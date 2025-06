Data van 760.000 gebruikers van Discord-invitedienst Discord.io zijn uitgelekt

Hackers hebben gegevens van 760.000 gebruikers van Discord-invitedienst Discord.io online gezet. De dienst liet naast gebruikersnamen en e-mailadressen gehashte wachtwoorden van een klein aantal gebruikers uitlekken. Ook zijn de factuuradressen van gebruikers uitgelekt.

Discord.io heeft al zijn diensten tijdelijk uitgeschakeld 'voor de komende tijd'. Op de website van de dienst staat enkel nog informatie over het incident. Discord.io is een populaire invitedienst voor de gelijknamige chatapp, maar staat daar verder los van.

Het datalek verscheen op het Breached-forum, dat eerder dit jaar een doorstart maakte nadat de site uit de lucht was gehaald. Het lek werd onder andere gespot door Information Leaks op Telegram, dat grote datalekken in de gaten houdt. De informatie is op Breached Forums verschenen met vier voorbeelden uit de database om de authenticiteit aan te tonen, maar het is niet bekend of de daadwerkelijke database openbaar is gemaakt of al is verkocht. Volgens Discord.io zijn daar nog geen signalen van. De dienst zegt geen contact te hebben gehad met de aanvallers.

De hackers hebben de gegevens van zo'n 760.000 gebruikers buitgemaakt. Van gebruikers zijn in ieder geval gebruikersnamen, Discord-ID's en e-mailadressen gestolen. Daarnaast zijn er gegevens gestolen die Discord.io niet als gevoelig ziet. Dat zijn onder andere het interne gebruikers-ID, statussen en registratiedata. Van een 'klein aantal gebruikers' zijn ook gehashte en gesalte wachtwoorden gestolen. Dat geldt alleen voor gebruikers die een account hadden van voor 2018 en waarbij Discord niet als inlogmethode werd aangeboden. Ook zouden van een klein aantal gebruikers factuuradressen zijn gestolen. Dat was alleen het geval als gebruikers een aankoop hadden gedaan voordat Discord.io overstapte op Stripe. Het bedrijf zegt echter niet wanneer dat is gebeurd.