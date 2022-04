Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 9 5900- en Ryzen 7 5800-cpu's voor oem's

AMD lijkt te werken aan Ryzen 9 5900 en Ryzen 7 5800-cpu's. Die chips krijgen respectievelijk twaalf en acht cores met simultaneous multithreading en komen vermoedelijk alleen beschikbaar voor oem's. Het is nog niet bekend wanneer de cpu's worden geïntroduceerd.

Informatie over de twee chips werd eerder al gepubliceerd door Twitter-gebruiker Patrick Schur. Deze leaker heeft in het verleden vaker correcte informatie gedeeld. Zo noemde hij in september de correcte specificaties van verschillende Ryzen Embedded V2000-chips. AMD kondigde deze chips in november officieel aan.

Schur wist eerder nog niet wat de naamgeving van de chips zouden worden. Ook was toentertijd nog niet bekend of de chips los beschikbaar zouden komen voor consumenten. Inmiddels stelt momomo_us, een andere Twitter-gebruiker die geregeld juiste informatie publiceert, dat het gaat om een Ryzen 9 5900 en Ryzen 7 5800, die exclusief voor oem's beschikbaar komen voor gebruik in voorgebouwde pc's. Schur lijkt deze informatie te onderschrijven.

Momomo_us en Patrick Schur delen vermeende specificaties van de Ryzen 9 5900 en Ryzen 7 5800 op Twitter

Volgens momomo_us krijgen de Ryzen 7 5800 en Ryzen 9 5900 respectievelijk acht en twaalf cores met smt. Beide chips krijgen daarnaast een tdp van 65W. De kloksnelheden zijn momenteel nog niet bekend, maar vermoedelijk zullen deze lager liggen dan de 5800X- en 5900X-desktopprocessors. De hoeveelheid cache zou eveneens gelijk blijven; de 5800 zou 32MB L3-cache krijgen. Bij de 5900 zou die hoeveelheid 64MB bedragen.

AMD introduceerde vorig jaar al een Ryzen 9 3900-processor, die eveneens alleen voor oem's beschikbaar kwam. Die chips bood twaalf cores met simultaneous multithreading en lagere kloksnelheden dan de Ryzen 9 3900X, hoewel de hoeveelheid cachegeheugen wel gelijk bleef. Ook de tdp was lager, met 65W. Tegelijkertijd introduceerde het bedrijf een Ryzen 5 3500X met zes cores zonder smt, die ook alleen voor oem's bedoeld was.

Verder noemt Patrick Schur een Ryzen 7 5700G en Ryzen 5 5600G. Dat zijn desktop-apu's met geïntegreerde gpu. Die chips zouden de huidige Ryzen 4000G-apu's opvolgen en gebruikmaken van de Zen 3-architectuur. Verdere details zijn nog niet bekend, hoewel het aannemelijk is dat de chips respectievelijk acht en zes cores krijgen, beide met smt. Het is ook niet bekend of de chips los beschikbaar komen. De Ryzen 4000G-apu's waren bij release alleen beschikbaar voor oem's, hoewel enkele webshops de Pro-varianten van die chips los verkochten.