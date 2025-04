Discord heeft last van storing in desktopapp, vermoedelijk door Cloudflare

Discord heeft een storing. De dienst zegt dat het meldingen onderzoekt van gebruikers die zien dat ze geblokkeerd worden. Dat lijkt aan een storing bij Cloudflare te liggen.

De storing lijkt zich voornamelijk voor te doen in de Windows-app, maar niet op mobiele apparaten. Gebruikers die de dienst willen gebruiken, zien een melding die afkomstig is van Cloudflare. Daar staat dat gebruikers geblokkeerd zijn vanwege de Cloudflare-bescherming.

Discord zegt op zijn eigen statuspagina dat het een 'stijgend aantal api-foutmeldingen' onderzoekt. Details geeft het bedrijf niet. De storing begon rond 13.16 uur Nederlandse tijd en speelt nog steeds. Inmiddels zegt Discord het probleem te hebben geïdentificeerd; er zouden veel verhogingen in de hoeveelheid verkeer zitten waardoor gebruikers 'tijdelijk geblokkeerd zijn'.

Het is niet bekend waar het probleem zich bevindt. Sommige gebruikers op Reddit melden dat het alleen voorkomt in Chrome, maar niet in Firefox. De officiële desktopapp is een Chromium-wrapper van de website waardoor die niet lijkt te werken, maar in Firefox zou dat wel het geval zijn.