Verenigd Koninkrijk neemt eigen versie van Europese Digital Markets Act aan

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Digital Markets, Competition and Consumer Bill aangenomen. Het doel van de wet is om grote techbedrijven te reguleren en de concurrentie te verbeteren. De wet lijkt daarmee erg op de Europese Digital Markets Act.

Onder de Digital Markets, Competition and Consumer Bill moeten aangewezen techbedrijven aan strengere regels voldoen. Het gaat om bedrijven die een 'substantiële en diepgewortelde macht' en 'positie van strategisch belang' hebben in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het Europese equivalent vaste regels heeft opgesteld voor alle techbedrijven die als 'poortwachters' zijn bestempeld, wil het VK voor ieder bedrijf aparte regels, of 'gedragscodes', opstellen. Deze gedragscodes kunnen volgens de Britse overheid zeer breed zijn, maar hebben allemaal als doel om de vrije handel, open keuzes en transparantie te verbeteren.

Als een bedrijf een van zijn gedragscodes overtreedt, kan de Britse Competition and Markets Authority een boete opleggen van maximaal tien procent van de wereldwijde omzet. Voorheen moest een rechter toestemming geven als de markttoezichthouder een boete aan een techbedrijf wilde opleggen, maar door deze wet is dat niet langer in alle gevallen nodig. Het is nog niet duidelijk welke bedrijven aan de DMCC moeten voldoen. Spotify heeft de CMA wel al opgeroepen om Apple onder deze wet te laten vallen.

Naast de gedragscodes voor grote techbedrijven, stelt de wet ook meer regels aan abonnementen en de verkoop van tweedehandskaartjes. Daarnaast worden het gebruik van neprecensies en verborgen kosten op webshops aan banden gelegd. Het is de bedoeling dat de DMCC later dit jaar in werking treedt.