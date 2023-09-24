NYPD gaat autonome robot gebruiken in metrostation Times Square

Het New York Police Department gaat een robot inzetten in het metrostation aan Times Square. Het apparaat weegt 190 kilogram, bevat vier camera’s en kan mensen in contact brengen met de hulpdiensten. Er zou geen gezichtsherkenningssoftware aanwezig zijn.

De K5-robot is gemaakt door Knightscope, een bedrijf uit Californië, en wordt momenteel al door bedrijven gebruikt om winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen en andere drukbezochte plaatsen in de gaten te houden. Het toestel bevat geen ledematen en rijdt op wielen. Het zou volgens The New York Times ook geen audio kunnen opnemen, maar is wel in staat om bewegende videobeelden te maken die achteraf door de ordediensten kunnen worden ingekeken.

Het New York Police Department gaat de robot de komende twee maanden van middernacht tot 6.00 uur ‘s ochtends inzetten. Het ding zal enkel in de centrale delen van het metrostation actief zijn en zich aanvankelijk niet naar de perrons begeven. De eerstvolgende twee weken zal het apparaat tijd nodig hebben om het grondplan van het metrostation in kaart te brengen. De robot wordt geleased en zou 9 dollar per uur kosten.

Het is niet de eerste keer dat het New York City Police Department een robot inzet. In 2020 namen de ordediensten de Digidog in gebruik: een Spot-robothond van Boston Dynamics. Die robot zou ongeveer zes keer gebruikt zijn en werd ingezet bij onder andere gijzelingssituaties. De Digidog had lampen, een camera, een microfoon en een speaker aan boord. Het apparaat werd uiteindelijk niet meer ingezet omdat het bij sommige inwoners discussies rond racisme en surveillance had losgemaakt.