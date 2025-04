Minisforum werkt aan V3-tablet met AMD Ryzen 7-cpu voor rond de 1000 dollar

Minisforum werkt aan zijn eerste eigen tablet. Het gaat om een Windows-tablet met een AMD Ryzen 7-cpu en een 14"-display. Die krijgt een kickstand zodat het apparaat ook met een toetsenbord en muis kan worden gebruikt als laptop.

De Minisforum V3 is een '3-in-1-tablet' die beschikt over een AMD Ryzen 8040-cpu met acht Zen 4-cores en zestien threads. De geïntegreerde Radeon 780M-gpu beschikt over twaalf RDNA 3-compute-units. Minisforum bevestigt niet om welke chip het precies gaat, maar de specificaties komen overeen met de Ryzen 7 8840U. Het apparaat krijgt daarnaast maximaal 32GB Lpddr5-6400-geheugen en 2TB opslag in de vorm van een M.2-2280-ssd.

Het apparaat heeft een 14"-beeldscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels voor een beeldverhouding van 16:10. Het scherm heeft een 165Hz-refreshrate en een maximale helderheid van 500cd/m². De tablet krijgt een kickstand die magnetisch aan de achterkant van het apparaat kan worden worden geklikt. De tablet krijgt ook een apart, afneembaar toetsenbord en een stylus met ondersteuning voor 4096 drukniveaus.

De V3 heeft verder twee USB 4 Type-C-poorten met een maximale doorvoersnelheid van 40Gbit/s. Ook zit er een sd-kaartlezer op het apparaat. De magnesiumbehuizing is 9,8mm dik en de tablet weegt 946g. Het model heeft verder een USB-C-poort die ook functioneert als DisplayPort-input, zodat gebruikers ook externe monitors kunnen aansluiten. Minisforum zegt tegen Tweakers dat gebruikers ook een telefoon op de USB-C-poort kunnen aansluiten, zodat ze de smartphone met het scherm van de tablet kunnen gebruiken.

Minisforum kondigde de V3-tablet eerder al aan, maar deelde toen nog geen releasedatum of adviesprijs. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt tegen Tweakers dat het apparaat 'rond de 1000 dollar' gaat kosten voor het instapmodel. De tablet is vanaf eind maart vooruit te bestellen.

Foto's: Tweakers