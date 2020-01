Turken hebben weer toegang tot Wikipedia na rechtbankbevel

De Turkse blokkade van Wikipedia is ongedaan gemaakt. Eind vorig jaar bepaalde het Turkse Constitutionele Hof al dat deze blokkade onwettig en strijdig is met de beginselen van een democratische rechtsstaat, maar toen werd de ban nog niet direct opgeheven.

De Wikimedia Foundation meldt dat het op Wikipedia's negentiende verjaardag berichten heeft ontvangen dat serviceproviders de toegang tot Wikipedia in Turkije actief herstellen. Woensdag publiceerde het Turkse Constitutionele Hof zijn volledige vonnis van december vorig jaar, waarin het bepaalde dat de blokkade in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en per direct moest worden opgeheven. Van de tien rechters kwamen zes tot dit oordeel.

Volgens het Turkse persbureau Anadolu heeft een lagere rechtbank in Ankara woensdag op basis van dit vonnis van de hoogste Turkse rechterlijke instantie bepaald dat de blokkade moet worden opgeheven, waarna die beslissing aan de Information and Communication Technologies Authority is overhandigd. De website NetBlocks meldt dat uit data blijkt dat Wikipedia in Turkije voor bijna alle gebruikers is hersteld.

Wikipedia was 991 dagen geblokkeerd in Turkije; eind april 2017 voerde het land de ban op de internetencyclopedie in. Volgens de Turkse regering staan er artikelen op die Turkije ten onrechte koppelen aan terroristische groeperingen, maar Wikipedia weigerde om deze artikelen te verwijderen. Er zijn ongeveer 335.000 Turkse artikelen te vinden op Wikipedia.