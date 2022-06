Turkije verplicht socialemediabedrijven gebruikersdata in het land op te slaan

Het Turkse parlement heeft een nieuwe wet aangenomen waarmee het land meer controle kan uitoefenen op sociale media. De wet verplicht grote socialemediabedrijven om een kantoor in Turkije te openen en gebruikersdata in het land op te slaan.

De wet is gericht op socialemediabedrijven met meer dan een miljoen gebruikers per dag, waarbij het automatisch gaat over grote platforms als YouTube, Twitter en Facebook. De bedrijven worden verplicht een kantoor in Turkije te openen waar minstens een vertegenwoordiger aanwezig is om klachten en zorgen van de Turkse autoriteiten te behandelen. De sociale media moeten content die door de Turkse autoriteiten als aanstootgevend wordt beschouwd, binnen 48 uur verwijderen of binnen die tijd aangeven waarom niet tot verwijdering wordt overgegaan. Deze 48-uursregel geldt ook als individuen een verzoek indienen, bijvoorbeeld om een bericht te verwijderen als de inhoud hun privacy of andere rechten schendt.

Als de socialemediabedrijven zich niet aan de wet houden, kan de Turkse regering de bandbreedte flink beperken, met maximaal negentig procent, zo meldt onder meer Al Jazeera. Als dat gebeurt, zullen de platforms in de praktijk grotendeels ontoegankelijk zijn. Ook kunnen er boetes volgen, die volgens Politico kunnen oplopen tot omgerekend 1,2 miljoen euro.

Volgens critici is deze wet een nieuwe poging om de vrijheid van meningsuiting verder in te perken. De Turkse hoogleraar en cyberexpert Yaman Akdeniz zegt dat drukwerk en broadcastmedia al onder staatscontrole staan en dat sociale media nog relatief vrij waren. Daardoor behoren deze platforms tot de weinige plekken waar nog effectief vrijheid van meningsuiting bestaat. Hij stelt dat deze wet een geüpgradede versie is van een al restrictief model waarin al meer dan 400.000 websites en 130.000 Turkse url's zijn geblokkeerd. Akdeniz roept socialemediabedrijven op om niet naar Turkije te komen, gelet op de restrictieve maatregelen en omdat ze anders de lange arm van de Turkse autoriteiten zouden worden.