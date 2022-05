NASA stelt maanmissie met SpaceX uit tot 2025

NASA heeft de deadline voor zijn Artemis III-maanmissie uitgesteld naar 'niet eerder dan' 2025. De missie stond eerder op de planning voor 2024. Volgens de ruimtevaartorganisatie ligt het uitstel onder andere aan de rechtszaken tussen NASA, SpaceX en Blue Origin.

NASA-directeur Bill Nelson liet deze week aan Amerikaanse media weten dat de tijdlijn voor de volgende maanlanding met crew is verschoven. Het ruimteagentschap erkent daarbij dat de aanvankelijke deadline van 2024 onhaalbaar was. "De doelstelling van de regering-Trump om in 2024 mensen op de maan te laten landen, was niet gebaseerd op technische haalbaarheid", aldus Nelson.

De directeur voegt daaraan toe dat NASA en SpaceX, die de maanlander voor de missie produceert, last hebben ervaren van de rechtszaak van Blue Origin. Dat bedrijf tekende meermaals protest aan tegen de samenwerking tussen NASA en SpaceX, omdat het Amerikaanse ruimteagentschap normaliter contracten aan meerdere bedrijven verstrekt, maar er ditmaal voor koos om alleen met SpaceX te werken wegens budgetbeperkingen.

De rechtbank oordeelde eerder deze maand dat het contract tussen de twee partijen niet onwettig is, maar door de juridische acties van Blue Origin heeft het werk aan Artemis III alsnog vertraging opgelopen. "We hebben bijna zeven maanden verloren in rechtszaken, en dat heeft de maanlanding waarschijnlijk opgeschoven naar niet eerder dan 2025", vertelt Nelson aan de pers. Er is momenteel geen meer concrete tijdlijn; dat moet volgens het NASA-hoofd nog besproken worden met SpaceX.

Het is de eerste keer dat de ruimtevaartorganisatie officieel tegenover de media bevestigt dat de aanvankelijke deadline van 2024 onhaalbaar is, hoewel NASA dat eerder al liet doorschemeren. De organisatie meldde in augustus in een rapport dat de maanmissie in 2024 mogelijk niet haalbaar is, doordat de ruimtepakken daarvoor nog niet gereed zijn.

De Amerikaanse regering kondigde in 2019 aan dat het in 2024 weer astronauten op de maan wil laten landen. Dit is nu dus uitgesteld tot op zijn vroegst 2025. NASA stelde recent ook zijn Artemis I-testmissie uit naar begin volgend jaar. Tijdens die missie moet een Space Launch System-raket zonder crew een reis om de maan maken en vervolgens terugkeren naar de aarde.