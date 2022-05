Solar Team Twente begint met voorsprong op Leuven aan laatste zonnerace-etappe

Solar Team Twente, het studententeam van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion, heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd ten opzichte van de achtervolgers uit Leuven in het algemeen klassement. Inmiddels zijn de verschillende teams begonnen aan de laatste etappe.

Het team uit Twente wist de vierde, op donderdag verreden etappe als winnaar af te sluiten met een tijd van 07:03:28. Agoria Solar Team van de KU Leuven kwam als tweede over de streep in Zagora, met een tijd van 07:16:27. Dat betekent dat Solar Team Twente zijn eerdere voorsprong verder heeft weten uit te bouwen. Bij de inmiddels begonnen, laatste etappe van vrijdag, waar er van Zagora naar kustplaats Agadir wordt gereden en in totaal 456km wordt afgelegd, heeft het team uit Twente een voorsprong van 49 minuten op Agoria Solar Team. Het lijkt erop dat alleen deze twee teams nog een reële kans maken op de eindoverwinning.

Solar Team Twente. Foto: Jerome Wassenaar

Solar Team Twente lijkt de beste papieren te hebben, maar rekent zich niet alvast rijk met de overwinning. "Morgen wordt een cruciale dag voor ons. We weten niets over hoe vol de accu van het Belgische team is. We hebben een flinke bergetappe voor de boeg staan en strijden tegen de wereldkampioen uit 2019. We bereiden ons goed voor op deze allesbepalende etappe", schrijft het team.

Nachtelijke foto van het Duitse Team Sonnenwagen Aachen

Vattenfall Solar Team uit Delft ligt al enkele dagen op de derde positie en dat is nog steeds zo. Het team zag eerder al de achterstand op de teams uit Leuven en Twente oplopen en dat gat is groter geworden. Bij de start van de huidige etappe heeft Delft een achterstand van vijf uur en zes minuten op Solar Team Twente. Het team schrijft dat het woensdag een zware dag had in de woestijn. De auto reed toen minder goed in het Marokkaanse terrein dan werd verwacht, waardoor de hele dag langzamer moest worden gereden dan de bedoeling was. Een oorzaak voor dit euvel kon het team nog niet aanwijzen.

Beelden van ondergelopen wegen waar de teams tijdens de vierde etappe mee te maken kregen.

De vierde etappe bleek een behoorlijk lastige dag. Het Groningse Top Dutch Solar Racing-team schrijft bijvoorbeeld over de uitdagingen voorafgaand aan de vierde race. Zo was er een zandstorm en viel er onverwacht veel regen voor de Sahara, gevolgd door onweer en flinke windvlagen. Menig teamlid moest de nacht van woensdag op donderdag doorbrengen in een van de auto's van het eigen konvooi. Door de regen stonden sommige stukken van het parcours onderwater, wat de nodige uitdagingen met zich meebracht voor de zonneauto's. Ook moest er gereden worden over onverharde wegen en door drukke dorpen, waarbij meer dan drieduizend hoogtemeters moesten worden afgelegd, schrijft Twente.

Later op vrijdag zal blijken wie de Solar Challenge Morocco wint. De dag begon voor meerdere teams met nog wat extra obstakels. Zo meldt een bedrijf dat het team uit Leuven helpt met verbindingen en bandbreedte, dat er bij het team sprake was van een lekke band. Ook heeft het team last van nogal wat zieke leden, wat waarschijnlijk veroorzaakt is door voedselvergiftiging. Dit speelt ook bij andere teams.

Team Zonneauto Universiteit Tijd etappe 1 t/m 4 Stand overall Solar Team Twente RED Horizon Twente (NL) 32:12:33 1 Agoria Solar Team BluePoint Atlas Leuven (BE) 33:01:35 2 Vattenfall Solar Team Nuna 11 TU Delft (NL) 37:17:11 3 Top Dutch Solar Racing Green Spirit Groningen (NL) 56:07:56 4 Sonnenwagen Aachen Covestro Photon Aachen (DE) ? 5 Chalmers Solar Team SKÖLL Gothenburg (SE) 95:41:39 6

Alle zonneauto's moeten voor 19.00 uur 's avonds binnen zijn. Omdat dit niet altijd bij alle teams bij elke etappe is gelukt, doet nu ongeveer de helft van de deelnemers niet meer mee voor de eindzege.