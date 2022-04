WhatsApp begint met uitrol end-to-end-encryptie voor back-ups

Facebook is begonnen met de uitrol van end-to-end-encryptie voor back-ups van WhatsApp-chatberichten op iOS en Android. Dat meldt Mark Zuckerberg op Facebook. De functie wordt langzaam uitgerold in de nieuwe versie van WhatsApp.

"Vanaf vandaag stellen we een extra beveiligingslaag beschikbaar om back-ups die zijn opgeslagen op Google Drive of iCloud te beschermen met end-to-endversleuteling", klinkt het op de blog van WhatsApp waarin wordt uitgelegd dat de gebruikers binnenkort hun back-ups kunnen beveiligen met een wachtwoord of een 64-cijferige code.

WhatsApp was de functie al aan het testen sinds juli van dit jaar en gaf in september meer details vrij over de technologie. Toen werd de optie besproken maar nog niet uitgerold. End-to-end-encryptie voor back-ups wordt via de nieuwste versie van WhatsApp stap voor stap beschikbaar gesteld.