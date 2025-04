Razer geeft Blade-laptops cpu-upgrades en nieuwe schermen, waaronder 240Hz-oled

Razer introduceert tijdens de CES vernieuwde versies van zijn Blade-laptops. Razer voorziet het 16"-model van een oledscherm met een refreshrate van 240Hz, terwijl de Blade 18 een 4k-lcd op 165Hz krijgt. De kleine Blade 14 krijgt alleen een cpu-upgrade; de Blade 15 verdwijnt dit jaar.

Razer Blade 16

Razer zal voor modeljaar 2024 het 16"-model in zijn Blade-serie van Intel-processors van de veertiende generatie voorzien. Het topmodel krijgt de Core i9-14900HX. Nvidia kondigt op de CES geen nieuwe videokaarten aan, dus Razer blijft de Blade 16 voorzien van maximaal een RTX 4090-videokaart, die het bedrijf op 175W configureert, het maximum dat Nvidia toestaat.

De nadruk bij de nieuwe Blade ligt op het nieuwe oledscherm. Razer is een van de eerste fabrikanten die een 16"-oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels en refreshrate van 240Hz toepast. De fabrikant koopt de panelen in bij Samsung. Razer kalibreert bovendien vanaf modeljaar 2024 alle panelen en voorziet ze van een 'Calman verified'-label.

De Blade 16 krijgt verder nog enkele kleine wijzigingen. Zo wordt de laptop voorzien van een Wi-Fi 7-netwerkkaart van Intel en wordt de meegeleverde software uitgebreid met functionaliteit die het laden bij een bepaald percentage kan stoppen, om de levensduur van de accu te verlengen.

Het 15"-model, de Razer Blade 15, krijgt geen update en wordt dit jaar uitgefaseerd. De Blade 16 is per direct te bestellen en moet vanaf 16 januari in de winkels liggen voor een vanafprijs van 3500 euro.

Razer Blade 18

Ook de Blade 18, het grootste model dat Razer kan leveren, krijgt een schermupgrade. De laptop krijgt een 18"-display met '4k-resolutie'. Voorheen was de maximale resolutie die je op laptopschermen tegenkwam nog 2560x1600 pixels. Razer heeft niet laten weten of het nieuwe scherm dezelfde 16:10-beeldverhouding heeft als het vorige model. In dat geval zou de resolutie op 3840x2400 pixels uitkomen. Het scherm krijgt een refreshrate van 165Hz.

Ook de Blade 18 krijgt een processor-upgrade naar maximaal een Core i9-14900HX. De snelste videokaart die in de Blade 18 verschijnt, is een RTX 4090 van Nvidia. Net als de Blade 16 krijgt de Blade 18 de beschikking over Wi-Fi 7. Tweakers reviewde vorig jaar de Blade 18 met RTX 4080-videokaart en Intel-processor van de dertiende generatie. De Blade 18 moet in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar komen, voor een nog onbekende prijs. Van de vorige generatie kostte de goedkoopste uitvoering 3400 euro.

Razer Blade 14

De Blade 14 is Razers 14"-model en wordt voor modeljaar 2024 voorzien van een Ryzen 9 8945HS-processor. Dat is AMD's snelste processor met een 35W-tdp. AMD kondigde de processor in december 2023 aan. De 8945HS is in feite een rebrand van de 7940HS, maar dan voorzien van een snellere npu.

Ook bij de Blade 14 verandert er op gpu-gebied niets. De laptop houdt in de snelste uitvoering een RTX 4070-videokaart. Tweakers reviewde de Blade 14 met 7940HS en RTX 4070 in juli 2023. Razer geeft voor het nieuwe model een onveranderde accuduur van tien uur, een dikte van 17,8mm en een gewicht van 1837g op. De Blade 14 zal vanaf 23 januari te bestellen zijn en wordt vanaf 6 februari geleverd, voor een prijs van 3000 euro.