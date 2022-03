AMD kondigt dynamische undervolt-optie voor Ryzen 5000-processors aan

AMD heeft een dynamische undervolt-optie voor de Ryzen 5000-processors uit de doeken gedaan. Precision Boost Overdrive 2 borduurt voort op het bestaande PBO, maar moet ook in single- en licht multithreaded workloads tot prestatiewinst leiden.

De belangrijkste vernieuwing die Precision Boost Overdrive 2 met zich meebrengt, is Curve Optimizer. Het eerste deel van de naam verwijst naar de voltage/frequency-curve, die per individuele processor en bovendien per workload verschilt. Bij traditioneel undervolten, waarbij de in de fabriek meegegeven v/f-curve op elk punt met bijvoorbeeld 25mV wordt verlaagd, word je gelimiteerd door de worst-case workload, wat in de praktijk vaak een intensieve belasting op alle cores is.

Bij workloads die licht multithreaded of zelfs volledig singlethreaded zijn, is er meer undervoltpotentieel, omdat de processorcores afkunnen met minder spanning om de benodigde prestaties te leveren. In Curve Optimizer, dat als bios-instelling beschikbaar komt voor 400- en 500-serie moederborden, stel je daarom geen vaste undervolt in, maar een bereik in 'counts'. Een 'count' staat gelijk aan 3-5mV. Stel je bijvoorbeeld 10 counts in, dan past de processor bij zware workloads een undervolt van 30mV toe, terwijl dat bij een relatief lichte taak wel 50mV kan zijn.

Tot nu toe was het met een Ryzen 5000-processor niet mogelijk om te undervolten, in tegenstelling tot bij oudere AMD-processors. Technisch marketeer Robert Hallock van AMD kondigde op Twitter al eerder aan dat deze feature niet voorgoed was verdwenen, maar op een verbeterde wijze zou terugkeren. Undervolten leidt tot een lager stroomverbruik en daarmee lagere temperaturen. In combinatie met de intelligente boostalgoritmes, die meer speelruimte krijgen bij een lager verbruik en lagere temperaturen, maakt dit soms juist hogere prestaties mogelijk dan het verhogen van de spanning. Wel varieert het resultaat van processor tot processor, net als bij overklokken.

Cinebench R20 ST/MT Stock PBO +200MHz PBO2 AMD Ryzen 7 5800X 622cb / 5966cb 628cb / 5966cb 638cb / 6095cb AMD Ryzen 9 5900X 631cb / 8210cb 631cb / 8750cb 643cb / 9054cb

Een indicatie van wat mogelijk is met Precision Boost Overdrive 2 volgens AMD.

De processorontwerper kondigde de nieuwe feature vanmiddag aan in een briefing met journalisten, waar Tweakers bij aanwezig was. Precision Boost Overdrive 2 vereist een Ryzen 5000-processor, een moederbord uit de 400- of 500-serie en een bios die gebaseerd is op agesa 1.1.8.0 of nieuwer. Bios-updates voor de eerste moederborden worden in december verwacht. Op enkele moederborden, waaronder de MSI MEG X570 Godlike en de Gigabyte X570 Aorus Master, is de functie bij wijze van experiment reeds in te schakelen.