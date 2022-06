Op donderdag doet AMD zijn grootste introductie van dit jaar: de Ryzen 5000-processors voor desktops, op basis van de gloednieuwe Zen 3-architectuur. Wij gingen aan de slag met alle vier de nieuwe cpu's: de Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X en natuurlijk topmodel Ryzen 9 5950X. In deze review lees je of AMD zijn indrukwekkende beloften weet waar te maken.

Ryzen 5000 moet óók de die-hard gamer overtuigen

De officiële slogan van de Ryzen 5000-generatie is 'the fastest in the game'. Met deze woordspeling flirt AMD duidelijk met gamers, die onmiskenbaar een groot deel vormen van de doelgroep voor desktop-cpu's. Volgens marktonderzoekers zijn gamers er zelfs voor verantwoordelijk dat de desktopmarkt in de afgelopen jaren het enige groeibastion in de verder krimpende pc-markt bleef, al heeft covid-19 ook op dat vlak natuurlijk alles veranderd.

Hoewel er een zekere consensus was dat de Ryzen 3000-processors het mooiere totaalplaatje boden, wist Intel in het afgelopen jaar de gamingprestatiekroon te behouden, onder meer door de klokfrequenties flink op te voeren. Bovendien had Intels monolithische architectuur een streepje voor als het om latencygevoelige workloads ging, en laat gaming daar nu net een uitstekend voorbeeld van zijn.

Snelle cpu's voor hoge framerates

Wellicht voelde je tijdens het lezen van de vorige alinea de neiging opkomen om de comments in te duiken en te betogen dat de processor niet de bottleneck is bij gamen op een fatsoenlijke resolutie. Dat is waar, maar enigszins kort door de bocht. Aan de ene kant zien we monitoren met hoge verversingsfrequenties een vlucht nemen en wordt langzaamaan zelfs op tv's 120Hz de standaard. Een voldoende snelle processor is vereist om zeer hoge framerates mogelijk te maken. Aan de andere kant moet je je realiseren dat gamingprestaties schalen als je in de toekomst upgradet naar een snellere videokaart, benadrukt zelfs AMD. Een processor die het nu beter doet in cpu-bottlenecked gamingscenario's, geeft je in de toekomst meer ademruimte.

Dat AMD nu zelf met argumenten komt die tot dusver primair tégen de Ryzen-cpu's werden gebruikt, geeft wel aan dat de fabrikant er alle vertrouwen in heeft: de Ryzen 5000-processors moeten óók in games rondjes rennen om de concurrentie. Of de cpu-ontwerper die claim ook echt waarmaakt, zoeken we uit in deze uitgebreide review.