Booking.com moet voldoen aan Europese regels DMA - update

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Booking.com moet gaan voldoen aan de Europese regels van de Digital Markets Act. De Europese Commissie heeft de dienst aangewezen als poortwachter onder die wetgeving.

Daarmee is Booking.com de tweede dienst na iPadOS van Apple die na het ingaan van de DMA in maart aan de lijst van poortwachters is toegevoegd. De regels moeten afdwingen dat consumenten en aanbieders van accommodaties meer keuze krijgen en dat Booking.com voorwaarden schrapt waarmee het voorkomt dat uitbaters hun accommodaties ook elders aanbieden, meldt de Europese Commissie.

Een deel van die regels gaat meteen in, een ander deel volgt over een half jaar. Bovendien moet Booking.com rapporteren over hoe het voldoet aan de verplichtingen die de wetgeving oplegt. Booking.com, in 1996 opgericht door de Nederlandse student Geert-Jan Bruinsma, is sinds 2005 in Amerikaanse handen.

De Europese Commissie gaat onderzoeken of X, voorheen Twitter, onder de DMA moeten vallen. Het bedrijf zelf vindt van niet. De Commissie heeft bepaald dat X Ads en Meta Ads, de advertentietakken van X en Meta, in elk geval niet onder de DMA vallen.

Update, dinsdag: Booking.com zegt in een reactie tegenover Tweakers dat het werkt aan oplossingen om aan de nieuwe eisen te voldoen.