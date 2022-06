NASA zet werk aan maanlander met SpaceX tijdelijk stop na rechtszaak Blue Origin

NASA heeft ermee ingestemd om het maanlanderproject tijdelijk in de wacht te zetten, waardoor SpaceX momenteel niet aan het project kan werken. Dat doet de ruimtevaartorganisatie in reactie op een rechtszaak die is aangespannen door Blue Origin.

Uit rechtszaakdocumenten blijkt dat NASA vrijwillig akkoord ging met het verzoek van Blue Origin om het contract met SpaceX tijdelijk op te schorten, terwijl de rechtszaak wordt behandeld. De ruimtevaartorganisatie deed dat op voorwaarde dat alle betrokken partijen instemden met 'een versneld schema voor de rechtszaak', die moet concluderen op 1 november, vertelt een woordvoerder aan persbureau Reuters. "NASA-functionarissen blijven samenwerken met het ministerie van Justitie om de details van de zaak te herzien en kijken uit naar een tijdige oplossing van deze zaak." Op 14 oktober vindt een hoorzitting plaats.

Blue Origin klaagde NASA eerder deze maand aan vanwege het maanlandercontract dat de ruimtevaartorganisatie aan SpaceX heeft verstrekt. Blue Origin stelt dat NASA meerdere contracten hoorde uit te delen, en dat NASA 'onjuist handelde' door alleen aan SpaceX een contract te verlenen. NASA deelde voor het komende maanlandingsprogramma slechts een contract uit omdat het budget voor dit project lager uitviel dan verwacht.

De Amerikaanse Government Accountability Office wees eind juli eenzelfde verzoek van Blue Origin af, waarbij die toezichthouder stelde dat de beslissing van NASA om een enkel contract uit te delen niet tegen de wet is. Vanwege de klacht bij de GAO, kon SpaceX toen ook maandenlang niet werken aan het maanlanderproject. Datzelfde is nu het geval. Het maanlandercontract van SpaceX is goed voor 2,9 miljard dollar. Blue Origin-ceo Jeff Bezos gaf eerder aan 2 miljard dollar van NASA's kosten te vergoeden als de organisatie een contract zou aanbieden aan Blue Origin, schreef ook The Wall Street Journal.