Intel begint massaproductie van Meteor Lakes met euv-lithografie in Ierse fab

Intel is begonnen met de massaproductie van chips op het 7nm-procedé in Ierland. In de fabriek in Leixlip bakt Intel voor het eerst chips met euv-lithografie. Intel gaat de fab voornamelijk gebruiken voor zijn eigen Meteor Lake-processors.

Intel opende de fabriek op vrijdag tijdens een ceremonie. Fab 34 staat in Leixlip in Ierland en wordt een belangrijke productieplaats voor de eerste massaproductie van Intel 4-chips. Intel 4 is wat vroeger bekend stond als Intels eigen 7nm-procedé, waarvan Intel eerder al zei dat het competitief moet zijn met de 5nm-nodes van concurrent TSMC. Intel zegt dat Intel 4-processors uiteindelijk zo'n twintig procent efficiënter moeten zijn dan die van de vorige generatie: Intel 7.

In de Ierse fab maakt Intel voor het eerst gebruik van euv-lithografie. Daarmee worden onder meer de compute tiles van de Meteor Lake-cpu's gemaakt. Dankzij de inzet van euv voor een aantal kritische lagen kan Intel een hogere transistordichtheid realiseren dan met het oudere Intel 7 mogelijk was. Intel had eerder al aangekondigd dat het in 2023 Meteor Lake-processors wilde maken op Intel 4. Het zijn ook die processors die Intel eerder deze maand aankondigde en die in de fab worden geproduceerd.