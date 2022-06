Gamebenchmarks van AMD Ryzen 7 Pro 4750G-apu verschijnen online

Er is een benchmarkvideo van de Ryzen 7 Pro 4750G-apu van AMD verschenen. Deze video toont onder andere de gpu-prestaties in games als Forza Horizon 4, Gear 5, Doom Eternal en Call of Duty: Warzone. Deze apu's zijn momenteel alleen beschikbaar voor systeembouwers.

De video's zijn gepubliceerd door YouTube-kanaal TechEpiphany Benchmarks. Het testsysteem in kwestie gebruikte een Ryzen 7 Pro 4750G, die dezelfde specificaties heeft als de Ryzen 7 4700G, maar onder andere extra beveiligingsfuncties biedt voor bedrijven. Deze chip wordt gecombineerd met een B550-moederbord van Asus en 16GB ddr4-4133-geheugen.

De apu haalt in Forza Horizon 4 op een resolutie van 2560x1440 pixels gemiddeld 36fps. De gpu is hierbij geklokt op 2100MHz. Op 1080p wordt dit opgehoogd naar gemiddeld 55fps. In Gears 5 op 1080p fluctueert de framerate doorgaans tussen de 35 en 45fps. Wat settings betreft wordt bij deze game vooral gewisseld tussen High en Medium. Met de resolution scaling op 1600x900 pixels werd de framerate opgehoogd naar een gemiddelde framerate van ruim 60fps, met uitschieters naar 70 beelden per seconde en hoger.

De apu is ook getest in Doom Eternal, met hetzelfde testsysteem. De chip werd daar getest op een 1080p-resolutie. Met de meeste settings op High haalde de chip gemiddeld tussen de 40 en 50fps. Na verloop van tijd werd de resolution-scalingmodus ingeschakeld op 70 procent, terwijl de settings werden teruggezet naar Medium. Hiermee haalde de apu een framerate van rond de 60fps, met uitschieters naar 80fps en hoger. Verder is er een Warzone-benchmark verschenen, met een renderresolutie van 1728x974 pixels en de in-game settings op Low. De gpu is tijdens deze benchmark geklokt op 2300MHz. Met die instellingen zijn de framerates doorgaans hoger dan 70fps.