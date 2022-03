Belgische onderzoekers kraken deurontgrendeling van Tesla Model X

Onderzoekers van de KU Leuven hebben kwetsbaarheden in de deurontgrendeling van de Tesla Model X ontdekt. Hiermee is het mogelijk om controle over de draadloze sleutels van een Model X over te nemen. Tesla heeft de kwetsbaarheden inmiddels verholpen.

Onderzoekers van Cosic, een onderzoeksgroep van imec aan de Universiteit van Leuven, laten weten dat ze de kwetsbaarheden op 17 augustus 2020 ontdekten. De kwetsbaarheden stelden de onderzoekers in staat om een Tesla Model X te ontgrendelen en weg te rijden. Hiervoor werden onder andere een aangepaste key fob en een Electronic Control Unit gebruikt, die de onderzoekers kochten op eBay.

Met deze ECU konden de onderzoekers naar eigen zeggen een Model X-key fob forceren om zichzelf als aansluitbaar bluetoothapparaat te weergeven. Hierdoor konden deze draadloze sleutels op afstand geüpdatet worden. "Doordat dit updatemechanisme niet goed was beveiligd, konden we een key fob op afstand compromitteren en hiervan de volledige controle overnemen", zo schrijven de onderzoekers.

Cosic ontwikkelde ook een proof-of-concept-aanval. De onderzoekers melden dat ze een Tesla Model X zouden kunnen stelen door eerst de key fob van het slachtoffer binnen vijf meter te benaderen met een ECU, waardoor deze wordt geactiveerd. Daarna kan men via bluetooth eigen software naar deze sleutel sturen om er volledige controle over te krijgen, zo schrijven de onderzoekers. "Dit proces duurt anderhalve minuut, maar kan gemakkelijk worden uitgevoerd op een afstand van meer dan 30 meter."

Nadat dit is gebeurd, kunnen de onderzoekers 'geldige commando's' ontvangen waarmee de Model X in kwestie ontgrendeld kan worden. Vervolgens konden de onderzoekers een eigen key fob toevoegen aan de Model X en wegrijden.