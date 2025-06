Labels voor AI-content op Facebook en Instagram worden minder zichtbaar

Meta gaat de labels voor AI-aangepaste content op Facebook en Instagram minder zichtbaar in beeld brengen. De labels zijn voortaan in de contextmenu’s van posts terug te vinden. De labels voor content die volledig door AI is gegenereerd, blijven wel nog duidelijk zichtbaar.

Het Amerikaanse techbedrijf schrijft in een blogpostupdate dat gebruikers vanaf volgende week op de drie puntjes naast een Facebook- of Instagram-post kunnen drukken om er meer info over het eventuele gebruik van AI te kunnen terugvinden. Die informatie zal in een nieuwe sectie over kunstmatige intelligentie terug te vinden zijn. Meta zegt dat content die volledig door kunstmatige intelligentie is gegenereerd, nog steeds een label meekrijgt dat prominenter in beeld is en waarbij het contextmenu niet noodzakelijk geopend hoeft te worden.

Meta geeft AI-content op Facebook, Instagram en Threads sinds mei van dit jaar een label. Het gaat om afbeeldingen, video's en audio. Gebruikers kunnen bij het uploaden van content zelf aangeven of ze gebruik hebben gemaakt van AI. Het Amerikaanse bedrijf zegt ook zelf 'indicatoren' van AI-content te kunnen opmerken met een detectiesysteem op basis van 'industriestandaarden'. Meta geeft hier echter weinig details over.