Lenovo ThinkBook Plus-2-in-1 is zowel een Windows-laptop als een Android-tablet

Lenovo demonstreert zijn komende ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid tijdens CES 2024. Het betreft een 2-in-1 die als Windows-laptop en als Android-tablet kan functioneren. De laptop komt in september 2024 uit in Europa.

De Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid bestaat uit twee helften. Aan de onderkant zit een afneembaar toetsenbord, waar een Intel Core Ultra 7-cpu met geïntegreerde Arc-gpu in zit. Dat deel van het apparaat bevat daarnaast 32GB geheugen, een ssd van 1TB en een accu van 75Wh. De bovenste helft herbergt het 14"-oledscherm, naast een Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-soc, 12GB Lpddr5x-geheugen, 256GB UFS 3.1-opslag en een 38Wh-accu.

Als het toetsenbord aan de ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid is bevestigd, gebruikt de 2-in-1 automatisch de Core 7 Ultra-cpu en draait hij Windows 11. Zonder toetsenbord wordt de Qualcomm-soc gebruikt om Android 13 te draaien. Het is ook mogelijk om de Windows- en Android-gedeelten gelijktijdig te gebruiken. Gebruikers moeten dan een externe monitor op de toetsenbordhelft aansluiten.

Lenovo zegt niet wat de 2-in-1 gaat kosten in Europa. De ThinkBook krijgt in de Verenigde Staten een adviesprijs van 1999 dollar. Omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 2207 euro.