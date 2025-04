NASA en Lockheed Martin presenteren stil supersonisch vliegtuig

NASA en Lockheed Martin hebben een nieuw supersonisch vliegtuig gepresenteerd: de X-59. Het toestel is 30 meter lang, negen meter breed en kan een maximale snelheid van ongeveer 1.500 km/u behalen. Het is het eerste vliegtuig dat zonder luide knal door de geluidsmuur kan vliegen.

De neus van de X-59 neemt ongeveer een derde van de totale lengte van het vliegtuig in beslag. De motoren van het toestel zijn bovendien aan de bovenkant gemonteerd waardoor het supersonische vliegtuig een 'gladde' onderkant heeft. Deze aanpassingen zouden er volgens NASA voor moeten zorgen dat er een minder harde knal te horen zal zijn wanneer het toestel door de geluidsmuur vliegt. Omdat de neus zo lang is, kreeg die overigens geen vensters mee om naar voren te kijken. De cockpit is wel uitgerust met een camerasysteem waarmee piloten via een 4k-videofeed alsnog voor zich kunnen kijken.

De X-59 maakt deel uit van de QueSST-missie. Via deze missie wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie demonstreren dat het wel mogelijk is om supersonische vluchten te organiseren zonder dat daarbij een luide knal wordt gegenereerd die tot op de grond hoorbaar is. De ruimtevaartorganisatie zal in de Verenigde Staten enkele testvluchten met de X-59 uitvoeren en vervolgens nagaan hoe mensen op de grond reageren op het geluid dat het vliegtuig produceert als het door de geluidsmuur vliegt. Deze data zal vervolgens worden gedeeld met de Federal Aviation Administration en internationale luchtvaartorganisaties zodat die eventuele geluidsstandaarden voor supersonische vluchten over land kunnen vastleggen.

Lockheed Martin is in 2018 begonnen met de bouw van de X-59. Twee jaar daarvoor, in 2016, had de Amerikaanse vliegtuigbouwer ook al de opdracht van NASA gekregen om een stil supersonisch vliegtuig te bouwen. Toen ging het om een voorlopig ontwerp dat als prototype kon worden gebruikt om het uiteindelijke QueSST-vliegtuig te maken.

Tussen 1976 en 2003 hebben Air France en British Airways supersonische passagiersvluchten uitgevoerd met de Concorde. Er werden slechts twintig exemplaren van het vliegtuig gemaakt, waaronder de zes prototypes die niet voor commerciële vluchten geschikt waren. De Concorde haalde een maximumsnelheid van Mach 2,04, ofwel 2179km/u. De vlucht van Londen naar New York kon in ongeveer 3,5 uur gemaakt worden.

In 2003 stopten de luchtvaartmaatschappijen met de Concorde-vluchten. De passagiersaantallen waren afgenomen na de crash in 2000, waarbij een toestel vlak na het opstijgen in brand vloog en alle inzittenden omkwamen. Ook was het onderhoud van de toestellen duur geworden en was er veel commentaar op de geluidsoverlast die de supersonische vluchten veroorzaakten.