Belgisch team verbreekt met zonnewagen wereldrecord aantal gereden kilometers

Het Leuvense Agoria Solar Team heeft zondag in het Belgische Lommel in twaalf uur tijd 1051 kilometer gereden met de BluePoint Atlas-zonnewagen. Daarmee verbrak het team het voorgaande wereldrecord van het Nederlandse Solar Team uit Delft.

De zonnewagen vertrok zondagochtend om half acht op de testbaan van Ford in Lommel in een poging het record van het Solar Team van de TU Delft van 924 afgelegde kilometers in twaalf uur tijd te verbreken. Na zo'n 700 kilometer afgelegd te hebben kreeg BluePoint Atlas een lekke band. De studenten van de KU Leuven wisten deze snel te verwisselen, waarna de zonnewagen met 95 kilometer per uur zijn weg vervolgde.

Geholpen door het goede weer, wist het team het record van 924 kilometer te verbreken, terwijl er nog anderhalf uur op de klok stond. Om half acht in de avond stond de teller uiteindelijk op het nieuwe record, 1051 kilometer. In oktober 2021 nam het Belgische team met BluePoint Atlas deel aan een competitite van 2500 kilometer in Marokko. Toen eindigde het Agoria Solar Team als tweede. Solar Team Twente won die race.

De studenten gebruikten voor het wereldrecord dezelfde wagen als in Marokko, maar voerden diverse mechanische en elektrische verbeteringen door. In 2019 won het Agoria Solar Team de World Solar Challenge in Australië.