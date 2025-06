Meta gaat AI trainen met content van Britse Facebook- en Instagram-gebruikers

Meta gaat openbare content op Britse Facebook- en Instagram-accounts scrapen om zijn AI-modellen te trainen. De AI zou hierdoor op termijn in staat moeten zijn om de Britse cultuur beter te begrijpen. Er komt een opt-outmogelijkheid die Meta zal respecteren.

Meta schrijft in een blogpost dat het enkel publiek toegankelijke informatie zal gebruiken die afkomstig is van volwassenen. Het kan gaan om publieke foto’s of onderschriften en reacties bij publieke foto’s. Content die op accounts van minderjarigen terug te vinden is, wordt volgens het bedrijf niet gebruikt. Meta zal ook geen privéberichten tussen contactpersonen op Facebook en Instagram verzamelen.

Het bedrijf begint volgende week met het verzamelen van data en zal Britse gebruikers informeren via een in-appnotificatie. Deze notificatie zal ook een link naar een online bezwaarschrift bevatten. Gebruikers kunnen op deze manier aangeven dat ze niet willen deelnemen aan het programma. Meta zal deze bezwaarschriften naar eigen zeggen respecteren. Gebruikers die dit bezwaarschrift al eerder hadden ingevuld, zullen volgens het bedrijf ook buiten het programma vallen.

Meta zegt dat data van Britse gebruikers ervoor zal zorgen dat de AI-modellen de Britse cultuur beter zullen begrijpen en kunnen weergeven. Dit zou volgens het bedrijf ook nuttig kunnen zijn voor Britse bedrijven en organisaties die de AI-modellen zelf willen inzetten. Eerder deze maand raakte bekend dat Meta content van Australische Facebook- en Instagram-gebruikers had gescraped om zijn AI te trainen. Meta bood in Australië geen opt-outoptie aan omdat dit niet wettelijk verplicht is.