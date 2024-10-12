Threads trof fouten aan in moderatiebeleid en werkt aan fix

Wat ik daar lees is dat ze niet de vaccinatieangst willen aanjagen. Ook correcte inhouden over vaccinatieschade worden door mensen gelezen die vervolgens besluiten dat een vaccinatie gevaarlijk is.
Als er mensen zijn die vaccinatieschade hebben opgelopen, is de desbetreffende vaccinatie niet zonder risico. Mensen hebben het recht om correct geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico's van een vaccine voordat zij besluiten om zich daarmee te laten vaccineren. Dat recht werd mensen ontnomen door Twitter, die besloot om alle verhalen over vaccinatieschade weg te halen, zodat mensen die niet konden zien.
Dat leidt tot veel vermijdbare doden, en Twitter wilde daar niet aan meedoen. Geen verschrikkelijke samenzwering, maar gewoon een "ik wil de pandemie niet erger maken".
Wat Twitter deed, is waarheidsgetrouwe informatie over vaccinatieschade censureren om zodoende de westerse COVID-19 vaccinaties veiliger te doen voorkomen dan ze waren.
Prachtig voorbeeld van wat ik bedoel met stukjes zonder samenhang. Hier hebben dus Twitter-medewerkers kritiek op een dashboard Hamilton 68, welk een EXTERN TOOL is. Ze zeggen dat het veel te breed filtert en niet nuttig is.
Hier zou jij een punt hebben als Twitter vlak na de ontdekking dat Hamilton 68 legitieme accounts aanmerkte als bots dit systeem uitgezet had, de desbetreffende accounts in ere had hersteld en excuses had aangeboden voor het onterecht opschorten van die legitieme accounts.
Twitter heeft geen van drieën gedaan. Na de ontdekking dat Hamilton 68 legitieme accounts markeert als bot in januari 2018 is Twitter gewoon doorgegaan met dit systeem tot februari 2021. Meer dan drie jaar na de ontdekking, dus. De accounts die door Hamilton 68 onterecht werd opgeschort bleven opgeschort, en Twitter is nooit naar buiten gekomen met excuses voor het onterecht opschorten van legitieme accounts.
Twitter is hier gewoon volledig
schuldig aan het onterecht markeren van legitieme accounts als Russische bots, om zodoende het valse idee te scheppen dat alle Republikeinse geluiden die jij zag op Twitter door Rusland werden aangestuurd.
Twitter kan zich niet verschuilen achter Hamilton 68, want Twitter heeft Hamilton 68 zelf aangezet en wist hoe Hamilton 68 functioneerde - en liet dat toe.
Vervolgens zie jij bewijs dat Twitter aan het censureren is. Ik zie in de brokjes en fragmenten (die hoogstwaarschijnlijk gekozen zijn om een bepaalde indruk te scheppen) een bedrijf wat aan het klooien was en niet wist of het een goed idee was om deze EXTERNE analyse publiekelijk onderuit te halen. Welke meningen daarover allemaal in het bedrijf bestonden weten we niet, alleen de kleine fragmenten die hier getoond worden.
Wij weten dat nadat een Twittermedewerker aan de bel heeft getrokken met het alarmerende bericht dat Hamilton 68 legitieme accounts onterecht markeert als bot, Twitter drie jaar lang is doorgegaan met het gebruik van dit programma.
Dat was geen interview, maar en propagandapraatje.... maar Musk zelf verspreid vaak propaganda van de russen, bv. dat de Krim eigenlijk russisch is.
Heb jij dit interview wel bekeken?
Het was gewoon een interview. Tucker Carlson stelde vragen; Wladimir Poetin gaf antwoord. Het interview begon wel met een 30 minuten durende introductie tot de Russische geschiedenis. Als jij dat deel van het interview niet boeiend vindt, kun jij de eerste 30 minuten overslaan. Dan kom jij echt bij het vraag-antwoordgedeelte.
Jij verwijst waarschijnlijk naar dit Twitterberichtje van Elon Musk
.
Het zinnetje "- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
" is historisch correct
. Op 19 februari 1954 schonk Nikita Chroesjov de Krim aan de Oekraïense socialistische Sowjetrepubliek. Ook dat is historisch correct.
"russen worden vermoord"? Oekraïene word aangevallen, ik neem aan dat je het daar mee eens bent?
Ja en nee.
Ja, want Rusland en de Oekraïne waren niet met elkaar in oorlog, totdat Rusland in 2022 haar "speciale militaire operatie
" begon.
Nee, de Oekraïne is evengoed de agressor in dit conflict, ondanks het bovenstaande gegeven. De oorlog in de Oekraïne was al bezig sinds 2014 (niet 2022!) doordat de Oekraïne de Donbass aanviel na twee onafhankelijkheidsreferenda in de regio's Loegansk en Donjetsk waarbij respectievelijk 96% en 89% van de bevolking zich wilde afscheiden van de Oekraïne. Na enkele maanden oorlogvoering werd een wapenstilstand getekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, genaamd Minsk I, waar de Oekraïne zich niet aan hield, omdat het niet blij was met één van de bepalingen in die wapenstilstand. Toen werd in 2015 opnieuw een wapenstilstand getekend, Minsk II, waar de Oekraïne zich opnieuw niet aan hield omdat de Oekraïne doorging met het beschieten van de steden Donjetsk en Loegansk. Die beschietingen zijn toen 7½ jaar doorgegaan. In februari 2022 had de Oekraïne 400.000 man verzameld bij de Donbass, klaar om de twee oostelijke separatistische regio's met geweld in te nemen. Rusland gaf toen een ultimatum aan de Oekraïne, waarin Rusland eiste dat de Oekraïne haar troepen terugtrok uit de Donbass. Dat ultimatum heeft de Oekraïne afgewezen. Toen pas viel Rusland de Oekraïne aan.
Dat bovenstaande is een samenvatting van een samenvatting van een samenvatting, want ik heb het nog niet eens gehad over de brand in Odessa van 2 mei 2014 waarbij de Oekraïne 100+ mensen levend doodbrandde, noch over de waterblokkade van de Krim, waterblokkade van Donjetsk, de moord op Aleksander Zachartsjenko in 2018, de Oekraïense inzet van klusterbommen tegen stadscentra (Donjetsk, Belgorod), de Oekraïense inzet van munitie met verarmd uranium
en de gruwelijke martelingen van Russische krijgsgevangenen middels elektrische schokken, in de knieën schieten, castratie, handen afhakken enzovoort.
Maar, ik wil het wel even met jou hebben over de Oekraïense webpagina MyroTvorets.center
. Die pagina is opgezet door de Oekraïense overheid en is al sinds 2014 in de lucht.
Het eerste wat die pagina laat zien is een uit de context getrokken citaat van de officiële vertegenwoordigster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin zij aangeeft dat Meta (Facebook en Instagram) berichten die oproepen tot het vermoorden van Russen toelaten, waarover zij zei: "Als zelfs moorden niet mag, dan mogen Russen nog wel vermoord worden!
"
---> volledig toespraak
.
Vlak daaronder zien wij Valerij Zaloezjny (voormalig leider van de Oekraïense strijdkrachten), die zegt: "Russen moeten vermoord worden.
"
Eventjes daaronder staat een citaat van de Amerikaanse ex-generaal Mark Milley, die gezegd heeft: "Er mag niet één Rus overblijven die des nachts naar bed kan zonder de angst dat hem midden in de nacht de keel wordt doorgesneden.
"
Daaronder zie jij een foto van de verminkte lijken van doodgemartelde Russische krijgsgevangenen.
Als jij doorklikt, kom jij op een lange lijst
terecht van mensen die de Oekraïense overheid dood wil hebben. Hier staan Russische burgemeesters, journalisten, generaals, commandanten, maar ook Oekraïners die te pro-Russisch zouden zijn en westerlingen waarvan de Oekraïense overheid deze te pro-Russisch acht. De Nederlandse politicus Thierry Baudet staat óók op deze dodenlijst
. De Oekraïne wil één van onze volksvertegenwoordigers dood hebben (!!!
). Zelfs Elon Musk heeft voor een korte tijd op deze dodenlijst gestaan, toen hij aangaf niet meer zelf voor Starlink te willen betalen.
Bij sommige namen staat in het rood "Geliquideerd
" (vermoord). Dat zijn mensen waarbij het de Oekraïense overheid gelukt is om deze te vermoorden.
Dit zijn de mensen waar Rusland mee te maken heeft.
Ter vergelijking: er is geen Russisch equivalent van MyroTvorets.center
.
Er is geen Russische webpagina waarin het vermoorden van Oekraïners wordt verheerlijkt of toegejuicht.
Er is geen Russische webpagina waarin trots geciteerd wordt naar mensen die opgeroepen hebben tot het vermoorden van Oekraïners.
Er is geen Russische webpagina waarin de lijken van vermoorde Oekraïense soldaten trots tentoon worden gesteld.
Er is geen Russische webpagina waarin trots de verminkte lijken van doodgemartelde Oekraïense soldaten worden getoond, simpelweg omdat die er niet zijn. Rusland martelt geen krijgsgevangenen.
Er is geen Russische webpagina met een dodenlijst van alle anti-Russische Oekraïners en/of anti-Russische westerlingen die het dood wil hebben.
En ze verdedigen zich, ik neem aan dat je vindt dat een land wat aangevallen wordt het recht heeft zich te verdedigen? Dan is het geen moord maar gewoon zelfverdediging. Ik ben blij dat X dit niet blokkeert.
Dat klopt. Daarom hadden de twee separatistische regio's in het oosten van de Oekraïne (Volksrepubliek Donjetsk en Volksrepubliek Loegansk) óók het recht zich te verdedigen tegen de Oekraïense agressie.
Maar, het is één ding als jij een vijandige soldaat die jouw territorium binnendringt doodschiet. Dat gebeurt altijd in een oorlog.
Het is iets anders als jij filmt hoe jij deze soldaat doodschiet en vervolgens die video-opname aan iedereen laat zien omdat het zo geweldig is om iemand dood te zien gaan.
Dat laatste is puur sadisme. Dat zie ik helaas vrij veel op Twitter: Twitterberichten waar de haat vanaf druipt; een hysterische blijdschap om te zien hoe Russische soldaten omkomen door een drone-aanval.
Wat heeft rusland eraan 700 000 soldaten te laten sneuvelen in Oekraïene?
Ik hoop dat dat aantal kleiner is dan zevenhonderdduizend...
Het Russische ministerie van Defensie geeft aan dat de Oekraïne inmiddels al 500.000 militaire doden te betreuren heeft. Over het eigen aantal doden zwijgt Rusland, maar kolonel Douglas Macgregor vermoedt dat het aantal Russische militaire doden 100.000 is. Dat zou het totale aantal militaire doden op 600.000 brengen.
De Oekraïne beweert dat Rusland 648.000 militaire doden heeft. Dat is waarschijnlijk ver overdreven, maar als wij aannemen dat de Oekraïne gelijk heeft, dan zou het totale aantal militaire doden nu al ruim boven de miljoen liggen.
Ik hoop echt dat dat aantal lager is dan dat...
Wat Rusland hieraan heeft:
---> het einde van de oorlog in de Oekraïne.
---> bescherming van de Russischsprekenden in de Oekraïne.
---> het denazificeren van de Oekraïne (Azovbataljon, Prawa Sektor, alle Bandera-aanhangers).
---> De Oekraïne uit de NAVO houden.
Deze oorlog woedt al sinds 2014. Rusland is hem nu aan het beëindigen.
Wat heeft rusland eraan complete steden te vernietigen?
Niks. Dat doet Rusland ook niet. Rusland probeert de Oekraïense bevolking te sparen. Daarom vuurt Rusland uitsluitend op militaire doelen. De Oekraïne, daarentegen, terroriseert de bevolking van Rusland door daar regelmatig burgerdoelen te beschieten, soms zelfs met klustermunitie.
Het zou vanuit Russisch perspectief heel dom zijn om Oekraïense steden volledig met de grond gelijk te maken, want dan krijgt Rusland de Oekraïense bevolking tegen zich. Mensen in de Oekraïne die Rusland nu nog zien als bevrijder worden dan anti-Russisch.
Wat heeft rusland eraan oorlogsgevangen te executeren?
Op 24 februari 2022 heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd geen krijgsgevangenen te zullen nemen onder buitenlandse huurlingen, omdat zij niet onder het Geneefse oorlogsrecht vallen. Dat betekent dat als het Russische leger een buitenlandse huurling treft, bijvoorbeeld uit Polen, Duitsland, Engeland of Amerika, diegene ter plekke wordt doodgeschoten.
In de praktijk heeft Rusland wel veel buitenlandse huurlingen tot krijgsgevangen gemaakt, ondanks de aankondiging dit niet te zullen doen, maar er zijn ook gevallen bekend van buitenlandse huurlingen die alsnog conform de eerdere aankondiging ter plekke zijn doodschoten.
Dit gebeurt uiteraard niet met de Oekraïense soldaten. Zij worden altijd krijgsgevangen gemaakt - en worden daarna goed behandeld. Eenmaal in Russisch krijgsgevangenschap kunnen de Oekraïense soldaten ervoor kiezen om in krijgsgevangenschap te blijven tot de oorlog voorbij is, of om zich aan te melden voor de uitruil van krijgsgevangenen. Als zij dat laatste doen, worden zij geruild voor een Rus in Oekraïense krijgsgevangenschap.
Toch doen ze het.
Welke stad heeft Rusland dan volledig met de grond gelijk gemaakt?
Voor zover ik weet zijn er wel steden waarin veel gebouwen beschadigd of vernietigd zijn door de gevechten, zoals Marioepol en Artjomovsk, maar niet tot het punt waarop die steden volledig met de grond gelijk zijn gemaakt.
Wat had Hitler eraan een enorme oorlog te beginnen?
1. De vernedering van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog ongedaan maken.
2. Gebieden die Duitsland kwijt was geraakt na de Eerste Wereldoorlog herwinnen.
3. Alle Duitstaligen (of in ieder geval zoveel mogelijk) herenigen onder één rijk.
4. Grote landbouwgebieden en potentiële leefgebieden - "lebensraum" - creëren in Rusland, door de plaatselijke bevolking voor 85% uit te roeien en de overige 15% tot slaaf te maken van het zogenaamd superieure Arische ras.
5. Europa ontdoen van (bijna) al haar joden, want daar had Adolf Hitler een hekel aan.
Plan 4 en 5 zijn helaas deels gelukt. De Sowjet-Unie verloor 27 miljoen mensen door de Duitse agressie. Van de 11 miljoen joden in Europa er zes miljoen (meer dan de helft) vermoord zijn door Nazi-Duitsland.
En hetzelfde patroon in de media wat al jarenlang tegen Oekraïene liep, loopt ook tegen Polen, Estland, Lettland, Litouwen.
Estland, Letland en Litouwen hebben Russische minderheden die onderdrukt worden door de overheid. Russische scholen worden gesloten; Russischtalige nieuwskanalen zijn verboden en nu is het in Estland zelfs verboden voor scholen en universiteiten om de Russische taal en literatuur aan te bieden. In Letland is het nu verboden om kleuterscholen en basisscholen in het Russisch te houden.
Daar is Rusland natuurlijk niet blij mee. Het zijn Russische mensen die in die staten wonen - en die worden nu met dwang gederussificeerd. Jij mag als Russische ouder jouw kind niet meer naar een Russische school toe sturen, waardoor hun kennis van de Russische taal afzwakt en uiteindelijk verloren gaat. Na enkele generaties wonen er dan geen Russischsprekenden meer in de Baltische staten. Dan is de Russische identiteit, taal en cultuur van de Russische inwoners daar volledig uitgewist.
Ik denk niet dat Rusland dat gaat accepteren.
Polen heeft geen significante Russische minderheden, maar Polen is evengoed uiterst vijandig tegen Rusland. Polen heeft veel troepen gestationeerd aan de Wit-Russische grens (Ruslands bondgenoot) en stuurt duizenden "vrijwilligers" naar de Oekraïne toe om tegen Rusland te vechten.
Roemenië aast helemaal niet op Moldavië. Maar hier val je voor het standaard narratief van de russen
Volgens mij maakt Roemenië er helemaal geen geheim van dat zij Moldavië bij zich wil voegen. Dit werd ook uitgelegd door Emil Cosman in een video op YouTube, nota bene zelf een Roemeen. De huidige presidente van Moldavië is pro-Roemeens en wil Moldavië ook integreren in Roemenië. De bevolking in Moldavië, echter, is hier sterk over verdeeld. Er zijn mensen die willen dat Moldavië zich bij Roemenië voegt, om in één klap bij de EU te horen, maar er zijn ook Moldaviërs die meer pro-Russisch zijn - en die willen niet opgeslurpt worden door Roemenië. Daarom had jij grote protesten in Chisinau.
Zo een blokkade zou er alleen komen doordat rusland een grote hoop stront is en ellende veroorzaakt.
Zoals wat?
Er is ook geen enkele reden waarom Litouwen en Polen hun grenzen open zouden moeten stellen voor een land wat wekelijks dreigt atoombommen op ze te gooien.
Rusland heeft nog nooit gedreigd met het gooien van atoombommen.
Wat wel vaak gebeurt, is dat de woorden van de Russische president Wladimir Poetin door sensatiejournalisten opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd worden voor een sensationeel kopje. Als Wladimir Poetin bijvoorbeeld het westen ervoor waarschuwt om geen soldaten te sturen naar de Oekraïne: "want, als de NAVO-landen dit doen, zullen wij daarop moeten reageren.
", komen er meteen kopjes tevoorschijn met: "POETIN BEDREIGT DE NAVO MET KERNWAPENS!!!
"
Wat in alle opzichten gelogen is. Het woord nucleair is überhaupt niet gevallen.
Ik heb al meer dan twintig keer voorbij zien komen in artikelen dat Wladimir Poetin het westen bedreigt met kernwapens. In alle gevallen bleek het gelogen te zijn.
Ik heb het geluk de Russische taal te spreken, dus ik kan de toespraken van Wladimir Poetin volgen zonder afhankelijk te zijn van ondertiteling of voice-ver. In de video's die aangedragen worden met "KIJK! KIJK! KIJK WAT HIJ ZEGT!
" kan ik precies zeggen wat daar in werkelijkheid gezegd is. Tot nu toe is het altijd
vals alarm geweest wat betreft nucleaire dreigementen.
Maar ook hier volg je weeeeeeeeeeer hun standaard narratief: "we moeten een oorlog beginnen want moedertje rusland wordt bedreigt".
Rusland grijpt militair in in de volgende situaties:
1. Als Rusland zelf wordt bedreigd.
2. Als één of meer bondgenoten van Rusland worden bedreigd.
3. Als een Russischsprekende minderheid in een ander land wordt bedreigd.
4. Als een andere staat, mogendheid of door Rusland erkende entiteit aan Rusland om militaire steun vraagt, zoals Syrië in 2015.
Dat betekent dat Rusland ook militair ingrijpt als Wit-Rusland wordt aangevallen (2) - en ook als de Baltische staten zouden besluiten om haar etnische Russen te vervolgen (3). Als Rusland Kaliningrad niet meer voldoende kan bevoorraden vanwege blokkades, grijpt Rusland ook in (1).
Valt je niet op dat altijd iedereen het schuld is dat de russen andere landen aan "moeten" vallen?
Jij spreekt alsof dit al twintig keer gebeurd is.
Rusland heeft sinds 1991 maar één enkel keer zelf een land aangevallen. Dat is de Oekraïne, in 2022.
Al zou jij de Russische militaire operatie op de Krim (met nul doden en geen oorlog tot gevolg) meetellen als een aanval, twee keer.
Alle andere keren, zoals in Tsjetsjenië en in Georgië in 2008, was het Rusland die werd aangevallen. In Syrië werd Rusland werd uitgenodigd door de Syrische overheid om ISIS te bombarderen.