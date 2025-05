Razer onderzoekt mogelijke cyberaanval op Razer Gold

Razer onderzoekt een mogelijk datalek als gevolg van een cyberaanval op het digitale valutaplatform Razer Gold. Een hacker biedt op een forum naar eigen zeggen 'broncode, encryptiesleutels, databases en backend inloggegevens' van Razer Gold aan voor 100.000 dollar.

Het bedrijf zegt in een statement tegenover Polygon: "We werden op 9 juli ingelicht over een potentiële hack gericht op Razer Gold. Hierna hebben we direct een grondig onderzoek gestart naar Razers website. Razer is nog steeds bezig met dat onderzoek. (...) Wanneer ons onderzoek volbracht is, verwachten we dat we de resultaten zullen melden aan de relevante autoriteiten."

Vooralsnog is dus niet duidelijk of de vermeende cybercrimineel inderdaad toegang heeft gekregen tot Razer Gold-gegevens en eventueel gebruikersgegevens. Het feit dat Razer zegt te verwachten dat er informatie aan relevante autoriteiten wordt overgedragen, suggereert wel dat er inderdaad een cyberaanval heeft plaatsgevonden.

Razer Gold is een digitaal valuta- en walletsysteem waarmee gebruikers games en in-game content kunnen aanschaffen. Er zijn ruim tweehonderd individuele games en platformen bij het initiatief van Razer aangesloten.

In 2020 kwam Razer voor het laatst in het nieuws vanwege een groot datalek waarbij bepaalde gegevens van 100.000 klanten toegankelijk waren. Het datalek zou de schuld zijn van een extern IT-bedrijf. Op basis van een rechtszaak behandeld in Singapore lijkt Razer daar inderdaad niet voor verantwoordelijk te zijn geweest, al ging het IT-bedrijf deze week in beroep tegen die zaak, aldus ChannelNewsAsia.