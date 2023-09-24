NYPD gaat autonome robot gebruiken in metrostation Times Square

Het New York Police Department gaat een robot inzetten in het metrostation aan Times Square. Het apparaat weegt 190 kilogram, bevat vier camera’s en kan mensen in contact brengen met de hulpdiensten. Er zou geen gezichtsherkenningssoftware aanwezig zijn.

De K5-robot is gemaakt door Knightscope, een bedrijf uit Californië, en wordt momenteel al door bedrijven gebruikt om winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen en andere drukbezochte plaatsen in de gaten te houden. Het toestel bevat geen ledematen en rijdt op wielen. Het zou volgens The New York Times ook geen audio kunnen opnemen, maar is wel in staat om bewegende videobeelden te maken die achteraf door de ordediensten kunnen worden ingekeken.

Het New York Police Department gaat de robot de komende twee maanden van middernacht tot 6.00 uur ‘s ochtends inzetten. Het ding zal enkel in de centrale delen van het metrostation actief zijn en zich aanvankelijk niet naar de perrons begeven. De eerstvolgende twee weken zal het apparaat tijd nodig hebben om het grondplan van het metrostation in kaart te brengen. De robot wordt geleased en zou 9 dollar per uur kosten.

Het is niet de eerste keer dat het New York City Police Department een robot inzet. In 2020 namen de ordediensten de Digidog in gebruik: een Spot-robothond van Boston Dynamics. Die robot zou ongeveer zes keer gebruikt zijn en werd ingezet bij onder andere gijzelingssituaties. De Digidog had lampen, een camera, een microfoon en een speaker aan boord. Het apparaat werd uiteindelijk niet meer ingezet omdat het bij sommige inwoners discussies rond racisme en surveillance had losgemaakt.

K5-robot wordt voorgesteld door New York City Police Department
K5-robot wordt voorgesteld door New York City Police Department - Bron: NPYD via Engadget

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-09-2023 09:14 128

24-09-2023 • 09:14

128

Lees meer

Hyundai en Kia presenteren draagbaar industrieel exoskelet voor bovenarmen
Hyundai en Kia presenteren draagbaar industrieel exoskelet voor bovenarmen Nieuws van 28 november 2024
Supermarktketen Carrefour test in Zaventem autonome bezorgrobot
Supermarktketen Carrefour test in Zaventem autonome bezorgrobot Nieuws van 16 januari 2023
Voetbal- en zorgrobots van TU Eindhoven winnen wereldtitels in Thailand
Voetbal- en zorgrobots van TU Eindhoven winnen wereldtitels in Thailand Nieuws van 18 juli 2022
Dyson werkt aan autonome robot die huishoudtaken kan uitvoeren
Dyson werkt aan autonome robot die huishoudtaken kan uitvoeren Nieuws van 25 mei 2022
Tesla werkt aan robottaxi en begint in 2023 met productie huishoudrobot
Tesla werkt aan robottaxi en begint in 2023 met productie huishoudrobot Nieuws van 8 april 2022
Boston Dynamics start verkoop van Stretch-robot voor in magazijnen
Boston Dynamics start verkoop van Stretch-robot voor in magazijnen Nieuws van 31 maart 2022
Imec en KU Leuven tonen chip met digitale en analoge coprocessor voor AI-taken
Imec en KU Leuven tonen chip met digitale en analoge coprocessor voor AI-taken Nieuws van 18 februari 2022
Nvidia presenteert Jetson AGX Orin-module voor robots en AI-toepassingen
Nvidia presenteert Jetson AGX Orin-module voor robots en AI-toepassingen Nieuws van 9 november 2021
CBS: 45 procent van grote bedrijven gebruikte in 2019 kunstmatige intelligentie
CBS: 45 procent van grote bedrijven gebruikte in 2019 kunstmatige intelligentie Nieuws van 15 oktober 2021
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Politie Robotica Verenigde staten

Reacties (128)

-Moderatie-faq
128
122
48
3
0
35
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
HKLM_ 24 september 2023 10:06
De Digidog had lampen, een camera, een microfoon en een speaker aan boord. Het apparaat werd uiteindelijk niet meer ingezet omdat het bij sommige inwoners discussies rond racisme en surveillance had losgemaakt.
Hoe werkt die racisme kaart precies om een discussie voor een robot hond te maken?
wildhagen
@HKLM_24 september 2023 10:12
Dat had ermee te maken dat de Digidog blijkbaar vrijwel exclusief werd ingezet in lage-inkomenswijken waar veel zwarte mensen wonen, zie:
A police dog deployed in New York City has been labelled as racist because it only patrols low-income neighbourhoods occupied by people of colour.

The criticism comes from Alexandria Ocasio-Cortez, the US Representative for New York, who focused on the ‘Digidog’ in a couple of tweets last week.

The tweets were in response to video of the $75,000 (£54,000) police robot responding to reports of a home invasion in the Bronx – her home borough.

‘Now robotic surveillance ground drones are being deployed for testing on low-income communities of color with under-resourced schools,’ she wrote.
Zie https://metro.co.uk/2021/...here-it-patrols-14170191/

De klacht ging dus niet zozeer over de robot zélf, maar meer over de inzet(-lokaties) ervan door de NYPD.
P8ter @wildhagen24 september 2023 17:44
Etnisch of economisch profileren, moeilijke afweging.

Bij een fuik in een volkswijk werd ik (toen: bleek, pak, stropdas, leasebak) eruit gepikt en werd mijn auto tot onder de accu gecontroleerd. Drie agenten, 20 minuten.

Ondertussen reden er toeterend tientallen dure auto’s rond het blok, met joelende kerels erin die behangen waren met gouden kettingen en via hun speakers lieten blijken dat ze gek op rap waren.

Op mijn vraag aan de agenten of ze zich nuttig voelden kwam het antwoord: “Meneer, we moeten neutraal controleren van de baas.”

Oud verhaal, kan me voorstellen dat dat ook een reden is dat de politie nooit meer controleert.
Vampyre @P8ter24 september 2023 18:44
Wat probeer je precies te zeggen hier?
Vind je dat de politie toen die van rap houdende mannen had moeten controleren ipv. jou, omdat jij denkt dat zij vast meer crimineel waren als jij dat bent?
Je snapt dat als je zo denkt, dat dat zelf een probleem is?
majic @Vampyre25 september 2023 08:08
De vraag is, wat probeer jij te zeggen?
Dat jongeren die van rap muziek houden, gepimpte wagens hebben en geluidsoverlast geven waarschijnlijk minder crimineel gedrag vertonen dan een man in een pak met een leasebak?

Is het doel om criminaliteit tegen te houden? Of is het doel om schijngelijkheid te vertonen?

Als je belastingfraude wil voorkomen ga je ook geen turkse hangjongeren controleren. Dan controleer je bedrijven die voldoen aan je risicoprofiel. Bepaalde omzetten, bepaalde aftrekkosten, afwijkingen tov de norm vertonen enz. En guess what, dat is 95% blanke meneren die dan tegen de lamp lopen.

Ja, we moeten proberen om niet raciaal te profileren. Maar een blanke tokkie of een marokkaan die in een gepimpte volkswagen rondrijden met knalpijp en hoog volume gehtto muziek onderwijl red bull drinkende en een jointje rokende kan je met veel meer kans crimineel gedrag bij vinden dan bij pietje op z'n fiets die naar z'n oma toe gaat.
Polydeukes @majic25 september 2023 12:30
Dat is nou precies het lastige aan het hele verhaal. Kijk je objectief naar de statistieken, dan blijken jongeren (<25 jaar) gemiddeld genomen niet over voldoende inkomen/vermogen te beschikken om een dure auto (€50K+) te kunnen rijden. Is dat dan een reden om iemand van 20 die in een nieuwe Mercedes AMG rijdt te controleren? Of moet de persoon daadwerkelijk verdacht zijn van een strafbaar feit voordat je gaat controleren?
Zelfde geldt voor herkomst. Je mag daar (terecht) niet op profileren (want er is geen causaal verband tussen herkomst en crimineel gedrag), maar er is wel een statistische correlatie: van alle verdachten blijkt een significante meerderheid een buitenlandse herkomst te hebben.

Anders gezegd:
De overgrote meerderheid van mensen met een buitenlandse herkomst is niet crimineel.
Echter, de meerderheid van de verdachten heeft een herkomst uit het buitenland (tot max 2e generatie wordt dit bijgehouden).
Is buitenlandse herkomst dan wel of geen goede reden om te profileren?
Het is bijvoorbeeld wel ok om te profileren op geslacht (omdat criminelen veruit het vaakst man zijn), maar op afkomst is dus niet ok.

Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/...minaliteit-naar-herkomst-
De verschillen naar geboorteland en herkomstland kunnen samenhangen met een andere samenstelling van deze groepen. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, dan blijkt dat met name de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en inkomen bepalend zijn voor de kans dat iemand verdacht wordt van een misdrijf. Verschillen naar geboorteland en herkomstland worden na correctie kleiner, maar blijven wel aanwezig.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 23 juli 2024 11:27]

MadJo80 @Polydeukes26 september 2023 10:06
alle verdachten blijkt een significante meerderheid een buitenlandse herkomst te hebben.
Of, mensen met een buitenlandse herkomst worden vaker verdacht, en daardoor wordt er vaker iets gevonden, terwijl mensen met een autochtone herkomst minder vaak worden verdacht, en er daardoor minder vaak iets gevonden wordt.
Met als gevolg dat er scheefgroei in de statistieken ontstaat, waardoor meer focus op mensen met een buitenlandse herkomst komt te liggen, waardoor daar weer meer gevonden wordt, waardoor etc.
sfc1971 @majic25 september 2023 08:38
Slecht voorbeeld die belastingfraude, de rijke worden minder gecontroleerd terwijl zij bewezen meer frauderen simpel omdat ze de optie hebben.
majic @sfc197125 september 2023 09:39
Het aantal turkse hangjongeren die in de problemen komen door belastinfgraude controles is nihil. Simpel. Er is altijd 'profilering'.
Tintel @sfc197125 september 2023 14:06
Hierbij is profilering dan ook verkeerd ingezet. Want is de frequentie van het voorkomen dan belangrijker dan het gemak waarmee het kan worden gedaan en de hoogte van het bedrag wat door fraude wordt verkregen.
De ellende is dat het dus wordt gebaseerd op 'kans op vertonen crimineel gedrag' terwijl daarbinnen vele vormen zijn. En als altijd alleen groep A wordt gecontroleerd dan zullen statistisch gezien, mensen binnen groep A ook meer kans lijken te vertonen op crimineel gedrag.

Eigenlijk is profilering niet zo slecht mits je door de bias niet je eigen cijfers gaat beinvloeden.

En dan ontstaat daarna alsnog een probleem: als je alleen mensen in dure zwarte AMG Mercessen gaat controleren omdat een crimineel een voorkeur lijkt te hebben hiervoor, dan rijden ze over een week op scooter....
P8ter @Vampyre24 september 2023 22:30
Er is veel criminaliteit in deze. wijk, ik weet dat ik het niet ben, dus dan is het iemand anders. En waarschijnlijk is dat niet de gepensioneerde treinconducteur die om de hoek woont.

De preventieve handhaving is overigens geheel verleden tijd. Zie jij bijvoorbeeld nog wel eens een alcoholfuik?
CivLord @P8ter25 september 2023 08:02
Alcoholfuiken gaan aan hun eigen succes ten onder.
Ze worden nog steeds regelmatig gehouden. Maar de afwikkeling van een automobilist onder invloed (van alcohol of drugs) neemt tegenwoordig zoveel tijd in beslag, dat alle beschikbare mankracht al na een half uur tot een uur bezig is met alle papierwerk en de fuik wordt opgeheven.
Met dank aan 'slimme' advocaten die bij elke vertraging/ overdracht twijfel weten te zaaien dat het proces niet goed doorlopen is of zaken door elkaar gehaald worden.
Polydeukes @CivLord25 september 2023 12:18
Om nog maar te twijfelen over de effectiviteit van zo'n fuik. Binnen no time staat het in Flitsmeister, whatsappgroepen, Nextdoor, X en Facebook,etc en weet iedereen ervan. Als je wat gedronken hebt, kun je rustig wachten tot de fuik weg is, of een stukje omrijden. Effect is daarmee binnen een half uur nihil. Gewoon steeksproefgewijs controleren of naar aanleiding van afwijkend verkeersgedrag werkt veel effectiever. Dat snappen ze bij de politie ook wel.
Tintel @P8ter25 september 2023 14:15
De preventieve handhaving is overigens geheel verleden tijd.
Juist - ze moeten nadenken over het systeem dat wellicht fraude te goed mogelijk en/of aantrekkelijk maakt (en dus niet door extra controles uit te voeren) en nadenken over de aspecten 'meer armoede leidt tot meer criminaliteit' en overmatige reguliering leidt ook tot meer criminaliteit. Als je de regels steeds strenger maakt zonder maatschappelijk draagvlak dan zal ook het aantal overtredingen toenemen.

Ook de geloofwaardigheid van de instantie speelt een rol - als de belastingdienst (overheid) zichzelf niet aan de regels houdt, waarom verwacht je dan dat de bevolking dat wel doet?
Tweakert2020 @Vampyre24 september 2023 21:05
Dat is geen probleem maar de realiteit.
unreal0 @Vampyre24 september 2023 20:20
Nee dat is helemaal geen probleem..
LOTG @Vampyre25 september 2023 08:40
Eigenlijk niet, onnodig toeteren en geluidsoverlast via de radio is een iets waar je een boete voor krijgt en dus mag je die mensen er weldegelijk uitpikken.

Dat er waarschijnlijk direct discriminatie en racisme geroepen word is een ander verhaal.

Het zijn doorgaans ook mensen die zich misdragen die het hardste roepen dat er geprofileerd word. Mensen met een Mercedes of BMW zeggen ook vaak dat zei er uit gepikt worden wegens hardrijden, na dat ze zijn aangehouden voor hard rijden.

Dus dan is het niet raar dat mensen die zich "gansta" gedragen door andere mensen worden aangemerkt als (al dan niet wannabee) gangster.
penthadix @LOTG25 september 2023 12:16
Dat van die bmw klopt wel trouwens, ik rijd nu een fiat en ben sindsdien niet meer aan de kant gezet (afgezien van een algemene alcoholfuik, maar ik drink sowieso geen alcohol)
The Third Man @P8ter24 september 2023 21:13
Als je alleen maar de stereotype figuren zoals je beschrijft gaat controleren dan geeft dat ook een boodschap naar de andere figuren dat zij zich geen zorgen hoeven te maken voor controle. Waardoor bijvoorbeeld een voormalig oostblokker in een smokkelvoertuig wordt gezet waar de politie niet naar omkijkt want blank en overhemdje aan, terwijl de "joelende kerels erin die behangen waren met gouden kettingen" keer op keer gecontroleerd worden maar misschien een zakje wiet kwijtraken en dat was het dan. Oftewel als je dan echt denkt dat dat nuttig is, dan vraag ik me af of je wel doorhebt wat het verschil is tussen neerkijken op bepaalde groepen en misdaad aanpakken. Want ook in de groep die 'fan is van rapmuziek' weten ze dus ook precies dat als ze zich opvallend gedragen ze gecontroleerd zullen worden, je leert er dus iedereen mee dat gedrag X en uiterlijk Y tot controle zal leiden en dat als je stiekem wil doen je dat niet moet doen. Dan pak je niet de misdaad aan, je leert de criminelen om pragmatisch controles te ontwijken.
P8ter @The Third Man24 september 2023 22:17
Oeh, wel erg naïef dit, kom je wel eens in de grote stad? Als je een knul van 22 in een bling-Audi van twee ton ziet rijden en een nette dame in een Twingo, wie van de twee zou je als je een nijvere agent was dan aanhouden? Er is toch ook nog zo iets als het doelmatig inzetten van gemeenschapsgeld.

Het praktijkantwoord: als u als burger ergens last van heeft, een inbraak of zo, mag u over twee weken online aangifte doen, maar reken niet op actie.

De grote boeven zullen zich wel gedeisd houden, maar voor het rechtsgevoel van de brave burger is het wel fijn als je het coke-koeriertje, de plofkraker of de Cobra-voordeurspecialisten aanhoudt, en die zit niet in die Twingo.
The Third Man @P8ter24 september 2023 23:47
Valse dichotomie, het verkeer bestaat wel uit meer voorbeelden dan die twee die je nu voorstelt. Dat er tussen die twee een eenvoudig onderscheid kan worden gemaakt spreekt niet voor de rest.
CivLord @P8ter25 september 2023 08:14
Sorry, maar wanneer elke bling-knul van 22 die ik hier op straat rond zie rijden met grote auto crimineel zou zijn, zou de criminaliteit hier epische proporties aan moet nemen waarbij vergeleken de krottenwijken van Johannesburg een waar paradijs zouden zijn. Je moet eens weten wat voor bling je je (op de pof) kunt veroorloven met een normale baan, wanneer je nog bij je ouder woont, wanneer daar je prioriteiten liggen.

Die nette dame in die Twingo, kan heel goed een gepensioneerde bejaarde zijn die die Twingo enkel kan betalen doordat ze haar AOW aanvult door voor haar aardige buurjongen pakketjes van het ene adres naar het andere te brengen. De categorie die dat soort dingen doet is zo goed als onzichtbaar, maar een heel stuk groter dan de meeste mensen denken.
Tintel @CivLord25 september 2023 14:20
Inderdaad - de vooroordelen hier zijn mogelijk fout omdat de cijfers van 'aantal criminele jongeren in een dure auto' en 'aantal bejaarde criminelen in een kleine stads-auto' niet bekend zijn.

Daarom moet je dit soort controles helemaal niet willen doen of letterlijk iedereen aanhouden - maar dat is veel te veel werk.
The Third Man @Tintel25 september 2023 20:58
Daarom moet je dit soort controles helemaal niet willen doen of letterlijk iedereen aanhouden - maar dat is veel te veel werk.
Wat ze nu vaak doen is kijken naar een mankement of iets anders raars, dus een kapotte koplamp, nog net door rood rijden, apart rijgedrag. Of tegenwoordig via ANPR-hits op eerdere vergrijpen waar de auto of de kentekenhouder bij betrokken was. Dan is de kans veel groter dat je iets serieus vangt dan als je alleen kijkt naar de huidskleur, getunede auto of het hiphop-imago.
Tintel @The Third Man26 september 2023 10:10
kijken naar een mankement of iets anders raars
Maar de kans is groter zeg je dan...om dat te bepalen moet je dus ook een tijd lang juist voertuigen aanhouden waar niets mee aan de hand is. Het punt is nu juist dat de cijfers worden beinvloed door de uitvoerders en de uitvoerders hebben te weinig capaciteit om grote steekproeven met verschillende condities, te doen. Daarom is profilering nu onvermijdelijk maar nog steeds ongewenst.
whiner @The Third Man25 september 2023 11:32
De echte criminelen weten dit inderdaad donders goed. Zij zullen dus ook nooit herkenbaar zijn.
De gene die er graag mee te koop lopen zijn de loop jongens. Deze moet je aanpakken, maar eigenlijk bereik je daar helemaal niets mee.
En bij deze groep werkt profilering gewoon. Guci tasje, petje, veel te dure auto / stereotype scootertje. Alle dingen die ik nu opnoem staan los van ras.
Een systeem ontwikkelen hiervoor is nodig maar kan erg makkelijk negatief in het nieuws komen omdat het verdraaid wordt.

De grote criminelen oppakken is een stuk gecompliceerder, die laten zicht niet op zon simpele manier profileren.
Tintel @whiner25 september 2023 14:29
idd - ontneem de criminelen hun verdiensten en je hebt veel minder criminaliteit.

Dus:
Verstrek goedekope drugs (desnoods gratis) aan verslaafden (lijkt niet aardig maar is beter dan ze te laten stelen en tegelijkertijd kun je deze verslaafden helpen van de verslaving af te komen).
Blokkeer heling van gestolen goederen. Niet zo heel moeilijk met een uniek nummer dat in een database wordt gezet (na aangifte). Geen serie nummer op het goed? Verdacht en inbeslagname bij de pandjesshop.
Ontneem criminelen hun inkomen na arrestatie (dat probeert men al)
Handel in drank, drugs, gokken en prostitutie komen veel te vaak onder criminele controle te staan omdat het zo streng wordt gereguleerd. Wat deels nodig is maar toch kan hier echt wel wat in worden geschoven. Past natuurlijk niet bij de religieuze (en schijnheilige) ondertoon van onze overheid maar is wel onderdeel van het probleem.
CivLord @P8ter25 september 2023 07:57
Een andere vorm van profileren:
Wat doet een blanke goedgeklede man in een dure auto in zo'n volkswijk? Heeft hij misschien 'boodschappen' gehaald?
whiner @CivLord25 september 2023 11:40
Als je toevallig daar familie hebt wonen.
Niet iedereen leeft van oud geld. Sommige zijn uitzonderingen in de familie.

Maar het kan ook een crimineel zijn :+
P8ter @CivLord25 september 2023 18:57
Eh, er doorheen rijden naar een betere wijk? Je snapt de kern van profileren kennelijk niet: uitgaan van wat het meest voor de hand ligt om doelgericht te kunnen werken met schaarse middelen?

Het enige wat de politie trouwens in de achterbak zag waren mijn golfclubs. Agenten moesten lachen toen ik vroeg of ze nog gevaarlijke slagwapens hadden gevonden.
CivLord @P8ter26 september 2023 07:04
Ik snap de kern van het profileren juist wel. Ook het probleem ervan.
Niet iedere Marokkaan met veel bling is per definitie crimineel, net als niet iedere blanke man in een net pak per definitie onschuldig is, al lijk jij daar anders over te denken.
MornixRS @P8ter26 september 2023 10:37
Toen jij werd gecontroleerd reden er "tientallen auto's langs met joelende lui met gouden kettingen". Geloof je het zelf?
P8ter @narimantos25 september 2023 18:59
Heel verstandig, die edit over die alcoholfuif van je 8)7
WillySis @wildhagen25 september 2023 09:55
Wel jammer dat één klacht zo'n gevolgen kan hebben. Als alternatief had men ook een goede omschrijving kunnen maken onder welke omstandigheden een bepaalde robot ingeschakeld kan worden. Die beschrijving kan zonder enige racistische elementen zijn, terwijl de inzet toch veelal in zwarte wijken gaat plaatsvinden. Dat hoeft dus niet racistisch te zijn, maar gebonden aan overlast, dreigende sfeer of criminaliteit. Dit zijn zaken die nu eenmaal vaker in "lage inkomens wijken" voorkomen.
Het trekken van de racisme kaart door gekleurde mensen gaat soms wel erg gemakkelijk. Ik heb in Nederland ook al meegemaakt toen ik een jongetje van buitenlandse afkomst aansprak op het ombuigen van een net geplant boompje. De moeder riep onmiddellijk "zeker omdat hij een kleurtje heeft". 's Avonds de politie aan de deur omdat mevrouw aangifte van discriminatie had gedaan. Dit is uiteindelijk omgedraaid in het doen van een valse aangifte, plus een aangifte van vernieling van het boompje.
Tintel @WillySis25 september 2023 14:32
Boompje buig incident: De wereld is zot...

Maar zelfs het probleem van wijken met vooral lage inkomens: daar wordt dan niet zoveel ingebroken - omdat daar minder te halen is....

De echte oplossing is toch: die robots in alle wijken uitzetten of laten rouleren.
WillySis @Tintel25 september 2023 15:42
Robots nutteloos ergens inzetten inzetten om de schijn van discriminatie te voorkomen is een vorm van verspilling. Soms zal men gewoon moeten accepteren dat een parameter die in directe zin niets met discriminatie te maken heeft indirect wel een grote overeenkomst heeft.
Bestrijding van criminaliteit is een taak van de politie en daarom wordt er in de wijken waar meer criminaliteit plaatsvind ook wat vaker gesurveilleerd. Als men daarvoor de assistentie van een robot(hond) inzet is dat strikt genomen geen discriminatie. De bevolking van de "zwarte wijken" of "wijken met een laag inkomen" geeft zelf aanleiding tot meer surveillance. Ik neem aan dat de huidskleur daarbij geen factor is.

Wie zich een beetje beschermd wil voelen tegen de criminaliteit in de wijk zou eigenlijk blij moeten zijn dat de politie zoveel mogelijk doet ter bestrijding daarvan. Dat daders de onschuldige spelen en klagen onder het motto "racisme" vindt ik eigenlijk misbruik maken van de eigen huidskleur. Gelijk aan wat mij is overkomen.
Tintel @WillySis25 september 2023 15:58
Robots nutteloos ergens inzetten inzetten
Hoezo nutteloos? Dat weet je toch pas als je het gecontroleerd hebt?
Bestrijding van criminaliteit is een taak van de politie en daarom wordt er in de wijken waar meer criminaliteit plaatsvind ook wat vaker gesurveilleerd.
En daarom gaat dit mis: als de politie - door beperkte resources - elders niet meer suveilleert, dan kan het dus lijken dat daar minder criminaliteit plaatsvindt dan werkelijk want niet alle criminaliteit wordt opgemerkt (zoals vernieling of inbraak zonder aangifte) en surveillance houdt ook verdachten tegen. En ook dat verdachten tegenhouden vertroebelt de cijfers - lang niet elke verdachte zou ook echt wat hebben gedaan op de plaats waar hij wordt staande gehouden.

Ik ben het wel met je eens dat meer van een bepaald soort criminelen wonen in bepaalde wijken maar daar zullen ze lang niet altijd ook de inbraak (bijv.) plegen.

En je krijgt een response die dan welliswaar 'eigen schuld dikke bult is' maar toch oneerlijkheidsgevoel aanwakkert - want je ziet dan dus alleen politie in de 'slechte' wijken.

En profilering mag dan wel terecht zijn - het gaat erom dat echt niet 99% voldoet aan het profiel. Dus relatief vaak zal een onschuldige aan verdachte worden aangemerkt. En ook een onschuldige zal zich verzetten tegen autoritair gedrag (wat de politie wel moet hebben...).

Dit is toch een voorbeeld van: de aanwezigheid en het gedrag van de 'observer' beinvloed de cijfers waarop de profilering wordt gebaseerd. Niet dat daarmee het profiel van 'in de arme wijk is de kans op het tegenkomen van een criminieel hoger', onjuist is maar die verdeling is dus niet bepaald zwart-wit (pun intended).
WillySis @Tintel25 september 2023 17:43
Hoezo nutteloos? Dat weet je toch pas als je het gecontroleerd hebt?
Als er zelden tot nooit meldingen van straat criminaliteit komen (waarvoor die hond bedoeld was), mag je er vanuit gaan dat er zelden tot nooit iets gebeurt en hoeft je dat niet nog eens extra te controleren. Als het niet de moeite waard is om aangifte te doen, dan is het ook niet de moeite waard om extra te surveilleren.

Extra personeel of ander ressources inzetten in wijken waar veel criminaliteit plaatsvind (en dan ongeacht etnische achtergrond of inkomensklasse, maar puur op criminaliteitscijfers) zou dan nooit gestopt mogen worden omdat een deel van de mensen zich gediscrimineerd voelen.
Tintel @WillySis26 september 2023 09:32
Maar suveilleren heeft natuurlijk ook een 'afschrikwekkende' werking. Dus die stelling gaat dan toch niet op?
zou dan nooit gestopt mogen worden omdat een deel van de mensen zich gediscrimineerd voelen.
Daar ben ik het mee eens hoor. Maar het punt is dat inkomensklasse die voornaamste profilering lijkt te zijn en bij 'encounters' (dus persoonlijke interactie) is het wellicht huidskleur/ras.
3raser @wildhagen25 september 2023 10:11
De hond werd ooit ingezet in een rijke buurt maar liep vervolgens direct naar een achterstandswijk omdat volgens zijn eigen berekeningen daar meer criminaliteit was. :+
MightyFool @wildhagen25 september 2023 10:19
Tja, is het niet logisch dat waar de criminaliteit veel gebeurt je daar ook extra investeringen doet?
Tintel @MightyFool25 september 2023 16:09
Lijkt logisch maar stel nu dat dergelijke arme wijken ontstaan omdat de verdeling tussen arm en rijk nu eenmaal niet bepaald eerlijk is en dat echt grote geldbedragen worden verduisterd in de dure wijken (ligt voor de hand: die hebben toegang tot veel meer geld en hebben ook de mogelijkheden).
En die verdeling tussen arm en rijk wordt vervolgens alleen maar slechter omdat het grote geld dus steeds rijker wordt en nauwelijks problemen ondervindt.
Het systeem maakt mensen steeds gemakkelijker crimineel - geen excuus maar een gevolg helaas. Hoe uitzichtlozer een situatie voor iemand is, hoe groter de kans dat deze crimineel wordt.
Proberen in een dergelijk systeem criminaliteit voor te zijn wordt steeds moeilijker en geweld neemt toe. Het is naief om te denken dat nog meer (politie)geweld, het criminele geweld zou beteugelen. Het waren tenslotte al criminelen....
Dus een robot mag dan misschien de menselijke politie veilig houden - het is geen oplossing.
MightyFool @Tintel25 september 2023 16:26
Tja, maar waar jij hebt over hebt zijn enorme systeemwijzigingen die buiten de scope van de politie zijn. Politie moet orde bewaken, niet de arm/rijk kloof oplossen.
Tintel @MightyFool25 september 2023 16:28
Maar de politie geeft nu eigenlijk aan het niet meer te kunnen bijbenen en dus robots in te zetten. Deze worden bij externe partijen ingehuurd....is dit dan het begin van Robocop 4? :9
tijgetje57 @wildhagen25 september 2023 14:36
Is dat niet een beetje onterecht, je kan als agent niet terecht in die delen. Omdat je gewoon gelynched wordt. Een robot is dan een goed alternatief, zou je zeggen. Of vonden ze de gele kleur van Spot niet mooi ;-)
aaradorn @wildhagen25 september 2023 14:39
Net op die plekken dat je een gezicht nodig hebt dus. Het is en blijft toch wel allemaal erg lastig, lagere inkomens gebieden brengen vaak een verhoogd risico met zich mee en hebben ook vaker last van criminaliteit. Dat er dan ook donkere mensen wonen is dan ook vooral een probleem van de maatschappij.

Gelukkig heeft New York een heldere representative, AOC, die is tenminste niet disconnected van de bevolking in haar eigen staat.
Peoplen 24 september 2023 09:26
Welke 'verbeteringen' zal deze K5 hebben tegenover de Spot robot? Als Spot niet werd geacpteerd, waarom zou deze robot dan wel geaccepteerd worden? Het surveillance aspect is nog gewoon aanwezig?

Verder vraag ik me af welk probleem deze robot nu precies oplost. Voor 'het in contact brengen met hulpdiensten' lijkt mij een robot een beetje overkill. Als het bereiken van hulpdiensten nu een probleem is hadden ze ook op elke hoek van het station een intercom kunnen plaatsen. Dit is eigenlijk gewoon een mobiele intercom?
wildhagen
@Peoplen24 september 2023 09:30
Verder vraag ik me af welk probleem deze robot nu precies oplost. Voor 'het in contact brengen met hulpdiensten' lijkt mij een robot een beetje overkill. Als het bereiken van hulpdiensten nu een probleem is hadden ze ook op elke hoek van het station een intercom kunnen plaatsen. Dit is eigenlijk gewoon een mobiele intercom?
Alleen is een intercom wel weer makkelijker te slopen natuurlijk (vandalisme is ook in NY een probleem, zoals bijna overal). Het repareren daarvan is ook niet goedkoop, en als je op elke hoek een interncom wil plaatsen vraag ik me af of dat niet alsnog duurder is dan zo'n robot, alles bij elkaar gerekend.

Daarnaast zorgt een robot, die in tegenstelling tot een intercom mobiel is, ook voor verhoogde zichtbare aanwezigheid, wat het veiligheidsgevoel weer kan verhogen.

Hiermee hoef je minder agenten fysiek in te zetten, die aanzienlijk duurder zijn dan 9 dollar per uur. En die agenten kun je dan weer elders inzetten waar ze ook, en misschien wel harder, nodig zijn.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 11:27]

Peoplen @wildhagen24 september 2023 09:45
In Nederland is er op vrijwel elk perron een intercom aanwezig. Deze worden niet zo vaak gesloopt. Ik verwacht dat de installatie en reperatie van intercoms een stuk goedkoper is dan zo'n robot. Voor vandalisten is zo'n robot een veel groter doelwit dan intercoms, verwacht ik.

Dan hou je het stukje zichtbaarheid over. Daar valt wat voor te zeggen, maar ik weet niet of het het waard is.
smiba @Peoplen24 september 2023 12:25
Vandalisme is wel echt een heel veel groter probleem in New York dan in Nederland haha, dus dat het hier niet gesloopt word betekent vrij weinig

Ben het verder wel met je eens, verwacht niet dat het lang duurt voor de eerste robot sneuvelt
TheVivaldi @smiba24 september 2023 16:57
Nogal wiedes dat het daar een groter probleem is: New York als stad alleen al is groter dan Nederland.
Mirved @TheVivaldi25 september 2023 08:50
Het probleem is niet alleen in getallen groter maar ook per capita.
TweakingRens @smiba24 september 2023 15:43
Hoe moet je nou een intercom stukmaken, vraag ik me af. Kan toch gewoon een stalen plaat met wat gaatjes erin overheen?
CivLord @Peoplen25 september 2023 07:48
Met een vaste intercom moet je daar wel zelf naar toe kunnen gaan. Wanneer iemand in elkaar zakt en niet meer mobiel is, of lastiggevallen wordt, is een mobiele intercom, die zelf situaties kan herkennen waar het mogelijk nodig is wel zo handig.
Je kan het hele station volhangen met camera's, maar een beeld van 20-30 meter ver, vanaf een hoogte van een paar meter geeft altijd minder goed weer wat er gebeurt dan een beeld van een mobiele camera van een paar meter afstand op ooghoogte.
En je herinnert overlastgevers er aan dat ze in de gaten gehouden worden. Wanneer je aan het klooien of iets aan het vernielen, of iemand aan het lastig vallen bent, denk je misschien niet zo aan een bewakingscamera aan het plafond, die misschien wel of misschien niet goed zicht heeft op wat je doet en waar op dit moment misschien wel of misschien niet iemand naar kijkt. Wanneer zo'n wit gevaarte op je af komt rollen weet je in ieder geval zeker dat je gezien bent en dat er waarschijnlijk een paar goed herkenbare opnames van je gemaakt zijn.
moonlander @wildhagen24 september 2023 09:49
En een robot is vandalisme bestendig? Omgooien en hij kan niks meer. Op het spoor gooien, al dan niet rollend... robot stuk en wie weet ook nog gevaar voor metros etc. Een intercom is een paal met een knop, meer niet. Reparatie van een paaltje met knop, microfoon en speaker is vele malen goedkoper dan een leaserobot.
OruBLMsFrl @moonlander24 september 2023 11:24
De robot heeft wel 4 camera's, die intercoms eigenlijk nooit rondom. Ze zullen in de toekomst bij agressie vermoedelijk een lik op stuk beleid willen introduceren, waar dit een eerste stap in is. En rondkijken vanuit verschillende hoeken, is natuurlijk ook handiger, plus bij een bomdreiging kun je die robot al wat laten zoeken meteen.
sircampalot @OruBLMsFrl24 september 2023 13:37
Hiermee bevestig je dus eigenlijk het vermoeden van 'Peoplen', dat de introductie van de robot niet gedaan wordt voor: 'het in contact brengen met hulpdiensten'
moonlander @OruBLMsFrl24 september 2023 15:49
Overal hangen cameras, dus ook daar zie ik geen problemen in
sdziscool @wildhagen24 september 2023 14:51
vandalisme is ook in NY een probleem, zoals bijna overal in de westerse wereld*
Vandalisme komt voort uit individualisme, core standpunt in westerse maatschappijen, waarbij je je eerst zorgen maakt om jezelf en dan pas derde partijen. In Azië en is vandalisme weinig tot geen probleem.
Aldy @sdziscool24 september 2023 19:52
Ik dacht eerst dat je een politiek statement maakte en daar had ik mijn commentaar op gericht. Ik begrijp nu wat je bedoelt en ik ben het in grote lijnen met je eens. Het heeft met mindset te maken. Hopen dat Azië niet vergiftigd wordt door onze westerse mindset.
skimine @Peoplen24 september 2023 09:43
Welke 'verbeteringen' zal deze K5 hebben tegenover de Spot robot? Als Spot niet werd geacpteerd, waarom zou deze robot dan wel geaccepteerd worden? Het surveillance aspect is nog gewoon aanwezig?
Spot werd (voor zover ik kan lezen) op een andere manier gebruikt. Veel meer als hulpmiddel bij het afhandelen van politiemeldingen, bijvoorbeeld om potentieel gevaarlijke omgevingen te verkennen.
De K5 fungeert meer als rondrijdende camera met intercom en surveilleert in een vaste omgeving.
Triblade_8472 @Peoplen24 september 2023 10:10
Het ziet er "schattiger" uit. Dat is natuurlijk alles. De robothond has natuurlijk als robot een militair uiterlijk, deze ronde vorm ziet eruit 's een knuffel oid.

Doet mij wel erg denken aan de robot van de Psychopass anime. (link)
Blokker_1999
@Peoplen24 september 2023 10:41
Een totaal andere inzet. De digidog werd niet ingezet in de metro, maar voor andere doelen gebruikt dan deze K5. En dat is natuurlijk wel belangrijk om rekening mee te houden. Door deze bot een veel beperkter werkingsgebied te geven kan men een deel van de bezwaren wegnemen.
haam @Peoplen24 september 2023 09:40
Je moet ergens beginnen met de acceptatie van dat spul.

Dan is het logisch dat je met een zinloos apparaat begint, das het minst bedreigend
borbit @haam24 september 2023 10:36
Doet me een beetje denken aan die robots die door de supermarkt dwalen. En dan als ze zien dat er ergens een potje gevallen is ofzo een seintje sturen naar een mens die dan de troep op moet komen ruimen.
haam @borbit24 september 2023 11:23
In Singapore zie je ze ook als afruimhulp. Maar in de praktijk zie ik ze maar weinig gebruikt worden. En ook al een keer de boel zien kletteren vanwege een abrupte stop.
Meer een gimmick op het moment
vanstra @haam24 september 2023 10:42
Als een pan met kikkers die langzaam aan de kook wordt gebracht.
haam @vanstra24 september 2023 11:19
Ik denk nog iets uitgekookter O-)

De kikkers in de pan merken niks, maar die erom zien het natuurlijk wel als evil.

De kunst is om de gewenniingsfactor buiten de pan langzaam te laten stijgen. Dan zullen er nog steeds een aantal wakker zijn, maar als die groep maar klein genoeg is, zal die niet de massa kunnen beinvloeden
Slashdotter 24 september 2023 10:27
> mensen in contact brengen met de hulpdiensten.

Het lijkt mij een stuk goedkoper, simpeler en effectiever om eenmalig overal bordjes en billboards op te hangen met het web adres van de hulpdiensten (bijvoorbeeld https://www.nyc.gov/site/nypd/metro ofzoiets) dan om een dure robot te laten rondrijden die onderhouden moet worden en mogelijk door vandalen vernield wordt
wildhagen
@Slashdotter24 september 2023 10:37
Mjah, alleen heeft niet iedereen een mobiele telefoon natuurlijk. Dus dan sluit je die groep al uit. En ondergronds bij de metro is het bereik van een telefoon ook niet altijd optimaal te noemen.

Daarnaast kunnen die bordjes en billboards natuurlijk ook door vandalen vernield worden. Of denk aan graffiti, waardoor ze onleesbaar worden.

En meer praktisch gezien, als er een noodgeval is waar je de hulpdiensten bij nodig hebt wil je niet eerst je GSM tevoorschijn halen, de browser openen, een URL intikken. Dan gaat er kostbare tijd verloren. Liefst wil je zo goed als direct contact met de meldcentrale, al dan niet via die robot.
kodak
@Slashdotter24 september 2023 11:54
De robots zijn niet gekocht maar worden geleased voor ongeveer 9 dollar per uur. Ik vermoed dat het bedrijf het goedkoop wil aanbieden omdat het ze flinke aandacht en dus marketing geeft die ze anders niet zouden halen. En omdat ze hiermee goedkoop in (semi)publieke ruimte met hun product kunnen experimenteren.

Zoals ik het lees valt de politie eigenlijk ook terug op de verwijzing naar contactgegevens, doordat deze robot slechts een experiment is. Een experiment waarbij men kennelijk politiemensen vervangt met een product waarvan men niet weet of het geaccepteerd kan of zal worden. Dan stel je eigenlijk dat de robot kan falen als er hulp nodig is en de omgeving het maar moet hebben van eigen redzaamheid en contact zoeken via telefoonnummers enz. Maar het zal waarschijnlijk niet als goede marketing bevallen als de politie had geëist dat het bedrijf dan maar volledig zou betalen en zou stellen dat je in nood altijd maar kan bellen. Deze oplossing klinkt dus meer als een bezuinigingsmaatregel goed proberen te praten met een onnodige lease.
CivLord @Slashdotter25 september 2023 08:17
Maar niet iedereen die hulpdiensten nodig heeft is bij machte om meteen die hulpdiensten zelf in te schakelen. Wanneer je in elkaar zakt, of wanneer je lastiggevallen of beroofd wordt bv.
ehtweak 24 september 2023 09:23
Ik moest gelijk aan R2-D2 denken, qua model. :)

Volgens de folder:
https://assets.website-fi...2_KI-brochure-K5-22Q3.pdf
heeft dat ding 16 microfoons. En dan kan 'ie GEEN geluid opnemen? Lijkt me sterk...

't Is natuurlijk wachten totdat de eerste grapjas zo'n ding een duwtje geeft, van het perron af, naar de rails toe. :? (volgens het artikel nog niet aanwezig op het perron)
Of richting een roltrap/gewone trap...

[Reactie gewijzigd door ehtweak op 23 juli 2024 11:27]

Cowamundo @ehtweak24 september 2023 09:34
Het zou volgens The New York Times ook geen audio kunnen opnemen,
Wat de NY Times verteld hoeft natuurlijk niet perse de waarheid te zijn.
De K5-Robot kan ZELF geen audio opnemen.. alle audio wordt misschien gewoon doorgestuurd naar "het bureau" waar ze vervolgens alles opslaan. :+
Gewoon een mooi stukje marketing.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 23 juli 2024 11:27]

Triblade_8472 @Cowamundo24 september 2023 10:10
Verkeerde reply

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 23 juli 2024 11:27]

The Zep Man
@ehtweak24 september 2023 09:26
Dan zou je hem waarschijnlijk eerst een trap op/af moeten duwen, inderdaad. Hij weegt overigens 190 kg, dus ik weet niet hoeveel die 'meebeweegt' als die (automatisch?) op de rem gaat staan of tegenstribbelt. ;)

De oplossing tegen surveillance is overigens makkelijk: een busje graffiti even op het oog zetten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:27]

moonlander @The Zep Man24 september 2023 09:51
Met 2 man is dat ding zo omgedrukt, en in de nacht zijn de mensen nog wel eens baldadig. Omdrukken en rollen naar trap of metrorails is denk ik gewoon afwachten wanneer het gebeurt
vivoergocogito @ehtweak24 september 2023 10:07
Misschien is een beker koffie al genoeg ;-)
Arator @vivoergocogito24 september 2023 11:19
Vergeet de donut niet :Y)
The Zep Man
24 september 2023 09:23
Het toestel bevat geen ledematen en rijdt op wielen.
Dat kan allebei veranderen voor een versie 2. ;)

"You have 20 seconds to comply."

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 11:27]

Mirved @The Zep Man25 september 2023 08:51
Ik was al aan het zoeken naar deze quote. Moest er ook gelijk aan denken.
SuperDre
24 september 2023 10:35
Waarom niet gewoon meer camera's en (meer) intercoms neerhangen? Veel goedkoper en robuuster. En met AI kunnen de camerabeelden nog veel beter bijgehouden worden wat betreft incidenten, met minder privacy schending door mensen die alle beelden anders in de gaten moeten houden, maar nu alleen beelden waar mogelijk een incident is.
Keypunchie 24 september 2023 09:32
In Detroit zetten ze een ED-209 in.

Dat is pas het betere werk!

Oh, @The Zep Man had dat ook al
opgemerkt!

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 11:27]

BushWhacker @Keypunchie24 september 2023 17:19
Hihi. Je bent mij net voor.
Ik denk niet dat ze die gaan omduwen.
Xfade 24 september 2023 12:10
Zie de meme's al komen, dat het apparaat ergens op een spoor ligt met graffiti er op..
SithMaster64 24 september 2023 17:33
Nog ff en dan komen ze met de ED 209 :+
darknessblade 24 september 2023 17:41
Ik geef het 1 uur voordat een of andere crimineel deze robot omver heeft gegooit
Osiummaster @darknessblade25 september 2023 10:23
Held bedoel je

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.