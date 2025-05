NASA ontvangt weer data van 47 jaar oude Voyager 1-sonde na software-update

NASA heeft weer data ontvangen over de status van de computers aan boord van de Voyager 1, een van de twee ruimtesondes die buiten het zonnestelsel zijn. De volgende stap is ervoor zorgen dat Voyager 1 weer leesbare wetenschappelijke data gaat versturen.

NASA probeert het herstel voor elkaar te krijgen via een software-update van het flight data subsystem, of fds. Ongeveer 3 procent van de code voor die chip, die verantwoordelijk is voor het leesbaar versturen van wetenschappelijke data van Voyager 1 naar de aarde, is niet langer bruikbaar. Dat stuk code is niet essentieel en NASA-medewerkers gaan dat in blokken verplaatsen naar andere delen van het geheugen.

Daarvoor moeten de medewerkers gaan schuiven met de locatie van code op het fds en ook andere plekken waar referenties naar die code staan hebben updates nodig. Dat gebeurt de komende weken. In de tussentijd heeft Voyager 1 wel weer zijn status naar de de aarde gestuurd. Een paar jaar geleden kampte Voyager1 ook al met een kapotte computer.

Voyager 1 en 2 verlieten de aarde in 1977 en zijn inmiddels op 24 miljard kilometer afstand, buiten het zonnestelsel. Een bericht doet er 22,5 uur over om de ruimtesonde te bereiken. NASA zegt dat Voyager 2, waarmee het contact vorig jaar nog een keer verloren ging, nog altijd goed functioneert.