Leuvense zonneauto wint 24-uurs-duurrace op circuit van Zolder

Het Belgische team van de KU Leuven heeft na vorig jaar ook dit jaar de race op het circuit van Zolder gewonnen. Tijdens dit kampioenschap voor zonneauto's, genaamd de iLumen European Solar Challenge 2021, eindigde de auto van Solar Team Twente als tweede.

Het Agoria Solar Team uit Leuven is hiermee opnieuw Europees kampioen geworden. De studenten van het team slaagden erin om het hoogste aantal rondjes te rijden binnen de gestelde tijd van 24 uur. Het team uit Twente werd tweede na het afleggen van 344 rondjes. Daarmee eindigde Solar Team Twente twee rondjes achter de Leuvense studenten. Zij haalden 346 rondjes, waarmee in 24 uur 1384 kilometer werd afgelegd. Er deden in totaal negen zonneauto's mee.

Het verschil werd vooral gemaakt door tactische keuzes. Het team uit Twente koos ervoor om de auto 's nachts tijdens de race twee keer bij te laden in de hoop op betere rondetijden, terwijl het team uit Leuven dat slechts een keer deed. Dat maakte dat de auto van de Vlaamse studenten minder lang stil stond en langer kon doorrijden. De deelnemende teams mogen overdag alleen op basis van zonne-energie rijden en 's nachts maximaal twee keer gedurende een uur stoppen om bij te laden.

Volgens Solar Team Twente hielp ook niet mee dat er een aantal keer een pitstop gemaakt moest worden voor klein onderhoud. Ook had men naar eigen zeggen last van een gescheurde band door losliggende onderdelen op het circuit en was een stuurwissel noodzakelijk. Agoria Solar Team had overigens ook problemen, zij het dat dat voorafgaand aan de race speelde. Vrijdagavond moest de zonneauto tijdens testrondes uitwijken door een 'onverwachte manoeuvre' van een ander team, waardoor men schade aan de ophanging opliep. Uiteindelijk was het herstel snel genoeg klaar om toch gewoon aan de race te kunnen meedoen.

Voor de race werden zonneauto's uit 2019 ingezet. In het geval van Leuven was dat de eerdere Bluepoint-auto en bij Twente ging het om de RED E. Bij Twente waren ook de teamleden alumni. Dat komt omdat het huidige team met hun huidige auto bezig is met de laatste voorbereidingen voor de Solar Challenge Marocco. Dat is een alternatieve zonneautorace van 2500km die vanaf 25 oktober van start gaat in de Marokkaanse kustplaats Agadir. Deze race vindt plaats, omdat de Bridgestone World Solar Challenge in Australië eerder werd afgelast. De auto's die hieraan deelnemen, zullen een ander ontwerp hebben dan de auto's van 2019. Het zullen veelal driewielers zijn, terwijl de auto's van twee jaar geleden wegens de toenmalige regels allemaal vier wielen hadden.