Intel komt in 2024 met Meteor Lake-cpu’s voor desktopgebruikers

Michelle Johnston Holthaus, executive vice-president bij Intel, heeft tijdens een interview met PCWorld gezegd dat er een desktopversie van de Meteor Lake-cpu’s zit aan te komen. Deze cpu zal in 2024 op de markt verschijnen. Er zijn geen verdere details gegeven.

Holthaus had enkele dagen geleden een gesprek met journalist Mark Hachman van PCWorld en die vroeg zich af of er ooit een desktopvariant van de Meteor Lake-chips zou verschijnen. Holhaus bevestigde dit en onthulde dat deze desktopchips in 2024 op de markt komen. Holthaus gaf aan dat ze zowel het desktop- als het laptopsegment wil bedienen met "één processorfamilie". Details over de aankomende desktopchips, gaf ze echter nog niet.

Uit eerdere aankondigingen van Intel bleek dat er enkel Meteor Lake-chips voor laptops zaten aan te komen, maar dat blijkt dus niet het geval. De Meteor Lake-chips zijn de eerste consumentenprocessors van het bedrijf die zijn opgebouwd uit chiplets. Deze chips krijgen een cpu-tile met enkel cpu-kernen, een tile met daarop de igpu en vervolgens nog een aparte tile met alle I/O en connectiviteit. De Meteor Lake-chips worden de eerste halfgeleiders die geproduceerd worden op het Intel 4-procedé. Het Amerikaanse chipbedrijf zal ook voor het eerst gebruiken van euv-lithografie. Intel brengt de eerste Meteor Lake-processors uit op 14 december dit jaar, waarbij het dus om chips voor laptops gaat.