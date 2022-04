Privacyexperts hekelen Belgische dataretentiewet die e2e-encryptie ondermijnt

Een groep van privacyexperts en -organisaties vraagt in een open brief aan de Belgische regering dat wetshandhavers geen toegang mogen krijgen tot inhoud van end-to-end versleutelde gesprekken. Ze stellen dat de privacy van alle gebruikers op die manier ondermijnd wordt.

De auteurs schreven de open brief naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel voor de dataretentiewet. Die stelt dat communicatiediensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Telegram verplicht zullen worden om metadata op te slaan en moeten bijhouden wie met wie in contact stond en waar dat gebeurde. In het wetsvoorstel staat ook te lezen dat versleutelingssystemen niet mogen verhinderen dat een operator identificatie-, verkeers-, of locatiegegevens kan bewaren die bedoeld zijn voor de autoriteiten en daar reageren de auteurs van de open brief op.

"Het is niet mogelijk om een derde partij toegang te geven tot deze versleutelde communicatie zonder daarbij een backdoor te creëren die op zijn beurt kan uitgebuit worden door andere partijen", klinkt het. “Backdoors verzwakken de beveiliging van het hele systeem en dat brengt alle gebruikers in gevaar. Journalisten, dokters, advocaten, beleidsmedewerkers en organisaties zullen hierdoor kwetsbaarder zijn voor aanvallen”, schrijven de auteurs.

Volgens de auteurs brengt de wet ook technische moeilijkheden met zich mee. "Als operatoren verplicht worden om vanaf een vooropgestelde datum gebruikersdata van bepaalde individuen aan te leveren, dan moet er een nieuw systeem ontwikkeld worden. Dat is technisch een hele klus en breekt ook de belofte van privacy via end-to-end versleutelde communicatiediensten." Volgens de auteurs zullen de backdoors ook effect hebben op de credibiliteit van Belgische technologische bedrijven. Zij zouden een concurrentienadeel ervaren op de Europese en internationale markten.