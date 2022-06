Wikimedia-ceo Katherine Maher stapt op

Ceo Katherine Maher van de Wikimedia Foundation heeft haar vertrek aangekondigd. Naar eigen zeggen vertrekt Maher om zich te focussen op haar onderzoeksbeurs en om een pauze te nemen. Maher vertrekt op 15 april.

Katherine Maher heeft haar vertrek aangekondigd bij de Wikimedia Foundation. Dat maakte ze bekend in een blogpost op Wikimedia.org. De directeur van de stichting heeft naar eigen zeggen een pauze nodig en gaat zich focussen op haar onderzoeksbeurs. Maher is sinds 2014 betrokken bij de Wikimedia Foundation. Daar was ze eerst hoofd communicatie, vervolgens in 2016 interim-directeur en later directeur. Ze nam daarbij het stokje over van Wikimedia-oprichter Jimmy Wales.

In de blogpost schrijft Maher dat het geen makkelijke keuze voor haar is, maar wel de juiste keuze. Als belangrijkste redenen zegt ze dat ze een pauze nodig heeft en zich wil focussen op haar research fellowship. Ze werd in 2013 een fellow bij het Truman National Security Project, en is ook betrokken als bestuurslid van de Amerikaanse universiteit in Beiroet en de Digital Public Library of America. Ook doet ze werk voor het World Economic Forum en de Council on Foreign Relations.

Ze is overwegend positief over haar tijd bij de Wikimedia Foundation en vertelt over de successen van de inmiddels twintig jaar oude stichting, maar schrijft ook dat ze het niet altijd eens is met andere bestuurders. De komende tijd zal een transitieteam op zoek gaan naar een nieuwe directeur. Vanaf 8 februari wordt een deel van haar dagelijkse werkzaamheden overgenomen door het transitieteam. Op 15 april legt Maher haar werk volledig neer.