Meta moet Texas 1,4 miljard dollar betalen na schikking rondom biometrische data

Meta heeft een rechtszaak in de Amerikaanse staat Texas geschikt voor een bedrag van 1,4 miljard dollar. De zaak draaide om het verzamelen van biometrische gegevens zonder dat gebruikers daar toestemming voor gaven.

De rechtszaak werd aangespannen door Ken Paxton, de procureur-generaal van Texas. Hij stelde dat Meta illegaal de biometrische gegevens van Facebook-gebruikers verzamelt. Het platform zou dat doen via foto's die gebruikers uploaden. Meta is akkoord gegaan met de schikking van 1,4 miljard dollar en ook de rechtbank heeft de schikking inmiddels goedgekeurd.

Paxton begon de zaak tegen Meta ruim twee jaar geleden. Hij claimde dat Meta in 2011 een Facebook-functie beschikbaar stelde die in strijd was met de wet in Texas. Het ging specifiek om Tag Suggestions. Die feature maakt het makkelijker voor gebruikers om vrienden te taggen in foto's. "Meer dan tien jaar lang heeft Meta gezichtsherkenningssoftware gebruikt voor vrijwel elk gezicht op de foto's die naar Facebook zijn geüpload, waarbij de gezichtsgeometrie van de afgebeelde personen wordt vastgelegd", schrijft Paxton in een persbericht.

In Texas geldt sinds 2009 een wet rond biometrische gegevens, genaamd de Capture Or Use Of Biometric Identifier Act oftewel CUBI. Die verbiedt het verzamelen van biometrische data, zoals gezichtsgeometrie, zonder dat gebruikers daar voorafgaand van op de hoogte zijn gesteld en er toestemming voor hebben gegeven.

Texas eiste eerder 25.000 dollar per overtreding van die wet, plus 10.000 dollar per overtreding van de Texas Deceptive Trade Practices Act. Gezamenlijk zouden die eisen goed zijn geweest voor honderden miljarden dollars, vertelden bronnen twee jaar geleden aan The Wall Street Journal. Meta moet nu dus een bedrag van 1,4 miljard dollar betalen aan de staat. Dat gebeurt gedurende de komende vijf jaar. Het is de grootste schikking die ooit binnen één Amerikaanse staat is gerealiseerd, zegt Paxton.