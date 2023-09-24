Intel komt in 2024 met Meteor Lake-cpu’s voor desktopgebruikers

Michelle Johnston Holthaus, executive vice-president bij Intel, heeft tijdens een interview met PCWorld gezegd dat er een desktopversie van de Meteor Lake-cpu’s zit aan te komen. Deze cpu zal in 2024 op de markt verschijnen. Er zijn geen verdere details gegeven.

Holthaus had enkele dagen geleden een gesprek met journalist Mark Hachman van PCWorld en die vroeg zich af of er ooit een desktopvariant van de Meteor Lake-chips zou verschijnen. Holhaus bevestigde dit en onthulde dat deze desktopchips in 2024 op de markt komen. Holthaus gaf aan dat ze zowel het desktop- als het laptopsegment wil bedienen met "één processorfamilie". Details over de aankomende desktopchips, gaf ze echter nog niet.

Uit eerdere aankondigingen van Intel bleek dat er enkel Meteor Lake-chips voor laptops zaten aan te komen, maar dat blijkt dus niet het geval. De Meteor Lake-chips zijn de eerste consumentenprocessors van het bedrijf die zijn opgebouwd uit chiplets. Deze chips krijgen een cpu-tile met enkel cpu-kernen, een tile met daarop de igpu en vervolgens nog een aparte tile met alle I/O en connectiviteit. De Meteor Lake-chips worden de eerste halfgeleiders die geproduceerd worden op het Intel 4-procedé. Het Amerikaanse chipbedrijf zal ook voor het eerst gebruiken van euv-lithografie. Intel brengt de eerste Meteor Lake-processors uit op 14 december dit jaar, waarbij het dus om chips voor laptops gaat.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-09-2023 10:04 61

24-09-2023 • 10:04

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Intel Meteor Lake Preview

20 sep 2023

Intel Meteor Lake Preview

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Reacties (61)

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NeverSettle 24 september 2023 10:19
Ze niet lang geleden de Raptor Lake Refresh aangekondigd, is het wel slim om direct de Meteor Lake serie te vermelden voor 2024? Mensen wachten dan af tot Intel Meteor Lake releaset, niet?
catfish @NeverSettle24 september 2023 10:48
De meeste mensen weten totaal niet wat een "raptor lake" is. Die kennen enkel i3, i5, i7 soms i9 en heel soms kennen ze nog iets van de typeaanduiding.
arbraxas @catfish24 september 2023 10:59
En laten we eerlijk zijn, een eerste generatie I7 is voor de meeste mensen nog steeds genoeg. SSD en RAM hoeveelheid upgrade is voor veel systemen de enigste upgrade die ze nodig zijn.
the_leonater @arbraxas24 september 2023 12:12
Excuses voor mijn lange betoog, maar als iemand die nog een Core i7 920 systeem heeft staan en alle upgradepaden heeft bewandeld (pci-e nvme ssd en 24gb ram) kan ik zeggen dat je hier tegenwoordig niet zoveel meer mee kunt.
Zelfs met meerdere tabbladen open moet de pc toch behoorlijk hard werken en youtube afspelen wil nog wel eens zelfs framedrops geven of eventjes 'stotteren'.
Enkele jaren geleden had ik deze pc al voor dagelijks gebruik afgeschreven omdat zelfs met een gtx 1080 gpu de pc zeer ondermaats presteerde, de cpu was gewoon te langzaam geworden en werd de bottleneck voor games en veel andere toepassingen.

De i7 920 pc doet hier eigenlijk nog alleen maar dienst als video capture apparaat, want het is een van de laatste en betere systemen waarop nog gewoon ouderwetse pci kaarten in kunnen waar al mijn benodigde oude aansluitingen zoals SCART, coax, s-video, etc. gewoon op zitten.
En het is ook van de laatste systemen waarop een dualboot van windows xp en windows 7 nog gewoon op werkt met alle drivers.

Video's bewerken doe ik liever op mijn nieuwe ryzen, mijn i7 920 is een hele dag kwijt aan een simpele bewerking van een tape van 60 minuten, mijn huidige pc doet hier 25 minuutjes over.

Voor dagelijks gebruik moet je wel zeer laag eisend zijn voor een i7 920, want menig core i3 van enkele jaren geleden is al een stuk sneller.
rmast @the_leonater24 september 2023 13:15
I7-920 is van de eerste generatie en dus niet Windows 11 compatible. Met het uitfaseren van Windows 10 is hij dus sowieso aan vervanging toe.
arbraxas @rmast24 september 2023 13:33
Windows 11 "compatible" is echt een farce. Het is echt volledige BS. Ten eerste kun je het vrij simpel wel op oude pc`s zetten. En op wel ondersteunde machines kun je gewoon in de bios de desbetreffende "verplichte" onderdelen gewoon uitschakelen zonder dat er zelfs maar een melding voorbij komt.

Windows 11 is echt het allerslechtste excuus om een nieuwe pc aan te schaffen. Wat mij betreft zelfs pure oplichting. (Tenzij je voor jezelf iets moet rechtvaardigen :p )

Verder is er nog zoiets als Linux. Voor wat mailen en internetten voldoet dat echt wel voor de meeste mensen. Je hoeft geen nerd meer te zijn om wat linux te kunnen. Werkt net zo simpel al Windows tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 21:56]

SG
@arbraxas24 september 2023 14:01
Kan zo zijn, maar digibeet valt over al die rare meldingen. En os die de laatste veiligheids updates is ook belangrijk. Voor mannetje dat zijn PC onderhoud.
Dat digibeet toch wat minder opbelt met zijn PC problemen. En nee noobs staan niet te springen om ander excotisch OS even over te stappen. Werkt toch weer anders in de details. Met wat geluk groeien de noobs/digibeten door en krijgen ook voldoende ervaring om PC te onderhouden of bolt stap wagen naar ander excotisch OS zoals linux of naar de Mac.
Scriptkid @arbraxas24 september 2023 14:19
volgensmij wordt ik anders niet happy van alle security issues die in een first gen I7 zitten,

Die dingen zijn zo lek als een mandje kwa hardware met de moderne knowledge van nu. Ze kunnen gewoon uit memory je oauth tokens halen die je gebruikt voor bankieren.
youridv1 @arbraxas25 september 2023 08:48
Werkt net zo simpel al Windows tegenwoordig.
Als iemand die al sinds de initiele release van ubuntu op linux zit moet ik hier toch altijd weer om lachen. Mensen die deze uitspraak doen overschatten de gemiddelde pc gebruiker echt heel erg.

Echt niet dus eh. Bij de meeste linux distributies is de "app store" een ondergeschoven kindje en, like it or not, dat is het enige waar de gemiddelde gebruiker in gaat zoeken naar software. De gemiddelde gebruiker snapt ook niet dat ze geen software die ze van windows gewend zijn niet meer zomaar van internet kunnen plukken. Op Gnome gebaseerde distributies (en sommige anderen) kun je nieteens eenvoudig een snelkoppeling maken op je bureaublad. En nee, mensen gaan niet "wennen" ze zeggen het is k*t ik wil weer windows. "Hoe bedoel je ik kan geen word, excel en powerpoint installeren? Wat is libreoffice?"

Als je meer wil doen dan webbrowsen, emailen en programmeren zit je meteen buiten linux zijn comfort zone. Linux is "voor programmeurs, door programmeurs"

Persoonlijk vind ik dat verschrikkelijk, want linux is de reden dat ik zo lang met hopeloos gedateerde hardware kan doen, maar daar kan your average joe niet van profiteren zoals ik :/

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:56]

Me_Giant @arbraxas24 september 2023 23:37
Deze discussie begon met de opmerking dat mensen toch niet weten wat Meteor Lake is dat leken met weinig eisen zelfs wel genoeg hebben aan een eerste generatie i7 uit 2008.
Hoe kun je dan vervolgens verwachten dat die mensen weten hoe ze Windows 11 installeren op een niet compatible bevonden pc of Linux gaan installeren en leren gebruiken?
SkyStreaker @arbraxas25 september 2023 04:59
WDDM heeft een behoorlijke update gehad voor alleen Windows 11 en is toch behoorlijk significant. Er zijn een paar uitzonderingen.

Wat vooral belangrijk gaat worden is DirectStorage, exclusief voor Windows 11.
wimjongil @rmast24 september 2023 13:22
Als je Windowsgebruiker bent, inderdaad.
arbraxas @the_leonater24 september 2023 12:15
Beweer ook niet dat die niet sneller zijn, alleen zijn er legio mensen die dat niet nodig hebben.
Mijn lat ligt ook wat hoger, maar als ik zo in de familie rondkijk ligt de lat voor de rest zo ongeveer op de grond.

Gamen, GTX1080, videoediting, scart, coax pcie nvme ssd zelfs de term RAM. Allemaal abracadabra voor de meeste vaders/moeders/ooms/tantes/opa`s/oma`s :+

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 21:56]

rx101 @the_leonater24 september 2023 15:57
Mn i7 920 staat langs de i7 6700k in de kast opgeborgen. Heb met beide vele jaren gewerkt.
Gh0s7y @rx10126 september 2023 11:38
Ik zit nog steeds met m'n 6700k, en ben er nog niet over uit met wat ik hem wil gaan vervangen. Of wachten op 2nd gen AM5 en hopen dat moederborden wat in prijs gaan dalen, of misschien toch deze Meteor Lake.
PjotterP @the_leonater24 september 2023 16:06
fair enough, maar neem een quad core skylake CPU en je komt echt een heel eind
Tiesemans @the_leonater25 september 2023 00:51
Maar weer enkele generaties verder heb ik met mijn Haswell i7 4790K, 32GB intern een m2 970Pro en een 3080ti nog altijd alle (gewenste) prestaties binnen 'chip bereik'.
Dus het kan (nog) wel ... 'achterlopen' op de nieuwste ontwikkelingen.
the_leonater @Tiesemans25 september 2023 11:47
Dat is zeker waar, ik heb nu een ryzen 7 3700 cpu in mijn dagelijkse pc.
Ook een redelijk verouderde chip naar hedendaagse normen.
Maar voor mij voldoet deze pc prima en kan alle taken aan.
misjeleke @the_leonater25 september 2023 22:08
Klopt maar met een X5670 erin gaat ie voor 13 euro een stuk beter, en dan werk je best ook met een goeie linux
dasiro @arbraxas24 september 2023 11:07
1st gen i7 is van eind 2008 en is een quadcore met DDR3 Ik denk dat je niet goed kan inschatten hoe lang geleden dit is en hoeveel resources een simpele sessie browsen vandaag de dag inneemt
arbraxas @dasiro24 september 2023 11:59
Best wel denk ik, vandaar ook de opmerking van ssd en geheugenuitbreiding.
Maar voor beetje browsen en mailen gaat het nog prima. Bron, de i7 970 met 16GB DDR3 die nog steeds zijn ding doet bij mijn vader. En dat vrij makkelijk.
Een 2600K die naar de dochter van een kennis is gegaan idem. Voor browserwerk is het nog zat genoeg. Daar is wel een andere simpele graka in gegaan, maar dat had vooral te maken met geen driver ondersteuning meer. Een desktopje weergeven op 1440P had ie makkelijk nog aangekunt.

De generatie daarvoor, de E8400 etc dat word nu toch wat problematisch. Bron: mijn schoonvader die weigert een "goede" pc weg te doen. Misschien moet die maar s wat water krijgen :+

Edit:
Net nog ff resources bekeken van chrome terwijl ik dit zit te typen. 179,2MB gebruik. Das met 1 tabblad open. Valt best mee dus. Tenzij je zon type bent die 100+ tabs open moet hebben.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 21:56]

rmast @arbraxas24 september 2023 13:04
Een E8400 heb ik bij mijn vader al meer dan 2 jaar terug vervangen. Hij gebruikt GData antivirus, en dat werkt niet meer goed binnen de 4GB waartoe zijn G31 moederbord beperkt was. Maar buiten dat was hij met een SSD nog best lang redelijk bruikbaar met z'n twee cores.
psy @arbraxas24 september 2023 15:10
Ik heb laatst een 2600 vergeleken met een 8400 dit is zelfs bij browsen een voelbaar enorm verschil. Ik dacht ook al die tijd, wat doet die 2600 het nog goed. Tot je er een nieuwer platform naast zet.
dasiro @arbraxas24 september 2023 13:38
wat je prima vindt natuurlijk. Ik zeg niet dat het onwerkbaar is, maar 2 of 3 tabs waaronder eentje met youtube is al een uitdaging. Uiteraard gaat je systeem minder geheugen innemen als er minder beschikbaar is, dus resource usage vergelijken is nutteloos; als je het toch wil doen: Edge met about:blank neemt al 180MB in op windows 11, maar dat kan je op zo'n oude CPU niet draaien (gezien de referentiegebruikers).

Er zijn zat scenario's die geen moderne cpu nodig hebben, maar het gros van de mensen, programma's en websites is al lang niet meer geoptimaliseerd voor zulke oude systemen. Een typemachine kan ook nog steeds dezelfde brief maken als vroeger, maar als je die 10x wil hebben zal het een pak langer duren dan tegenover dat je hem 10 afprint of kopieert. Dat wil echter niet zeggen dat het merendeel van de mensen geen computer nodig heeft.
arbraxas @dasiro24 september 2023 13:41
Waar baseer je dit op als ik vragen mag? Ik op oude pc`s die daadwerkelijk nog in de running zijn.
En dat werkt nog steeds gewoon, zelfs nog aardig goed.

En tja, een vergelijking met een typemachine......serieus?
En waar stel ik dat mensen geen computers nodig hebben? Je zit gewoon dingen te verzinnen.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 22 juli 2024 21:56]

OruBLMsFrl @dasiro25 september 2023 09:16
Ik heb laatst nog een surface pro 2 met 8GB RAM van Windows 11 voorzien voor een kind om er wat op te kunnen schetsen en zo meer. Moest ook even wat van internet plukken natuurlijk en dat ging prima met Edge. Windows digitale activatie automatisch ondanks 10 jaar oud toestel, en dat is een heel low power cpu in zo een tablet toch, bepaald geen i7 desktop processor. Wil maar zeggen, kan meer dan je denkt misschien. Iemand hoeft zo een pc ook niet zelf helemaal klaar te maken, genoeg die dat kunnen.
dasiro @OruBLMsFrl25 september 2023 09:58
die heeft al een 4th gen core cpu en is 5 jaar jonger, de vermelding i3/5/7/9 is trouwens enkel maar binnen dezelfde generatie te vergelijken en dan nog moet je goed opletten
musje83 @arbraxas25 september 2023 10:46
Mijn moeder heeft als 2e 'offline' PC nog een Q6600 met 4GB die het nog prima doet voor het inkijken van wat foto's, typen van een brief of opzoeken van wat informatie. Maar in de categorie 'daily driver' wordt het voor deze 10+ jaar oude machines steeds lastiger om mee te komen. Maar dat het überhaupt kan, vind ik wel een teken van vooruitgang. Immers, in 2008 een daily driver uit 1993 gebruiken was natuurlijk absoluut ondenkbaar :)
Slider82 @dasiro24 september 2023 11:28
Klopt, had een i7 920 tot voor kort nog in gebruik als main pc. Onlangs eindelijk vervangen voor een meer toekomst bestendige en vooral zuinigere cpu.

Die 920 trok alles nog prima voor normaal en wat gaming gebruik.
sircampalot @arbraxas24 september 2023 12:56
Tussen de 1e en 2e generatie zit merkbaar verschil.
Daarna pas weer met de 8e generatie.
Daarna werd de 11e/12e generatie ook weer een flinke stap.

Even ter illustratie, een 8e generatie i3 rent rondjes om een 2e generatie i7.
arbraxas @sircampalot24 september 2023 13:02
Dat klopt, maar met mailen en beetje browsen is het gevoelsmatig een stuk minder
sircampalot @arbraxas24 september 2023 13:11
Een moderne browser met moderne website zijn tegenwoordig helemaal geen lichte taken meer, dat is behoorlijk resources intensief.

Mailen met een lokale (pop) client is daarentegen wel zuinig met resources.
SG
@sircampalot24 september 2023 14:05
Dat is misschien meer geval van te weinig sys memory en trage opslag.
Of oude cpu met minder dan 4 hardware threads.
Windows loopt ook lekkerder met meer ram.
arbraxas @sircampalot24 september 2023 13:13
Een goede adblocker en noscript scheelt je 90% resources :o
EraYaN @sircampalot25 september 2023 09:54
Zelfs de 9 keer 10-15% die daar tussen zit buiten de grotere stappen zet wel zoden aan de dijk natuurlijk. 2008 is gewoon heel lang geleden...
Vulcanic @arbraxas24 september 2023 11:25
Waarschijnlijk niet, die i7 in de vorm van de i7-920 is de helft trager dan de Intel n100 van nu, welke al te vinden is in miniPCs van 150 euro.
goarilla @Vulcanic24 september 2023 11:47
Wat een sexy home firewall/nas/virtualisatie processor is dat ding wel niet.
sircampalot @goarilla26 september 2023 08:09
Is het nou wel of niet?
goarilla @sircampalot27 september 2023 22:24
6W en i7 920 kracht wat denk je ? Ik zit zelf nog op een FX 8350.
meathome @arbraxas24 september 2023 20:19
Genoeg misschien wel, maar tegen welke kosten?
Zo'n 1e gen I7 met een tdp van 95 watt wordt simpel verslagen door een modernere laptop I3 van 25 watt of minder.
Idle verbruikt die I7 al bijna zoveel als een laptopprocessor die hard aan het werk is.

Mijn I7-860 met 16GB PC heb ik aan de kant geschoven omdat de 1e gen I-processoren geen AVX ondersteuning bieden waardoor een i3-6th 8GB laptop voor vele beeld bewerkingen sneller was (x10), kleiner en tegen lagere stroomkosten.
Mijn huidige PC doet ondertussen wel wat meer instructies die op een 2008 processor ontbreken met 12 jaar vooruit in de tijd.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 21:56]

MacWolf @catfish25 september 2023 04:33
Ik koop binnenkort voor het eerst sinds jaren een Windows/Linux PC (waarschijnlijk NUC) en ben zo iemand die ook geen idee heeft wat het nieuwste is en wat er allemaal aankomt.

En eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit. Als het maar snel genoeg is voor mijn doeleinden. Beetje hobby game dev (LÖVE) en waarschijnlijk af en toe C# werk voor kantoor met Visual Studio. Iedere PC met voldoende geheugen en SSD zal wel naar behoren presteren. Dus het boeit me eigenlijk niet eens zo veel of ik een i3, i5 of i7 heb. Maar i7 is waarschijnlijk boven budget dat ik voor mezelf bepaald heb dus wordt waarschijnlijk i5.

En ik ga niet wachten op wat nieuwer is want ik heb de PC op korte termijn nodig.

Zo zullen er meer zijn.

[Reactie gewijzigd door MacWolf op 22 juli 2024 21:56]

EraYaN @MacWolf25 september 2023 09:58
Ik kan je vertellen dat een i3 icm met Visual Studio en bijvoorbeeld Unity editor niet al te best is, de allerlaatste gaan misschien nog maar je wil toch eigenlijk meer cores. (En C++ VS plus Unreal is nog erger)
musje83 @MacWolf25 september 2023 10:48
Overweeg ook eens een Ryzen-systeem. Heb je vaak net een klasse meer voor hetzelfde geld (Ryzen 5 voor i3 money, zeg maar).
sapphire @NeverSettle24 september 2023 10:30
En dan daarna komt weer een nieuwe serie waar ze op kunnen wachten en daarna weer één, ect.

Je weet toch altijd dat er na 1~2 jaar weer wat nieuws komt dus eeuwig wachten?
MetalSonic @sapphire24 september 2023 10:53
Vind ik ook hoor. Als je nu behoefte hebt aan een cpu upgrade nu je slag slaan. Elke paar jaar komt er weer een snellere cpu.
White Feather @sapphire24 september 2023 16:43
Je weet toch altijd dat er na 1~2 jaar weer wat nieuws komt dus eeuwig wachten?
Dit gaat niet over “na 1-2 jaar”, dit gaat over 3 verschillende generaties binnen 1 jaar:

- Raptor Lake Refresh
- Meteor Lake
- Arrow Lake
youridv1 @NeverSettle25 september 2023 08:45
Mensen wachten dan af tot Intel Meteor Lake releaset, niet?
Alleen de enthusiast markt zoals de mensen die hier reageren doen dat en wij zijn helaas een niet significant genoeg deel van de markt.

De rest van de planeet koopt gewoon wanneer nodig een nieuwe computer en gaat ervan uit dat daar dan het nieuwste van het nieuwste in zit omdat ze hem net nieuw kopen en kijken niet op het stickertje verder. Ze luisteren naar de verkoper.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:56]

MSalters @youridv125 september 2023 09:53
De BCC is net failliet - het model van "de verkoper die geld verdient door goedkope spullen duur te verkopen" is objectief dood. Ja, er zijn nog een paar consumenten die dat zouden willen, maar niet genoeg om die vorm van winkels in stand te houden.
youridv1 @MSalters25 september 2023 10:06
BCC specifiek ja. Maar die heeft het gewoon verloren van winkels als de mediamarkt. Ook van internet, dat klopt. Maar je moet niet gaan denken dat iedereen daadwerkelijk specs zit te vergelijken of snapt dat niet iedere i7 beter is dan iedere i5 of wat een R5 of R7 uberhaupt is.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:56]

MSalters @youridv125 september 2023 11:16
MM gaat het ook niet goed mee, maar los van BCC: We zijn al veel meer fysieke computerwinkels kwijt. Paradigit is geen schim meer van wat het ooit was.

En nee, niet iedere klant op bol.com weet het verschil tussen een 13e generatie i5 en een 14e generatie i7. Maar "luisteren naar de verkoper"? Hoe dan?
CrazyJoe @NeverSettle25 september 2023 10:01
De Raptor Lake Refresh zal dezelfde socket gebruiken als Alder Lake en Raptor Lake en zal dus interessant zijn voor mensen die een upgrade willen doen zonder dat ze hun complete setup moeten updaten.

Meteor Lake zal echter een nieuwe socket gebruiken en alleen DDR5 ondersteunen (als ik de gelekte informatie mag geloven), dus is een switch daarnaartoe veel duurder dan een upgrade met Raptor Lake Refresh.

Dus de markt voor Meteor Lake is anders dan die voor Raptor Lake Refresh. Intel moet rekening houden met AMDs volgende generatie processoren op basis van ZEN 5 die ook in 2024 verwacht worden en Meteor Lake lijkt daar op gericht te zijn.

[Reactie gewijzigd door CrazyJoe op 22 juli 2024 21:56]

CAPSLOCK2000 @NeverSettle25 september 2023 10:46
1st gen i7 is van eind 2008 en is een quadcore met DDR3 Ik denk dat je niet goed kan inschatten hoe lang geleden dit is en hoeveel resources een simpele sessie browsen vandaag de dag inneemt
Zo voel ik me wel vaker, eigenlijk gewoon altijd. Inmiddels heb ik geleerd dat wachten geen zin heeft. Intel en AMD (en alle andere fabrikanten) kondigen twee keer per jaar nieuwe producten aan maar het kan maanden duren voor die ook daadwerkelijk te koop zijn. Tegen de tijd dat ik er een in m'n handen heb is de volgende generatie al weer aangekondigd. Als een nieuwe CPU beschikbaar komt dan is dat vaak eerst het duurste model uit de lijn tegen een hoge prijs. Om daar echt goed gebruik van te maken moet ik waarschijnlijk ook een gloednieuw mobo met de nieuwste chipset kopen en die zijn ook stevig aan de prijs.
Die wil ik waarschijnlijk toch niet.

En dan is het wachten op een CPU die nog niemand getest heeft; het kan dus ook een teleurstellend model zijn dat tegen een veel te hoge prijs wordt verkocht. Tegen de tijd dat ik daar achter ben zijn we weer een paar maanden verder. In de tussentijd kan de markt van hardware flink veranderen en kan ik misschien niet meer de andere onderdelen krijgen voor de "juiste" prijs.

Ik heb geleerd om bij de aanschaf van hardware niet op de toekomst te speculeren. Koop alleen wat je zeker nodig hebt. Een verkeerde gok is namelijk altijd duur. Dan betaal je veel geld voor nieuwe hardware die vervolgens razendsnel z'n waarde verliest zonder dat je er gebruik van maakt. Als je te klein hebt gekocht kun je altijd nog onderdelen upgraden of vervangen. Tegen die tijd zijn de prijzen fors gedaald en kun je upgraden tegen (netto, ongeveer) dezelfde prijs als wanneer je het direct had gekocht.
Als je te groot koopt kun je dat nooit meer herstellen, dat geld ben je gewoon kwijt.

< * CAPSLOCK2000 leest z'n eigen post schrapt de M2-expanders die ik had toegevoegd aan mijn nieuwe build, 2 NVME drives is voorlopig genoeg, en spaart €100 :) />


PS. Ik heb het hier over de kernonderdelen van een moderne PC: mobo, CPU, RAM, GPU, storage. Randapparatuur als keyboards en printers zitten in een wat andere situatie maar uiteindelijk geldt ook daar dat wachten over het algemeen niks oplevert.
as400 24 september 2023 11:26
Elephant in the room : blijft het socket 1851? Voor hoe lang? Wanneer zijn de mobo fabrikanten klaar met een concurrentieel aanbod van duidelijk lager dan 300€+ bordjes?
arbraxas @as40024 september 2023 13:51
Nee, die socket blijft niet. Dat is wel een zekerheidje.
Voor hoelang? Jaar of 3 gok ik Intel kennende.
Maar zelfs met dezelfde socket kan je nog tegen problemen aan lopen. Niks nieuws onder de zon.
SG
@as40024 september 2023 14:13
Als vaker meerdere gens op dezelfde socket gaat upgraden, dan ben je vaak upgrader.
Voor gross is dat meer luxe of omdat het kan dan dat werkelijk nodig hebben.
Maar Alderlake naar raptor en raptor refresh in is meeste gevalen van te vaak upgraden. De voortgang per gen is voor reallife meestal subtiel merkbaar. Vaak cijferneuk kwestie in benches. Gros slaat gen of paar over. Zit zelf nu op Zen1 TR.
MijnAM2 AM3 Hebben 1 cpu gezien. Zo ook al mijn intel mobo.

1st komt de high-end mobo dan komen de budget en verbreedt het aanbod. Goedkopere producties met beperkingen zoals minder layer en minder PCI-e5.0

Zal je dus ook wat langer moeten wachten.

Naast als Mobo CPU en mem het aantal gens moet gaan kunnen uitzingen. Dan ga je ook voor wat beters en meer future proof. En budget voor 5 jaar gebruik met ruim voldoende mem. G-kaart en oplslag zijn de upgrade componenten daar kan op bezuinigen voor wat meer mem of tier hogere cpu of mobo
d3x @SG25 september 2023 10:03
Je hebt blijkbaar AM4 overgeslagen, net het platform waar velen echt wel een CPU upgrade gedaan hebben.
Galactic 24 september 2023 18:42
Als ik tussen de regels lees wil dit waarschijnlijk zeggen, geen Arrow Lake desktop in 2024 tenzij einde Q4. Dat is best pijnlijk, misschien worden de plannen nog bijgesteld i.v.m. plannen van de concurrentie. Nu begijp ik ook dat de Raptor Lake refresh voor desktop zo underwhelming is. Vooral de te verwachen specs van de 14400/14500 zijn teleurstellend.

[Reactie gewijzigd door Galactic op 22 juli 2024 21:56]

OruBLMsFrl @Galactic25 september 2023 09:19
En dan nog hopen dat meteor lake wel iets van energie efficiency kan terugbrengen voor de 600,700,900 modellen. Dat is serieus stoken momenteel die dingen, dat mag heel graag naar de helft van het verbruik. Met dat ze ook daar nog niets over zeggen, ben benieuwd
Roel1966 24 september 2023 22:29
Ik heb even gemist wat voor socket die Meteor Lake desktop gaat gebruiken maar ik ga er vanuit dat het socket ook wel weer vernieuwd zal worden. Dan duurt het weer een tijd eer moederboarden betaalbaar zijn geworden zoals gewoonlijk.
SambalSamurai 24 september 2023 23:12
Betekent dit, dat Intel in 2024 met TWEE chips voor Dekstops uitkomt?

Intel Meteor Lake op Intel 4 procede (met Redwood Cove voor P-Cores en Crestmont voor E-Cores)

en

Intel Arrow Lake op Intel 20A procede (met Lion Cove voor P-Cores en Skymont voor E-Cores)
misjeleke 25 september 2023 22:13
Wel goed big-little voor je idle verbruik, echter het missen van avx512 kan mogelijk toekomstig OS in de weg staan

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