ASUS introduceert ROG-gamelaptops met miniled- en oledschermen

ASUS introduceert op de CES nieuwe gamelaptops, waarbij de Zephyrus G14 en G16 de opvallendste zijn. Deze laptops zijn voorzien van nieuwe processors en komen beschikbaar met een miniled- of oledscherm.

De Zephyrus G14 en G16 krijgen voor modeljaar 2024 een nieuwe behuizing, die dunner is dan die van de vorige generatie. Daarnaast zijn de laptops te herkennen aan een diagonale rij leds op de achterkant van het scherm. Bij eerdere generaties van de Zephyrus-laptops plaatste ASUS daar een Anime Matrix-scherm, maar dat is op deze nieuwe generatie niet meer beschikbaar. De behuizing is van aluminium gemaakt en wordt verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit.

Het 14"-model, de G14, krijgt een oledscherm met resolutie van 2880x1800 pixels, G-SYNC-ondersteuning en een refreshrate van 120Hz. ASUS belooft het scherm bovendien te kalibreren, met een afwijking die minder dan 1ΔE bedraagt. Wat hardware betreft is de laptop voorzien van een AMD Ryzen-processor uit de 8000-generatie en een RTX 4070-videokaart, met een maximale tgp van 90W. Er zijn 32GB werkgeheugen aanwezig, 1TB opslag, Wi-Fi 6E en een accu met een capaciteit van 73Wh.

Het grotere 16"-model wordt ook van een oledscherm voorzien. Dat heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz, net als de onlangs aangekondigde Blade 16 van Razer. De G16 is voorzien van Intel-processors van de Meteor Lake-generatie. Het snelste model krijgt de Ultra 9 185H en een RTX 4090-videokaart, met een tgp van 115W. De laptop wordt verder voorzien van maximaal 32GB werkgeheugen en 4TB opslag, verdeeld over twee 2TB-ssd's.

In de tabel hieronder staan de uitvoeringen die ASUS in Nederland gaat leveren met hun prijzen. De Zephyrus G16 wordt vanaf half januari verwacht, de Zephyrus G14 is vanaf begin februari beschikbaar.

Laptop Modelnaam CPU GPU Scherm RAM/opslag Prijs Zephyrus G16 GU605MI-QR038W Core Ultra 7 155H RTX 4070 2560x1600, 240Hz

Oled (glossy) 16GB/1TB €2599 Zephyrus G16 GU605MI-QP121W Core Ultra 7 155H RTX 4070 2560x1600, 240Hz

Lcd (mat) 32GB/1TB €2599 Zephyrus G16 GU605MV-QP101W Core Ultra 7 155H RTX 4060 2560x1600, 240Hz

Lcd (mat) 16GB/1TB €2099 Zephyrus G14 GA403UI-QS041W Ryzen 9 8945HS RTX 4070 2880x1800, 120Hz

Oled (glossy) 32GB/1TB €2499 Zephyrus G14 GA403UI-QS024W Ryzen 9 8945HS RTX 4070 2880x1800, 120Hz

Oled (glossy) 32GB/1TB €2399 Zephyrus G14 GA403UV-QS020W Ryzen 9 8945HS RTX 4060 2880x1800, 120Hz

Oled (glossy) 16GB/1TB €2249 Zephyrus G14 GA403UV-QS026W Ryzen 9 8945HS RTX 4060 2880x1800, 120Hz

Oled (glossy) 16GB/1TB €2249

Nieuwe SCAR-modellen

De ROG Strix SCAR-modellen krijgen tijdens de CES ook een update. In tegenstelling tot de dunne Zephyrus-modellen zijn de SCAR's niet op een compacte formfactor en laag gewicht gericht. ASUS voorziet de SCAR 16 en 18 van een Core i9 14900HX-processor en maximaal een RTX 4090-videokaart, met een tgp van maximaal 175W. Beide laptops worden geleverd met een beeldscherm met miniledbacklight, dat in meer dan tweeduizend zones is opgedeeld. De schermen hebben een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. Ook bij deze modellen is maximaal 4TB opslag beschikbaar, verdeeld over twee ssd's van 2TB, terwijl het werkgeheugen maximaal 64GB bedraagt. Of de uitvoeringen in Nederland en België van die specificaties zijn voorzien en hoeveel ze gaan kosten, is nog niet bekend.

Tot slot geeft ASUS de iets goedkopere Strix G16 en G18 een opfrisbeurt. Beide laptops krijgen ook een Intel-processor van de veertiende generatie, ten hoogste een Core i9-14900HX. Er zit maximaal een RTX 4080-videokaart in de laptop. Zowel het 16"-model als de 18"-variant krijgt een scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz, maar geen miniledbacklight, zoals de SCAR-uitvoeringen. Van deze laptops is evenmin bekend in welke configuratie ze naar Nederland en België komen.

Update: ASUS heeft ons een overzicht van Nederlandse uitvoeringen van de Zephyrus G14 en G16 toegestuurd, wat is toegevoegd aan dit artikel.