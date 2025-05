EU: ook Apples iPadOS moet voldoen aan Digital Markets Act

Apples iPadOS moet voldoen aan de Europese Digital Markets Act. Dat heeft de Europese Commissie op maandag bepaald. Daarmee moet Apple dat besturingssysteem onder andere openstellen voor alternatieve appwinkels, zoals het eerder al moest doen met iOS.

De Europese Commissie schrijft dat Apple ook met iPadOS wordt aangemerkt als een 'poortwachter'. De Commissie doet dat na een onderzoek naar het besturingssysteem, dat in september vorig jaar werd ingesteld. Hoewel iPadOS niet aan de particuliere drempels voor de DMA voldoet, is het besturingssyteem volgens de Commissie een belangrijke gateway voor zakelijke gebruikers. Daarom moet het toch voldoen aan de strengere techregels.

Uit het onderzoek van de Europese Commissie bleek dat het aantal zakelijke iPadOS-gebruikers de DMA-drempel elf keer overschrijdt, waarmee het OS onderhevig moet zijn aan de strengere techwetgeving. Daarnaast oordeelt de Commissie dat zowel particuliere als zakelijke iPadOS-gebruikers 'worden ontmoedigd om over te stappen op andere besturingssystemen voor tablets'. Op basis van die bevindingen stelt de Europese Commissie dat Apple met iPadOS een 'verankerde en aanhoudende [markt]positie' inneemt.

Apple krijgt vanaf nu zes maanden de tijd om aan de DMA-wetgeving te voldoen met iPadOS. Dat moet dus uiterlijk eind oktober 2024 gebeuren. Onder de wet moet Apple onder meer appwinkels van derden gaan toelaten op iPadOS, zoals sinds maart al het geval is op iOS. Op dat mobiele OS worden sinds de DMA is ingegaan ook alternatieve browserengines toegelaten, naast het installeren van losse applicaties via de websites van ontwikkelaars.

Onder de Digital Markets Act vallen verschillende bedrijven, die met hun diensten als 'poortwachters' moeten voldoen aan strenge concurrentieregels. De Europese Commissie wees in september de eerste zes poortwachters onder de DMA aan, die gezamenlijk 22 diensten hebben die onder de wet gaan vallen. Daaronder viel ook Apple met het iOS-besturingssysteem, de App Store voor iOS en de Safari-webbrowser. De regels gaan nu dus ook voor iPadOS gelden. Apples berichtendienst, iMessage, werd eerder vrijgesteld van de DMA.