Apple, Google en Meta voldoen mogelijk niet aan DMA, EU opent onderzoek

Apple, Google en Meta voldoen mogelijk niet aan de Digital Markets Act, zegt de Europese Commissie. Daarom gaat de Commissie de drie techgiganten onderzoeken. De wet moet het makkelijker maken om te concurreren met grote techbedrijven.

Het onderzoek gaat maximaal een jaar duren, meldt de Europese Commissie. De drie bedrijven hebben wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de DMA-regels, maar die gaan mogelijk niet ver genoeg of schieten hun doel voorbij, claimt de Commissie. De regels gingen enkele weken geleden in.

Het onderzoek moet uitwijzen of de drie bedrijven met hun implementatie voldoen aan de regels. Ook heeft de Commissie Meta zes maanden uitstel gegeven om te voldoen aan de regel dat Messenger compatibel moet worden met andere chatapps. Meta had dat uitstel zelf aangevraagd. De regels van de DMA blijven gelden voor de chatapp, bevestigt de Commissie. De boete voor het niet voldoen is 10 procent van de wereldwijde jaaromzet of 20 procent als de overtreding blijft voortduren.