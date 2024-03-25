Apple, Google en Meta voldoen mogelijk niet aan DMA, EU opent onderzoek

Apple, Google en Meta voldoen mogelijk niet aan de Digital Markets Act, zegt de Europese Commissie. Daarom gaat de Commissie de drie techgiganten onderzoeken. De wet moet het makkelijker maken om te concurreren met grote techbedrijven.

Het onderzoek gaat maximaal een jaar duren, meldt de Europese Commissie. De drie bedrijven hebben wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de DMA-regels, maar die gaan mogelijk niet ver genoeg of schieten hun doel voorbij, claimt de Commissie. De regels gingen enkele weken geleden in.

Het onderzoek moet uitwijzen of de drie bedrijven met hun implementatie voldoen aan de regels. Ook heeft de Commissie Meta zes maanden uitstel gegeven om te voldoen aan de regel dat Messenger compatibel moet worden met andere chatapps. Meta had dat uitstel zelf aangevraagd. De regels van de DMA blijven gelden voor de chatapp, bevestigt de Commissie. De boete voor het niet voldoen is 10 procent van de wereldwijde jaaromzet of 20 procent als de overtreding blijft voortduren.

Onderzoek EC Apple Google Amazon Meta
Appstores Ontwikkelaars kunnen niet vrij communiceren over aanbiedingen buiten App Store

Voorwaarden voor appstores van derden schieten mogelijk doel van wetgeving voorbij		 Ontwikkelaars kunnen niet vrij communiceren over aanbiedingen buiten Play Store
Eigen diensten voortrekken Google Shopping, Google Flights en Google Hotels lijken nog steeds voorrang te krijgen in zoekresultaten Amazon trekt mogelijk producten onder eigen merk voor in webwinkel
Softwarekeuzes maken

Apps van Apple kunnen mogelijk niet makkelijk genoeg verwijderd worden

Standaardapps wijzigen in iOS is mogelijk niet makkelijk genoeg

Design van browserkeuzescherm voorkomt mogelijk dat gebruikers andere keuze maken

 Keuze tussen tracking en betaald abonnement voor Facebook en Instagram voldoet mogelijk niet

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 12:00 118

25-03-2024 • 12:00

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Reacties (118)

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Loller1 25 maart 2024 12:42
Wat? Malicious compliance is niet hetzelfde als het daadwerkelijk naleven van de regels (die specifiek regels bevatten die neerkomen op het feit dat malicious compliance niet getolereerd wordt)? Wie had dat gedacht?

*shocked Pikachu face*

Anyways, hopelijk dat deze bedrijven het roer omgooien (Meta heeft al wijzigingen gemaakt geloof ik, dus die zagen de bui al hangen) voordat dit hele onderzoek afgelopen is. Zeker Apple is naar mijn mening hier gewoon absurd in bezig geweest.
IStealYourGun @Loller125 maart 2024 14:27
Vorig jaar had ik (op mijn pc) een ticket besteld voor een expo , ipv een pdf kreeg ik een link naar de app store of play store om aan mijn ticket op te halen. Uiteindelijk een pdf gekregen na een support ticket te openen.

Vorig jaar bij het afnemen van mijn hypothecaire lening kreeg ik te horen dat ik gewoon moest tekenen in de app. "hoezo u hebt onze app niet, u bent toch informaticus?"

Enkele maanden later mijn adres willen veranderen. "dat kan makkelijk in de app"

Uiteindelijk beide zaken gewoon in de browser kunnen doen, maar wel met een bevestiging in itsme wat ook weer een app is die je in principe enkel kan vinden in... Apple an play store.

En ik snap het gerust, waarom zou een bedrijf de moeite doen om het in een alternatieve store te zetten voor die kleine marginale groep dat geen Apple of play store willen gebruiken?

Maar het gaat verder... Recent een nieuwe decoder gekregen van proximus... "meld je aan met Google om andere apps te installeren"

Dus ja, je wordt gedwongen om services af te nemen bij Apple of Google.
Stroper @IStealYourGun25 maart 2024 14:45
Maar het gaat verder... Recent een nieuwe decoder gekregen van proximus... "meld je aan met Google om andere apps te installeren"
Das letterlijk en alleen omdat de Proximus-decoder tegenwoordig draait op GoogleTV(of androidTV 'k hou al die naamsveranderingen van Google niet bij) met wat propriëtaire zooi van Proximus. In weze dus niks anders dan een Samsung Galaxy met Android. Je moet dan ook de Apps downloaden via de Google Playstore en niet via Proximus.
IStealYourGun @Stroper25 maart 2024 15:10
Dus... Ik heb een contract met proximus en heb daar een account bij? Waarom zou ik er eentje moeten nemen bij Google?

Nu to be fair, ik ben niet "verplicht" maar elke keer als ik mijn tv opzet krijg ik wel een melding dat ik de configuratie nog moet afwerken.

Vooral handig bij de wat oudere jeugd van +70 jaar. "Ik heb op iets gedrukt en nu vraagt in naar mijn Google log in, hebben we dat?"

Die android meuk zo gewoon niet meer moeten vragen achter een log in zodra je weigert.
Simon Weel @Loller125 maart 2024 13:26
hopelijk dat deze bedrijven het roer omgooien
Dat doen ze zeker - in hun eigen voordeel.
Verleden week verscheen op de PC van mijn vrouw na het starten van Windows een scherm. Hierop kondigde Microsoft aan dat 'we' de keus hadden voor het te gebruiken account type voor Windows; een lokaal account of een Microsoft account. Vervolgens een opsomming wat je allemaal NIET met een lokaal account kunt. En als afsluiter de vraag: Wilt u synchroniseren? Dus niet de vraag of ze een "lokaal account (huidige instelling" of een "Microsoft account" wil. Nee, 'Wilt u synchroniseren?' Ik durf te wedden dat de gemiddelde gebruiker die al jaren een een lokaal account gebruikt voor Windows nu pardoes de optie 'Wilt u synchroniseren' kiest.....
WeetJeHetZeker @Loller125 maart 2024 14:14
Ach, apple vind ik al jaren een bedrijf die overloopt van arrogantie, dus ik was ook 0 verbaasd toen al die apple dingen naar voren kwamen.
dj.verhulst 25 maart 2024 12:24
android telefoon hebben ook een hoop zult waar je niet 1 2 3 vanaf komt
BRAINLESS01 @dj.verhulst25 maart 2024 12:38
Dat is vaak niet Google, maar de fabrikant die het blokkeert. Je kunt dan vaak wel de app uitschakelen, maar niet de-installeren. Een schone Android (dus niet van Samsung of een van de andere grote leveranciers) is bijna leeg.
PepijnK @BRAINLESS0125 maart 2024 17:06
Dat is vaak niet Google, maar de fabrikant die het blokkeert. Je kunt dan vaak wel de app uitschakelen, maar niet de-installeren. Een schone Android (dus niet van Samsung of een van de andere grote leveranciers) is bijna leeg.
Ik wil geen Google Play Services op mijn telefoon hebben. Dat kan ik niet weggooien zonder mijn telefoon te moeten rootten. Erger nog, toen mijn telefoon nieuw uit het doosje kwam was het eerste scherm dat ik voor mijn neus kreeg "Ga nu akkoord met de Google Play Services EULA" en er was geen mogelijkheid om die EULA te weigeren.

Nee, Google is de grootste bron van Spyware op mijn telefoon en je moet best wel technisch zijn om die rotzooi weg te krijgen. Wist je bijvoorbeeld dat je Google Play Services niet eens kunt uitschakelen totdat je diep in de krochten van de settings Find My Phone hebt uitgezet? En totdat je dat gedaan hebt, probeert je telefoon zijn GPS locatie naar Google te sturen.

Zelfde met de Google standaard app voor telefoongesprekken. Ik wil niet dat die app elk nummer dat ik draai of dat mij belt gaat opzoeken op internet. Maar ook dat gedrag kan je niet zomaar uitzetten.

Ik heb meer dan een GB aan ongewenste rotzooi op mijn telefoon die voor het overgrote deel van Google komt die ik niet MAG weggooien zonder eerst de bootlauncher te hacken en het toestel te rootten. En veel van die rotzooi her-installeert zichzelf als er een Android update is, ondanks dat het absoluut geen kritieke onderdelen van het OS zijn.
BRAINLESS01 @PepijnK25 maart 2024 17:27
Dat komt allemaal door de fabrikant, niet Google (nou ja, indirect wel, want Google vereist dat de fabrikant dit blokkeert als ze de Play Store willen meeleveren). Als je dit soort dingen niet wil heb je 2 opties: je telefoon rooten, of een telefoon kopen waar de Google Play Services niet op staan. Een Xiaomi bijvoorbeeld, omdat die de Google Play Services niet meer mogen leveren. Je krijgt er dan wel Chinese rommel voor terug, dat lijkt mij geen verbetering. De reden dat bijna geen enkele fabrikant dit doet, is dat een telefoon zonder Google Play Services bijna niets kan. De markt is daardoor extreem klein, mensen die een Android kopen verwachten ook gewoon apps te kunnen installeren via de Google Play Store. Een Android telefoon zonder Play Store is in feite onverkoopbaar geworden.

Gelukkig heb je met Android de optie om je telefoon te rooten, waardoor dit helemaal geen probleem is. Probeer dat maar eens met een Apple apparaat ;)
PepijnK @BRAINLESS0125 maart 2024 19:48
Opzich heb je een punt, aan de andere kant, volgens de GDPR moet Google een daadwerkelijke toestemming vragen alvorens ze je data mogen verzamelen. Het feit dat ik het niet kan weigeren is natuurlijk geen daadwerkelijke toestemming, want ik heb niet de optie om nee te zeggen. De setup is onmogelijk te voltooien zonder toestemming te geven.

Ook kan ik uit ervaring zeggen dat voor de overgrote bulk apps gewoon werken buiten dat ze klagen dat ze geen Play Services kunnen gebruiken. De enige die ik ben tegengekomen die deels niet werkt is de ANWB app voor mijn autoverzekering, omdat die een Play Services API gebruikt om een kaart weer te geven in plaats van de standaard Android API.
Play Services zijn eigenlijk helemaal niet noodzakelijk.
Amito @BRAINLESS0125 maart 2024 20:44
Maar hoe is dit zo gegroeid? Google heeft dat met hun macht afgedwongen. Fabrikanten werden min of meer gedwongen om geen telefoons zonder Google services te leveren. Volgens mij wilde Samsung dit in het vroege jaren van Android. Er waren ook fabrikanten die dual boot telefoons wilden leveren, waarbij je zou kunnen kiezen tussen Windows Phone en Android. Ook daar liet Google haar macht gelden.
BRAINLESS01 @Amito25 maart 2024 20:59
Volgens mij klopt dat niet, er zijn ook telefoons op de markt gekomen zonder Google Play Services. Het punt is dat die Google Services stiekem best veel voor je doen, zonder die services heb je letterlijk een dumb phone waar toevallig een browser in zit. Alle handigheden, alles wat je nu "normaal" vindt aan een smartphone, maakt gebruik van Google Services. PepijnK (hierboven) zei het al, zelfs de standaard app om mee te bellen is ermee verbonden, dus ook dat moet je dan vervangen. Android an sich is niet zoveel, het is slechts een operating system. Google Play Services maakt Android wat wij Android noemen.

Google heeft niet haar macht misbruikt om het aan de man te krijgen, maar heeft het zo extreem eenvoudig gemaakt voor fabrikanten (en consumenten) dat niemand nog zonder Google Services wil. Google heeft wel afgedwongen dat je niet zelf mag kiezen welke diensten je gebruikt, het is alles of niets. Dat pakket wordt steeds groter, "recent" is daar ook de Google Assistent bijgekomen. Alleen dat nabouwen is voor de meeste bedrijven al onbegonnen werk. Dan heb je nog Maps, de Play Store, mail en kalender, YouTube en alle integraties die we nu normaal vinden. Als we Microsoft (en Apple) niet meerekenen, hoeveel bedrijven hebben dan de resources om een Android telefoon zonder Google Services te produceren? Een telefoon die ook nog kan concurreren met de rest, want die Google Services zijn zover ik weet gratis.

Dual boot lijkt mij trouwens heel naar op een telefoon, dat ding moet gewoon werken en bruikbaar zijn zonder rare fratsen. Ik heb er enorm veel moeite mee om te geloven dat dat ooit een levensvatbaar idee was.
Amito @BRAINLESS0125 maart 2024 21:58
Over de Google zooi.
https://tweakers.net/nieu...aten-voorinstalleren.html
Over dual boot:
https://tweakers.net/nieu...tussen-wp-en-android.html
https://arstechnica.com/g...t-windowsandroid-devices/
Dual boot is op een telefoon naar mijn idee ook niet nuttig, maar zoals Microsoft het wilde eenmalig in de winkel of dat je als gebruiker de default OS selecteert, geeft de gebruiker meer keus. Niet iedereen wil iOS of Android. We komen nu niet los van ze omdat bedrijven geen zin hebben apps voor meer dan twee platformen te ontwikkelen. Als de EU zou kunnen afdwingen dat je bij x aantal gebruikersof voor noodzakelijke banken en overheidsap apps je app ook als een universele app moet publiceren, dan krijgen alternatieve OS'en pas een kans en dam je ook de macht van die twee platformen automatisch in.
iAR @dj.verhulst25 maart 2024 12:34
Bijvoorbeeld Android zelf! :Y)
Ik gebruik mijn (Android) werktelefoon echt nooit maar inderdaad, veel Samsung meuk die je soms wel en soms niet kan verwijderen. En die keuze is dan ook vrij bizar, zoals een AR app of zo die dan niet te verwijderen is 8)7
loki504 @iAR25 maart 2024 12:41
AR zone? Die kan je gewoon via apps verwijderen.

Er zitten wel wat kleine ar emoji in en ja die zal je uiteindelijk ook verwijderbaar moeten zijn verwacht ik.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 00:03]

iAR @loki50425 maart 2024 12:45
Toen ik het ding ooit kreeg lukte het niet via een long press en dan verwijderen. Ik heb het geloof ik wel anders voor elkaar gekregen.
loki504 @iAR25 maart 2024 12:47
Klopt long press deed hij niet.
babbeloo 25 maart 2024 12:16
Ik begrijp de boete drift van de EU commissie niet.
Niemand verplicht iemand om van de diensten van Apple, Google of Meta gebruik te maken. Is het product of dienstverlening van een bedrijf niet naar je zin, dan neem je het niet af en zoek je naar een andere oplossing.
vezz @babbeloo25 maart 2024 12:23
Ik voel me toch verplicht om diensten van Apple of Google af te nemen.
Er is namelijk geen alternatief.
Tripwire999 @vezz25 maart 2024 13:37
Maar dat er geen alternatief is, is dat het probleem van Apple, Google of Meta? Het is vrij makkelijk om negatieve kanten van deze giganten te zien maar de positieve kant is wel dat er een laagdrempelige manier is om diensten af te nemen die wij als bevolking blijkbaar nodig hebben.
Harrie_ @Tripwire99925 maart 2024 14:29
Het grote probleem met deze giganten is dat zij van alles doen waardoor alternatieven niet of moeilijk van de grond komen. Daar gaat uiteindelijk een groot deel van de DMA/DSA over; verplichte 'winkelnering' via de eigen app store, eigen apps pushen en standaard instellen, het niet mogelijk maken om die die standaardapps te uninstallen, etc. Het is inderdaad niet hun probleem (of verantwoordelijkheid) dat er wel of geen alternatieven zijn maar het minste wat we van ze kunnen verlangen is dat ze hun macht niet 'misbruiken' om ieder alternatief uit de markt te drukken.
Tripwire999 @Harrie_25 maart 2024 15:25
Begrijp ik volledig maar het is een bedrijf dat winst wilt maken en dus is het logisch dat ze hun eigen services pushen op hun eigen platform? Dat ze zo groot zijn geworden is toch aan ons als consument te danken en aan de goeie services die deze giganten aanbieden? Ik vind het moeilijk om te denken dat als iemand zijn eigen business opzet, te groot word (wat is eigenlijk te groot?) opeens aan allerlei regels moet gaan voldoen waar de wat kleinere giganten zich blijkbaar niet aan hoeven te houden. Soms lijkt het erop alsof de EU heel graag wilt dat er een europees OS komt voor telefoons of voor Facebook maar wil totaal geen initiatief nemen om zoiets op te zetten. De reden uiteraard is geld geld geld :) maar om nou deze giganten feitelijk te gaan pesten met allerlei nieuwe regeltjes die telksens bedacht worden vind ik ook niet eerlijk
vezz @Tripwire99925 maart 2024 17:54
Het is niet enkel de EU hoor; ook in de VS heeft het DoJ een antitrust case lopende tegen Apple.
https://www.justice.gov/o...lizing-smartphone-markets

Het is misschien niet helemaal hetzelfde, maar het is dankzij dit gepest met "nieuwe regeltjes" dat je bijvoorbeeld niet meer betaalt voor roaming in het buitenland.
Harrie_ @Tripwire99925 maart 2024 15:35
Volgens mij heb je er werkelijk waar niets van begrepen. Ik was bezig om een zeer lange reactie te typen maar ik heb 'm maar verwijderd, ik denk dat de meeste users deze materie wel begrijpen en volledig snappen waarom een DMA/DSA nodig is in dit soort oligopolistische/monopolistische markten.
DeCo @vezz25 maart 2024 12:33
Niet laagdrempelig inderdaad, dus is er inderdaad geen makkelijk alternatief voor de doorsnee consument.

Je kunt namelijk gewoon een laptop kopen met Linux, een telefoon rooten en LineageOS erop zetten, social media links laten liggen en zoeken met DuckDuckGo of whatever Bing.
ShadLink @DeCo25 maart 2024 13:43
En dan werken 99% van alle apps (bv bank en overheid apps) niet meer.
Verwijderd @ShadLink25 maart 2024 14:48
Tot op heden heb ik de ervaring dat ik zonder ruim 99% van de aangeboden apps kan. Vooral die van de overheid en banken. Tot op heden kan ik prima met de websites uit te voeten voor gangbare en minder gangbare zaken. Als de door mij gebruikte banken de app verplicht gaan stellen, dan vertrek ik daar gewoon.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 00:03]

dimdek @Verwijderd25 maart 2024 19:44
Dat met die banken was ook mijn stelling, maar ABNAMRO heeft nu bijvoorbeeld ook aangekondigd dat hun klanten binnenkort verplicht hun app moeten gaan gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat ING en Rabobank dat voorbeeld dan niet gaan volgen en dan blijft er dus geen bank meer over om naar over te stappen. Misschien kun je dan alleen nog een rekening aanhouden per post.
Verwijderd @dimdek27 maart 2024 11:31
Er zijn nog genoeg andere banken buiten de Nederlandse grootbanken waar je naar kan overstappen. Die blijven mogelijk wel werken zonder app.
roffeltjes @Verwijderd26 maart 2024 08:38
Aangezien de telefoon en app een token zijn in een MFA chain is dat lastig tegen te houden.

Je kan soms nog met een appart apparaatje werken, maar dat wordt zeldzaam.
Aldy @ShadLink25 maart 2024 14:04
En dan werken 99% van alle apps (bv bank en overheid apps) niet meer.
Daarom is het onwijs belangrijk dat de EU allerlei eisen aan de grote techbedrijven stelt, o.a. de privacy, zodat er minder redenen zijn om over te stappen op een alternatief, waarop dan de belangrijke apps weer niet werken.
ShadLink @Aldy25 maart 2024 14:19
IMHO zou de EU veel meer energie moeten besteden aan het ontwikkelen van volledige EU platformen dan de buitenlandse platformen weg te pesten.
Aldy @ShadLink25 maart 2024 14:28
MHO zou de EU veel meer energie moeten besteden aan het ontwikkelen van volledige EU platformen dan de buitenlandse platformen weg te pesten.
Als je dit wegpesten vindt, dan heb je het niet helemaal begrepen. Daarnaast is het geen wegpesten, want de techbedrijven mogen hier gewoon blijven opereren, maar wel volgens de EU-regels. Daarnaast wordt de Amerikaanse overheid ook strenger richting techbedrijven, en vergeet de Russische en Chinese overheden niet. Als dit wegpesten is, dan zijn de techbedrijven nergens meer in de wereld welkom.
cariolive23 @ShadLink25 maart 2024 15:10
IT bestaat nu een 60 a 70 jaar en tot op heden is het niet gelukt om grote Europese spelers te krijgen. En dan zou de EU, de overheid, dat nu in een paar jaar tijd wél voor elkaar kunnen krijgen?

Het enige succesvolle project dat ik ken, is Airbus. Alleen daar waren al succesvolle, maar te kleine, Europese vliegtuigbouwers. En het grote verschil dat zij produceren voor een paar honderd vliegmaatschappijen met een hoge mate van standaardisatie ipv vele honderden miljoenen consumenten die verschillende talen spreken.

Ik ben graag optimistisch, maar de kans dat de EU succesvol een concurrent voor Apple, Google of Meta van de grond krijgt, acht ik extreem klein.
Eddie G. @DeCo25 maart 2024 18:03
Maar de doorsnee consument zit gewoon op facebook, wil een zo gemakkelijk mogelijk app store op hun telefoon, enz. enz. En de mensen die er wel een gevaar in zien, weten de wegen te bewandelen om voor hunzelf een alternatief te vinden, of Apple, Google of Meta nu wel of niet meewerkt.
bzzzt
@DeCo25 maart 2024 13:08
Ik denk dat dit voor het grootste deel van de bevolking verre van "gewoon" is.
Aldy @bzzzt25 maart 2024 14:00
Vandaar dat @DeCo begint met: Niet laagdrempelig inderdaad, ...
Aldy @babbeloo25 maart 2024 14:57
Heel belangrijk is het om eerst te lezen wat ik schrijf. Als je het niet helemaal begrijpt, lees de thread even. Dan kun je zien dat hetgeen jij schrijft en mij in de schoenen schuift nergens op slaat.
cariolive23 @babbeloo25 maart 2024 14:59
Je kan partijen toch niet verplichten dingen aan te bieden tegen jouw voorwaarden?
Wij doen voornamelijk zaken met multinationals, en ondanks dat als MKB-er hele mooie leveringsvoorwaarden hebben, zullen wij als leverancier (!) toch altijd moeten voldoen aan de voorwaarden van onze klanten.

Uiteraard hebben we de vrijheid om géén zaken met hen te doen... :?
Teun! @vezz25 maart 2024 12:47
Dit ken ik, helemaal een slechte zaak mbt overheidsapps, vind ik.
Pathogen @Teun!25 maart 2024 12:54
Eens. Vooral de overheid zou zich helemaal niet moeten inlaten met apps, maar diensten alleen aanbieden via een open standaard: als website.
En dan natuurlijk niet op een manier die alleen werkt in Edge.
roffeltjes @Pathogen26 maart 2024 08:42
Als je de telefoon opneemt als token in een MFA chain wordt het al snel lastig. Vandaar dat ze laagdrempelig appstore kiezen om het te versimpelen.

Dat de overheid apps aanbiedt die een breed publiek bereiken is gewoon wenselijk. Het is voor veel mensen al zo ingewikkeld...
babbeloo @vezz25 maart 2024 14:45
Dat er in jouw ogen geen alternatief is, kun je Amazon, Google, Meta, Microsoft of Apple niet kwalijk nemen?
LOTG @babbeloo25 maart 2024 12:21
En daar zit dan het probleem omdat deze bedrijven zo groot zijn dat het bijna niet mogelijk is om een concurrerend product te maken.
iAR @LOTG25 maart 2024 12:33
Dat zit hem dan echt niet in het design van een browser keuzescherm maar eerder fundamenteel in iOS (en alle andere). En de andere kant op is het bijvoorbeeld mega irritant dat Google op mijn iPhone zijn diensten pusht. Voor de 100e keer, Google, ik wil geen Chrome. En ik wil niet inloggen met mijn Google account.

Maar fundamenteel... je kunt prima een eigen browser maken. Nu zelfs ook met je eigen engine. Maar zie maar eens onder iCloud uit te komen. Stel dat ik een andere dienst voor opslag wil gebruiken. Maar daar gaat het dan bij de EC niet over.
Verwijderd @iAR25 maart 2024 13:06
En de andere kant op is het bijvoorbeeld mega irritant dat Google op mijn iPhone zijn diensten pusht. Voor de 100e keer, Google, ik wil geen Chrome. En ik wil niet inloggen met mijn Google account.
En microsoft met Edge pushing, en als je het hebt, dan met andere diensten in Edge (die enorm privacy invasies zijn). Note: Bekijk je settings na iedere update want sommige privacy settings worden "reset" of nieuw invasieve "features" worden bij default actief. Of de constante Windows 11 pushen... O, uw Windows search zoekt bij default (via bing) op het internet ipv op je PC (leuke toevoeging met de W10 update). En ja, uw zoekgeschiedenis word gedeeld. Hoezo u wilt geen account aanmaken voor Windows? Push push ...

Het probleem is, dat er eigenlijk niet veel alternatieven zijn. De meeste browsers zijn Chromium gebaseerd en vele hebben, hoe mag ik het zeggen, privacy issues. Zelf de kleinere browsers dat zogezegd privacy volhouden maar dan by default crypto acting toestanden actief hebben (alsof je zo een browser kan betrouwen, aka, als ze nu niets slecht doen, hoge kans dat in de toekomst iets actief word gezet).

En Firefox, ... sorry maar als je web applicaties ontwikkeld, ga je niet puur op firefox werken want Chromium is 95% van je cliënteel. En Firefox ontbreekt soms bepaalde features.

Windows, well, het Linux alternatief, sure ... een stap forward en 2 achterwaarts. Vele van mijn games dat niet correct werken zonder een tweak (beter dan vroeger maar nog altijd meer werk), sommige dat totaal niet werken wegen anti-cheap (of ze kicken je als je Windows draait onder een VM onder Linux), multi monitor problemen, geen HW acceleratie zoals Windows doet, aka, je moet je 2de GPU volop laten draaien (of enorme hacking dingen doen waar ik gewoon niet meer de tijd voor heb), enz enz...

Dat is het probleem, als er alternatieven zijn, ze hebben niet de financiële middelen om dezelfde feature sets te geven als de alternatieven, waardoor je altijd met een meer bepekte of meer tijd kostende ervaring zit. Dat is het probleem met monopolies en zal nooit veranderen.

En als sommige alternative groeien, dan duurt het vaak niet lang eer iemand op top management begint te denken op dezelfde manier. Aka, o, deze privacy invasie feature is nuttig voor ons, plop, ... o, dit, o, dat ... Ubuntu en hun eigenzinnige (meer gesloten) systeem opbouw, vragen voor tracking (en zo begint het). Ben verbaast dat Valve met Steam, 1 van de weinige is dat al deze jaren eenzelfde patroon aangehouden heeft over hun systeem.
Aldy @iAR25 maart 2024 13:56
Maar daar gaat het dan bij de EC niet over.
Misschien ken je de uitdrukking: Rome is niet op één dag gebouwd. ;)
geert1 @iAR25 maart 2024 13:59
De DMA gaat veel breder dan browsers. Het gaat om het bevorderen van een gelijker speelveld in alle markten waar Big Tech zich in bevindt, in het algemeen. Dat wil zeggen: besturingssystemen, cloud, app stores, browsers en de andere diensten waar zij in voorzien. En dat zij voorzien in zoveel tegelijk is al deel van het probleem. Dit verbeteren kan via een keuzescherm, opties voor vrije installatie van alternatieve apps en diensten, het afdwingen van gedeelde onderliggende techniek zoals nu bij chat-apps ter sprake staat, en vele andere middelen. Ook de keuze voor een cloud-provider zou hier prima bij kunnen passen en ik hoop dat die ook een gezamenlijke onderliggende basis moeten gaan krijgen zodat ze uitwisselbaar worden. Dus eenvoudiger overstappen van Google Cloud naar iCloud of een andere, zonder dwang en zonder één optie te presenteren als standaard. Dit zou de kansen flink verbeteren voor alle cloudaanbieders.

Dit zijn nog maar een paar van de voordelen die bereikbaar zijn via slimme regulering. De EU kan vanwege de capaciteit niet alles tegelijk; ze vechten tegen giganten die veel meer geld hebben dan de hele EU bij elkaar. O.a. omdat dit allemaal nogal laat komt en het deze bedrijven is toegestaan zo ver te groeien. Ik zie het als zeer positief dat er nu meer ingegrepen wordt. Zelfs als dat misschien ook wel eens een kleine irritatie oplevert voor ons als eindgebruikers, en dat niet alles tegelijk verbeterd wordt. Het gaat om de gezondheid van de betrokken markten op de langere termijn, niet alleen voor de consument maar ook voor het enorme web aan leveranciers en andere bedrijven die te maken hebben met deze digitale koninkrijken.

Wat betreft "je kunt prima een eigen browser maken". Ja, technisch kan dat prima. Daar ligt juist het probleem: een uitstekende nieuwe browser die technisch goed werkt heeft nu amper kans om populair te worden. Omdat de keuze voor je gemaakt wordt bij aankoop van de smartphone, samen met de bestaande invloed en merkbeleving van Apple, Google en co. Er is zelfs grote kans dat nieuwe browsermakers zouden worden overgenomen voordat ze een product in de markt kunnen zetten.

Firefox is een voorbeeld van een goede browser, zonder een Big Tech-gigant erachter (edit: hiermee bedoel ik dat de browser niet afkomstig is van één van de grootsten; zie reacties hieronder). En je ziet hoe dat gaat; er valt niet tegen de grootsten op te concurreren.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 00:03]

Stroper @geert125 maart 2024 15:22
Ruim 80% van de inkomsten van Mozilla(Firefox dus) komen van Google(omdat ze de default zoekmachine in Firefox zijn). => https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Corporation#Finances
Zo onafhankelijk zijn ze dus ook niet.
En das misschien niet zo een slechte zaak, want je kan dat gemakkelijk veranderen als gebruiker, en als de EU een zoekmachinekeuzescherm zou verplichten voor elke Browser, dan kan Google ook beslissen om niks meer te geven, en is Firefox het leeuwendeel van zijn inkomsten kwijt.

(En ja Apple heeft ook zo een deal, maar daar is het niet zo dat ze voor 80% afhankelijk zijn van Google).
geert1 @Stroper25 maart 2024 15:31
Dat zie ik juist als deel van het probleem: de enige manier dat Firefox kon blijven bestaan, was om aan de tepel te gaan hangen van een internetgigant. Dat laat juist zien dat er geen goede plek te veroveren valt voor browsers die niet van een bestaande gigant komen en niet worden meegeleverd met een OS of andere koppelverkoop. Die browsers hebben zo'n oneerlijk voordeel, dat Mozilla niks anders kon dan geld aannemen van Google. Als de DMA volledig uitgevoerd wordt kan er langzaam een landschap ontstaan die gezonder is, en waarin er meer mogelijk is voor meer spelers.
Bart321 @babbeloo25 maart 2024 12:26
DMA is er onder andere om concurrentie te bevorderen (en anti-concurrentie praktijken de kop in de trukken).

Concurrentie komt de gebruiker ten goede. De Europese Commissie is er voor de rechten en belangen van de Europese burgers, niet voor het recht van Amerikaanse bedrijven om die burgers uit te buiten.
david-v
@Bart32125 maart 2024 14:32
Kleine correctie, concurrentie bevorderen is juist voor de concurrerende bedrijven een goede zaak. Of dat vervolgens ten goede komt van de gebruiker is maar afwachten. Meestal is dat wel het geval, maar niet altijd. Als de concurrenten niet in staat zijn om een goed product neer te zetten dan ga je als gebruiker alsnog niet op vooruit. De EU is niet anti Amerikaanse bedrijven. De EU zal concurrentiebelemmering ook onderzoeken bij partijen in de EU. In het verleden zijn daar al genoeg rechtszaken en boetes over geweest.
graceful @babbeloo25 maart 2024 12:27
Mooie dooddoener, zo blijven we natuurlijk met de ellende zitten. Als je dergelijke bedrijven, die allemaal uit de USA komen, niet aanpakken omdat ze daar maar alles kunnen maken dan verpest je natuurlijk helemaal je lokale economie.

Dat is immers al jaren lang aan de gang en we zien eindelijk pas in dat dit helemaal niet verstandig was.

Spotify heeft dit proberen duidelijk te maken, maar wordt steeds weggezet als zeurpiet. Inmiddels hebben we Apple Music, Youtube Music en nog wel een paar die rustig snoepen uit de EU pot omdat er toch niks aan gedaan wordt.

De consument maakt het uiteindelijk niks uit, want makkelijker is altijd meer waard. Dus als je toch al een iPhone bezit, dan is Apple Music voor 1,99 EUR extra natuurlijk een koopje. Want waarom 10.99 EUR betalen bij Spotify dan.
TheVivaldi @graceful25 maart 2024 12:46
Ik snap dan ook niet waarom Apple Music op Android beschikbaar is.

Verder met je eens, trouwens.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 00:03]

DiaZ_1986 @graceful25 maart 2024 12:53
€1.99 extra voor iPhone bezitters? Waarbij kun je €1.99 extra betalen om óók gebruik te maken van Apple Music?

Voor zover ik kan zien op hun website betaal je of €5.99 per maand als student, of €10.99 per maand als gewone consument. Wat net zo duur is als Spotify?

Ik ben hier voornamelijk benieuwd naar omdat ik onlangs ben overgestapt van Android naar een iPhone en gebruik nu (nog steeds) Spotify.
Stroper @graceful25 maart 2024 13:24
Gelieve wel de juiste cijfers te gebruiken. Een Apple Music-maandabonnement kost exact evenveel als een Spotify-abonnement. Een jaarbaonnement op Apple Music is wel een beetje goedkoper(€ 109/12 is ongeveer € 9,09/maand), dat Spotify geen gelijkaardig jaarabonnement aanbiedt is eigen keuze.
Nergens krijg je Apple Music voor € 1,99/maand in de EU.
DiaZ_1986 @Stroper25 maart 2024 13:32
Ik heb het vermoeden dat hier bedoeld wordt dat je, bijvoorbeeld, Apple Arcade hebt en daarbij voor €1.99 extra óók Apple Music erbij kunt krijgen.

Of bij iCloud, Apple One, Apple Care, Apple TV+, of een andere Apple dienst? Misschien geeft @graceful hier nog antwoord op?
HermanX @DiaZ_198625 maart 2024 16:06
Nou ja gecombineerde aanbiedingen zijn toch redelijk normaal. Ik ben inderdaad redelijk snel overgestapt op apple one. Arcade is echt een uitkomst voor mensen zoals mijn moeder. Apple Music werkt prima voor het hele gezin. De extra storage is ook wel handig.
Google zal ook wel zoiets doen voor android?

Prima voor mij als gebruiker om te gebruiken. Ik hoef niet een 10 euro spotify familie + 15 euro, voor een game pass + 10 euro per persoom? + nog eens een backups beheren voor ? 10 euro per maand?

Heel praktisch om dat voor alle devices in 1 plek te hebben. Ook nog eens goedkoper.

Maar praktisch en goedkoper, ambtenaren lezen dat nog steeds als o dat moet anders kunnen....
Bij EU ambtenaren denk ik ondertussen dat het niet eens is het moet anders, maar meer daar kunnen we de begroting mee aanvullen.
Raymon1988 @babbeloo25 maart 2024 12:43
Niemand verplicht iemand om van de diensten van Apple, Google of Meta gebruik te maken.
De diensten zijn inmiddels al zo groot, dat dit dus wel gebeurd. In America is een iPhone zo'n standaard, dat als je wat anders gebruikt, je buiten de boot valt (bijv. met iMessage).
Op m'n zusjes school hetzelfde idee, maar dan met Whatsapp. Veel belangrijke info over lessen etc wordt via de groepsapp gedeeld. Ook wel op de site vd school, maarja, voordat het daarop staat is sommige info al verouderd. Plus die info zie je pas als ze inloggen op hun account.
Geen whatsapp = weer buiten de boot vallen.
En Google niet gebruiken? Ik schat dat van de Niet-Ict'ers de helft denkt dat Google het internet is.
Uitleggen wat Firefoxis, is nog 1 ding aan m'n opa en de rest van de digibeten (gewoon snel installeren en zeggen dat dat het nieuwe internet is) , maar DuckDuckGo is al 'vreemd' en Linux etc is een NoGo...
hachee @Raymon198825 maart 2024 13:18
Hier dan ook weer gevallen dat men naar tevredenheid Thunderbird gebruikt maar met de bemoeienis van Microsoft is bespeelt om hun meuk te gaan gebruiken.
k995 @babbeloo25 maart 2024 12:42
EEn monopolie dat misbruikt word is wenselijk voor neimand buiten dat bedrijf.
Waarom zou je als consument tegen je eigen belangen pleiten?
PdeBie @babbeloo25 maart 2024 13:03
Noem eens een paar volwaardige alternatieven dan.
lenwar
@babbeloo25 maart 2024 13:22
Niemand verplicht iemand om van de diensten van Apple, Google of Meta gebruik te maken.
Puur op de letter is dat waar. Zeker in het geval van Meta. Op mogelijk WhatsApp na. (uiteraard kun je prima zonder WhatsApp, maar het is wel lastig als heel je kennissenkring of sportvereniging het wel gebruikt als enige communicatiemiddel. Maar dat is even een andere discussie ;).)

iOS en Android zijn echter moeilijker niet te moeten hebben. Er zijn gigantisch veel apps en zaken die één van die twee platformen vereisen. Denk aan DigiD met hoge controle. Ik heb zojuist digitaal mijn rijbewijs verlengt. Langs de fotograaf gegaan. Die stuurde een foto naar de RDW. Ik kreeg een mailtje. Ik verifieerde met mijn 'Substantieel geverifiëerde DigiD' en het is klaar. Ik hoefde nu dus niet naar het stadhuis.
Ik kon uiteraard ook een afspraak maken bij het Stadhuis, langs gaan, en zo een uur van m'n tijd kwijt zijn. Op deze manier is het wel een stuk makkelijker.
Mobiele telefoons zijn zodanig geïntegreerd in ons level dat ze effectief reguleert moeten worden. Ze zijn een portaal naar de wereld toe.

In z'n algemeen:
Producten die onder de DMA vallen, zijn producten die door een aanzienlijk deel van de Europese bevolking (totaal van ongeveer 450 miljoen mensen) in gebruik zijn. (minimaal 10% uit m'n hoofd, dus ongeveer 45 miljoen gebruikers)). Dit geeft deze bedrijven dus een bepaalde 'macht' en daarmee verantwoordelijkheid. Ook hebben die bedrijven de macht om iedere vorm van concurrentie teniet te maken. Dit is iets dat de EU niet aan staat. Daar kunnen we een mening over hebben, maar dit is één van de grondvesten van de EU. Een 'eerlijk speelveld creëeren voor bedreivigheid'.

De DMA ligt dus prima in lijn met het algemene beleid van de EU. Het zou juist gek zijn als ze niks doen. Het is eigenlijk juist gek dat ze het nu pas doen.
WeetJeHetZeker @babbeloo25 maart 2024 14:17
Niemand verplicht iemand om van de diensten van Apple, Google of Meta
Is dat wel waar?

Tot voor kort kon je niet mee doen aan de maatschappij zonder google of apple, want je digitale nummertjes konden alleen via die app komen.
Vele apps van de overheid kunnen alleen via google of apple.
Wil je alles van je digid? Wederom, google of apple.
Wil je informatie vanuit de overheid? Dat gaat via de grote amerikanen.

Je bent dus niet wettelijk verplicht, maar wil je iets meer doen dan onder de brug slapen, dan ben je wel verplicht.
Guus... @babbeloo25 maart 2024 14:34
Niemand is verplicht lucht te ademen, water te drinken, huisvesting af te nemen, elektriciteit te gebruiken, gebruik te maken van wegen, gangbare communicatie middelen te gebruiken, deel te nemen aan de samenleving. Toch hebben we besloten dat het een slecht idee is om op een deel van deze zaken een monopolie te laten ontstaan omdat dit slecht is voor de mensen die de democratie dient.
Vuurvleugelhart @babbeloo25 maart 2024 16:55
Nog niet op de hoogte deze bedrijven jouw gegevens misbruiken zonder dat jij hun diensten gebruikt?
Zo heeft bijvoorbeeld Meta minimaal jouw telefoonnummer en volledige naam. Gelukkig heb jij het recht om deze daar te laten verwijderen, probeer het maar eens.
GenomDalar 25 maart 2024 12:10
Goed dat de EC er bovenop blijft zitten, dat hebben die kleine koninkrijkjes wel nodig.
roffeltjes @GenomDalar26 maart 2024 08:45
Je bedoelt grote keizerrijken :(
small2 25 maart 2024 12:18
Het is goed dat de EC ernaar kijkt en erover oordeelt. Echter schieten ze, volgens mij, wel een beetje door in het aanpakken van Apple.
Voorwaarden voor appstores van derden schieten mogelijk doel van wetgeving voorbij
Wetgeving die de EU zelf heeft gemaakt. En reken maar dat een leger aan juristen is geweest, die de voorwaarden hebben gemaakt om aan deze wetgeving te voldoen. Dit is los van of het ethisch verantwoord is of niet.
Apps van Apple kunnen mogelijk niet makkelijk genoeg verwijderd worden
Dit is gewoon mogelijk. Niet moeilijker dan andere apps verwijderen.
Standaardapps wijzigen in iOS is mogelijk niet makkelijk genoeg
Wat zijn standaard Apps?
Loller1 @small225 maart 2024 12:44
Wetgeving die de EU zelf heeft gemaakt. En reken maar dat een leger aan juristen is geweest, die de voorwaarden hebben gemaakt om aan deze wetgeving te voldoen. Dit is los van of het ethisch verantwoord is of niet.
Ja en dat is dus nu juist het punt; Apple volgt die wetten niet. Dit is geschreven door een leger juristen die dachten dat ze met absurde voorwaarden te stellen voor het mogen gebruik maken van de rechten die de DMA bied konden voldoen aan de wetten die de EU oplegt, en de EU zegt nu; lol nee, dat is niet hoe dit werkt.
bzzzt
@Loller125 maart 2024 13:12
Misschien moet je dan de EU boos aankijken omdat ze de wet zo hebben geschreven dat deze interpretatie mogelijk is?
Loller1 @bzzzt25 maart 2024 13:30
Alleen is deze interpretatie niet mogelijk. Niet alleen hebben verschillende bedrijven Apple, Google en Meta al gewezen op het feit dat hun implementatie onzin was, maar uiteraard wisten ze dat zelf ook goed genoeg en willen ze gewoon zien met hoeveel ze weg kunnen komen... De doelstellingen van de DMA zijn overduidelijk uitgelegd en de DMA zelf bevat teksten om erop te wijzen dat de "sprit of the law" moet nageleven worden. Er is bar weinig van wat bijvoorbeeld Apple heeft gedaan dat ook maar in de buurt komt van de "spirit of the law".
bzzzt
@Loller125 maart 2024 15:28
Alleen is deze interpretatie niet mogelijk. Niet alleen hebben verschillende bedrijven Apple, Google en Meta al gewezen op het feit dat hun implementatie onzin was,
Als ik als bedrijf ongevraagd juridisch advies zou krijgen van mijn concurrenten zou ik dat ook negeren.
De doelstellingen van de DMA zijn overduidelijk uitgelegd en de DMA zelf bevat teksten om erop te wijzen dat de "sprit of the law" moet nageleven worden.
En dat is dus precies wat je niet moet doen met wetgeving. Natuurlijk kan je met jurisprudentie de wetteksten wat meer richting de 'spirit' krijgen, maar dat vereist eerst dat meerdere rechters er nog eens naar kijken. Als je de regels op verschillende manieren uit kan leggen moet je niet klagen dat bedrijven de randjes opzoeken.
Het is niet in het belang van die bedrijven om teveel te doen. Als jij 500 euro belasting moet betalen maak je toch ook geen 1000 euro over?
108rogar @bzzzt25 maart 2024 21:12
En dan moeten bedrijven die de randjes opzoeken niet klagen dat ze gestraft worden. Wetten zijn in mensentaal geschreven, niet in computertaal, dus je kunt het nooit 100% dichtdefinieren. Daarvoor zijn er rechters die de geest van de wet kunnen toepassen.

En als je dan de vergelijking met belastingen wil maken: Nee, ik ga inderdaad niet alle mazen in de regels opzoeken om zo veel mogelijk belasting te ontwijken. Uiteindelijk wordt er met mijn geld hopelijk iets nuttigs gedaan.
roffeltjes @bzzzt26 maart 2024 08:52
En dat is dus precies wat je niet moet doen met wetgeving.
Dit is aanmerkelijk complexer dan een maximale snelheid op de snelweg.

Je ontkomt er niet aan dat er geitenpaadjes zijn en die zullen moeten worden gekeurd door de rechtsspraak.

Of je dat de grote bedrijven kwalijk kan nemen ligt een beetje aan je levensmoraal ;)
Guus... @bzzzt25 maart 2024 14:38
Of deze interpretatie mogelijk is weet je niet totdat de rechter ernaar gekeken heeft. Zo is het trouwens met elke wet en interpretatie, hoe strak die ook is geschreven, je kan altijd roepen dat het voor jou onduidelijk was dat iets niet mocht.
roffeltjes @bzzzt26 maart 2024 08:48
Zeker in deze materie kan je bijna geen wet schijven die 100% waterdicht is. Gelukkig is er dan nog de rechtsspraak die kan toetsen of het geitenpaadje teveel tegen de geest van de wet in gaat.
bzzzt
@roffeltjes26 maart 2024 11:07
Klopt, maar wat veel anti-Apple mensen vergeten is dat de rechter ook kan oordelen dat iets wel mag of dat de wet niet goed is.
roffeltjes @bzzzt26 maart 2024 12:26
Dat zou kunnen, maar die kans is IMHO klein.

Bet4eft anti-Apple, ik ben niet zo van het fanboy zijn voor een bedrijf. Als jij dat classificeert als anti-Apple neem ik dat dan maar ter kennis aan.
bzzzt
@roffeltjes26 maart 2024 16:55
Dat je geen fan bent van een bedrijf maakt niet iedere actie die ze ondernemen illegaal.
Ik houd het liever bij de feiten in plaats van misplaatste onderbuikgevoelens en haat. Als je dat fanboy gedrag vindt neem ik dat maar ter kennis aan...
roffeltjes @bzzzt26 maart 2024 18:47
Waarom denk jij dat ik Apple Haat? Waar zeg ik dat elke actie van Apple illegaal is? Ik geef niet eens aan dat ze dit gaan verliezen.... Heb je door dat je nu al twee keer volledig in de hyperbool modus schiet?
loki504 @small225 maart 2024 12:28
Het is goed dat de EC ernaar kijkt en erover oordeelt. Echter schieten ze, volgens mij, wel een beetje door in het aanpakken van Apple.


[...]

Wetgeving die de EU zelf heeft gemaakt. En reken maar dat een leger aan juristen is geweest, die de voorwaarden hebben gemaakt om aan deze wetgeving te voldoen. Dit is los van of het ethisch verantwoord is of niet.


[...]

Dit is gewoon mogelijk. Niet moeilijker dan andere apps verwijderen.


[...]

Wat zijn standaard Apps?
Ik vermoed apps die je als standaard hebt ingestelt zoals een standaard mail programma of standaard browser. Of die makkelijk te wijzigen zijn op Apple geen flauw idee.
bzzzt
@loki50425 maart 2024 13:19
Klikken op 'set as default browser' in het settings menu van de alternatieve browser implementatie.
Misschien hebben ze er een probleem mee dat er geen systeembreed instellingsscherm voor is. Als je nu geen alternatieve browser hebt geïnstalleerd is er naast een snel vergeten popup waar je een browser mag kiezen niets meer op het systeem wat er op wijst dat je ook een andere kan kiezen.
Verwijderd @loki50425 maart 2024 14:02
De standaard gebruikte browser en mailclient zijn zeer gemakkelijk te wijzigen. In mijn herinnering had ik er niet meer moeite mee dan bij Android het geval was. Het is overigens altijd het eerste dat ik doe na een (her)installatie van mijn iPhone.
k995 @small225 maart 2024 12:43
Dit is gewoon mogelijk. Niet moeilijker dan andere apps verwijderen.
Er waren er altijd die je niet kon verwijderen, kan je nu al safari eraf gooien (bijvoorbeeld)?
bzzzt
@k99525 maart 2024 13:20
Nee, want Safari is nodig om webviews te renderen. Als je die er af zou gooien gaan heel veel apps stuk.
k995 @bzzzt25 maart 2024 13:29
Dat lijkt me duidelijk een issue net zoals internet explorer ooit was in windows.
bzzzt
@k99525 maart 2024 15:21
Vergelijkbaar, maar vrijwel alle besturingssystemen en grafische toolkits hebben tegenwoordig componenten om een ingebedde browser aan te bieden. Zelfs op Linux distributies...
Zie ook eerlijk gezegd niet echt waarom dat een enorm probleem zou moeten zijn.
k995 @bzzzt25 maart 2024 15:28
Tja MS gebruikte hetzelfde argument om IE integratie te rechtvaardigen . Denk dat op zijn minst de EU wil dat je de mogelijkheid hebt om de app safari eruit te halen, wat componenten om de rest aan te sturen kunnen blijven.
Loller1 @bzzzt25 maart 2024 13:38
Nee, Webkit is nodig om webviews te renderen, Safari is daar niet voor nodig. De control hiervoor heet ook nog letterlijk WKWebView. Die "WK" staat niet voor Safari.
bzzzt
@Loller125 maart 2024 15:21
Webkit is de onderliggende laag. Je kan het Safari icon wel verwijderen maar je hebt nog steeds het binnenwerk van de browser op je systeem staan. Echt weggooien kan niet.
ShadLink @k99525 maart 2024 13:41
Nog niet. Maar Apple heeft al aangegeven dat dat vanaf eind 2024 mogelijk gaat worden.
lenwar
@small225 maart 2024 13:39
Dit is gewoon mogelijk. Niet moeilijker dan andere apps verwijderen.
Dit ligt er aan hoe je het interpreteert.

Je kunt icoontjes verwijderen en opnieuw terugzetten met de App Store. Dat is wat anders dan de hele app verwijderen. Verwijder voor de grap 'Podcasts' maar is. Het blijft gewoon in de Instellingen-app staan. Je kunt prima 'Facetimen' zonder FaceTime app (direct via je 'contacten'), kun je Safari echt verwijderen? Want dan zou WebKit ook weg moeten gaan, maar dan zou het hele OS waarschijnlijk geen webparser meer hebben.
Dus wanneer is een app verwijderd. Als het icoontje en stukje frontend verwijderd is, of pas als ook heel de functionaliteit van de app is verwijderd. (los van hoeveel last je er van hebt natuuriljk)
Wat zijn standaard Apps?
Standaard apps zijn bijvoorbeeld "Safari" wanneer een app een URL wilt openen, of 'Mail', wanneer een app een mailtje wilt sturen (of een mailto: URL opent). Ik kan bijvoorbeeld ook geen alternatieve app voor 'YouTube' kiezen. Dat is altijd en alleen maar de YouTube app als ik op een YouTube linkje klik.
Wetgeving die de EU zelf heeft gemaakt. En reken maar dat een leger aan juristen is geweest, die de voorwaarden hebben gemaakt om aan deze wetgeving te voldoen. Dit is los van of het ethisch verantwoord is of niet.
Klopt.
Dit stukje gaat volgens mij specifiek om die 50ct per installatie/AppleID die Apple had geïntroduceerd.
Er is echter ook een 'geest van de wet'. En daar moeten nu de EU-poppetjes over gaan praten. Is het een valide punt dat Apple een kleine vergoeding vraag voor het platform waar een ander zijn apps voor produceert, en daar meer dan 1 miljoen gebruikers op heeft? Of staat het de echte vrije marktwerking in de weg op deze manier.
Ik ben er persoonlijk nog niet helemaal over uit. Waar ik in elk geval wel over uit ben, is dat de partijen die hier het hartst over klagen, niets te klagen hebben. Die 50 cent komt neer op minder dan 5 cent paar maand 'winst' aan een gebruiker boven de 1 miljoen gebruikers. Als ze daar last van hebben, doen ze wat mij betreft iets verkeerd met hun winstmode. Het is hooguit vervelend voor 'gratis-appmakers' (of goedeappmakers zonder abonnementsmodel)
Dus in de praktijk "Is het onredelijk dat Spotify straks alleen maar 50ct per jaar betaald aan Apple en verder niets?". Het is een lastige.
Het is in elk gevall aan de hoge EU-heren om daar een uitspraak over te doen.
venomcs @lenwar25 maart 2024 14:03
[...]
Klopt.
Dit stukje gaat volgens mij specifiek om die 50ct per installatie/AppleID die Apple had geïntroduceerd.
Er is echter ook een 'geest van de wet'. En daar moeten nu de EU-poppetjes over gaan praten. Is het een valide punt dat Apple een kleine vergoeding vraag voor het platform waar een ander zijn apps voor produceert, en daar meer dan 1 miljoen gebruikers op heeft? Of staat het de echte vrije marktwerking in de weg op deze manier.
Ik ben er persoonlijk nog niet helemaal over uit. Waar ik in elk geval wel over uit ben, is dat de partijen die hier het hartst over klagen, niets te klagen hebben. Die 50 cent komt neer op minder dan 5 cent paar maand 'winst' aan een gebruiker boven de 1 miljoen gebruikers. Als ze daar last van hebben, doen ze wat mij betreft iets verkeerd met hun winstmode. Het is hooguit vervelend voor 'gratis-appmakers' (of goedeappmakers zonder abonnementsmodel)
Dus in de praktijk "Is het onredelijk dat Spotify straks alleen maar 50ct per jaar betaald aan Apple en verder niets?". Het is een lastige.
Het is in elk gevall aan de hoge EU-heren om daar een uitspraak over te doen.
Wat voor dienst neemt Spotify dan af bij Apple op het moment dat ze zelf een applicatie hosten op een eigen of derdepartij appstore? De geluid en notificaties-api? En dat is dan het eisen van 50 cent/install waard? Ze kunnen gewoon een flat fee vragen voor het gebruik van die dingen omdat het Apple natuurlijk wat kost om developers te betalen om die APIs te onderhouden, maar voor grote appmakers gaat dit in de miljoenen per jaar lopen voor api fees die op Android gratis zijn (op de eenmalige developer license na), en ook voor kleinere devs die toevallig een goede app gemaakt hebben die populair is is het een grote financiele strop, en een strop waar Apple zelf met eigen apps zoals Apple Music onderuit komt. Niet echt eerlijk.

[Reactie gewijzigd door venomcs op 23 juli 2024 00:03]

lenwar
@venomcs25 maart 2024 14:32
Wat voor dienst neemt Spotify dan af bij Apple op het moment dat ze zelf een applicatie hosten op een eigen of derdepartij appstore?
Effectief vrijwel niets. Inderdaad wat API's e.d.

Waar ik op doel is, is dat er een platform is gecreëerd waar iemand 'gratis' (100 euro per jaar of zo) apps op kan neerzetten en geld mee kan verdienen. Stel nou dat je inderdaad meer dan 1 miljoen gebruikers in de EU hebt. Is het dan onredelijk om de organisatie die het platform beschikbaar stelt een kleine fee per jaar te geven?

Wat ik al schreef. Als je als grote commerciële appmaker, 5ct per maand per gebruiker niet kunt missen heb je mogelijk een ander probleem.
En inderdaad: Als je inderdaad een kleine appmaker bent, geen verdienmodel hebt op je apps (dus echt een hobbyist of zo), dan ben je inderdaad het spreekwoordelijke bokkie als je dan voor het 'nieuwe model' hebt gekozen en je app om reden X viral gaat.
In de twee modellen komt het er dus op neer dat je je gratis app beter alleen via de App Store kunt aanbieden volgens het oude model.

Ik vergelijk het altijd zo:
Je telefoon is een stad. Apple is de gemeenteraad. De App Store is een gemeentelijk marktplein.

Oude situatie: Iedereen die z'n producten wil verkopen in de stad, krijgt alleen een vergunning van de gemeenteraad als die z'n diensten aanbiedt via het gemeentelijke marktplein. Een ander marktplein, of een kraam in de straten neerzetten (buiten een plein) is niet toegestaan. Binnen het marktplein is het verplicht om via het gemeentelijke betalingssysteem te werken, en de gemeente roomt een ruim percentage van de omzet af. Je mag ook niet spreken over andere systemen. De verkoper krijgt verplicht allerlei diensten in de vorm van statitstieken, veilige betalingsdiensten, enz.

De overheid was dit al even een doorn in het oog en heeft nu nieuwe wetten gefoceerd op de gemeente:

Nieuwe situatie: De gemeente mag 'particuliere marktpleinen' niet langer verbieden. Ook mogen kramen ook buiten een plein neergezet worden. De gemeente mag ook niet meer forceren dat kramen in het gemeentelijke marktplein alleen maar het betalingssysteem van de gemeente gebruiken, enz. De gemeente behoudt zichzelf wel het recht om alle kramen te controleren op veiligheid e.d.

Is het onredelijk dat de gemeente een kleine vergoeding vraag voor hele populaire kramen, ook al doet de gemeente daar niets aan, behalve het 'neerzetten van de stad'?

Ik vind het persoonlijk niet onredelijk klinken. In elk geval voor grote commerciële apps (met die meer dan 1 miljoen gebruikers) waar een abonnementsvorm aan vast zit. Misschien dat 'gratis apps' gevrijwaard moeten worden hiervan.

En wat ik al schreef. Het is onder aan de streep aan de EU-poppetjes of dit redelijkerwijs acceptabel is binnen de DMA. Het is natuurlijk Apple z'n recht om geld te verdienen met hun producten. Nou hoeven we natuuriljk geen meeij met Apple hebben, gezien ze één van de rijkste bedrijven ter wereld zijn, maar je snapt wat ik bedoel.
Edit: Typo

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 00:03]

Guus... @lenwar25 maart 2024 14:45
Bij Spotify speelt er nog een ander probleem bij Apple waardoor Apple ook al voor de DMA in overtreding was volgens de EU en daarvoor een boete heeft gehad. Aangezien Apple zelf een concurrerende dienst aanbiedt moet het bewijzen dat Apple niet hun marktmacht gebruikt om het Apple product aantrekkelijker te maken dan Spotify. Dat is heel lastig te bewijzen als je geen betalingsmogelijkheden vanuit Spotify zelf toestaat op je platform.
lenwar
@Guus...25 maart 2024 15:31
Dat is heel lastig te bewijzen als je geen betalingsmogelijkheden vanuit Spotify zelf toestaat op je platform.
Ik snap niet zo goed wat dat er mee te maken heeft?
Dat is toch heel goed toetsbaar op basis van het aantal actieve gebruikers op het platform?

Even in de 'oude situatie': Zowel Apple Music als Spotify moeten onder dezelfde voorwaarden bij de App Store afromen. Uiteraard is het in het geval van Apple Music "Broekzak --> vestzak", maar dat is toch niet echt concureren? Apple Music is wel iets goedkoper dan Spotify

Maar aan de andere kant heeft Apple zelf natuurlijk kosten aan Apple Music (licenties, het streamplatform, appontwikkeling, marketing, enz, enz, enz.) Ze hebben geen kosten aan Spotify (anders dan het controleren van hun apps). Of Apple dus meer verdiend (netto) aan een Apple Music klant of aan Spotify-klant is dus uiteraard een rekensom.
zyberteq @small225 maart 2024 13:46
Echter schieten ze, volgens mij, wel een beetje door in het aanpakken van Apple
Beetje een troll vraag, maar: "Jij gebruikt zeker Apple producten?"

Maar als algemeen antwoord op je vragen, Microsoft is ook lang geleden al goed aangepakt door de EU en dat heeft alleen maar beter uitgepakt voor de consument. Helaas is 1 van die resultaten nu dat Chrome een absolute monopolie heeft praktisch gezien op de desktop, maar de keuze vrijheid is aanwezig. En volgens mij is het daar uiteindelijk om te doen. Keuzevrijheid voor de consument, ook binnen een eco-systeem.
zwahiel Moderator HK/SG1 25 maart 2024 12:26
Ik mis nog in het rijtje bij Apple, voortrekken van eigen apps. Of zijn we Apple music vergeten die 'ineens' op je mobiel stond en waarbij je zo'n giga korting kreeg dat je wel haast stom was om over te stappen.
Andere concurrenten als Spotify of Deezer kwamen niet zomaar op een device met grote kortingen.

Eigenlijk is dat simpelweg concurrentievervalsing. Dus ik verbaas me dat die er niet bij staat.
MSalters
@zwahiel25 maart 2024 12:54
Korting aanbieden is an sich legitiem, daarover is jurisprudentie genoeg. Sommige landen hadden wat kleine lokale regeltjes (Belgie bijvoorbeeld) maar dit valt onder de overkoepelende EU regels.
b12e @zwahiel25 maart 2024 13:00
waarbij je zo'n giga korting kreeg dat je wel haast stom was om over te stappen.
Je bedoelt 3 maanden gratis proefperiode? Daarna was de prijs gelijk aan Spotify.
Guus... @zwahiel25 maart 2024 14:54
Hier is ook al een boete voor opgelegd recent. Die moet uiteraard nog jaren door rechters worden bekeken maar dit was al voor de DMA een overtreding volgens de EU.
nieuws: 'Apple krijgt EU-boete omdat Spotify niet mocht verwijzen naar abo's ...

Met dit soort berichten is het heel ingewikkeld om bij te houden welke bedrijven op dit moment boetes krijgen, onderzocht worden of rechtszaken aan het voeren zijn. We zijn nu in een periode met aanscherpende antitrust en deze wetgeving en de grote partijen zullen hier de komende jaren veel mee in het nieuws komen.
smartbit 25 maart 2024 12:27
@arnoudwokke overzichtelijk tabelletje

Zie ook Remarks by Executive-Vice President Vestager on the opening on non-compliance investigations under the Digital Markets Act
Apple and Alphabet still charge various recurring fees and still limit steering. We will investigate to what extent these fees and limitations defeat the purpose of the anti-steering provision and by that, limit consumer choice.

Apple's ... current design of the web browser choice screen deprives end-users of the ability to make a fully informed decision. .... Apple also failed to make several apps uninstallable (one of them would be Photos) and prevents end-users from changing their default status (for example Cloud), as required by the DMA.
Stroper 25 maart 2024 13:27
`Design van browserkeuzescherm voorkomt mogelijk dat gebruikers andere keuze maken`
Deze klopt toch echt niet: de 12 meest gebruikte browser per land worden volledig random getoond.

Ik heb echt naar beneden moeten scrollen, want Safari stond bij mij voorlaatste. Nog achter de voor mij totaal onbekende Aloha Browser, en het beruchte Yandex(wat vanwege de linken met Poetin/Rusland misschien best niet in die lijst zou zitten).

[Reactie gewijzigd door Stroper op 23 juli 2024 00:03]

Loller1 @ronnySB25 maart 2024 15:02
Nog meer censuur door... *checks notes* ...meer dingen toe te laten zonder dat bedrijven je kunnen belemmeren?
PepijnK @ronnySB25 maart 2024 16:57
Wat is hier dan censuur aan?

De EU belemmert niemand in hun meningsuiting door deze bedrijven te verplichten concurrentie toe te staan en te faciliteren.

Wat mij betreft gaan deze eisen nog lang niet ver genoeg. Deze bedrijven schenden op industriele schaal mensen hun privacy en ze proberen waar ze maar kunnen consumentenrechten zo veel mogelijk de grond in te trappen.
IStealYourGun @ronnySB26 maart 2024 12:32
Maar dit artikel gaat over de DMA en niet over de DSA.

Staat letterlijk in de eerste zin "Apple, Google en Meta voldoen mogelijk niet aan de Digital Markets Act"
PepijnK @ronnySB25 maart 2024 17:20
Welke censuur?

Meta, X, Google, noem ze allemaal maar op kunnen juridisch gezien niet aan censuur doen. Ze zijn geen overheid. Ook weerhoudt niemand jou ervan om zelf een server aan het internet te hangen en daar jouw mening op te uiten en die het web op te slingeren.

Ik heb deze discussie honderden keren, zo niet meer, gevoerd met Amerikanen en mensen die te veel Amerikaanse TV kijken toen ik nog forums hostte.
Nee, jouw recht op vrijheid van meningsuiting wordt niet beknot als ik jouw post van mijn server verwijder, omdat die post tegen de TOS is. Je hebt nog steeds de vrijheid om die mening te uiten, maar ik hoef jou daar niet in de accommoderen of faciliteren.

Ik begrijp waarom mensen denken dat hun vrijheid van meningsuiting wordt beperkt als Meta of Google hun content van het platform gooit, maar dat is gewoon niet de realiteit. Ze kunnen hun mening gewoon elders uiten en ze hebben terecht geen manier om een privaat bedrijf te dwingen hen te accommoderen.
PepijnK @ronnySB25 maart 2024 20:16
Nogmaals, niemand legt jou een strobreed in de weg om zelf een platform te starten waar je elke mening kan uiten die je wil. Parkeer die server in de VS en de bijna absolute vrijheid van meningsuiting aldaar beschermt je tegen een heleboel partijen die jou de mond zouden willen snoeren.
Jouw vrijheid van meningsuiting wordt niet beperkt door de TOS van Meta, Google, of wie dan ook.

Maar je kan redelijkerwijs niet verwachten van een privaat bedrijf, hoe groot ze ook zijn, dat zij geen eigen zeggenschap hebben over hun platform en eigendom. Als jij hun platform gebruikt, dan moet je hun TOS accepteren en als zij zich daarin het recht tot moderatie voorbehouden, dan is dat hun goed recht.
Als je het niet eens bent met hun TOS, dan moet je die weigeren en hun platform niet gebruiken.

Het is geen dorpsplein, want een dorpsplein is publiek eigendom. Het is een conferentiecentrum, waar je bij de ingang akkoord moet gaan de huisregels. Bevallen de regels je niet, dan heb je de keuze om niet naar binnen te gaan. Houd je je niet aan de regels dan heeft het conferentiecentrum het recht om je te verwijderen van hun privaat terrein.

Ik snap dat mensen het willen zien als het nieuwe digitale dorpsplein, maar dat is het gewoon niet. Dat is het nooit geweest. Ongeacht of bedrijven als Meta, Google enzovoorts het doen voorkomen alsof het een digitaal dorpsplein is, het is geen dorpsplein. Het is en blijft een conferentiecentrum met huisregels waar je mee moet instemmen om binnen te mogen.

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