee te maken.
synoniem 10 mei 2024 15:25
Het interessantste van deze versie is de 2.5 G ethernetpoort met POE. Wat ik me dus afvraag hoeveel mensen gaan die 2.5 G en/of POE daadwerkelijk gebruiken dat ze die meerprijs er voor over hebben?
Een SZBOX MINI PC N100 met 12GB en 256GB en 1 G ethernet is verkrijgbaar voor € 177 op Ali en voor € 238 heb je een versie met 16 GB en 1TB.
SuperDre @synoniem10 mei 2024 22:08
Dit ding is kleiner dan wat jij voorstelt, en voor kantoren als bv thinclient is het wel ideaal, mijn werkgever zal er heel blij mee zijn omdat er dan nog minder kabels nodig zijn.
synoniem @SuperDre10 mei 2024 22:20
Er zijn er meer met de naam SZBOX zie ik maar ik had het over deze en die is nauwelijks groter dan de S100.
SuperDre @synoniem11 mei 2024 18:21
Klopt, maar het lijkt er op dat die geen PoE heeft, en das wel jammer, want die heeft wel gewoon 2 hdmi aansluitingen, wat net ff wat practischer is zodat je niet meerdere soorten kabels nodig hebt. Heb zelf een NUC met een dp over usb-c splitter, maar dat geeft altijd problemen bij aansluiten van iets via usb of connecten met bluetooth (dan vallen de monitoren altijd even uit, met resizing van eventuele openstaande applicaties als gevolg). Maar ik geloof best dat er nog andere zijn die ook zo'n klein formaat zijn.
CAPSLOCK2000
@synoniem10 mei 2024 18:25
In mijn geval was die Szbox afgevallen omdat die geen displayport-over-usb-c ondersteunt en dat was voor mij een eis.

Verder lijkt die S1 een erg aantrekkelijk systeem maar ik ken het merk niet en heb nog geen reviews gezien dus ik weet niet wat voor kwaliteit we mogen verwachten. Minisforum is niet het duurste merk, maar ook daar betaal je voor de merknaam en de kwaliteit waar die (hopelijk) voor staat.

Let bij het vergelijken van de prijs wel op importheffingen. De minisforum prijs is all-in, bij de Szbox zal de douane nog een donatie verlangen, al zal het niet om veel gaan. Daarnast is de minisforum prijs de "officiele" prijs die niemand ooit echt zal betalen. Je krijgt nu al direct €40 "introductiekorting" en waarschijnlijk wordt die onmiddelijk gevolgd door de volgende kortingsactie. Dat maakt het prijsverschli een stuk kleiner.

Persoonlijk zou ik de Minisforum overigens niet nemen omdat ik 8GB RAM te weinig vind.
RoyTrenneman 10 mei 2024 12:46
Ik ben wel benieuwd naar de ventilator die er in zit. Ik heb nog wat Intel Compute Sticks liggen (ergens?!) die nutteloos zijn, omdat de ventilator die daarin zat en continue gebruikt werd en een bijzonder irritante hoge toon ten gehore bracht.
CAPSLOCK2000
@RoyTrenneman10 mei 2024 12:58
Ik ben wel benieuwd naar de ventilator die er in zit. Ik heb nog wat Intel Compute Sticks liggen (ergens?!) die nutteloos zijn, omdat de ventilator die daarin zat en continue gebruikt werd en een bijzonder irritante hoge toon ten gehore bracht.
De computesticks van de concurrentie zitten op zo'n 30dBA, dat valt dus goed mee wat volume betreft. Door het keine formaat zal het echter wel een hoge toon zijn. Ik verwacht dat het allemaal wel meevalt als het systeem nieuw is, maar ik maak me zorgen over hoe lang die ventilator het vol houdt in een stoffige omgeving.
RoyTrenneman @CAPSLOCK200010 mei 2024 16:09
Vooralsnog hou ik wel op een barebone. Iets groter, maar net zo betaalbaar en net zo makkelijk achterop een monitor te monteren.
SuperDre @RoyTrenneman10 mei 2024 22:06
Volgens de site zelf is het 24dba.

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