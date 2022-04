CBS: 45 procent van grote bedrijven gebruikte in 2019 kunstmatige intelligentie

Bijna de helft van alle grote Nederlandse bedrijven gebruikte in 2019 een of meerdere vormen van kunstmatige intelligentie. Dat schrijft het CBS op basis van enquêtes. Met een groot bedrijf bedoelt CBS een bedrijf met meer dan vijfhonderd werknemers.

Van alle bedrijven met meer dan negen werknemers, gebruikt twaalf procent kunstmatige intelligentie. Hierbij kan het volgens CBS gaan om spraakherkenning, machinelearning en patroon- of gezichtsherkenning. Machinelearning voor data-analyse is volgens het CBS de meest gebruikte vorm van AI. Zes procent van alle bedrijven zou in 2019 ML hebben toegepast. Bij grote bedrijven zou het om bijna een kwart van alle grote bedrijven gaan.

Vier procent van alle Nederlandse bedrijven gebruiken patroon- of gezichtsherkenning, of robot-ondersteunde procesautomatisering. Drie procent van alle bedrijven gebruikt spraakherkenning, chatbots, datamining of deeplearning. Servicebots of autonome voertuigen worden door twee procent van alle Nederlandse bedrijven gebruikt.

Afgezet op bedrijfssectoren gebruiken bedrijven in de informatie- en communicatietak het vaakst AI: 34 procent. Daarna volgen de ICT-sector en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen met respectievelijk 32 en 28 procent. Van de ondervraagde sectoren gebruiken horecabedrijven het minst AI, met 3 procent. Bouw en transport volgen met respectievelijk 5 en 8 procent. ICT-bedrijven gebruiken wel relatief vaker meerdere AI-technieken. 11 tot 12 procent van alle ICT- en informatie- en communicatiebedrijven gebruiken meerdere vormen van AI, tegenover 2 procent van alle bedrijven in Nederland.

Niet alle bedrijfssectoren zijn gevraagd, onder meer landbouwbedrijven zijn door het CBS niet geënquêteerd. Waarom is niet bekend. De resultaten zijn onderdeel van het ICT, kennis en economie-rapport.