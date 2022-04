Wikimedia-stichting start bedrijf dat voor geld content aan techbedrijven levert

De Wikimedia Foundation begint een commerciële dienst waarbij het geld gaat vragen aan grote techbedrijven voor het doorplaatsen van Wikipedia-artikelen. Wikimedia Enterprise gaat later dit jaar van start. Ook maakt het tools zoals api's beschikbaar tegen betaling.

Het bedrijf Wikimedia Enterprise gaat Wikipedia's content verkopen aan techbedrijven, zeggen de oprichters in een interview met Wired. Het gaat om informatie die zoekmachines als Google of slimme assistenten als Amazons Alexa gebruiken als gebruikers een term opzoeken. Daar is een gratis api voor beschikbaar, maar die is rudimentair en volgens Wikimedia moeten techbedrijven veel mensen en middelen inzetten om de data te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door data anders te formatteren.

Wikimedia Enterprise moet die dienst tegen betaling gaan aanleveren. De aangeleverde data kan dan per bedrijf worden aangepast en klanten kunnen daar hun eigen eisen op toepassen. Ook krijgen ze toegang tot klantenservice en garanties op snelheden. De bestaande gratis api's voor het doorgeven van data blijven wel bestaan, zeggen de oprichters. Betalen is dus niet verplicht.

Wikimedia Enterprise wordt een aparte dienst die onder de Wikimedia Foundation valt. Dat laatste is de stichting die Wikipedia beheert. Er is al een website opgezet, maar de dienst gaat pas later in 2021 van start. Eerst wil het bedrijf nog gaan praten met Wikipedia-vrijwilligers. Wel is het bedrijf inmiddels al in gesprek met techbedrijven. Volgens Wired zouden de eerste overeenkomsten daarvoor rond juni kunnen worden bereikt.

De content die Wikimedia Enterprise moet aanleveren wordt op AWS gehost. De Wikimedia-stichting zegt tegen Wired dat het niet verwacht dat Enterprise straks het grootste verdienmodel gaat worden. De meeste inkomsten voor de stichting blijven van donaties en subsidies komen, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.