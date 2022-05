Imec en KU Leuven tonen chip met digitale en analoge coprocessor voor AI-taken

Onderzoekers van imec en KU Leuven hebben een chip ontworpen die een digitale en analoge coprocessor combineert. De analoge accelerator is efficiënter dan de digitale, maar die digitale accelerator is weer nodig voor rekenprecisie en de progammeerbaarheid.

Het onderzoekscentrum imec heeft de chip vooral ontwikkeld voor kunstmatige-intelligentietaken bij bijvoorbeeld augmentedrealitybrillen, autonome drones en slimme robots. Deze apparaten moeten vaak veel omgevingsbeelden verwerken, die volgens imec vanwege privacyredenen het best op het apparaat zelf worden verwerkt. Dit vraagt echter ook veel rekenkracht, waardoor de accu's van dergelijke mobiele apparaten snel leeg kunnen raken.

Imec ontwikkelde om deze reden twee jaar eerder een analoge chip, AnIA, waarbij berekeningen rechtstreeks in het geheugen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt 'het grootste deel van de berekeningen tien tot honderd keer energie-efficiënter' uitgevoerd dan door een digitale accelerator.

AnIA was echter minder geschikt voor taken waarbij rekenprecisie en programmeerbaarheid belangrijk waren. Daarom hebben imec en de KU Leuven de DIgital and ANalog Accelerator ontwikkeld, of Diana. Die combineert een digitale en analoge accelerator, en kiest op basis van de specifieke taak welke coprocessor deze het beste kan uitvoeren. Patroonherkenning kan bijvoorbeeld het beste op de analoge accelerator worden uitgevoerd, terwijl het verwerken van die observaties beter op de digitale coprocessor kan.

Diana combineert volgens de onderzoekers dan ook 'het beste van beide werelden op één compacte chip'. GlobalFoundries heeft de chip gefabriceerd. Of de chip in de praktijk gebruikt gaat worden, is niet duidelijk. De onderzoekers willen volgende week de resultaten van hun onderzoek presenteren op de elektronicaconferentie Isscc.