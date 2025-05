Booking.com krijgt 413 miljoen euro boete voor misbruik marktpositie - Update

De Spaanse markttoezichthouder Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia geeft Booking.com een boete van ruim 413 miljoen euro voor misbruik van zijn marktpositie. De boekingwebsite zou oneerlijke voorwaarden aan hotels opleggen en concurrenten belemmeren.

Volgens de CNMC heeft Booking.com de afgelopen vijf jaar zijn dominante marktpositie misbruikt tegenover aanbieders van verblijven en tegenover concurrerende boekingwebsites. Daarom geeft de toezichthouder het van oorsprong Nederlandse bedrijf twee keer een boete van ruim 206,6 miljoen euro. De uitspraak volgt op twee klachten van Spaanse hotelbrancheorganisaties uit 2021.

Booking.com heeft een marktaandeel van tussen de 70 en 90 procent van 'boekingen via online reisplatforms van derden' in Spanje. Met deze positie heeft de website volgens de CNMC belemmeringen opgelegd aan hotels, waaronder clausules die hotels ervan weerhouden om op eigen websites lagere prijzen aan te bieden dan op Booking.com, terwijl het boekingplatform zonder overleg wel lagere prijzen voor hotelovernachtingen op zijn eigen website kon afdwingen.

Daarnaast zouden hotels gebonden zijn aan Nederlandse gebruikersvoorwaarden die bij juridische conflicten in een Nederlandse rechtszaal zouden moeten worden opgelost. De toezichthouder berispt het platform verder voor het gebrek aan transparantie over de manieren waarop de zichtbaarheid van hotels op de website zou verbeteren met het participeren met bepaalde programma's voor extra vindbaarheid.

Ook zou Booking.com concurrerende platformen belemmeren door de ranking van hotels te baseren op het aantal boekingen dat een hotel eerder via Booking.com verkreeg. Hierdoor zouden hotels gestimuleerd worden om hun boekmogelijkheden te consolideren op het betreffende platform, waardoor andere partijen worden uitgesloten. In het verlengde daarvan beweert de toezichthouder dat het platform een prestatievereiste hanteert als criterium voor hotels om aan bepaalde vindbaarheidsprogramma's mee te kunnen doen, iets wat het bedrijf op zijn website zelf oppert. Ook dit stimuleert hotels om zoveel mogelijk boekingen via Booking.com te laten plaatsvinden.

In een statement tegenover Reuters laat de boekingwebsite weten het niet eens te zijn met de beslissing van de CNMC. Het bedrijf refereert aan de regels uit de Digital Markets Act. Booking.com is sinds mei een van de platformen die aan de DMA moet voldoen. Het bedrijf kan tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, in dit geval in een Spaanse rechtbank. Ook in Italië loopt een zaak over het vermeende machtsmisbruik van het boekingplatform.

Update, woensdag - Booking.com laat in een statement tegenover Tweakers wederom weten het niet eens te zijn met de beslissing van de CNMC. Volgens het bedrijf zou de bedrijfsvoering moeten worden beoordeeld op basis van de DMA-regels, die in heel Europa gelden en dus niet specifiek in Spanje. De website schrijft: "We zijn het absoluut niet eens met de uitkomst van het CNMC onderzoek en zijn van plan om in beroep te gaan tegen deze ongekende beslissing."

