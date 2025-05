NASA ontvangt weer signaal van Voyager 2, maar communicatie is nog niet hersteld

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een teken van leven ontvangen van de Voyager 2-ruimtesonde. Het contact is nog niet definitief hersteld, maar NASA zegt dat in ieder geval is bevestigd dat de sonde, die op 20 miljard kilometer afstand vliegt, nog werkt.

NASA zegt dat het Deep Space Network, het netwerk van grondstations en communicatiesatellieten, een 'draagsignaal' van Voyager 2 heeft opgevangen. De sonde gebruikt dat signaal om data terug naar de aarde te sturen. "Het signaal is te zwak om er data uit te achterhalen, maar de detectie ervan bevestigt dat het ruimtevaartuig nog werkt", schrijft de ruimtevaartorganisatie.

Het Jet Propulsion Laboratory, dat de sonde heeft gebouwd en ook nu nog bestuurt, gaat proberen om nader contact te leggen met de sonde. Als dat niet lukt, moet NASA wachten tot halverwege oktober. Dan zal de sonde zijn antenne automatisch opnieuw naar de aarde richten.

NASA verloor vorige week het contact met de sonde. Voyager 2 werd in 1977 gelanceerd om onderzoek te doen naar het buitenste deel van het zonnestelsel en bevindt zich inmiddels op 19,9 miljard kilometer van de aarde.