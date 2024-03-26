Italiaanse toezichthouder onderzoekt of Booking.com marktpositie misbruikt

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM onderzoekt of Booking.com zijn dominante marktpositie misbruikt om de concurrentie van andere online hotelreserveringsdiensten te belemmeren.

Volgens de AGCM biedt Booking.com voordelen aan hotels die deelnemen aan het Programma voor Aanbevolen Partners. Zij krijgen meer zichtbaarheid in de zoekresultaten, maar betalen daarvoor een hogere commissie en worden door Booking.com gedwongen om lagere prijzen aan te bieden dan op hun eigen website. Wanneer Booking.com elders lagere prijzen vindt, past het de prijzen van hotels aan zonder hun toestemming.

De AGCM zegt dat deze strategie het moeilijk maakt voor andere online reisbureaus om te concurreren. Volgens de mededingingsautoriteit heeft dat nadelige gevolgen voor consumenten: zij betalen hogere prijzen en hebben minder keuze. Ook hotels ondervinden volgens de AGCM negatieve gevolgen.

In het kader van het onderzoek voerde de AGCM inspecties uit bij Booking.com. Daarbij was ook de antitrusteenheid van de Italiaanse financiële politie aanwezig. Booking.com heeft aan Reuters laten weten dat het ‘volledig meewerkt’ met de AGCM en de politie.