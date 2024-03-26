Italiaanse toezichthouder onderzoekt of Booking.com marktpositie misbruikt

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM onderzoekt of Booking.com zijn dominante marktpositie misbruikt om de concurrentie van andere online hotelreserveringsdiensten te belemmeren.

Volgens de AGCM biedt Booking.com voordelen aan hotels die deelnemen aan het Programma voor Aanbevolen Partners. Zij krijgen meer zichtbaarheid in de zoekresultaten, maar betalen daarvoor een hogere commissie en worden door Booking.com gedwongen om lagere prijzen aan te bieden dan op hun eigen website. Wanneer Booking.com elders lagere prijzen vindt, past het de prijzen van hotels aan zonder hun toestemming.

De AGCM zegt dat deze strategie het moeilijk maakt voor andere online reisbureaus om te concurreren. Volgens de mededingingsautoriteit heeft dat nadelige gevolgen voor consumenten: zij betalen hogere prijzen en hebben minder keuze. Ook hotels ondervinden volgens de AGCM negatieve gevolgen.

In het kader van het onderzoek voerde de AGCM inspecties uit bij Booking.com. Daarbij was ook de antitrusteenheid van de Italiaanse financiële politie aanwezig. Booking.com heeft aan Reuters laten weten dat het ‘volledig meewerkt’ met de AGCM en de politie.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 08:49
52 • submitter: wildhagen

26-03-2024 • 08:49

52

Submitter: wildhagen

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Reacties (52)

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Snow_King 26 maart 2024 09:10
De uitkomst zal zijn: Ja

Ik boek eigenlijk altijd als het kan via de website van het hotel zelf. Zojuist toch een boeking via Booking.com moeten doen omdat de website van het hotel (Mercure) maar foutmeldingen gaf en de boeking gewoon maar niet lukte. Na meerdere keren proberen.

Vaker merk ik dat de websites van de hotels zelf gewoon net niet lekker werken en dat is jammer. Booking.com, hoe 'malafide' hun praktijken ook kunnen zijn, de website werkt wel gewoon lekker.
broit1975 @Snow_King26 maart 2024 09:32
Zo denk ik er ook over. Ik zoek op booking en dan kijk ik of ik kan boeken via de hotel website. Vaak is het daar goedkoper. Nog goedkoper als je ze belt.
Emiel1984 @broit197526 maart 2024 18:11
Het is ook zo dat hotels nog best wel is kamers over hebben als bookings aangeeft dat het vol is.
Dit heb ik regelmatig meegemaakt de afgelopen jaren. Vorig jaar nog is besloten om langer te blijven in een hotel. Volgens booking zou er geen kamer meer over zou zijn maar we konden zelfs in dezelfde kamer blijven zitten.

Mijn ouders hadden een aantal jaar terug geen interesse om een abbonement te nemen op booking voor hun horecabedrijf.

Toch waren ze op de website van booking wel te vinden maar volgens de website was er nooit een kamer beschikbaar. Dit was wel een gevalletje misbruik want ze hadden de consument toen ook kunnen informeren dat er geen samenwerking was. Misschien is dat inmiddels veranderd door ingrijpen van nederlandse toezichthouders de afgelopen jaren maar het was zeker bijzonder destijds.
mmjjb @broit197526 maart 2024 12:18
Bijzonder want ik heb eigenlijk altijd het tegenovergestelde ervaren, dat het rechtsreeks duurder is en je de volle prijs betaald.

Verschillende keren bij het staan aan de balie alsnog via booking.com geboekt omdat het verschil in prijs extreem was.

[Reactie gewijzigd door mmjjb op 24 juli 2024 02:57]

AMARONE @mmjjb26 maart 2024 12:44
Daar bovenop voel ik dat ik bij Booking toch meer zekerheid/informatie/bescherming heb. Ze hebben het gewoon heel sterk voor elkaar en het werkt gewoon super.

(bij kleine hotels probeer ik wel direct te boeken soms)
torretje2012 @AMARONE26 maart 2024 13:16
Nee, zekerheid en bescherming heb je niet. Heb je ooit de reviews gelezen? Ik zit ondertussen al bijna een half jaar aan loze beloftes aan te horen voor een refund van 1000eu.
JurGor @AMARONE26 maart 2024 13:26
Nou, dat gevoel berust volledig op drijfzand.

Met de Coronacrisis meegemaakt met een appartement in Londen. Eerst netjes voucher, maar toen we die in wilden wisselen ineens prijs verdubbeling. Booking.com deed niets. Appartement was wel ineens verdwenen van booking.com.

Uiteindelijk onze eigen rechtsbijstand ingeschakeld en langs die weg ons geld teruggekregen. Maar op geen enkel moment ons gesteund gevonden door Booking.com, die legden alles regelrecht neer bij de verhuurder en hebben niets voor ons gedaan.

En ik verzeker je dat dit geen op zichzelf staand verhaal is. Zo lang alles goed gaat, prima, maar zodra er iets mis is ben je overgeleverd aan de verhuurder en trekt Booking.com zijn handen er van af. Gelukkig gaat dat meestal goed, de meeste verhuurders zijn prima in orde, en dat is dan ook de reden dat Booking.com ermee weg komt.
Basszje @AMARONE26 maart 2024 14:16
Zekerheid zeker niet. Ooit een keer een niet-bestaand (bleek toen we er voor stonden) apartement geboekt via booking.com . Melden had geen zin, klagen pas na heel erg veel bellen, mailen en gedoe toch nog geld teruggekregen. Het bestaande aanbod bleef gewoon op de site staan. En had behoorlijke kosten voor vervangend last-minute onderdak en in heen en weer kloten in een bloedhete stad.

Om die reden probeer ik die site zo min mogelijk te gebruiken, maar soms ontkom je er helaas niet aan.
Galapogos @AMARONE27 maart 2024 15:22
Zekerheid betekent voor mij een ruimhartig annuleringsbeleid, en betalen met een creditcard. Dat kan bij Booking.com, en dat kan vaak ook rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer. Daar zit voor mij dan geen verschil qua zekerheid. En dan kies ik er eigenlijk altijd voor om te boeken via de accommodatieverschaffer zelf. De enige reden om dat niet te doen is wanneer Booking.com een stuk goedkoper zou zijn, wat nagenoeg nooit het geval is.
JurGor @mmjjb26 maart 2024 13:23
Ja, aan de balie. Daar hebben ze je want je staat daar en wil gewoon naar je kamer met je hele hebben en houden. Je koffers op de grond en je wil zo snel mogelijk gaan genieten.

Maar vooraf, vanuit het buitenland, is een ander verhaal. Zeker buiten het hoogseizoen.
Tc99m @broit197526 maart 2024 10:33
Ze bellen (of eventueel via e-mail boeken) is inderdaad een hele goede tip. Zeker voor zelfstandige hotels is dat een prettige manier om buiten het zicht van de platforms om een prijs af te spreken die zowel voor hotel als gast fair is.
Dom @Tc99m26 maart 2024 13:06
Toch kan je in de meeste boekingsprogramma's van het hotel zelf wel andere prijzen hanteren voor OTA's zoals Booking.com. Als ze bijvoorbeeld 15 of 20% commissie vragen, kan je dat er als hotel tussen zetten.

Het voordeel is dat je dan als hotel wel het bedrag krijgt dat je hoort te beuren, het nadeel is dat je dan duurder bent op Booking.com en daarmee lager in de zoeklijst komt.
Tc99m @Dom26 maart 2024 13:21
Zoals in het artikel staat:
Wanneer Booking.com elders lagere prijzen vindt, past het de prijzen van hotels aan zonder hun toestemming.
Dus als je op je eigen website een 20% lagere prijs aanbiedt, en Booking past automatisch de prijs aan, moet je boekingen tegen een veel lager tarief accepteren (en daar gaat dan nog een keer extra commissie voor Booking vanaf).
Dom @Tc99m27 maart 2024 18:48
Ik werk zelf de afgelopen 5 jaar dagelijks met booking.com en deze ervaring heb ik nog nooit gehad.

Je kunt kortingen aanbieden aan genius gasten door met het genius programma mee te doen(10%).
Verder kan je last minute-/seizoens-/vakantie-/mobiele boekers- deals etc. aanbieden. (sommigen vast percentage, sommigen zelf kiesbaar) Deze gaan inderdaad van je prijs af en kunnen als je niet op let ook erg hoog stacken, maar Booking.com past niet op eigen initiatief de prijzen aan.

Ze sporen je wel aan om met al deze acties mee te doen (de commissie blijft namelijk over de originele prijs gelden en meer verkoop=meer commissie). Als je nergens aan mee doet laten ze je zakken in de lijst, dus ze pushen je wel om zo veel mogelijk in te leveren, maar dit heb je nog altijd zelf in de hand.

[Reactie gewijzigd door Dom op 24 juli 2024 02:57]

Andros @Dom26 maart 2024 15:10
Probleem is dat booking die prijs ook ziet en dan het hotel gaat afstraffen op booking's eigen website. Grote platformen staan erom bekend dit soort zaken wel vaker toe te passen, het duwt de prijzen alleen maar omhoog en de ondernemer zelf wordt er dan op aangekeken. Wellicht tijd voor iets modernere wetgeving op dit vlak?
Marve79 @broit197526 maart 2024 09:45
Ik doe het ook zo. Vaak kun je ergens ook nog wel een kortingscode vinden. Bij 5-sterren hotels scheelt dit soms gewoon duizenden euros ivm Booking. Ik heb weleens 2300 euro betaald voor een week all-inclusive met m'n gezin waar op Booking de prijs 4000 euro was met enkel ontbijt.
Floris4970 @Snow_King26 maart 2024 09:20
Ja, dat heb je als je echt flink kapitaal tegen je IT systeem kan gooien. Het geld kan niet op het moet zo makkelijk mogelijk zijn om geld uit te geven.

De meeste hotels hebben daar gewoon het geld niet echt voor.
Cid Highwind @Floris497026 maart 2024 10:34
Mercure is onderdeel van het Accor concern. Ook geen kleine jongen: https://en.wikipedia.org/wiki/Accor
De grootste van Europa en de zesde ter wereld, om het in perspectief te stellen. Het is daarmee geen tech-concern als Booking, maar wanneer hotelreserveringen tot je core business behoren behoort een werkend reserveringsplatform wel tot één van de minimumeisen.
Silvin @Snow_King26 maart 2024 09:23
Zonder enig verstand van zaken te hebben klinkt het mij ook wel logisch. Booking.com kan het grootste deel van hun resources steken in het goed werkbaar maken van de site want dat is hun core business. Daarmee werkt het goed en hebben ze altijd een voordeel ten opzichte van de markt die ze "bedienen" waardoor hun positie onmogelijk sterk wordt.
litebyte @Silvin26 maart 2024 11:57
Bookings.com steekt hun recources (geld) vooral ook in het goed zichtbaar maken (plek 1) in de zoekresultaten, wat je ook gebruikt.

Het grote (voor mij persoonlijk enige) voordeel van Bookings.com is het overzicht dat je hebt doordat je snel kan scrollen door een goed overzichtelijk aanbod. Zelf boeken bij een hotel scheelt vaak al minimaal enkele tientallen Euro's, losstaande dan nog van veel aanbiedings sites.
Galapogos @litebyte27 maart 2024 15:16
Je moet daarbij alleen wel oppassen voor ‘booking.com-blindheid’. Wat ik daarmee bedoel: lang niet alle hotels kun je boeken via Booking.com. Dat is in ieder geval zo in het Verenigd Koninkrijk, waar grote ketens als Travelodge en Premier Inn en ook een groot deel van de b&b’s en guesthouses gewoon geen aanwezigheid hebben op Booking.com.

Ook in de VS speelt dit, zij het in iets mindere mate.

Als je Booking.com gebruikt om een overzicht van alle opties te hebben, dan is dat dus een incompleet overzicht. Daarom pak ik ook altijd Google Maps er even bij.
litebyte @Galapogos28 maart 2024 11:12
Nee, dat klopt, dat is een goed punt. Ik ken nog een populair land in Azie waar dit absoluut ook speelt. Ik wilde ook niet ermee aangeven dat je een goed totaal overzicht hebt van alle hotels. Echter hoe ze het presenteren (zeker de resultaten van de populaire en grote keten-hotels) is overzichtelijk,en makkelijk doorzoekbaar. Daarbij de manier van het tonen van hun waarderingssyteem. Neigt voor veel mensen om bookings.com alleen nog maar te gebruiken.
SECURITEH @Snow_King26 maart 2024 10:30
Helaas heb ik zelf wel eens gezien dat wanneer een hotel overboekt was de gasten die via Booking hadden geboekt voorrang kregen om klachten te voorkomen en de mensen die bij het hotel hadden geboekt hadden gewoon pech. Ik als consument voel mij daarom bijna verplicht om via Booking te boeken als ik een hotelkamer wil voor een evenement.
dr86 @Snow_King26 maart 2024 15:12
Soms is booking ook gewoon goedkoper terwijl het andersom zou moeten zijn
b12e @Snow_King26 maart 2024 10:21
Specifiek Mercure hotels boek ik altijd via all.accor.com, de prijs is meestal hetzelfde als booking.com maar indien geboekt via de eigen website telt het All Accor loyalty programma wel, dus 10% korting en status/rewardpunten, en dat geeft me dan weer veel korting op andere Accor hotels. Dit jaar al 160 euro aan korting verworven, en heb nog 80 euro aan korting klaarstaan voor volgende verblijven.
herremolog 26 maart 2024 09:07
Sterker nog ... Het programma aanbevolen partner werd zonder toestemming vooraf geactiveerd en kon alleen door een opt-out ongedaan gemaakt worden. Omgekeerde wereld in mijn optiek (spreek als "partner")

[Reactie gewijzigd door herremolog op 24 juli 2024 02:57]

watercoolertje @herremolog26 maart 2024 09:13
En hoe komt dat op misbruik van marktpositie neer dan?

Lijkt me gewoon een (kwalijk) ander probleem, maar niet 'sterker' dan het misbruiken van je (dominante) positie.
herremolog @watercoolertje26 maart 2024 09:17
Omdat er genoeg ondernemers zijn die kleine lettertjes niet lezen. Dus zitten ze opeens in het programma en worden dus ook hun online prijzen zonder medeweten gewijzigd
Thekilldevilhil @herremolog26 maart 2024 09:23
Klinkt nog steeds niet als machtsmisbruik...

En als je als ondernemer de kleine lettertjes niet leest... Tja. Wat zal ik zeggen.
Tc99m @Thekilldevilhil26 maart 2024 10:39
Het zonder toestemming (en mededeling?) aanpassen van verder niet onderhandelbare voorwaarden kun je zeker als een vorm van machtsmisbruik zien, zeker als de benadeelde voor een groot gedeelte van de inkomsten afhankelijk is van die andere partij, en er geen andere partij voorhanden is om naar over te stappen. Booking had dit niet kunnen maken als ze niet zo dominant waren.
Timmiejj @Tc99m26 maart 2024 11:38
Je hebt toch impliciet toestemmingen gegeven door akkoord te gaan met de voorwaarden?
CAPSLOCK2000
@Timmiejj26 maart 2024 12:29
Je hebt toch impliciet toestemmingen gegeven door akkoord te gaan met de voorwaarden?
Ja, maar die toestemming is niet vrij gegeven maar afgedwongen.

Je hebt wel toestemming gegeven, maar de vraag is een beetje of het een vrije keuze is. Een struikrover met een pistool die "je geld of je leven" zegt is overduidelijk geen vrije keuze, je kan niet zeggen dat de struikrover niks verkeerd heeft gedaan omdat mensen hebben gekozen om hun geld te geven.

Nu staat booking niet met een pistool in je hotel, maar ze zijn wel zo groot dat je er als bedrijf eigenlijk niet om heen kan. Als je weet dat je bedrijf failliet gaat zonder booking.com omdat de meerderheid van je klanten via die route komt dan is het geen vrije keuze meer maar een gedwongen keuze.
Thekilldevilhil @CAPSLOCK200026 maart 2024 16:59
Ja helemaal mee eens, maar het niet goed lezen van de "kleine" lettertjes van een contract heeft weer helemaal niets te maken met machtmisbruik. En dat is waar ik op reageerde. Het niet kunnen weigeren van de "kleine lettertjes" van een wurgcontract omdat er geen concurent is om naar over te stappen, dat is zou inderdaad machtmisbruik zijn.
Thekilldevilhil @Tc99m26 maart 2024 16:56
Helemaal mee eens dat dit een perfect voorbeeld zou zijn van machtmisbruik, maar dat is dus niet wat er in de reacti staat van Herremolog. Als ondernemer een contract niet goed lezen om daarna in een programma geduwd te worden is geen vorm van machtismisbruik, dat is gewoon een vorm van slecht zaken doen.

Ik geloof zo dat booking allerlei smerige dingen doet, ze hebben nogal een reputatie. Maar wat dit is komt niet uit de reactie naar voren waar ik op reageer.
bwerg @herremolog26 maart 2024 09:32
"De kleine lettertjes niet lezen" is niet hetzelfde als geen toestemming gegeven hebben, natuurlijk.

Niet dat ik daarmee iets in wil brengen tegen deze machtspositie, hoor, maar in ieder geval juridisch is dat nogal een verschil.
_Thanatos_ @bwerg26 maart 2024 11:14
Ik weet niet hoe het juridisch zit, maar "de kleine lettertjes" zijn klein om een reden: de aanbieder heeft het liefst dat je ze niet leest en ermee instemt. Maar daarin zit het probleem: heb je dan ook ingestemd met de kleine lettertjes, terwijl het aannemelijk is dat je ze niet hebt gezien of opzettelijk zo moeilijk mogelijk verwoord zijn.

Laatste keer dat ik de AV van een bank in handen kreeg als fysiek stuk papier, was dat een boekwerk van 4 pagina's, opgezet in 2 kolommen, fontgrootte 6pt in lichtgrijs op een witte achtergrond. Sorry, maar dan maak je het dus opzettelijk moeilijk leesbaar. Dit bedoel ik met afvragen hoe dat juridisch zit.
kodak @herremolog26 maart 2024 10:26
Als iedere ondernemer standaard aanbevolen partner is dan heeft dat weinig nut. Dat is als iedereen een hogere plek op de ranglijst gunnen, waardoor er effectief geen verschil is.
bazzemans @kodak26 maart 2024 10:40
Voor Booking.com natuurlijk wel als daar de voorwaarde aan hangt dat ze (ongevraagd/zonder te melden) de prijs kunnen aanpassen naar de laagste prijs elders.
kodak @bazzemans26 maart 2024 11:33
Dat het lucratief voor booking is zie ik niet als nut. Iedere vorm van klanten onder valse druk producten of diensten aansmeren om er als verkoper beter van te worden lijkt me verwerpelijk.
morphje @kodak27 maart 2024 11:48
Het enige lucratieve voor booking is dat ze dominante partner zijn in een zeer ongelukkig geforceerd huwelijk en het vrijwel onmogelijk maken om de relatie te verbreken.

Maar feitelijk is het gewoon machtsmisbruik en daar mag best onderzoek naar verricht worden en een flink pas op de plaats gemaakt worden.
Simon Weel 26 maart 2024 09:42
Gekrabbel in de marge. Net als de DMA. Too little, too late. Het onderliggende probleem is dat bedrijven ongelimiteerd groot kunnen worden. Vergelijk het met een markt met 100 kraampjes, waarvan 90 kraampjes van één koopman zijn en de overige 10 voor 10 handelaren.
De markt kan alleen goed werken als het speelveld voor alle partijen gelijk is. De crisis in 2008 was een mooie gelegenheid om dat aan te pakken - stel een limiet aan de bedrijfsgrootte. Groeit het groter dan de limiet? Dan moet je splitsen. Ben je ook meteen van het probleem af dat het faillissement van een enkel bedrijf de hele wereldeconomie uit evenwicht kan brengen.
bjp @Simon Weel26 maart 2024 13:11
maar hoe definieer je dominant, op welke markt? dominant op appartementverhuur? op hotels? op BnBs? allemaal apart of tesamen?

Waar ga je limieten zetten?

Maar splitsen, lost het echt het probleem op? Je kan dan nog structuren opzetten dat alle winst naar 1 gaat, schijnzelfstandigen, ... en zo verder.

Sommige markten werken ook natuurlijk naar een monopolie. Bijvoorbeeld eentje met hele grote investeringen in infrastructuur (kerncentrale, spoorwegen, ...).
Simon Weel @bjp26 maart 2024 18:03
Allemaal goeie vragen - ik weet niet waar je de grens moet leggen? Maar er zijn economen die vast wel een antwoord hebben. Mij lijkt het verstandig als bedrijven niet zodanig groot worden dat ze bij faillissement de economie ontwrichten, zoals in 2008 met de banken wel gebeurde.
En zoals je zegt moet je je afvragen welke dingen je aan de markt wilt overlaten. In het verleden is niet voor niets besloten dat wegen, gas, water, elektra, telefoon etc. een nuts-functie hadden / hebben. En toen was daar Milton Friedman die bij monde van Ronald Reagan de geneugten van de onbeperkte vrije markt oreerde. Tsja, daar plukken we nu de vruchten van....
dmantione
26 maart 2024 08:55
Dat lijkt me terecht, Booking heeft een dominante marktpositie en hun wurgcontracten zijn ook algemeen bekend. Tijd dat er wat aan gebeurt.
roffeltjes 26 maart 2024 08:55
Die kan ik wel inschatten:

Ja... en ook niet zo'n beetje.
LeStef 26 maart 2024 09:38
Toch zit er nog serieuze marge in. Ik zoek ook via Booking, als ik iets gevonden heb, in Spanje bijvoorbeeld dan bel ik persoonlijk het hotel en kom ik gemakkelijk 10% goedkoper uit dan via Booking. Heb dit al vaker gedaan, die B&B's en hotels hebben dit ook liever.
Het is een win, win situatie, die zaken hoeven dan geen % af te geven aan booking en wij, de consument betalen minder. Goedkoper dan die zogezegde 10% korting als Genius.
Neocortex-re 26 maart 2024 12:18
Van een klein guesthouse - dus geen hotelketen - begreep ik dat Booking ongeveer 17 procent pakt. Ik vind dat idioot veel. Wat wel tof is dat sommige accomodaties bij aankomst vragen je boeking te annuleren - als dat zonder kosten kan - en het verschil te delen.

Wanneer je als bezoeker klachten hebt doet Booking bar weinig voor je.

De ratings voor een accommodatie zijn vaak verbazingwekkend hoog. Alles beneden een 8 moet je voorzichtig mee zijn. De reden komt voort uit de wijze waarop ze je laten scoren. Heel veel categorieën, vele daarvan zijn weinig relevant. Een 9 voor de vriendelijkheid van de receptie compenseert een 3 voor een overstromende douche. Dat idee.
Carien1512 27 maart 2024 00:14
Ik heb zelf een b&b. Mijn prijs was een stuk goedkoper bij rechtstreekse reservering dan via Booking. Maar vorig jaar kreeg ik in de gaten dat Booking heel vaak mijn b&b ook met korting aanbood. Van Booking kreeg ik wel de oorspronkelijke vraagprijs minus commissie, dus Booking zelf betaalde het verschil.
Het verschil tussen mijn prijs en de prijs met korting bij Booking was zo minimaal dat ik me kon voorstellen dat boekers dan voor het gemak van Booking kozen.
Het uiteindelijke resultaat is -wil ik toch genoeg rechtstreekse boekingen krijgen- dat ik de prijs bij Booking flink opgeschroefd heb, zodat het prijsverschil een stuk aanzienlijker is, ook als Booking een korting zou geven.
Vanaf die tijd staat mijn b&b ook niet meer met kortingen op de Booking site én ik krijg weer meer rechtstreekse boekingen.
Ben wel benieuwd wat voor nieuwe trucjes ze bij Booking gaan verzinnen om zoveel mogelijk zeggenschap te houden over de bij hun aangesloten accomodaties.
Nog een verlakkerij: ze adverteren op hun site bij bijvoorbeeld mijn b&b met de kreet: “ nog maar twee kamers voor deze prijs!”
En ik heb maar twee kamers!
gumtree @Carien151227 maart 2024 18:21
Ik verhuur ook een appartement en zijn ook te vinden op de website van Booking en wat jij schrijft hebben we ook meegemaakt. Een gast liet ons zijn factuur van booking zien en booking legde gewoon bijna 150 euro bij voor een lang weekend om goedkoper te zijn dan onze laagste prijs.

Je moet als verhuurder zo goed oppassen met de instellingen in de backend. Op het moment dat je een nieuwe feature activeert kan het zo maar zijn dat je daarmee ook op een ander deel van de backend een korting aanzet of een speciale last minute deal.

De zeer royale annuleringsvoorwaarden bij booking, controleren we bijna wekelijks. Deze staan standaard uit maar opeens stond de optie weer aan. Knap waardeloos als er om 23 uur ineens twee bouwvakkers voor de deur staan die 5 minuten geleden het appartement hebben geboekt.

Ander groot nadeel is dat booking voor de normale verhuurder en huurder eigenlijk onbereikbaar is. De medewerkers aan de telefoon (als je al iemand aan de lijn krijgt) zal het een rotzorg zijn wat jij als verhuurder verwacht en wat de huurder verwacht.

Andere ergernis zijn de tientallen affiliates die met valse informatie of bewust te lage prijzen de gasten proberen te lokken. Eén partij vroeg zelfs bemiddelingskosten aan zowel de gast als aan ons voor het doorsturen van een gast (die uiteindelijk een no-show bleek te zijn met een ongedekte creditcard)
DigitalExorcist 26 maart 2024 12:37
Ik zou ook liever niet via een platform als Booking.com boeken.. maar ja.. ik gebruik &Charge om kilometers voor m'n EV te verzamelen en dat tikt toch bést lekker aan.....
breaky73 27 maart 2024 15:44
Booking.com is de enige van de online travel agencies (OTA) waarbij je als gast direct kunt betalen bij de accomodatie. Booking.com is dat geval ook niet verantwoordlijk voor het betalingsverkeer tussen de gast en de accomodatie. Voor zowel de gast en de accomodatie is dit een risico. Veel hotels e.d. zullen het annuleren moeilijk maken door een bijvoorbeeld "100% cancellation fee" in hun voorwaarden te zetten.
Dit klinkt mischien vervelend maar helaas zijn er bij Booking.com veel "fake bookings" en het gebeurd ook soms dat er geboekt wordt met valse credit card gegevens.
Dat Booking.com aangeklaagd wordt, snap ik wel. De koek is verdeeld over 2-3 grote OTA's in de wereld en als je niet bij hun zit dan kun je dus boekingen mislopen. Het is gewoon zaak om als bijvoorbeeld een hotel eigenaar het zo makkelijk mogelijk te maken om direct te kunnen boeken. Helaas kost een website onderhouden ook geld en tijd.

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