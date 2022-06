Amazon-oprichter Jeff Bezos stopt als ceo en wordt opgevolgd door AWS-topman

Jeff Bezos, de oprichter en ceo van Amazon, doet een stap terug bij zijn eigen bedrijf. In het derde kwartaal van dit jaar draagt hij het dagelijkse bestuur over aan de huidige AWS-topman Andy Jassy. Zelf gaat de 57-jarige Bezos verder als uitvoerend voorzitter.

Jeff Bezos

Amazon kondigt de verandering in de top van het bedrijf aan bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. In zijn nieuwe rol wil Bezos zich meer met nieuwe producten en nieuwe initiatieven gaan bezighouden. De Amazon-oprichter schrijft dat in een e-mail gericht aan medewerkers.

Volgens Bezos heeft hij veel verantwoordelijkheden in zijn rol als ceo en is dat tijdrovend, waardoor hij moeite heeft om aandacht aan andere zaken te besteden. In zijn nieuwe rol als Executive Chair wil hij nog betrokken blijven bij Amazon, maar ook tijd vrijmaken om te besteden aan het Day 1 Fund, het Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post en zijn 'andere passies'. Bezos zegt meer energie dan ooit te hebben en niet met pensioen te gaan. Sinds hij Amazon in 1994 oprichtte, was Bezos de ceo.

Andy Jassy

Andy Jassy wordt vanaf het derde kwartaal de nieuwe ceo van Amazon, hij is nu de baas van Amazon Web Services. Jassy begon in 1997 bij Amazon als marketingmanager en stond in 2003 aan het hoofd van het team dat AWS oprichtte.

In het afgelopen kwartaal behaalde Amazon een recordomzet van 125,6 miljard dollar. Dat was 44 procent meer dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. De jaaromzet van Amazon in 2020 kwam uit op 386,1 miljard dollar, 37 procent meer dan in 2019. De winst was 22,9 miljard dollar, omgerekend zo'n 19 miljard euro.