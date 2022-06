NASA verdeelt 415,6 miljoen dollar over drie makers van ISS-opvolgers

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft drie bedrijven in totaal 415,6 miljoen dollar gegeven voor het ontwikkelen van de opvolgers voor ISS. Onder meer Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos krijgt geld van NASA voor een ISS-opvolger.

Van de drie bedrijven heeft Nanoracks het meeste geld gekregen, met 160 miljoen dollar. Dit bedrijf maakt samen met Voyager Space en Lockheed Martin 'Starlab'. Starlab moet in 2027 met één vlucht lanceren en zal continu bemand worden. Dit ruimtestation heeft als doel om geavanceerd onderzoek te faciliteren en zal plaats bieden aan vier astronauten. Starlab zal wat energievoorziening, grootte en payload capability betreft vergelijkbaar zijn aan het ISS.

Blue Origin krijgt 130 miljoen dollar; dit bedrijf werkt samen met Sierra Space aan Orbital Reef. In oktober deelde Blue Origin meer details over dit commerciële ruimtestation. Orbital Reef moet in de tweede helft van dit decennium operationeel zijn en krijgt een schaalbaar ontwerp zodat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Onder meer Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering en Arizona State University werken mee aan Orbital Reef.

Northrop Grumman krijgt met 125,6 miljoen dollar het minste geld van de drie bedrijven. Over dit project is minder bekend, al wordt er over een modulair ruimtestation gesproken dat onder meer wetenschap, toerisme en industriële experimenten moet kunnen faciliteren. Onder meer Dynetics werkt aan dit plan mee.

Met het geld kunnen de drie projecten hun plannen verder uitbreiden en ontwikkelen, schrijft de NASA. De drie projecten betreffen ruimtestations waar zowel commerciële bedrijven als overheidsorganisaties terecht kunnen voor bijvoorbeeld onderzoek. De private bedrijven die de ruimtestations gaan uitbaten zullen deze plannen nu samen met de NASA verder uit gaan breiden.

Deze eerste fase zal tot 2025 duren. In de tweede fase wil de NASA ruimtestations gaan certificeren zodat de ruimtestations daadwerkelijk door overheidsdiensten gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Door de bouw en exploitatie van de ISS-opvolger in handen te geven van private bedrijven, zegt de NASA meer geld over te houden voor missies naar de Maan en naar Mars.

De NASA verwacht continu minimaal twee astronauten in het ISS te willen hebben en de mogelijkheid om via een eigen laboratorium ongeveer tweehonderd onderzoeken per jaar uit te voeren. Het gaat dan om de ondersteuning van menselijk onderzoek, het demonstreren van technologie, en biologisch en fysisch onderzoek. Het ISS is volgens de NASA nog tot 2028 te gebruiken.