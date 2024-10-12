Threads trof fouten aan in moderatiebeleid en werkt aan fix

Socialemediaplatform Threads heeft fouten aangetroffen in de wijze waarop er werd gemodereerd. Moderatoren zouden beslissingen hebben genomen zonder over voldoende context te beschikken. Het bedrijf heeft enkele aanpassingen doorgevoerd en werkt aan een oplossing.

Threads-topman Adam Mosseri schrijft in een post dat de tool die moderatoren context moet aanleveren, niet goed functioneerde. Het platform zou nu enkele wijzigingen hebben aangebracht waardoor de moderatoren voortaan beter in staat zouden moeten zijn om context bij berichten mee te nemen, voordat ze een beslissing maken.

Op Amerikaanse techwebsites wordt sinds kort gewag gemaakt van een streng of twijfelachtig moderatiebeleid op Threads. Een lid van The Verge-redactie zag zijn account onlangs verwijderd worden en bij het Threads-onderwerp Threads Moderation Failures melden meerdere gebruikers hoe hun account werd geblokkeerd of werd gelimiteerd.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-10-2024 11:21 96

12-10-2024 • 11:21

96

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Reacties (96)

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_Pussycat_ 12 oktober 2024 11:29
Jammer... Ik ben vanwege Musk weggegaan bij Twitter, maar Bluesky lijkt prima te werken. Naar Twitter ga ik alleen via directe links, eigenlijk altijd om oorlogsfootage te zien dat elders verboden is.

Weet iemand of bij Bluesky ook zulke moderatievragen spelen?
litebyte @_Pussycat_12 oktober 2024 11:54
Threads is van facebook (meta) dus al een reden om te mijden.

Zelf Bluesky 'gebruiker' van het eerste beta uur. Je ziet een hele lichte verschuiving (ook gebruikmaken van) van x naar Bluesky. Maar het is nog niets in vergelijking met x. Dus als je vooral verslaggevers/politici/nieuwsorg. volgt, dan is x nog steeds veruit de beste basis.

Bij Bluesky spelen zeker zulke moderatie vragen, die is grotendeels echt gebasseerd op de community.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 12 oktober 2024 11:54]

_Pussycat_ @litebyte12 oktober 2024 12:09
De reden om mijn account op te zeggen was Musk die "grapjes" maakte over / kritiek heeft op Zelenskyy omdat deze vraagt om wapens zodat zijn land zich verdedigen kan. Of X beter is maakt me niet uit, mijn account komt nooit meer terug zolang Musk er de baas is (of hij radicaal van gedachten verandert en misschien zelfs inziet dat alle politieke en menselijke vragen niet aan hem besteed zijn, maar dat zie ik niet gebeuren).
Kriebelkous @_Pussycat_12 oktober 2024 13:07
Politieke en menselijke vraagstukken zijn aan iedereen besteed. Iedereen heeft er namelijk direct mee te maken en moet er dus ook een mening over kunnen geven.
Dat je het er niet mee eens bent, dat mag. Dat je dan een product niet gebruikt, helemaal top.
Maar insinueren dat iemand geen mening zou moeten geven omdat je het er niet mee eens bent vind ik dan weer wat vreemd. Volgens mij is dat nou net waar het veelal mis gaat bij modereren.
Vayra @Kriebelkous12 oktober 2024 17:07
Maar als een CEO extreme dingen zegt binnen de publieke uitingen van het medium dat zijn eigen bedrijf draait, dan is dat natuurlijk wel hoogst ongebruikelijk, zeer gevoelig en verdient het eigenlijk alleen maar scepsis. Niets anders. Het wordt nog erger als de CEO zijn eigen moderatiestijl gaat toepassen. Dat lijkt verdacht veel op autoritair leiderschap, en dat dient alleen de autocraat en zijn eventuele vriendjes. Het wordt NOG erger als die moderatie dan kennelijk niet voor de autocraat zelf geldt, die eenzelfde account heeft als ieder ander op datzelfde medium. De parallellen die je daar kunt trekken met autocraten in de geschiedenis leidt al snel tot de welbekende Godwin, of zeg, een autocraat van nu zoals Poetin. Iedereen is gelijk, maar ik een beetje meer.

Musk heeft gewoon de playbook van Trump overgenomen en dat werkt goed voor hem. Ik zou er verder niet al te veel waarde aan hechten, maar jij en ik weten dat het X algoritme zo niet werkt.

Moderatie gaat in de basis over eerlijkheid en gelijkheid. Ik zou nog eens goed nadenken of het wel zo eerlijk is dat Musk uberhaupt iets mag zeggen over watdanook op zijn eigen platform. In elk geval zou hij helemaal geen zichtbare invloed op de moderatie mogen hebben als hij zelf ook meningen verkondigt die NIET worden gemodereerd.

Het cruciale verschil zit 'm natuurlijk in de opzet van een bedrijf. Als het echt community driven is, dan is de community een soort democratisch-meritocratische combinatie waar goede ideeen de ruimte krijgen omdat mensen ze waarderen. Die dynamiek bestaat niet bij een grote baas die zegt 'te luisteren naar de community'. Het enige wat daar bestaat is wat je verkiest te geloven van de grote baas. En iedereen met twee hersencellen weet dat alles wat wordt gezegd door zo'n persoon in de publieke ruimte zijn eigen agenda dient, niet de jouwe of die van de wereld om ons heen.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 12 oktober 2024 17:14]

Kriebelkous @Vayra12 oktober 2024 21:13
Je maakt een paar goede punten. Maar mijn opmerking ging echt over het insinueren iemand dan geen mening moet geven. Ik vind dat er een grote stap zit tussen het niet met iemand eens zijn en dat aangeven, en iemand zijn vrijheid te willen beperken omdat je het er niet mee eens bent.
Bumpy_NL @Kriebelkous13 oktober 2024 09:51
Ik deel de mening dat je in bepaalde posities je mening best voor je mag houden. Als je je als degelijk nieuws platform wilt profileren dan kun je dat schaden met je mening (over het nieuws). De moderators zullen dan ook sneller geneigd zijn om te mening modden. Laten we wel zijn, redelijkheid is niet een karakter eigenschap die Musk het best typeert.
_Pussycat_ @Kriebelkous12 oktober 2024 15:02
Musk is
1) Echt niet goed in het begrijpen van alles wat tussenmensenlijk is en wat politiek is
2) De CEO van verschillende bedrijven, wiens klanten hij niet weg moet jagen
Beide dingen zorgen ervoor dat ik vind dat hij het maar liever moet laten.
Politieke en menselijke vraagstukken zijn aan iedereen besteed. Iedereen heeft er namelijk direct mee te maken en moet er dus ook een mening over kunnen geven.
Voor mij niet echt. Er zijn veel thema's waar ik ook mee te maken heb maar geen mening over heb, gewoon omdat ik er niet veel van weet. Zo vond een collega dat ik een mening over Roundup hebben moest, want het is belangrijk (mee eens). Maar ik weet er niet veel vanaf en ga niet dingen van de zijkant roepen als ik er niets vanaf weet.

Vaak hoor ik dat iedereen over alles een mening moet hebben, en zij vinden ook vaak dat hun meningen minstens net zo belangrijk zijn als feiten van experts. Voor mij is dit een vorm van arrogantie.
Kriebelkous @_Pussycat_12 oktober 2024 20:11
Ik vind dat toch een bijzondere manier van redeneren. Iemand zijn achtergrond heeft mijns inziens niets te maken met of iemand wel een mening mag geven.

De verkoper van het straatnieuws bij de ingang van de lokale supermarkt mag prima een mening hebben en delen over overheids financiën of de huidige prijs van handgemaakte teak eetkamertafels.
Niets met die menig doen behalve aanhoren is wellicht verstandig. Vinden dat iemand dan geen mening moet hebben of stil moet blijven. Dat is arrogantie
DJ Henk @Kriebelkous13 oktober 2024 07:47
Er zijn verschillende dingen:
  • Een mening hebben. Dit is natuurlijk dikke prima voor iedereen.
  • Een mening geven. Dit is misschien wat minder vrij, afhankelijk van de situatie. Publieke personen moeten zich bijvoorbeeld realiseren dat mensen ermee aan de haal gaan en er van alles in gaan zien of zich laten opjutten tot fout gedrag. Maar ook als ik in de bioscoop zit moet degene op de rij voor me zitten z'n waffel houden over situatie in Gaza.
  • Eisen dat een mening serieus genomen wordt. Vaak is het niet eens een mening, maar gewoon een sterke emotie waar men niet mee om kan gaan en dat komt er dan uit als een radicale mening.
Veel mensen lijken 'de vrijheid van meningsuiting' zo op te vatten dat iedereen maar ja en amen moet zeggen op alle drie als ze ergens chagrijnig over zijn. Dat is natuurlijk gelul.
PepijnK @DJ Henk14 oktober 2024 16:38
In mijn ervaring zijn het vaak de mensen die het hardst schreeuwen dat er vrijheid van meningsuiting moet zijn, die ook bedoelen dat die meningsuiting gevrijwaard is van consequenties.

Uiteraard staat het Musk vrij om op zijn eigen site te posten wat hij wil over de Russische invasie in Oekraine. Maar hij kan niet verwachten dat die mening dan geen invloed heeft op de beurswaarde van zijn bedrijven.

Persoonlijk vind ik het meest hypocriete in deze context nog dat als je je browser ook maar een klein beetje hebt ingesteld op privacy, dat X je dan weert van hun site. Ik mag blijkbaar niet de mening toegedaan zijn dat wat advertentieboeren doen op internet een grove schending van mijn privacy is.

Dat hebben we ook gezien toen hij probeerde om adverteerders aan te klagen omdat ze niet langer op X wilde adverteren want bedrijven willen hun reclame niet langs uitingen van racisme willen hebben. Die adverteerders zijn blijkbaar niet vrij om hun mening over X te uiten als je het aan Musk vraagt.
Scriptkid @_Pussycat_12 oktober 2024 17:00
Je vergeet 3

Een enorm slimme man met echt kennis van technische zaken. Die weet hoe hij een project ten goed einde kan brengen at large scale en met visie en die een bedrijf kan runnen op een manier om die visie te verwezelijke.
Kerngezond @Scriptkid12 oktober 2024 17:06
Ik vind dat jullie met deze discussie om de echte kwestie heendraaien. Namelijk de kwestie dat een zeer belangrijk mediaplatform in handen is van een private partij. Ik weet dat dit meer regel dan uitzondering is, maar het is eigenlijk een klein wonder dat dit niet vaker fout gaat en een topman niet vaker zich inhoudelijk met het journalistieke aspect bemoeid.
Vayra @Scriptkid12 oktober 2024 17:23
Ik zou eens gaan opzoeken hoeveel van de projecten van Musk NIET tot een goed einde zijn gekomen. You'll be amazed. Hij is slim ja, maar een technicus is hij niet hoor. De beeldvorming valt goed te beinvloeden als je geld hebt ;)

[Reactie gewijzigd door Vayra op 12 oktober 2024 17:23]

_Pussycat_ @Scriptkid12 oktober 2024 18:10
Ik heb 3 niet vergeten. 3 zorgde ervoor dat zijn bedrijf een verticaal landende raket kon bouwen die goedkoper was dan alle normale, met een heel duidelijke visie.

Dat is zijn talent wat hij naar mijn mening gebruiken moet.

Sommige projecten als de tunnel (een metro maar dan duizend keer minder efficient, maar het mag persé geen metro zijn, want metro's zijn stom) zijn dan weer minder geniaal.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 12 oktober 2024 18:24]

BadRespawn @Scriptkid13 oktober 2024 01:31
Je vergeet 3

Een enorm slimme man met echt kennis van technische zaken. Die weet hoe hij een project ten goed einde kan brengen at large scale en met visie en die een bedrijf kan runnen op een manier om die visie te verwezelijke.
Als we Musk wat dat betreft het voordeel van de twijfel geven, dan nog wil het feit dat hij mbt één onderwerp gekwalificeerd is niet zeggen dat hij ook gekwalificeerd mbt tot alle andere onderwerpen waarop hij commentaar levert.
Scriptkid @BadRespawn14 oktober 2024 08:37
Mag die man ook een prive leven hebben.

Onder dat motto mag je 90 van de bezoekers hier ook de mond snoeren. Iedereen moet ook even zijn zegje in de public media gooien.
NicoJuicy @_Pussycat_12 oktober 2024 20:29
Musk cared niet over politieke of menselijke vragen.

Het hele republikeins gedoe van hem nu, heeft puur te maken over belastingsverminderingen.
_Pussycat_ @NicoJuicy13 oktober 2024 16:20
Geloof ik niet echt. Hij denkt dat hij een missie heeft de wereld te redden en dat zijn meningen, die op X naar het hele universum geroeptoeterd moeten worden, sleutel zijn de wereld te redden. Dat hij blind de republikeinen volgt ligt er misschien aan dat hij zijn politieke informatie op X haalt, en hij dus de russische propaganda met grote lepels binnenkrijgt. Omdat hij wat politieke zaken betreft geen verstand heeft kan hij dat niet herkennen.

Maar de belastingsvraag:
* X is een miljardengraf en het stoort hem niet
* SpaceX wil al zijn winst aan marsmissies uitgeven. Die gaan natuurlijk ook nooit geld opleveren.

Dit lijkt mij te betekenen dat geld (of tenminste "nog meer geld") niet zijn drijfveer is.
Verwijderd @_Pussycat_12 oktober 2024 23:16
Persoonlijk lijkt het mij doodvermoeiend als je ergens geen gebruik van maakt of iets niet meer nuttigt door de uitspraken of acties van iemand die bovenaan de ladder staat.

Zou je nog over straat lopen als blijkt dat de stratenlegger een vrouwenmepper blijkt te zijn? Levensreddende eerste hulp weigeren van een pedofiel? Je telefoon niet meer gebruiken als blijkt dat onderdelen in een sweatshop gemaakt zijn?

Iedereen heeft wel iets te zeggen of heeft iets gedaan wat niet deugt of onbezonnen is. Jij zal vast in je leven ook een rits dingen begaan zijn waar anderen je vandaag de dag aan de fictionele schandpaal voor zouden knopen.

Persoonlijk zou ik er voor kiezen om de betreffende persoon te negeren/blokkeren i.p.v. je weg te laten jagen omdat je het niet eens bent met zijn uitspraken.

Op Bluesky heb je niet te maken met 1 eigenaar, maar duizenden eigenaren van een eigen stukje gedecentraliseerd platform, allen die vast wel dingen doen of zeggen wat je ook niet aanstaat. Nogmaals, het lijkt mij doodvermoeiend.
Jeroen73 @Verwijderd13 oktober 2024 11:49
Wanneer de stratenlegger een vrouwenmepper zou zijn, dan zou ik ‘m niet inhuren om mijn stuk tuin te komen bestraten. Die stratenmaker zou aan mij niet verdienen en Musk gaat, voor zover ik daar invloed op heb, ook aan mij niet verdienen.
Verwijderd @Jeroen7313 oktober 2024 13:11
Geldt dit ook voor openbare straten buiten jouw erf?

Die stratenleggers kan je niet weigeren in te huren namelijk, net als dat jij 0,0 invloed hebt op het (voort)bestaan van X ongeacht of jij wel of niet betaalt met geld en data.

Dus je maakt wel gebruik van een openbare straat gelegd door een onbekende vrouwenmepper, maar vlucht voor de ander omdat dit de hoogbekende X-straat is van Musk.

Als je overgaat naar Bluesky, kom je (indirect) in contact met duizenden eigenaren, waarvan vast en zeker ook mensen tussen zitten met een niet al te beste track record.

Blokkeer je dan volledige servers inclusief de mensen die geregistreerd staan op diens server als de eigenaar een naar type is? Wie weet doneren zij wel aan de eigenaar namelijk... Dan wil je natuurlijk niet die server meer aandacht geven door iets te reposten of erop te reageren.
PepijnK @Verwijderd14 oktober 2024 16:57
Maar Musk wil mij niet toelaten op X tenzij ik toestemming geef dat zijn toko mij ver daarbuiten nog kan volgen op internet.

"⚠️ Firefox’s Enhanced Tracking Protection (Strict Mode) is known to cause issues on x.com"
Dik gedrukt op een rode achtergrond is alles wat ik kan zien van X, tenzij ik zaken toesta die ik zie als pure e-stalking.

Dus blijkbaar staat het hem wel vrij om bezoekers aan zijn site te weren, maar andersom niet. Adverteerders mogen niet weigeren om op X te adverteren, want dan klaagt Musk ze aan.

Je vergelijk met stratenmakers gaat overigens behoorlijk mank. Musk is de eigenaar van een private tolweg in die context. Niet van een openbaar stuk weg dat overheidseigendom is en dat je onmogelijk kan vermijden omdat het de enige infrastructuur is die er is.

In beide contexten kan je er trouwens wel wat aan doen als je echt wil. Je kan tijdens de aanbesteding als burger je inspraakrecht uitoefenen en aan de betreffende overheidsdienst uitleggen waarom je van mening bent dat bedrijf X de aanbesteding niet gegund moet worden.
Op dezelfde manier kan je aandelen in de bedrijven van Musk kopen en naar de aandeelhoudersvergadering gaan om daar je mening te uiten en te proberen om de koers van het bedrijf te beinvloeden. En uiteraard staat het je vrij om gewoon niets van Musk te kopen of gebruiken. Ik zal niet gauw een Tesla kopen, een Starlink abonnement afsluiten of zelfs maar een X account aanmaken. Deels omdat ik Musk een verwerpelijk sujet vind en voor een nog groter deel omdat ik gewoon geen noodzaak heb aan zijn producten of diensten en ik toegang heb tot betere alternatieven.
Verwijderd @PepijnK14 oktober 2024 18:07
Maar Musk wil mij niet toelaten op X tenzij ik toestemming geef dat zijn toko mij ver daarbuiten nog kan volgen op internet.

"⚠️ Firefox’s Enhanced Tracking Protection (Strict Mode) is known to cause issues on x.com"
Dik gedrukt op een rode achtergrond is alles wat ik kan zien van X, tenzij ik zaken toesta die ik zie als pure e-stalking.
What Enhanced Tracking Protection blocks

Firefox uses a list of known trackers provided by Disconnect. By default, Firefox blocks the following types of trackers and scripts:

Social media trackers
Cross-site tracking cookies (also isolates remaining cookies)
Fingerprinters
Cryptominers
Niet zo gek dat een SOCIAL MEDIA website dan problemen kan geven.....GOH! Zou dat niet toevallig bij het inschakelen van deze optie staan dat sommige websites stoppen met functioneren? Deze melding krijg je overigens ook als je Disconnect addon gebruikt, Firefox Enhanced Tracking blokkeert op basis van dezelfde lijst.

Maar gelukkig werken privacy-vriendelijke sites zoals Facebook, Instagram, Twitch, Discord etc. wel met deze functie ingeschakeld.

Met jouw logica zijn dit dus prima sites die niet doen aan e-stalking:
https://tosdr.org/en/service/182
https://tosdr.org/en/service/219
https://tosdr.org/en/service/200
https://tosdr.org/en/service/536

Er staat tevens niet geheel toevallig een Problem open op Bugzilla over Enhanced Tracking op X (Twitter):
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1628176

Zou het misschien een vergelijkbaar probleem zijn als een aantal maanden geleden waarbij ETP dezelfde melding gaf?
https://x.com/FirefoxSupport/status/1791459697297608943

Als je dus even een minuut de tijd had genomen om verder te onderzoeken, is de reden dat de site niet werkt hoogst waarschijnlijk niet vanwege je haat voor Musk, maar omdat dit niet de bedoeling is.
Je vergelijk met stratenmakers gaat overigens behoorlijk mank. Musk is de eigenaar van een private tolweg in die context. Niet van een openbaar stuk weg dat overheidseigendom is en dat je onmogelijk kan vermijden omdat het de enige infrastructuur is die er is.
Het was dan ook geen directe vergelijking met Musk. Beter lezen. Het zijn situaties waarin je iets kan WEIGEREN als je daarvoor kiest, maar maak je in die situaties ook de keuze om te weigeren? Of slik je dan een bittere pil en doe je dan je ogen dicht omdat het alternatief je teveel zou hinderen?
Ik zal niet gauw een Tesla kopen, een Starlink abonnement afsluiten of zelfs maar een X account aanmaken. Deels omdat ik Musk een verwerpelijk sujet vind en voor een nog groter deel omdat ik gewoon geen noodzaak heb aan zijn producten of diensten en ik toegang heb tot betere alternatieven.
Ik heb geen hekel aan Musk, dus voor mij is wat hij zegt of doet totaal geen probleem, het hindert mij niet in mijn leven dus waarom zou ik mijn leven laten bepalen door een willekeurige kerel in Amerika?

Jij kan makkelijk de keuze maken omdat je een hekel aan Musk hebt en niks met Twitter (X) hebt. Maar als de OPENBARE straat (niet op jouw erf dus) voor je deur gelegd is door iemand waar je een schurft aan hebt, ga je dan een omweg nemen? Ieder normaal mens doet dat dan niet, want dat zou teveel hinderen in het dagelijkse leven, maar omdat Twitter (X) geen primaire levensbehoefte is en je dus makkelijk zonder kan is het een gemakkelijke keuze om er geen gebruik van te maken.

Net als dat je een andere internet provider dan Starlink kan gebruiken, en ook een elektrische auto van een ander merk kan kopen.

Maar goed ook met het Starlink verhaal, als jij in een rampgebied zit en Starlink de enige optie is om mee te verbinden, weiger je het dan ook te gebruiken? Of vergeet je dan voor even je haat voor een zekere persoon?
familyman @ZX-8112 oktober 2024 21:42
Fantasy gemengd met leugens, en her en der kleine feitjes maar zonder context om het geloofwaardig te maken.

Account opzeggen een zege voor het platform geweest.
ZX-81 @familyman13 oktober 2024 18:06
En kan u precies aanduiden waar het om fantasie en leugens gaat? Welk van die vermelde bronnen is ongeloofwaardig volgens u? Radio Free Europe? Al-Jazeera? Prof Mearsheimer? En als het die laatste is, gelieve dan ook met effectief bewijs te komen voor uw beweringen. Het gaat hier tenslotte om een wereldbefaamde academicus die door de aard van zijn beroep elk van zijn uitspraken moet kunnen staven.
markwiering @ZX-8113 oktober 2024 19:57
Ik ben blij om iemand te zien op Tweakers met een heldere kijk naar het conflict i.p.v. het NOS-nieuws na te praten! :*)

Dit is precies de reden waarom Twitter zo een naar platform was voordat Elon Musk het overnam. Bepaalde meningen en zelfs bepaalde feiten mochten niet verkondigd worden. Twitter had destijds zelfs Gonzalo Lira geblokkeerd vanwege één Twitterberichtje waarin hij een lijst gaf van Oekraïense namen, met de opmerking erbij: "Zoek maar op wie dit zijn en wat er met hen gebeurd is!"

Onder Elon Musk is het Twitteraccount van Gonzalo Lira weer in ere hersteld! :)

Gonzalo Lira zelf, overigens, is drie maal gearresteerd door de Oekraïense autoriteiten. Hij had aangegeven na zijn tweede arrestatie te zijn gemarteld in de gevangenis. Na zijn derde arrestatie heeft hij nooit meer de vrijheid ervaren, want hij is vermoord in de gevangenis.

De dood van Gonzalo Lira kreeg geen enkele aandacht in de westerse pers, waarschijnlijk vanwege de angst dat de mensen in het westen zich dan tegen de Oekraïne zouden gaan keren. De dood van Aleksej Navalny daarentegen, kreeg wel heel uitgebreid nieuwsaandacht in alle westerse omroepen.
_Pussycat_ @ZX-8116 oktober 2024 03:38
Één vraagje nog. Je zegt dat "the west" schuld is en "Zelensky" honderdduizenden Oekraïense jongens doodmaakt.

Wie gooit bommen op deze jongens? Zou degene die die bommen gooit ook kunnen beslissen om, zeg maar, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, GEEN bommen op ze te gooien, en ze, zeg maar, ik gooi maar een idee op, ze NIET dood te maken?
ZX-81 @_Pussycat_17 oktober 2024 08:23
En wie gooide bommen op de etnisch Russische bevolking? Wie verbood het Russisch als officiële voertaal ondanks dat de taal is van 1/3 van de bevolking? U bent in hetzelfde bedje ziek als Netanyahu. Die doet ook alsof zijn conflict 1 jaar geleden begon. Om de situatie echt te beginnen begrijpen moet u terug gaan tot 2008.
Zoals ik eerder al zei, een goed beginpunt is de lezing van prof. Mearsheimer op het YouTube kanaal van The university of Chicago genaamd: Why is Ukraine the West's fault. Zoek daarna op YouTube naar interviews van prof. Jeffrey Sachs. Adviseur van de VN secretaris generaal. Persoonlijk ken ik niemand met een diepgaander kennis van de regio. Hij kent de actoren persoonlijk en hielp bij het opbouwen van de economieën daar na de val van de Sovjet-Unie.
En dan is er nog een must read: op de website van de Rand Corporation vind u een research paper genaamd: Overextending and Unbalancing Russia uit 2019, voor de SMO dus, dat letterlijk de blauwdruk is van de evenementen die we sindsdien zien. Daarin staat de Amerikaanse strategie in Oekraïne zwart op wit beschreven.
Btw, Rand is de historisch belangrijkste denktank van het Pentagon. Zij zijn oa de bedenkers van de MAD strategie. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het Pentagon papers schandaal uit 1971 over de gelekte ivm de oorlog in Vietnam.
Kom terug als u zich wat ingelezen hebt in deze informatie en ik zal u met plezier te woord staan nadien.
_Pussycat_ @ZX-8118 oktober 2024 03:46
En wie gooide bommen op de etnisch Russische bevolking?
Destijds, niemand. Nu gooit rusland bommen op de russischtalige bevolking.
Wie verbood het Russisch als officiële voertaal ondanks dat de taal is van 1/3 van de bevolking?
Wederom, niemand.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 18 oktober 2024 04:35]

ZX-81 @_Pussycat_18 oktober 2024 13:26
Eigenaardig, ChatGTP is het niet eens met jou. Zoals ik al zei, politiek incompetent, al dan niet bewust.Maar dat maakt niet uit.De realiteit achterhaald de leugen wel vroeg of laat.
Chatgtp:

De eerste grote militaire operaties van het Oekraïense leger in de Donbas begonnen in april 2014. Op 12 april 2014 namen pro-Russische separatisten strategische overheidsgebouwen in steden zoals Donetsk en Slovjansk in. Kort daarna, op 13 april 2014, kondigde de Oekraïense regering een "anti-terroristische operatie" (ATO) aan om controle over de bezette gebieden terug te krijgen.

De eerste beschietingen en gevechten tussen het Oekraïense leger en de separatisten begonnen vanaf midden april 2014. Eén van de vroege escalaties betrof een aanval op Slovjansk, een belangrijke stad in de regio. Oekraïense troepen vielen op 15 april 2014 posities van de separatisten aan in een poging om de stad terug te veroveren, wat leidde tot gevechten waarbij artillerie werd gebruikt.

Dit markeert het begin van de beschietingen in de Donbas-regio, een periode die gevolgd werd door steeds intensievere gevechten in andere steden zoals Kramatorsk, Donetsk, en Loegansk.

En dan de taalwetgeving:

Na de Maidan-revolutie van 2014 werden er inderdaad in Oekraïne verschillende maatregelen genomen die betrekking hadden op de status van de Russische taal, wat leidde tot spanningen, vooral in de oostelijke regio’s met een grote Russisch sprekende bevolking.

Een van de eerste controversiële stappen vond plaats op 23 februari 2014, toen het Oekraïense parlement (Verkhovna Rada) stemde voor de afschaffing van een wet uit 2012 die de Russische taal als een regionale taal erkende in gebieden waar een significante Russisch-sprekende minderheid aanwezig was. Deze wet, bekend als de Kivalov-Kolesnichenko-wet, stond toe dat het Russisch en andere minderheidstalen in overheidsdocumenten, scholen en instellingen konden worden gebruikt in regio’s waar die taal door minstens 10% van de bevolking werd gesproken.
Later, in de daaropvolgende jaren, nam Oekraïne meer wetten aan die de nadruk legden op het promoten van de Oekraïense taal in het onderwijs, de media en andere publieke domeinen. Bijvoorbeeld:

Onderwijswet van 2017: Deze wet bepaalde dat Oekraïens de primaire onderwijstaal moest zijn in scholen, wat leidde tot kritiek van buurlanden zoals Hongarije, Polen en Rusland vanwege de impact op minderheden.

Taalwet van 2019: Deze wet verplichtte het gebruik van het Oekraïens in alle overheids- en publieke instellingen, inclusief media, en stelde sancties in voor het niet naleven van de wet. Hoewel privégesprekken en religieuze diensten waren vrijgesteld, werd Oekraïens verplicht gesteld in de meeste officiële contexten.

Deze maatregelen maakten deel uit van een bredere campagne om Oekraïens als nationale taal te versterken, maar werden door de Russischsprekende minderheid gezien als een vorm van culturele onderdrukking. Dit heeft de spanningen in het land, vooral in de oostelijke regio’s en op de Krim, verder aangewakkerd.

[Reactie gewijzigd door ZX-81 op 18 oktober 2024 13:52]

ZX-81 @_Pussycat_17 oktober 2024 08:50
En als directer antwoord op uw stelling. Deze oorlog is perfect vermijdbaar geweest.
Wist u dat er een clausule over neutraliteit in de Oekraïnse grondwet staat?
Dit is een directe copy paste van ChatGTP op mijn vraag om mij te herinneren aan de details van de Turkse vredesgesprekken net na het uitbreken van de SMO.
Hierin vind u de eisen van Rusland op dat moment. Zelensky stond op het punt dit te tekenen voordat het Westen hem overtuigde dat niet te doen. Een grote historische fout om niet verder te onderhandelen maar dat zijn vijgen na pasen. En nu is de diplomatie zo goed als dood.

ChatGTP:
Aan het begin van de Russische speciale militaire operatie (SMO) in Oekraïne, waren er pogingen om vredesbesprekingen te voeren tussen Rusland en Oekraïne, waarbij Turkije een belangrijke rol speelde als bemiddelaar. Turkije, onder leiding van president Recep Tayyip Erdoğan, organiseerde verschillende gespreksrondes, met name in Istanboel en Antalya in maart 2022.

Belangrijke momenten en inhoud van de besprekingen:

1. Vredesbesprekingen in Antalya (maart 2022): In maart 2022 vond een belangrijke gespreksronde plaats in Antalya, waarbij vertegenwoordigers van zowel Rusland als Oekraïne aanwezig waren. Deze besprekingen waren bedoeld om de basis te leggen voor een staakt-het-vuren en om diplomatieke wegen te verkennen om het conflict te beëindigen. Hoewel deze gesprekken geen onmiddellijke doorbraak opleverden, werd het als een belangrijk diplomatiek moment beschouwd.


2. Vredesbesprekingen in Istanboel (eind maart 2022): In deze gesprekken werden enkele belangrijke Russische voorstellen gedaan. De kern van de Russische voorstellen omvatte de volgende punten:

Neutraliteit van Oekraïne: Rusland stelde voor dat Oekraïne zou beloven neutraal te blijven, wat betekende dat het geen lid zou worden van de NAVO of andere militaire allianties. Dit was een van de belangrijkste eisen van Rusland sinds het begin van de oorlog.

Demilitarisatie van Oekraïne: Rusland stelde eisen voor een vermindering van de militaire capaciteit van Oekraïne om te voorkomen dat het een bedreiging zou vormen voor Rusland.

Erkenning van Krim en Donbas: Rusland drong erop aan dat Oekraïne de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 zou erkennen, evenals de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in de Donbas-regio.

Veiligheidsgaranties: Rusland wilde dat Oekraïne garanties zou krijgen van derde landen voor zijn veiligheid, als onderdeel van een neutrale status.


3. Reactie van Oekraïne: Oekraïne toonde aanvankelijk enige bereidheid om te onderhandelen over neutraliteit en veiligheidsgaranties, maar weigerde categorisch om de annexatie van de Krim of de onafhankelijkheid van de Donbas-republieken te erkennen. Voor Oekraïne bleef de territoriale integriteit een ononderhandelbaar punt.


Hoewel er hoop was op vooruitgang, werden de besprekingen uiteindelijk onderbroken, mede door de voortgang van de gevechten en de toenemende druk op beide partijen. Tegen het midden van 2022 leek de diplomatieke weg te vervagen, en sindsdien is er geen significante hervatting van de formele vredesbesprekingen geweest.

Turkije bleef echter een diplomatieke rol spelen in latere humanitaire kwesties, zoals de graanexportovereenkomst.
_Pussycat_ @ZX-8118 oktober 2024 03:48
Deze oorlog is perfect vermijdbaar geweest.
Yup, als rusland hem niet begonnen had.
deniz280 @_Pussycat_12 oktober 2024 19:22
Ik zou threads ook vermijden dan als je argument is om Twitter te vermijden vanwege Elon Musk. Mark Zuckerberg is veel erger wat betreft je data.
_Pussycat_ @deniz28013 oktober 2024 16:14
Mijn data zijn niet de reden, Musk's arrogante grapjes over Zelenksyy zijn de reden. Zuckerberg heeft geen bezopen ideeën over politiek geuit.
markwiering @_Pussycat_13 oktober 2024 19:26
Jij bent vanwege Elon Musk weggegaan van Twitter? :D

Ik ben juist vanwege Elon Musk teruggekomen naar Twitter! :*)

Uit de Twitter files, gepubliceerd door Elon Musk, is zelfs gebleken dat Twitter doelgerichte politieke censuur toepaste. Berichten van Amerikaanse Democraten werden door het algoritme naar voren gedrukt terwijl de zichtbaarheid van Amerikaanse Republikeinen werd verminderd.

De politieke kleur van Twitter was sowieso overduidelijk, ook zonder deze publicaties, want mensen op Twitter die zich uitspraken tegen de COVID-19 vaccinaties, die zich uitspraken tegen de LHBTP en die zich positief uitten over Rusland werden allemaal verbannen van Twitter, terwijl het tegenovergestelde (COVID-19 vaccinaties prijzen, pro-LHBTP zijn en Rusland afkraken) wel mocht.

Na de overname door Elon Musk is hier eindelijk verandering in gekomen. Nu mag jij opnieuw op Twitter de westerse COVID-19 vaccinaties berispen, mag jij opnieuw anti-LHBTP meningen verkondigen en mag jij opnieuw pro-Russisch zijn! :)
_Pussycat_ @markwiering14 oktober 2024 03:54
Uit de Twitter files, gepubliceerd door Elon Musk, is zelfs gebleken dat Twitter doelgerichte politieke censuur toepaste.
Heb je ze zelf gelezen, of alleen Musk's conclusie gevolgd? Ik heb de dingen gelezen en zie korte, uit de samenhang gerukte citaten en fragmenten. Ik zie nergens ook maar eens complete e-mail-threads of contexten (wie werd waarom gebanned, wie waarom niet), en alles lijkt er extreem op dat iemand gewoon geprobeerd heeft stukjes te vinden die er mooi spectaculair uitzien.
Voor mij was Twitter gewoon een bedrijf wat probeerde fake news en leugens te bestrijden, wat altijd tot wrijving leidt.
Nu mag jij opnieuw op Twitter de westerse COVID-19 vaccinaties berispen, mag jij opnieuw anti-LHBTP meningen verkondigen en mag jij opnieuw pro-Russisch zijn! :)
Fijn dat ik dat mag, maar ik wil het niet.
Een platform wat doelbewust propaganda verspreidt van een dictator die Europa wil veroveren helpt Europa niet. Ik snap dat jij vrije meningsuiting belangrijk vindt, maar je moet wel begrijpen dat putin Europa wil veroveren en vernietigen en dat X en Musk hem daarbij helpen.
markwiering @_Pussycat_14 oktober 2024 14:45
Heb je ze zelf gelezen, of alleen Musk's conclusie gevolgd?
Ik heb niet alles zelf gelezen; alleen kleine stukjes ervan. Die kleine stukjes waren al voldoende om te concluderen dat Twitter politieke censuur toepaste.

Neem bijvoorbeeld dit. Niet alleen "valse" berichten over de COVID-19 vaccinaties, maar ook waarheidsgetrouwe informatie die de potentie had om vaccinatietwijfel te zaaien, zoals mensen die naar buiten kwamen met vaccinatieschade, of bepaalde landen die bepaalde COVID-19 vaccinaties verbanden (zoals toen Japan stopte met Moderna), moesten worden gecensureerd van Twitter.
Voor mij was Twitter gewoon een bedrijf wat probeerde fake news en leugens te bestrijden, wat altijd tot wrijving leidt.
Uit de Twitter files is gebleken dat Twitter doelbewust waarheidsgetrouwe informatie heeft lopen verwijderen uit angst dat die waarheidsgetrouwe informatie de potentie had om vaccinatietwijfel te zaaien.

Of het opzettelijk aanmerken van legitieme accounts als Russische bots, om zo het narratief te scheppen dat alle Republikeinse geluiden die jij hoort eigenlijk door Rusland zijn aangestuurd.

Dat is het tegenovergestelde van het bestrijden van nepnieuws en leugens. Dat is zelf de leugens verspreiden.
Fijn dat ik dat mag, maar ik wil het niet.
Dat hoeft ook niet. Wij hebben alleen onze eigen mening over dingen. ;)
Een platform wat doelbewust propaganda verspreidt van een dictator die Europa wil veroveren helpt Europa niet.
Doel jij op de keer dat Elon Musk een bericht van Tucker Carlson had gedeeld waarin hij een interview aankondigde met de Russische president Wladimir Poetin?

Ten eerste, niet iedereen is het ermee eens dat de president van Rusland een dictator is. Ten tweede, het idee dat Rusland heel Europa wil veroveren vind ik ook wel erg vergezocht. ;)

Voor zover ik weet verspreidt Twitter niet zelf de "propaganda" van Rusland, maar staat het mensen die pro-Russisch gezind zijn wel toe om hun mening te uiten op Twitter. Datzelfde recht hebben mensen die juist anti-Russisch gezind zijn. Jij hebt ook heel veel accounts op Twitter die constant kritiek geven op Rusland.

Jij hebt op Twitter zelfs accounts van Oekraïense legereenheden die regelmatig dronebeelden delen waarin Russen worden vermoord. Ik zou als platform dergelijke gruwelbeelden nooit toelaten, maar... zelfs dat mag dus op Twitter.
Ik snap dat jij vrije meningsuiting belangrijk vindt, maar je moet wel begrijpen dat putin Europa wil veroveren en vernietigen en dat X en Musk hem daarbij helpen.
Daar geloof ik dus helemaal niks van. :*)

Er zijn mensen die rondlopen met de angst dat als Rusland de oorlog in de Oekraïne zou winnen, Rusland haar troepen doorstoot naar Polen, Duitsland en Nederland.

Ikzelf vind die angst totaal ongegrond, want dat heeft Rusland daaraan?

Wat realistischer is, is dat Rusland na de Oekraïne militair ingrijpt in Moldavië als Roemenië probeert heel Moldavië (inclusief Transnistrië, waar Russische vredestroepen gestationeerd zijn) bij zich te voegen. Roemenië aast nu al op Moldavië.

Of, stel dat Litouwen een volledig blokkade afkondigt voor Kaliningrad (niks meer erin of eruit) én als Polen besluit om mee te doen met die blokkade, en als Rusland geen van beide landen via diplomatieke middelen tot bezinnen kan krijgen, dan zal Rusland Litouwen en/of Polen binnenvallen om een landbrug te creëren met Kaliningrad.

Maar dat zijn hele specifieke "Wat zou er gebeuren als...?"-scenario's die toch nooit plaats gaan vinden. Mocht het al ooit zo ver komen, dan ben ik er zeker van dat die militaire conflicten lokaal zullen blijven en uiteindelijk gewoon diplomatiek worden opgelost. :)

[Reactie gewijzigd door markwiering op 14 oktober 2024 14:56]

_Pussycat_ @markwiering14 oktober 2024 21:03
Neem bijvoorbeeld dit. Niet alleen "valse" berichten over de COVID-19 vaccinaties, maar ook waarheidsgetrouwe informatie die de potentie had om vaccinatietwijfel te zaaien, zoals mensen die naar buiten kwamen met vaccinatieschade, of bepaalde landen die bepaalde COVID-19 vaccinaties verbanden (zoals toen Japan stopte met Moderna), moesten worden gecensureerd van Twitter.
Wat ik daar lees is dat ze niet de vaccinatieangst willen aanjagen. Ook correcte inhouden over vaccinatieschade worden door mensen gelezen die vervolgens besluiten dat een vaccinatie gevaarlijk is.
Dat leidt tot veel vermijdbare doden, en Twitter wilde daar niet aan meedoen. Geen verschrikkelijke samenzwering, maar gewoon een "ik wil de pandemie niet erger maken".
Of het opzettelijk aanmerken van legitieme accounts als Russische bots, om zo het narratief te scheppen dat alle Republikeinse geluiden die jij hoort eigenlijk door Rusland zijn aangestuurd.
Prachtig voorbeeld van wat ik bedoel met stukjes zonder samenhang. Hier hebben dus Twitter-medewerkers kritiek op een dashboard Hamilton 68, welk een EXTERN TOOL is. Ze zeggen dat het veel te breed filtert en niet nuttig is.
Vervolgens zie jij bewijs dat Twitter aan het censureren is. Ik zie in de brokjes en fragmenten (die hoogstwaarschijnlijk gekozen zijn om een bepaalde indruk te scheppen) een bedrijf wat aan het klooien was en niet wist of het een goed idee was om deze EXTERNE analyse publiekelijk onderuit te halen. Welke meningen daarover allemaal in het bedrijf bestonden weten we niet, alleen de kleine fragmenten die hier getoond worden.
Doel jij op de keer dat Elon Musk een bericht van Tucker Carlson had gedeeld waarin hij een interview aankondigde met de Russische president Wladimir Poetin?
Dat was geen interview, maar en propagandapraatje.... maar Musk zelf verspreid vaak propaganda van de russen, bv. dat de Krim eigenlijk russisch is.
Voor zover ik weet verspreidt Twitter niet zelf de "propaganda" van Rusland, maar staat het mensen die pro-Russisch gezind zijn wel toe om hun mening te uiten op Twitter. Datzelfde recht hebben mensen die juist anti-Russisch gezind zijn. Jij hebt ook heel veel accounts op Twitter die constant kritiek geven op Rusland.
Klopt. Ik stoor me bijzonder aan meneer Musk zelf. Maar inderdaad mag iedereen alle waarheden of leugens verspreiden (zolang het niet over het vliegtuig van meneer Musk gaat), dat klopt.
Jij hebt op Twitter zelfs accounts van Oekraïense legereenheden die regelmatig dronebeelden delen waarin Russen worden vermoord. Ik zou als platform dergelijke gruwelbeelden nooit toelaten, maar... zelfs dat mag dus op Twitter.
"russen worden vermoord"? Oekraïene word aangevallen, ik neem aan dat je het daar mee eens bent? En ze verdedigen zich, ik neem aan dat je vindt dat een land wat aangevallen wordt het recht heeft zich te verdedigen? Dan is het geen moord maar gewoon zelfverdediging. Ik ben blij dat X dit niet blokkeert.
Er zijn mensen die rondlopen met de angst dat als Rusland de oorlog in de Oekraïne zou winnen, Rusland haar troepen doorstoot naar Polen, Duitsland en Nederland.
Ikzelf vind die angst totaal ongegrond, want dat heeft Rusland daaraan?
Wat heeft rusland eraan 700 000 soldaten te laten sneuvelen in Oekraïene? Wat heeft rusland eraan complete steden te vernietigen? Wat heeft rusland eraan oorlogsgevangen te executeren? Toch doen ze het. Wat had Hitler eraan een enorme oorlog te beginnen? Toch deed hij het.

En hetzelfde patroon in de media wat al jarenlang tegen Oekraïene liep, loopt ook tegen Polen, Estland, Lettland, Litouwen.
Wat realistischer is, is dat Rusland na de Oekraïne militair ingrijpt in Moldavië als Roemenië probeert heel Moldavië (inclusief Transnistrië, waar Russische vredestroepen gestationeerd zijn) bij zich te voegen. Roemenië aast nu al op Moldavië.
Roemenië aast helemaal niet op Moldavië. Maar hier val je voor het standaard narratief van de russen, "we moeten onze mensen beschermen". Dat is intussen ook al de officiële reden voor de inval in Polen in de tweede wereldoorlog, ze moesten Polen binnenvallen om de bevolking te beschermen tegen de Duitsers.
En het was de reden om Oekraïene binnen te vallen, ze moesten de bevolking beschermen tegen de Nazi's.
En het is de reden om alvast Estland op de korrel te nemen, want de russische minderheden moeten ook daar beschermd worden.
En het is de reden om Moldavië te veroveren, want "Roemenië aast er al op" (werkelijk complete bullshit, Moldavië heeft niet eens een leger, iedereen zou gewoon binnen kunnen lopen als ze dat wilden. Echter zijn alle landen behalve rusland intussen beschaafd genoeg om dat niet te doen).
En het is de reden dat Georgië, toevallig net als Oekraïene, ook twee provincies heeft die "in opstand" gekomen zijn, net als in Oekraïene, waar een russischtalige groep aan beschermd moet worden. Ik denk zelf dat het altijd twee "spontane" opstanden zijn voor het geval eentje op een gegeven moment ophoudt bevelen uit Moskau aan te nemen.
Of, stel dat Litouwen een volledig blokkade afkondigt voor Kaliningrad (niks meer erin of eruit) én als Polen besluit om mee te doen met die blokkade, en als Rusland geen van beide landen via diplomatieke middelen tot bezinnen kan krijgen, dan zal Rusland Litouwen en/of Polen binnenvallen om een landbrug te creëren met Kaliningrad.
Zo een blokkade zou er alleen komen doordat rusland een grote hoop stront is en ellende veroorzaakt. Er is ook geen enkele reden waarom Litouwen en Polen hun grenzen open zouden moeten stellen voor een land wat wekelijks dreigt atoombommen op ze te gooien.
Maar ook hier volg je weeeeeeeeeeer hun standaard narratief: "we moeten een oorlog beginnen want moedertje rusland wordt bedreigt". Valt je niet op dat altijd iedereen het schuld is dat de russen andere landen aan "moeten" vallen?
markwiering @_Pussycat_19 oktober 2024 02:45
Wat ik daar lees is dat ze niet de vaccinatieangst willen aanjagen. Ook correcte inhouden over vaccinatieschade worden door mensen gelezen die vervolgens besluiten dat een vaccinatie gevaarlijk is.
Als er mensen zijn die vaccinatieschade hebben opgelopen, is de desbetreffende vaccinatie niet zonder risico. Mensen hebben het recht om correct geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico's van een vaccine voordat zij besluiten om zich daarmee te laten vaccineren. Dat recht werd mensen ontnomen door Twitter, die besloot om alle verhalen over vaccinatieschade weg te halen, zodat mensen die niet konden zien.
Dat leidt tot veel vermijdbare doden, en Twitter wilde daar niet aan meedoen. Geen verschrikkelijke samenzwering, maar gewoon een "ik wil de pandemie niet erger maken".
Wat Twitter deed, is waarheidsgetrouwe informatie over vaccinatieschade censureren om zodoende de westerse COVID-19 vaccinaties veiliger te doen voorkomen dan ze waren.
Prachtig voorbeeld van wat ik bedoel met stukjes zonder samenhang. Hier hebben dus Twitter-medewerkers kritiek op een dashboard Hamilton 68, welk een EXTERN TOOL is. Ze zeggen dat het veel te breed filtert en niet nuttig is.
Hier zou jij een punt hebben als Twitter vlak na de ontdekking dat Hamilton 68 legitieme accounts aanmerkte als bots dit systeem uitgezet had, de desbetreffende accounts in ere had hersteld en excuses had aangeboden voor het onterecht opschorten van die legitieme accounts.

Twitter heeft geen van drieën gedaan. Na de ontdekking dat Hamilton 68 legitieme accounts markeert als bot in januari 2018 is Twitter gewoon doorgegaan met dit systeem tot februari 2021. Meer dan drie jaar na de ontdekking, dus. De accounts die door Hamilton 68 onterecht werd opgeschort bleven opgeschort, en Twitter is nooit naar buiten gekomen met excuses voor het onterecht opschorten van legitieme accounts.

Twitter is hier gewoon volledig schuldig aan het onterecht markeren van legitieme accounts als Russische bots, om zodoende het valse idee te scheppen dat alle Republikeinse geluiden die jij zag op Twitter door Rusland werden aangestuurd.

Twitter kan zich niet verschuilen achter Hamilton 68, want Twitter heeft Hamilton 68 zelf aangezet en wist hoe Hamilton 68 functioneerde - en liet dat toe.
Vervolgens zie jij bewijs dat Twitter aan het censureren is. Ik zie in de brokjes en fragmenten (die hoogstwaarschijnlijk gekozen zijn om een bepaalde indruk te scheppen) een bedrijf wat aan het klooien was en niet wist of het een goed idee was om deze EXTERNE analyse publiekelijk onderuit te halen. Welke meningen daarover allemaal in het bedrijf bestonden weten we niet, alleen de kleine fragmenten die hier getoond worden.
Wij weten dat nadat een Twittermedewerker aan de bel heeft getrokken met het alarmerende bericht dat Hamilton 68 legitieme accounts onterecht markeert als bot, Twitter drie jaar lang is doorgegaan met het gebruik van dit programma.
Dat was geen interview, maar en propagandapraatje.... maar Musk zelf verspreid vaak propaganda van de russen, bv. dat de Krim eigenlijk russisch is.
Heb jij dit interview wel bekeken? :)
Het was gewoon een interview. Tucker Carlson stelde vragen; Wladimir Poetin gaf antwoord. Het interview begon wel met een 30 minuten durende introductie tot de Russische geschiedenis. Als jij dat deel van het interview niet boeiend vindt, kun jij de eerste 30 minuten overslaan. Dan kom jij echt bij het vraag-antwoordgedeelte. ;)

Jij verwijst waarschijnlijk naar dit Twitterberichtje van Elon Musk. :D

Het zinnetje "- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake)." is historisch correct. Op 19 februari 1954 schonk Nikita Chroesjov de Krim aan de Oekraïense socialistische Sowjetrepubliek. Ook dat is historisch correct. :*)
"russen worden vermoord"? Oekraïene word aangevallen, ik neem aan dat je het daar mee eens bent?
Ja en nee.

Ja, want Rusland en de Oekraïne waren niet met elkaar in oorlog, totdat Rusland in 2022 haar "speciale militaire operatie" begon.

Nee, de Oekraïne is evengoed de agressor in dit conflict, ondanks het bovenstaande gegeven. De oorlog in de Oekraïne was al bezig sinds 2014 (niet 2022!) doordat de Oekraïne de Donbass aanviel na twee onafhankelijkheidsreferenda in de regio's Loegansk en Donjetsk waarbij respectievelijk 96% en 89% van de bevolking zich wilde afscheiden van de Oekraïne. Na enkele maanden oorlogvoering werd een wapenstilstand getekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, genaamd Minsk I, waar de Oekraïne zich niet aan hield, omdat het niet blij was met één van de bepalingen in die wapenstilstand. Toen werd in 2015 opnieuw een wapenstilstand getekend, Minsk II, waar de Oekraïne zich opnieuw niet aan hield omdat de Oekraïne doorging met het beschieten van de steden Donjetsk en Loegansk. Die beschietingen zijn toen 7½ jaar doorgegaan. In februari 2022 had de Oekraïne 400.000 man verzameld bij de Donbass, klaar om de twee oostelijke separatistische regio's met geweld in te nemen. Rusland gaf toen een ultimatum aan de Oekraïne, waarin Rusland eiste dat de Oekraïne haar troepen terugtrok uit de Donbass. Dat ultimatum heeft de Oekraïne afgewezen. Toen pas viel Rusland de Oekraïne aan.

Dat bovenstaande is een samenvatting van een samenvatting van een samenvatting, want ik heb het nog niet eens gehad over de brand in Odessa van 2 mei 2014 waarbij de Oekraïne 100+ mensen levend doodbrandde, noch over de waterblokkade van de Krim, waterblokkade van Donjetsk, de moord op Aleksander Zachartsjenko in 2018, de Oekraïense inzet van klusterbommen tegen stadscentra (Donjetsk, Belgorod), de Oekraïense inzet van munitie met verarmd uranium en de gruwelijke martelingen van Russische krijgsgevangenen middels elektrische schokken, in de knieën schieten, castratie, handen afhakken enzovoort.

Maar, ik wil het wel even met jou hebben over de Oekraïense webpagina MyroTvorets.center. Die pagina is opgezet door de Oekraïense overheid en is al sinds 2014 in de lucht.

Het eerste wat die pagina laat zien is een uit de context getrokken citaat van de officiële vertegenwoordigster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin zij aangeeft dat Meta (Facebook en Instagram) berichten die oproepen tot het vermoorden van Russen toelaten, waarover zij zei: "Als zelfs moorden niet mag, dan mogen Russen nog wel vermoord worden!"
---> volledig toespraak.

Vlak daaronder zien wij Valerij Zaloezjny (voormalig leider van de Oekraïense strijdkrachten), die zegt: "Russen moeten vermoord worden."

Eventjes daaronder staat een citaat van de Amerikaanse ex-generaal Mark Milley, die gezegd heeft: "Er mag niet één Rus overblijven die des nachts naar bed kan zonder de angst dat hem midden in de nacht de keel wordt doorgesneden."

Daaronder zie jij een foto van de verminkte lijken van doodgemartelde Russische krijgsgevangenen.

Als jij doorklikt, kom jij op een lange lijst terecht van mensen die de Oekraïense overheid dood wil hebben. Hier staan Russische burgemeesters, journalisten, generaals, commandanten, maar ook Oekraïners die te pro-Russisch zouden zijn en westerlingen waarvan de Oekraïense overheid deze te pro-Russisch acht. De Nederlandse politicus Thierry Baudet staat óók op deze dodenlijst. De Oekraïne wil één van onze volksvertegenwoordigers dood hebben (!!!). Zelfs Elon Musk heeft voor een korte tijd op deze dodenlijst gestaan, toen hij aangaf niet meer zelf voor Starlink te willen betalen.

Bij sommige namen staat in het rood "Geliquideerd" (vermoord). Dat zijn mensen waarbij het de Oekraïense overheid gelukt is om deze te vermoorden.

Dit zijn de mensen waar Rusland mee te maken heeft.

Ter vergelijking: er is geen Russisch equivalent van MyroTvorets.center.

Er is geen Russische webpagina waarin het vermoorden van Oekraïners wordt verheerlijkt of toegejuicht.
Er is geen Russische webpagina waarin trots geciteerd wordt naar mensen die opgeroepen hebben tot het vermoorden van Oekraïners.
Er is geen Russische webpagina waarin de lijken van vermoorde Oekraïense soldaten trots tentoon worden gesteld.
Er is geen Russische webpagina waarin trots de verminkte lijken van doodgemartelde Oekraïense soldaten worden getoond, simpelweg omdat die er niet zijn. Rusland martelt geen krijgsgevangenen.
Er is geen Russische webpagina met een dodenlijst van alle anti-Russische Oekraïners en/of anti-Russische westerlingen die het dood wil hebben.
En ze verdedigen zich, ik neem aan dat je vindt dat een land wat aangevallen wordt het recht heeft zich te verdedigen? Dan is het geen moord maar gewoon zelfverdediging. Ik ben blij dat X dit niet blokkeert.
Dat klopt. Daarom hadden de twee separatistische regio's in het oosten van de Oekraïne (Volksrepubliek Donjetsk en Volksrepubliek Loegansk) óók het recht zich te verdedigen tegen de Oekraïense agressie.

Maar, het is één ding als jij een vijandige soldaat die jouw territorium binnendringt doodschiet. Dat gebeurt altijd in een oorlog.

Het is iets anders als jij filmt hoe jij deze soldaat doodschiet en vervolgens die video-opname aan iedereen laat zien omdat het zo geweldig is om iemand dood te zien gaan.

Dat laatste is puur sadisme. Dat zie ik helaas vrij veel op Twitter: Twitterberichten waar de haat vanaf druipt; een hysterische blijdschap om te zien hoe Russische soldaten omkomen door een drone-aanval.
Wat heeft rusland eraan 700 000 soldaten te laten sneuvelen in Oekraïene?
Ik hoop dat dat aantal kleiner is dan zevenhonderdduizend... ;(

Het Russische ministerie van Defensie geeft aan dat de Oekraïne inmiddels al 500.000 militaire doden te betreuren heeft. Over het eigen aantal doden zwijgt Rusland, maar kolonel Douglas Macgregor vermoedt dat het aantal Russische militaire doden 100.000 is. Dat zou het totale aantal militaire doden op 600.000 brengen.

De Oekraïne beweert dat Rusland 648.000 militaire doden heeft. Dat is waarschijnlijk ver overdreven, maar als wij aannemen dat de Oekraïne gelijk heeft, dan zou het totale aantal militaire doden nu al ruim boven de miljoen liggen.

Ik hoop echt dat dat aantal lager is dan dat... ;(

Wat Rusland hieraan heeft:
---> het einde van de oorlog in de Oekraïne.
---> bescherming van de Russischsprekenden in de Oekraïne.
---> het denazificeren van de Oekraïne (Azovbataljon, Prawa Sektor, alle Bandera-aanhangers).
---> De Oekraïne uit de NAVO houden.

Deze oorlog woedt al sinds 2014. Rusland is hem nu aan het beëindigen. :)
Wat heeft rusland eraan complete steden te vernietigen?
Niks. Dat doet Rusland ook niet. Rusland probeert de Oekraïense bevolking te sparen. Daarom vuurt Rusland uitsluitend op militaire doelen. De Oekraïne, daarentegen, terroriseert de bevolking van Rusland door daar regelmatig burgerdoelen te beschieten, soms zelfs met klustermunitie.

Het zou vanuit Russisch perspectief heel dom zijn om Oekraïense steden volledig met de grond gelijk te maken, want dan krijgt Rusland de Oekraïense bevolking tegen zich. Mensen in de Oekraïne die Rusland nu nog zien als bevrijder worden dan anti-Russisch.
Wat heeft rusland eraan oorlogsgevangen te executeren?
Op 24 februari 2022 heeft het Russische ministerie van Defensie aangekondigd geen krijgsgevangenen te zullen nemen onder buitenlandse huurlingen, omdat zij niet onder het Geneefse oorlogsrecht vallen. Dat betekent dat als het Russische leger een buitenlandse huurling treft, bijvoorbeeld uit Polen, Duitsland, Engeland of Amerika, diegene ter plekke wordt doodgeschoten.

In de praktijk heeft Rusland wel veel buitenlandse huurlingen tot krijgsgevangen gemaakt, ondanks de aankondiging dit niet te zullen doen, maar er zijn ook gevallen bekend van buitenlandse huurlingen die alsnog conform de eerdere aankondiging ter plekke zijn doodschoten.

Dit gebeurt uiteraard niet met de Oekraïense soldaten. Zij worden altijd krijgsgevangen gemaakt - en worden daarna goed behandeld. Eenmaal in Russisch krijgsgevangenschap kunnen de Oekraïense soldaten ervoor kiezen om in krijgsgevangenschap te blijven tot de oorlog voorbij is, of om zich aan te melden voor de uitruil van krijgsgevangenen. Als zij dat laatste doen, worden zij geruild voor een Rus in Oekraïense krijgsgevangenschap.
Toch doen ze het.
Welke stad heeft Rusland dan volledig met de grond gelijk gemaakt?

Voor zover ik weet zijn er wel steden waarin veel gebouwen beschadigd of vernietigd zijn door de gevechten, zoals Marioepol en Artjomovsk, maar niet tot het punt waarop die steden volledig met de grond gelijk zijn gemaakt.
Wat had Hitler eraan een enorme oorlog te beginnen?
1. De vernedering van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog ongedaan maken.
2. Gebieden die Duitsland kwijt was geraakt na de Eerste Wereldoorlog herwinnen.
3. Alle Duitstaligen (of in ieder geval zoveel mogelijk) herenigen onder één rijk.
4. Grote landbouwgebieden en potentiële leefgebieden - "lebensraum" - creëren in Rusland, door de plaatselijke bevolking voor 85% uit te roeien en de overige 15% tot slaaf te maken van het zogenaamd superieure Arische ras.
5. Europa ontdoen van (bijna) al haar joden, want daar had Adolf Hitler een hekel aan.

Plan 4 en 5 zijn helaas deels gelukt. De Sowjet-Unie verloor 27 miljoen mensen door de Duitse agressie. Van de 11 miljoen joden in Europa er zes miljoen (meer dan de helft) vermoord zijn door Nazi-Duitsland.
En hetzelfde patroon in de media wat al jarenlang tegen Oekraïene liep, loopt ook tegen Polen, Estland, Lettland, Litouwen.
Estland, Letland en Litouwen hebben Russische minderheden die onderdrukt worden door de overheid. Russische scholen worden gesloten; Russischtalige nieuwskanalen zijn verboden en nu is het in Estland zelfs verboden voor scholen en universiteiten om de Russische taal en literatuur aan te bieden. In Letland is het nu verboden om kleuterscholen en basisscholen in het Russisch te houden.

Daar is Rusland natuurlijk niet blij mee. Het zijn Russische mensen die in die staten wonen - en die worden nu met dwang gederussificeerd. Jij mag als Russische ouder jouw kind niet meer naar een Russische school toe sturen, waardoor hun kennis van de Russische taal afzwakt en uiteindelijk verloren gaat. Na enkele generaties wonen er dan geen Russischsprekenden meer in de Baltische staten. Dan is de Russische identiteit, taal en cultuur van de Russische inwoners daar volledig uitgewist.

Ik denk niet dat Rusland dat gaat accepteren.

Polen heeft geen significante Russische minderheden, maar Polen is evengoed uiterst vijandig tegen Rusland. Polen heeft veel troepen gestationeerd aan de Wit-Russische grens (Ruslands bondgenoot) en stuurt duizenden "vrijwilligers" naar de Oekraïne toe om tegen Rusland te vechten.
Roemenië aast helemaal niet op Moldavië. Maar hier val je voor het standaard narratief van de russen
Volgens mij maakt Roemenië er helemaal geen geheim van dat zij Moldavië bij zich wil voegen. Dit werd ook uitgelegd door Emil Cosman in een video op YouTube, nota bene zelf een Roemeen. De huidige presidente van Moldavië is pro-Roemeens en wil Moldavië ook integreren in Roemenië. De bevolking in Moldavië, echter, is hier sterk over verdeeld. Er zijn mensen die willen dat Moldavië zich bij Roemenië voegt, om in één klap bij de EU te horen, maar er zijn ook Moldaviërs die meer pro-Russisch zijn - en die willen niet opgeslurpt worden door Roemenië. Daarom had jij grote protesten in Chisinau.
Zo een blokkade zou er alleen komen doordat rusland een grote hoop stront is en ellende veroorzaakt.
Zoals wat? :)
Er is ook geen enkele reden waarom Litouwen en Polen hun grenzen open zouden moeten stellen voor een land wat wekelijks dreigt atoombommen op ze te gooien.
Rusland heeft nog nooit gedreigd met het gooien van atoombommen.

Wat wel vaak gebeurt, is dat de woorden van de Russische president Wladimir Poetin door sensatiejournalisten opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd worden voor een sensationeel kopje. Als Wladimir Poetin bijvoorbeeld het westen ervoor waarschuwt om geen soldaten te sturen naar de Oekraïne: "want, als de NAVO-landen dit doen, zullen wij daarop moeten reageren.", komen er meteen kopjes tevoorschijn met: "POETIN BEDREIGT DE NAVO MET KERNWAPENS!!!"

Wat in alle opzichten gelogen is. Het woord nucleair is überhaupt niet gevallen.

Ik heb al meer dan twintig keer voorbij zien komen in artikelen dat Wladimir Poetin het westen bedreigt met kernwapens. In alle gevallen bleek het gelogen te zijn.

Ik heb het geluk de Russische taal te spreken, dus ik kan de toespraken van Wladimir Poetin volgen zonder afhankelijk te zijn van ondertiteling of voice-ver. In de video's die aangedragen worden met "KIJK! KIJK! KIJK WAT HIJ ZEGT!" kan ik precies zeggen wat daar in werkelijkheid gezegd is. Tot nu toe is het altijd vals alarm geweest wat betreft nucleaire dreigementen. ;)
Maar ook hier volg je weeeeeeeeeeer hun standaard narratief: "we moeten een oorlog beginnen want moedertje rusland wordt bedreigt".
Rusland grijpt militair in in de volgende situaties:
1. Als Rusland zelf wordt bedreigd.
2. Als één of meer bondgenoten van Rusland worden bedreigd.
3. Als een Russischsprekende minderheid in een ander land wordt bedreigd.
4. Als een andere staat, mogendheid of door Rusland erkende entiteit aan Rusland om militaire steun vraagt, zoals Syrië in 2015.

Dat betekent dat Rusland ook militair ingrijpt als Wit-Rusland wordt aangevallen (2) - en ook als de Baltische staten zouden besluiten om haar etnische Russen te vervolgen (3). Als Rusland Kaliningrad niet meer voldoende kan bevoorraden vanwege blokkades, grijpt Rusland ook in (1).
Valt je niet op dat altijd iedereen het schuld is dat de russen andere landen aan "moeten" vallen?
Jij spreekt alsof dit al twintig keer gebeurd is. :P

Rusland heeft sinds 1991 maar één enkel keer zelf een land aangevallen. Dat is de Oekraïne, in 2022.

Al zou jij de Russische militaire operatie op de Krim (met nul doden en geen oorlog tot gevolg) meetellen als een aanval, twee keer.

Alle andere keren, zoals in Tsjetsjenië en in Georgië in 2008, was het Rusland die werd aangevallen. In Syrië werd Rusland werd uitgenodigd door de Syrische overheid om ISIS te bombarderen.
deniz280 @_Pussycat_17 oktober 2024 07:18
Mensen posten zelf dingen en alleen omdat het niet heavy wordt gecensureerd, noem jij dat propaganda?? Ben benieuwd hoe je dan naar andere platforms kijkt. Instagram is dan vooral propaganda met hun reels zou je kunnen zeggen.
_Pussycat_ @deniz28017 oktober 2024 07:55
Niet alleen mensen, maar ook veel bots.
Doordat de russen er een groot budget voor over hebben komt hun verhaal sowieso al verder (ook op Youtube), maar een site als Youtube probeert het dan wel te onderdrukken. Op X worden de russische leugens juist door Musk zelf ondersteund, en het is duidelijk dat Must de praatjes van de russen gelooft.

En daarom wil ik niets met Musk of zijn bedrijven te maken hebben. Dat maakt hem ook objectief ongeschikt als CEO; een CEO die klanten wegjaagt is niet goed voor een bedrijf.
Instagram is dan vooral propaganda met hun reels zou je kunnen zeggen.
Geen idee.... Laat IG reels met russische politieke standpunten zien? Praat Zuckerberg die praatjes na? Heb ik niets van gemerkt. Maar ik gebruik IG vrijwel niet dus het is met niet echt duidelijk wat je bedoelt.
deniz280 @_Pussycat_18 oktober 2024 09:21
Ik ben geen fan van Musk of Rusland, maar ik vind het veel te gemakkelijk om één kamp te bestempelen als 'vals' en de ander als 'waar'. Dat getuigt van weinig objectiviteit en lijkt meer gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op rationele analyse. Kun je uitleggen waarom je denkt dat alles op X automatisch pro-Russisch is? Zo'n stelling is even kortzichtig als zeggen dat alle andere bronnen per definitie pro-EU of zonder enige vorm van propaganda zijn.

Het is naïef om steeds vanuit één kant te spreken en Rusland keer op keer als de enige boosdoener aan te wijzen, zonder ook kritisch te kijken naar de rol van de EU of het Westen. Begrijp me niet verkeerd—ik ontken de fouten van Rusland niet. Maar om de EU buiten schot te houden en te doen alsof zij altijd het juiste pad volgen, is gewoonweg onjuist. Neem bijvoorbeeld NOS, dat als een kleine zender ook meedoet aan framing en selectief berichten publiceert. Dit laat zien dat propaganda overal is, niet alleen in Rusland of op platforms zoals X.

Als we kritisch zijn over X, waarom zijn we dan niet net zo kritisch over andere platforms zoals Instagram, Threads of Facebook? Het verschil is dat X zich minder conformeert aan het mainstream narratief dat door overheden en media wordt uitgedragen. Meta (het moederbedrijf van Facebook en Instagram) doet dat wél, en krijgt daarom minder druk van overheden. Dit alleen al wekt bij mij het idee dat wat Musk doet dichter bij de waarheid kan liggen, omdat het minder afhankelijk is van regeringen of grote media-invloed.

Kijk ook naar de politici in Nederland die publiekelijk aankondigen dat ze van X vertrekken. Dat gebeurt met een duidelijk doel: om anderen te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat X buitenspel wordt gezet. Waarom is er zo'n sterke drang om mensen weg te trekken van X? Waar zijn ze bang voor? Iedereen heeft toch de verantwoordelijkheid om zelf naar de waarheid te zoeken. Hoe meer men probeert de controle over informatie te versterken, hoe meer ik mijn twijfels krijg. Waarom zou het zo'n groot probleem zijn wat ik besluit te lezen of te volgen?

Deze obsessie met informatiecontrole draait uiteindelijk om macht. Informatie is macht, en degenen die die controle verliezen, raken bang. Daarom moet er ruimte zijn voor diversiteit in bronnen en meningen, want de waarheid ligt vaak ergens in het midden, niet in de tunnelvisie van één kant.
_Pussycat_ @deniz28018 oktober 2024 11:41
Kun je uitleggen waarom je denkt dat alles op X automatisch pro-Russisch is
?
Dat denk ik helemaal niet, er staat veel onzin op X van veel mensen. Maar de ondersteuning van Musk voor rusland is wat mij weg heeft doen gaan.
Het is naïef om steeds vanuit één kant te spreken en Rusland keer op keer als de enige boosdoener aan te wijzen, zonder ook kritisch te kijken naar de rol van de EU of het Westen.
Het is naïef om steeds Hitler als boosdoener aan te wijzen, zonder ook kritisch te kijken naar de onderdrukking van de Sudeten-Duitsers in Tsjechië, de bedreiging vanuit de Soviet-Unie, of de agressie van Churchill.

Wat moet putin doen om het je duidelijk te maken dat hij tuig is? Raketten op kinderziekenhuizen, vermoorden van oorlogsgevangenen, ontvoeren van kinderen, annexatie van bezette gebieden, medailles uitreiken aan de verkrachters van Bucha, persoonlijk de Tiergarten-moordenaar op de vliegveld ontvangen, complete steden laten platbombarderen, en nog steeds komen de apologeten met "ja maar in Nederland gaat er ook wel eens wat mis!".

Ik neem aan dat jij in Europa woont (ikzelf niet meer). Hoe kan een dat een gestoorde dictator probeert Europa te veroveren en jullie je daar geen zorgen over maken???
PepijnK @markwiering14 oktober 2024 17:12
Ik snap je standpunt niet. Het komt op mij zo krom en dubbel over. Als Twitter bepaalde geluiden niet wenst te faciliteren dan is dat een reden om weg te gaan van het platform, maar als X diezelfde geluiden wel wenst te faciliteren dan is dat geen reden om weg te gaan van het platform?

Het is en blijft een private onderneming, of het nou Twitter is of X. Het is geen overheidsdienst of iets dat ook maar zijdelings tegen die categorie aanschurkt.
Het is dus ook niet mogelijk voor Twitter om aan "censuur" te doen, want dat is iets dat overheden doen. Twitter had gewoon een moderatiebeleid en dat beleid was dat zij bepaalde zaken niet duldden op hun platform.

Ik begrijp werkelijk niet hoe je kan verdedigen dat het Musk vrijstaat om zijn moderatiebeleid te voeren, maar dat het Twitter niet vrijstaat om hun moderatiebeleid te voeren. Want er is praktisch gezien geen verschil. Behalve in welke target audience je wenst te bedienen.
Het zijn geen van beiden overheidsdiensten en dat zullen het ook nooit worden. Dus geen van de twee is verplicht om bepaalde meningen wel of niet de dulden.

Dat Twitter geen covid samenzweringstheorieen wilde hosten was hun goed recht. Op dezelfde manier dat het X haar goed recht is om Russische propaganda te verspreiden. En op dezelfde manier dat het adverteerders hun goed recht is om te kiezen met wie ze wel of geen zaken doen.
markwiering @PepijnK14 oktober 2024 20:06
Mijn standpunt is heel simpel. Ik ben weggegaan van Twitter omdat ik het oneens was met het moderatiebeleid van Twitter. Ik kwam weer terug naar Twitter toen Twitter werd overgenomen door Elon Musk, omdat ik het nu wel eens ben met het moderatiebeleid van X/Twitter.

Ik hou er niet van als een platform bepaalde meningen wegdrukt. Dan heb jij geen vrije discussie meer. Volgens de wet mag jij jouw eigen platform net zo hard censureren als jij maar wilt. Maar, dat betekent niet dat ik het daar mee eens moet zijn. Het betekent ook niet dat ik op dat platform moet blijven zitten, wetende dat ik eraf gegooid ga worden als ik bepaalde meningen verkondig.
Dat Twitter geen covid samenzweringstheorieen wilde hosten was hun goed recht.
Uit de Twitter files is gebleken dat Twitter niet alleen berichten over COVID-19 verwijderde die het als onwaar achtte, maar ook waarheidsgetrouwe informatie die de potentie hadden om vaccinatietwijfel te veroorzaken. Als voorbeelden werden genoemd: berichten van mensen die aangeven vaccinatieschade te hebben opgelopen, alsook nieuwsberichten dat bepaalde landen de westerse COVID-19 vaccinaties hadden geweigerd of verbannen.
Op dezelfde manier dat het X haar goed recht is om Russische propaganda te verspreiden.
Doel jij nu op een Twitterbericht van Tucker Carlson waarin hij een interview aankondigt met de Russische president Wladimir Poetin, die op haar beurt door Elon Musk werd gedeeld? :)
_Pussycat_ @markwiering14 oktober 2024 21:22
Uit je verhaal over gevaarlijke "5G-straling" markwiering in 'VK wil einde aan verspreiding 5g-nepnieuws na brandstichting masten' blijkt dat je erg gevoelig bent voor onzin. Mensen als jij zullen erg snel in de war raken over Covid-vaccinaties en moeten beschermd worden voor hun eigen gezondheid.

markwiering in 'VK wil einde aan verspreiding 5g-nepnieuws na brandstichting masten'
In mijn reactie heb ik verwezen naar een nieuwsbericht van Russia Today, waarin onder andere twee experts aan het woord worden gelaten die hun hun zegje doen over 5G-straling. In dat nieuwsbericht wordt ook verwezen naar wetenschappelijke onderzoeken die jij kunt opzoeken over de gevaren van straling.
Zie je werkelijk niet hoe je achter russische propaganda aanloopt?
Je leest en gelooft RUSSIA TODAY maar denkt dat je ongevoelig bent voor russische leugens.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 15 oktober 2024 04:53]

markwiering @_Pussycat_19 oktober 2024 03:13
Jij hebt stokoude berichten van mij omhoog gevist. 2020, inmiddels al meer dan vier jaar geleden... Jij hebt dus lang zitten zoeken op mijn profiel. :/

Ik hoor mensen vaker zeggen dat Russia Today Russische propaganda is. Dat baseren zij op de naam "Russia". Altijd als ik dan vraag of zij mij een voorbeeld kunnen geven van een nieuwsartikel op Russia Today dat aantoonbaar onjuist is, is het absolute stilte.

Bij de NOS heb ik wel meerdere voorbeelden gezien van aantoonbare leugens.

Bijvoorbeeld, aangaande Syrië. In 2015 vond er een gifgasaanval plaats in Syrië. Terwijl het onderzoek van het OPCW nog bezig was, werd in het NOS en RTL Nieuws glashard beweerd dat Syrië achter deze gifgasaanval zat. Later kwam het OPCW naar buiten met het bericht dat zij niet konden bevestigen dat deze gifgasaanval is uitgevoerd door de Syrische overheid.

Ik ben Russia Today gaan lezen in 2015 omdat ik dat een hele fijne nieuwspagina vond. In tegenstelling tot de veel te korte mediaberichten van de NPO, waren de artikelen op Russia Today lang en uitgebreid. Zij gaven een volledig plaatje - en gaven zelfs citaties en verwijzingen naar andere artikelen voor de bronvermelding én voor mensen die een eerder nieuwsbericht daarover hadden gemist.

Daaronder kon jij commentaar geven op het nieuws, wat ik ook fijn vond. Ik heb de redacteur van Russia Today een keertje gecorrigeerd toen hij opschreef "Amsterdam said that..." door uit te leggen dat Nederland één van de weinige landen is waarin de regering niet gevestigd zit in de hoofdstad, maar in een andere stad (Den Haag). Aangezien Den Haag het bestuurlijke centrum is, moest het zijn: "The Hague said that...". Enkele minuten later werd het kopje van dat artikel vanwege mijn suggestie gecorrigeerd. :)

Wat ik ook fijn vind: op Russia Today kom ik ontzettend veel dingen te weten die ik nooit geweten zou hebben als ik mij zou beperken tot Nederlandse nieuwsbronnen. Bijvoorbeeld, tijdens COVID-19 waren er grote protesten bezig tegen de COVID-19 maatregelen in Italië, Frankrijk, Spanje en in Nederland. In het Nederlandse nieuws kregen die COVID-19 protesten bijna geen aandacht - en werden soms zelfs helemaal genegeerd, terwijl Russia Today kwam met rapportages, videobeelden en interviews. Daar kwam ik veel meer te weten! :*)

Het is zelfs een keer voorgekomen - hoe schandalig dit ook klinkt - dat er een demonstratie werd gehouden in Nederland zonder dat de Nederlandse NPO daarover bericht had. Ik moest hierachter komen via Russia Today.

Gewoon Russia Today die mij als enige inlicht over iets dat in mijn eigen land plaatsvindt, omdat de lokale media het laten afweten. Dat vond ik toen écht schandalig...

Maar, als Russia Today propaganda is, kun jij mij dan één artikel aanwijzen op Russia Today dat aantoonbaar niet waar is? :)

Als jij erin slaagt een artikel te vinden op Russia Today dat aantoonbaar onjuist is, zal ik de redactie van Russia Today hierover berichten, zodat zij het kunnen corrigeren. ;)
_Pussycat_ @markwiering19 oktober 2024 06:10
Jij hebt stokoude berichten van mij omhoog gevist. 2020, inmiddels al meer dan vier jaar geleden... Jij hebt dus lang zitten zoeken op mijn profiel. :/
Geen reden verdrietig te zijn. Ik vraag me altijd af hoe mensen in zo een fuik terecht komen, en vaak was het vanwege Covid.
Ik hoor mensen vaker zeggen dat Russia Today Russische propaganda is. Dat baseren zij op de naam "Russia". Altijd als ik dan vraag of zij mij een voorbeeld kunnen geven van een nieuwsartikel op Russia Today dat aantoonbaar onjuist is, is het absolute stilte.

Ik ben Russia Today gaan lezen in 2015 omdat ik dat een hele fijne nieuwspagina vond. In tegenstelling tot de veel te korte mediaberichten van de NPO, waren de artikelen op Russia Today lang en uitgebreid. Zij gaven een volledig plaatje - en gaven zelfs citaties en verwijzingen naar andere artikelen voor de bronvermelding én voor mensen die een eerder nieuwsbericht daarover hadden gemist.

Maar, als Russia Today propaganda is, kun jij mij dan één artikel aanwijzen op Russia Today dat aantoonbaar niet waar is? :)

Als jij erin slaagt een artikel te vinden op Russia Today dat aantoonbaar onjuist is, zal ik de redactie van Russia Today hierover berichten, zodat zij het kunnen corrigeren. ;)
Alstublieft:
In Toropets werd een wapenopslag succesvol aangevallen. Ca. DERTIG MILJOEN KILOGRAM munitie is daarbij ontploft, met zelfs één explosie ter grootte van een tactische atoombom (~3 kT TNT volgens seismische data). Dat zag er ZO uit. Analyse achteraf liet zien dat ongeveer 2/3 van de opslagplaats vernietigd was. De dag erna gingen branden verder en waren er voortdurend ontploffingen te horen. Fun fact: Toen de opslag gebouwd werd, werd beweert dat hij tegen atoomwapens bestand zou zijn (waarbij echter nooit gezegd wordt hoe groot en in welke afstand "een atoombom" zou mogen ontploffen, dus zulke beweringen zijn altijd nogal waardeloos).

We kijken even naar de volledige en betrouwbare verslaggeving op RT.com van dit event:
A partial evacuation has been ordered in Toropets, a town of 11,000 to the northwest of Moscow, where “fragments” of a downed Ukrainian drone started a fire, Tver Region Governor Igor Rudenya said in the early hours of Wednesday.

Local air defenses were activated to intercept an enemy UAV, Rudenya said, adding that emergency services are responding to the blaze caused by “falling drone fragments.”

The governor has ordered “partial evacuation of residents from the territory where the air defenses are active and responders are working to contain the fire,” according to a statement from his office. There are no reports of casualties.

A total of 54 Ukrainian drones were destroyed overnight in five Russian regions, the Defense Ministry said, as quoted by the TASS news agency.
Daarbij een stock foto van een agent bij een woonhuis. Geen foto of video van de gigantische explosies en de branden die in alle andere kranten en op alle andere websites stonden.

Is dit artikel correct of wordt er misschien iets verzwegen? Denk je dat de gigentische explosies werkelijk tot nul gewonden hebben geleid? Je kunt graag zoeken op russia today voor een verder artikel (want misschien bleek achteraf dat er tog nog iets meer te berichten was), maar dat is er nooit gekomen.

Stuur je een berichtje? Vast en zeker zullen ze hun vergissing corrigeren!!
markwiering @_Pussycat_19 oktober 2024 14:43
Ik ben bekend met de explosie in Toropets. Die stad ligt heel ver van het front af, in het noorden, dicht bij Wit-Rusland. Die Oekraïense drones hebben dus een flink stuk over Rusland kunnen vliegen zonder onderschept te worden.

Ik weet niet zeker wat de reden was om hier geen videomateriaal bij te publiceren. Als de videobeelden die wij hebben van de explosie in Toropets waarheidsgetrouw zijn (geen bewerkingen), dan zie ik geen reden om deze niet aan het publiek te tonen.
Denk je dat de gigentische explosies werkelijk tot nul gewonden hebben geleid?
Jawel, die zijn er wel. Er zijn volgens het Russische ministerie van gezondheid, waar zowel TASS als de Russische Russia Today over bericht hebben, minimaal dertien mensen gewond geraakt bij deze aanval.

De Engelse Russia Today heeft wel bericht over de explosie in Toropets, maar heeft hier daarna niet meer over bericht. Dat vind ik wel slordig, ja.
Je kunt graag zoeken op russia today voor een verder artikel (want misschien bleek achteraf dat er tog nog iets meer te berichten was), maar dat is er nooit gekomen.
Ik vind dit ook slordig. Ik denk vooralsnog niet dat Russia Today willens en wetens, met propagandadoeleinden geen tweede bericht gegeven heeft over Toropets op de Engelse pagina. Ik denk dat het Russia Today gewoon ontglipt is om de Engelse pagina bij te werken. Ik zal de redactie van Russia Today hierover berichten. ;)
_Pussycat_ @markwiering19 oktober 2024 18:40
"Ik weet niet zeker wat de reden was" .... "slordig" .... "slordig" ... "gewoon ontglipt"
Je wilde een voorbeeld van leugens. Nu heb je het voorbeeld, en vind je het een slordigheidsfoutje. EEN FOUTJE??? er is verdomme een explosie ten grootte van een kleine atoombom afgegaan, maar dat is ze niet opgevallen? X stond er vol mee, alle kranten stonden er vol mee, maar door een slordigheidfoutje is dat erdoorheen geglipt?

Op de russische pagina staat iets over gewonden, maar de explosie hebben ze ook daar vergeten te melden.
Jouw pagina terug vertaald:
Earlier it was reported that several people were injured due to the consequences of the fall of UAV debris in Toropets in the Tver region.
En in de volgende discussie ga je natuurlijk weer zeggen dat nooit iemand een leugen op russia today heeft kunnen aantonen.
markwiering @_Pussycat_19 oktober 2024 19:16
Geen nieuwsbericht ergens over plaatsen is iets anders dan een nieuwsbericht plaatsen met aantoonbare leugens erin. Russia Today heeft in dit geval alleen het eerste gedaan.

Dat is evengoed slecht, maar het feit dat de Russische tak van Russia Today hier wel verder over gerapporteerd heeft, doet mij sterk vermoeden dat hier sprake is van verzwakte oplettendheid i.p.v. doelbewuste verzwijging. De Russische tak van Russia Today is ook informatiever dan de Engelse, publiceert meer artikelen, gaat ook verder de diepte in. De Engelse tak pakt meer de hoofdlijnen, maar zelfs daarmee is de Engelse tak al informatiever dan de Nederlandse NPO, die nóg minder informatief is. :)

Maar, nogmaals, dit artikel had zeker meer aandacht moeten krijgen op de Engelse Russia Today. Ik ben benieuwd naar het antwoord dat ik ga krijgen van de redactie van Russia Today. :)
_Pussycat_ @markwiering20 oktober 2024 03:17
Geen nieuwsbericht ergens over plaatsen is iets anders dan een nieuwsbericht plaatsen met aantoonbare leugens erin. Russia Today heeft in dit geval alleen het eerste gedaan.
Yup, want zo werkt hun propaganda.
Dat is evengoed slecht, maar het feit dat de Russische tak van Russia Today hier wel verder over gerapporteerd heeft, doet mij sterk vermoeden dat hier sprake is van verzwakte oplettendheid i.p.v. doelbewuste verzwijging.
Nogmaals ER WAS EEN EXPLOSIE DIE OP SEISMOGRAFEN NAAR EEN AARDBEVING UITZAG, elk niewsstation ter wereld berichtte over die GIGANTISCHE explosies. russia today schrijft over het verhaal van de burgermeester. Heb je de video van hem gezien? Achter hem hoor pop-pop-pop de bommen ontploffen. Ze citeren uit deze video en "vergeten" te vermelden dat er iets aan de hand is met de munitieopslag.
verzwakte oplettendheid i.p.v. doelbewuste verzwijging.
Stel je voor, je bent de schrijven op russia today die dit artikel schrijft. Hoe zou je per ongeluk kunnen ontgaan wat er aan de hand is? Zou een doelbewuste verzwijging niet eerder de verklaring zijn?


Maar goed, volgende: de russische aanval op het kinderziekenhuis in Kiew (waar vast een zeker ook Russisch talige kinderen gestorven zijn, die "beschermd" worden door de Russen).

Kritiekloos wordt de russische ambassadeur geciteerd die beweert de aanval niet door een Russische raket kan zijn, want russische raketten vernietigen complete gebouwen, niet halve gebouwen.

Dat de russen verschillende raketten hebben wordt niet vermeld. En dat de Kh-101 op videos te zien was wordt ook niet vermeld. En dat de schade perfect bij de Kh-101 past vergeten ze ook te zeggen. Wederom een "verzwakte oplettendheid", "een foutje", "slordig"? Of toch eerder een doelbewuste verzwijging? Stuur je weer een mailtje dat de Kh-101 op de foto te zien was?

Volgende: Bucha. De russen hebben volgens satellietfotos (je kon de lijken op oudere fotos al zijn) en volgens VN-analyse en volgens getuigen ettelijke moorden en verkrachtingen begaan.

Volgens russia today waren de russen lief.
Stuur je even een mailtje dat de oude satellietfotos een sluitend bewijs leveren dat de lijken onder Russische bezetting op de straat geland zijn?

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 20 oktober 2024 04:22]

markwiering @_Pussycat_20 oktober 2024 20:48
Ik heb antwoord gekregen van Russia Today! :D

Vertaald naar het Nederlands is dit wat ik terugkreeg:
Bedankt voor jouw terugkoppeling en jouw vraag. Alhoewel wij allemaal afdelingen zijn van hetzelfde medium, heeft elke afdeling haar eigen agenda en hoofdthema's om over te berichten. Wij schrijven veel over Rusland en nieuws gerelateerd aan Rusland, maar onze gemiddelde lezer is een Engelssprekende die buiten Rusland woont en daarom ook geïnteresseerd is in lokale onderwerpen aangaande zijn/haar land. Wij proberen hier een evenwicht in te bewaren. Nochtans hebben wij jouw bericht doorgestuurd naar onze redacteuren. Wij houden jou op de hoogte!
Misschien wordt dat artikel over Toropets in de nabije toekomst bijgewerkt. :*)

Dit is dus wat ik zo fijn vind aan Russia Today. De mensen achter Russia Today geven ook echt antwoord als jij hen iets stuurt, leggen dingen uit én passen soms artikelen aan naar aanleiding van de suggesties die zij krijgen, zoals toen ik suggereerde om "Amsterdam said that..." te veranderen in "The Hague said that...". Daar maakte Russia Today van "The Netherlands said that...".

Ik weet dat GeenStijl, de organisatie Avaaz en de partij DENK nooit antwoord geven op de berichten die zij ontvangen. Ongehoord Nederland reageert ook heel zwakjes. Van de vijf keer dat ik een e-mail stuurde naar Ongehoord Nederland met een vraag, werd maar één van de vijf e-mails beantwoord, en zelfs daar deed Ongehoord Nederland 6 weken over...

Ik vind het ontzettend fijn dat Russia Today wel gewoon snel antwoord geeft én iets doet met de suggesties die zij krijgt. :D
Nogmaals ER WAS EEN EXPLOSIE DIE OP SEISMOGRAFEN NAAR EEN AARDBEVING UITZAG, elk niewsstation ter wereld berichtte over die GIGANTISCHE explosies.
Jij doet alsof deze gebeurtenis de belangrijkste gebeurtenis is van de hele oorlog.

Dat is het niet. Rusland heeft sinds de start van haar "speciale militaire operatie" veel schokkendere en ingrijpendere dingen meegemaakt, zoals toen de Kachovkadam werd opgeblazen, of toen de Oekraïne begin dit maar meer dan honderd mensen had omgebracht in de Russische stad Belgorod met een klusterraket, of toen begin dit jaar zestig Russische soldaten in een schuurtje het nieuwe jaar vierden en allemaal werden omgebracht door een gerichte Oekraïense artillerieaanval, of toen Groot-Brittannië met verarmd uranium besmette munitie leverde aan de Oekraïne.

Het ontploffen van de munitieopslagplaats in Toropets is materiële schade. De dertien gewonden zijn uiteraard vreselijk, maar het lijkt erop dat hier geen doden bij zijn gevallen. Deze gebeurtenis is veel minder erg dan de andere dingen die ik heb opgenoemd.

Het opblazen van de munitieopslagplaats in Toropets is uiteraard wel een noemenswaardige gebeurtenis. Russia Today had hier naar mijn mening meer aandacht aan moeten geven dan één enkel artikel zonder beeldmateriaal en opvolgartikelen.

Misschien komt er nog een opvolgartikel. Ik heb de redactie namelijk ingelicht. ;)
Maar goed, volgende: de russische aanval op het kinderziekenhuis in Kiew (waar vast een zeker ook Russisch talige kinderen gestorven zijn, die "beschermd" worden door de Russen).
Ik had begrepen uit dat artikel dat er alleen gewonden zijn gevallen in dat ziekenhuis, geen doden.

Dat is evengoed te betreuren, maar Rusland geeft aan dat het de raketfabriek Artemov aanviel, en dat het ziekenhuis (dat twee kilometer van de raketfabriek stond) is geraakt door een Oekraïense afweerraket die als taak had om de Russische raketten die onderweg waren naar de raketfabriek te onderscheppen.

Dit is en blijft tragisch, maar jij kunt jou ook afvragen waarom de Oekraïne een raketfabriek (wapenfabriek) heeft opgezet in de nabijheid van een kinderziekenhuis. Dit is vragen om problemen. Hiermee breng jij dat kinderziekenhuis in gevaar, dat ofwel geraakt gaat worden door een vijandelijke raket die de raketfabriek probeert te raken, of voor jouw eigen afweerraketten indien de vijand jouw raketfabriek probeert te vernietigen.

In alle opzichten vind ik dit dom.

Jij kunt beargumenteren dat als Rusland de raketfabriek nooit had aangevallen, de Oekraïne nooit haar raketafweersysteem geactiveerd had en dit ziekenhuis dus ook niet geraakt zou zijn.

Als de Oekraïense strijdkrachten niet geprobeerd hadden om die Russische raketten te onderscheppen, zou dat ziekenhuis ook niet geraakt zijn, maar het is onrealistisch om te verwachten dat jij als land, als leger, geen enkele poging onderneemt om vijandelijke raketten te onderscheppen die onderweg zijn om jouw raketfabriek te vernietigen.

Dan kom ik toch terug op het eerste punt: waarom de Oekraïne een wapenfabriek had opgezet in de nabijheid van een kinderziekenhuis, wetende dat zij hiermee dat kinderziekenhuis in gevaar brengen.

De hoofdschuldige hiervan is dus evengoed de Oekraïne, en niet Rusland.
Dat de russen verschillende raketten hebben wordt niet vermeld. En dat de Kh-101 op videos te zien was wordt ook niet vermeld. En dat de schade perfect bij de Kh-101 past vergeten ze ook te zeggen. Wederom een "verzwakte oplettendheid", "een foutje", "slordig"? Of toch eerder een doelbewuste verzwijging? Stuur je weer een mailtje dat de Kh-101 op de foto te zien was?
Dat artikel op Bellingcat vind ik interessant. Dat ga ik na de toetsweek onderzoeken. :D
Volgende: Bucha. De russen hebben volgens satellietfotos (je kon de lijken op oudere fotos al zijn) en volgens VN-analyse en volgens getuigen ettelijke moorden en verkrachtingen begaan.
Volgens de Chileens-Amerikaanse filmmaker Gonzalo Lira (begin dit jaar vermoord in een Oekraïense gevangenis) is de slachting in Boetsja verzonnen.

In één zijn van YouTube-video's heeft hij een analyse gemaakt van de beelden die opgedoken zijn vanuit Boetsja, waarin een vrachtauto langs alle lijken reed. Hij vertelde hierover: "Dit is professioneel opgenomen! Hier zat een regisseur achter. Dit is in scène gezet!" Als filmmaker kan hij heel goed het onderscheid maken tussen amateurvideo's en video's die professioneel zijn opgenomen.

Hij verwees ook naar één van de foto's van de lijken die door Rusland vermoord zouden zijn, waarin jij kon zien dat dit geen lijk was, maar een pop.

[Reactie gewijzigd door markwiering op 20 oktober 2024 20:48]

_Pussycat_ @markwiering21 oktober 2024 04:16
Leuk dat ze antwoord geven. Maar ze gaan gegarandeerd hun "vergissing" te vermelden dat er een munitieopslag geraakt is niet corrigeren. Dus: russia today liegt door alle belangrijke informatie achterwege te laten. Alleen tel jij dat niet als liegen, want er is waarschijnlijk óók inderdaad een grasveldje in de fik gevlogen, en ze schrijven over das grasveldje, dus technisch gezien is het geen leugen, alleen niet noemen dat behalve het grasveldje ook nog 30 miljoen kilogram munitie is ontploft.
Dan kom ik toch terug op het eerste punt: waarom de Oekraïne een wapenfabriek had opgezet in de nabijheid van een kinderziekenhuis, wetende dat zij hiermee dat kinderziekenhuis in gevaar brengen.

De hoofdschuldige hiervan is dus evengoed de Oekraïne, en niet Rusland.
Degene die aangevallen wordt is de hoofdschuldige? Op basis van jouw leugens dat een afweerraket hier ingeslagen is?
Dat artikel op Bellingcat vind ik interessant. Dat ga ik na de toetsweek onderzoeken. :D
Kun je doen. Vervolgens ga je toch bepalen dat het eigenlijk de gemene Oekraïners waren die hun eigen ziekenhuis opgeblazen hebben.
En russia roday heeft wederom technisch gezien niet echt gelogen, want ze citeren alleen maar iemand die liegt, zonder erbij te zeggen dat hij liegt.
Volgens de Chileens-Amerikaanse filmmaker Gonzalo Lira (begin dit jaar vermoord in een Oekraïense gevangenis) is de slachting in Boetsja verzonnen.
Natuurlijk, je hebt iemand gevonden die het met je eens is! Zou een VN-onderzoek niet een betere bron zijn dan één of andere gast die op Youtube wat zegt?
Nogmaals: SATELLIETFOTOS LATEN ZIEN DAT DE LIJKEN (of poppen, volgens jou) ER AL LAGEN TOEN DE RUSSEN HET GEBIED BEZET HIELDEN!!!

Laten we een naar een fatsoenlijke bron kijken, de VN.
OHCHR first visited Bucha on 9 April, and then undertook 11 additional visits until October 2022.
While working on cases in Bucha, OHCHR took every effort to prevent re-traumatization of relatives,
survivors, and witnesses, and took due account of documentation and investigative activities by
other actors, including law enforcement, human rights NGOs, and media personnel.
By 31 October 2022, OHCHR had documented the killings of 73 civilians (54 men, 16 women, 2
boys and 1 girl) in Bucha between 4 and 30 March 2022. Out of those cases, 24 killings are
presented in detail in this report.30 As of 31 October 2022, OHCHR was in the process of
corroborating 105 additional alleged killings of civilians (85 men, 11 women and 9 adults whose
sex is yet unknown) in the town.
The majority of killings in Bucha were clustered around a few streets, such as Novoyablonska,
Sklozavodska, Tarasivska, Tsentralna, Vodoprovidna, Vokzalna, and especially Yablunska. These
streets were near the adjacent town of Irpin, over which Russian troops were seeking to gain control
in March, and which had a particularly high presence of Russian armed forces. Local residents risked
being shot at for merely appearing on the street. At least 14 civilians (10 men, 3 women and 1 girl)
were shot dead and left where they fell over a 150-meter stretch of Yablunska Street.
Individuals driving vehicles inside the town or nearby, and those trying to leave Bucha, were
regularly shot at and killed for no apparent reason. Residents were urged (by threats of weapons
and verbal intimidation) to remain in basements and in their homes. Basements and households were
regularly raided, and ‘suspicious’ individuals, especially men, were questioned about alleged
affiliations (current or previous) with Ukrainian armed forces and law enforcement bodies, and
about alleged “spying”, notably as to transmitting information about positions of Russian troops.
Some civilians were killed on the spot, while others were detained and executed later. As one Russian soldier who had been to Bucha reportedly said: “if locals came to our positions, they were
apprehended, interrogated and killed almost immediately”.31 Local residents reported that some
killings seemed completely arbitrary.
Maarja, één of andere gast op Youtube zegt dat jij vindt dat het nep uitziet, dus dit onderzoek op de grond zal volgens jou ook wel gelogen zijn. En vervolgens roep je weer dat niemand ook heeft kunnen bewijzen dat russia today liegt. Immers, Gonzalo Lira zegt dat de russen gelijk hebben!
markwiering @_Pussycat_6 november 2024 18:58
Dus: russia today liegt door alle belangrijke informatie achterwege te laten. Alleen tel jij dat niet als liegen, want er is waarschijnlijk óók inderdaad een grasveldje in de fik gevlogen, en ze schrijven over das grasveldje, dus technisch gezien is het geen leugen, alleen niet noemen dat behalve het grasveldje ook nog 30 miljoen kilogram munitie is ontploft.
De 30 miljoen kilogram aan munitie dat is ontploft is een schatting van het westen naar aanleiding van de omvang van de explosie. Rusland heeft niet bekend gemaakt hoeveel munitie daar in werkelijkheid is ontploft.

Als het zo is dat Russia Today misleidt door selectief te informeren zonder daarbij te liegen, dan weet jij in ieder geval dat wat Russia Today meldt wel waar is. :)

Dan is Russia Today al eerlijker dan de NOS, die wél aantoonbaar gelogen heeft.
Degene die aangevallen wordt is de hoofdschuldige? Op basis van jouw leugens dat een afweerraket hier ingeslagen is?
Dat is niet "mijn" leugen. Dit is verteld door de Russische hoofdvertegenwoordiger in de Verenigde Naties, in het artikel van Russia Today waar jij zelf naar gelinkt hebt. ;)
Kun je doen. Vervolgens ga je toch bepalen dat het eigenlijk de gemene Oekraïners waren die hun eigen ziekenhuis opgeblazen hebben.
Het lijkt mij aannemelijk dat het verhaal van de Russische hoofdvertegenwoordiger in de Verenigde Naties klopt. De kans dat een Russische precisieraket een stilstaand doel mist door volop in te slaan in een kinderziekenhuis lijkt mij klein. Dat zou ofwel betekenen dat de Russische precisieraketten technisch floppen, of dat deze verkeerd geprogrammeerd zijn door een nitwit, of dat er daadwerkelijk iemand was in het Russische leger die het belangrijker vond om een kinderziekenhuis te raken dan een raketfabriek.

Al die bovenstaande scenario's lijken mij onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker lijkt mij het verhaal van Wasili Nebenzia, dat dit gekomen is door een Oekraïense afweerraket.

Maar, ik kom hier op terug als ik dat artikel op Bellingcat volledig heb doorgenomen. :*)
Natuurlijk, je hebt iemand gevonden die het met je eens is! Zou een VN-onderzoek niet een betere bron zijn dan één of andere gast die op Youtube wat zegt?
Het is voor zover ik weet niet de VN zelf die geconcludeerd heeft dat de Russen een massamoord hebben gepleegd in Boetsja. De Oekraïne heeft een document opgesteld met een eigen "onderzoek" erin, dat vol staat met beweringen van gevallen waarin Russische soldaten weerloze Oekraïense burgers hebben vermoord. De Oekraïne heeft dit document heeft aangedragen aan de mensenrechtentak van de Verenigde Naties, in het Oekraïens en in het Engels.
Nogmaals: SATELLIETFOTOS LATEN ZIEN DAT DE LIJKEN (of poppen, volgens jou) ER AL LAGEN TOEN DE RUSSEN HET GEBIED BEZET HIELDEN!!!
Ik heb die foto's gezien - en ik vind ze niet overtuigend. Zij kunnen bewerkt zijn en zij kunnen ook later genomen zijn. Dit bewijst niks.

Nadat het Oekraïense leger terugkwam in Boetsja, duurde het vier dagen voordat het nieuws van de zogenaamde Boetsjagenocide naar buiten werd gebracht. Waarom zit daar vier dagen vertraging tussen? Waarom wordt zoiets schokkends niet gelijk gemeld?

Dat heeft er alle schijn van dat de Oekraïne een paar dagen nodig had om de filmset op te zetten. :)

En ook héél toevallig in een stadje dat lekker bekt in het Engels, "boetsja", wat qua uitspraak lijkt op "boetsjer" (butcher), zodat de media gretig "the Butcher of Bucha" kunnen schrijven, omdat dat zo lekker klinkt en zo makkelijk te onthouden is. :D

Als jij de westerse media moet geloven, zijn het uitsluitend de Russen die links en rechts oorlogsmisdaden plegen, burgers vermoorden en gewoon uiterst barbaars zijn, terwijl het Oekraïense leger zich aan alle internationale regels en afspraken houdt en uitsluitend militaire doelen beschiet. :*)

Jij hebt overigens een eerder bericht van mij genegeerd. Ik ben benieuwd wat jij daarop te zeggen hebt. :)
_Pussycat_ @markwiering7 november 2024 03:53
Ik vat samen:
Russia Today zegt dat er een grasveldje in de fik stond waar ongeveer een atoombom aan munitie ontplofte
--> "Dat is geen liegen, dat is selectief informeren".
Jouw standaard voor liegen is bij russia today dus nogal "aangepast". Voor mij is "alles wat belangrijk is weglaten"=="liegen". Jou standaard lijkt (vermoedelijk speciaal voor russia today) nogal anders. Als ik zeg dat er in Auschwitz slaapplaatsen voor Joden waren, maar niets over de gaskamers zeg, ben ik dat selectief aan het informeren of aan het liegen? Ik zou dat liegen noemen.


Satellietfotos, tientallen getuigen, internationaal onderzoek, en videobeelden laten zien dat er moorden in Bucha hebben plaatsgevonden.
--> Dat weiger je te geloven. Het zou allemaal nep kunnen zijn. Toevallig zijn dit allemaal dingen die tegen jullie leger spreken.

Het nieuws over Bucha kwam niet op de het jou gewenste tijdstip naar buiten, en de naam Bucha rijmt leuk met butcher.
--> Dat is voor jou een héél sterke aanleiding om te geloven dat het nep is. Toevallig zijn dit dingen die voor jullie leger spreken. (p.s: Bucha werd 1 april ingenomen, en de eerste beelden kwamen ook op 1 april naar buiten

Jij denkt dat jullie leger geen raketten op een ziekenhuis zou schieten
--> Dat maakt het voor jou aannemelijk dat het niet jullie raket was (beetje cirkelredering, maar goed)
Een foto laat duidelijk zijn dat het jullie raket was die het ziekenhuis invloog
--> die foto ignoreer je dan maar

Vind je zelf dat je dezelfde standaarden aanhoudt bij dingen tegen jullie leger spreken, en dingen die voor jullie leger spreken?
markwiering @_Pussycat_8 november 2024 13:37
Russia Today zegt dat er een grasveldje in de fik stond
Nee, dat verzin jij er zelf bij. Op Russia Today stond niks over een in brand gevlogen grasveld. ;)
Jouw standaard voor liegen is bij russia today dus nogal "aangepast". Voor mij is "alles wat belangrijk is weglaten"=="liegen". Jou standaard lijkt (vermoedelijk speciaal voor russia today) nogal anders. Als ik zeg dat er in Auschwitz slaapplaatsen voor Joden waren, maar niets over de gaskamers zeg, ben ik dat selectief aan het informeren of aan het liegen? Ik zou dat liegen noemen.
Jij redeneert op basis van een verzonnen voorbeeld, want het artikel op Russia Today over Toropets zei niks over een grasveld.
Dat weiger je te geloven. Het zou allemaal nep kunnen zijn. Toevallig zijn dit allemaal dingen die tegen jullie leger spreken.
En toevallig is het zo dat alles wat de westerse media over het Russische leger naar buiten brengt negatief is - en toevallig is het ook zo dat alles wat de westerse media over het Oekraïense leger naar buiten brengt positief is.

Het Russische leger zou bestaan uit genocideplegende monsters, terwijl het Oekraïense leger zich keurig gedraagt en zich aan alle internationale regels houdt. :*)
(p.s: Bucha werd 1 april ingenomen, en de eerste beelden kwamen ook op 1 april naar buiten)
Het Russische leger trok zich terug uit het noorden van de Oekraïne op 28 maart 2022. Het Oekraïense leger kwam in Boetsja aan op 30 maart 2022 (volgens Oekraïense bronnen). Pas op 3 april (niet 1 april) werd het nieuws naar buiten gebracht van de zogenaamde slachting in Boetsja.
Jij denkt dat jullie leger geen raketten op een ziekenhuis zou schieten
Inderdaad. Ik vind het verhaal van Wasili Nebenzia aannemelijker. :)
Vind je zelf dat je dezelfde standaarden aanhoudt bij dingen tegen jullie leger spreken, en dingen die voor jullie leger spreken?
Jazeker! :-D

Ik heb vaak genoeg kritiek geuit op het handelen van het Russische leger. Bijvoorbeeld, in het noorden van de Oekraïne waren er meerdere mensen geweest die het Russische leger als bevrijders binnenhaalden, met bloemen, de Sowjetvlag en eten (wat de Russische soldaten uit veiligheidsoverwegingen niet mochten aannemen). Maar, kort hierna trok het Russische leger zich terug, waardoor al die burgers die openlijk blij waren met de komst van het Russische leger daarna door andere burgers verraden werden aan het Oekraïense leger toen deze gebieden opnieuw terugkwamen bij de Oekraïne. Daarna werden al deze burgers opgepakt door het Kiev regime.

Dit had Rusland kunnen voorkomen door ofwel in dat gebied te blijven, of om die burgers mee te nemen naar Rusland zodat zij niet vervolgd konden worden door het regime in Kiev.

Rusland heeft wel van haar fout geleerd door bij de regio Cherson en Charkov iedereen die onder Russisch beheer wilde blijven leven mee te nemen bij de terugtrekking, maar in het noorden van de Oekraïne (regio's Tsjerniv, Soemi en Kiev) werd dat niet gedaan.
_Pussycat_ @markwiering9 november 2024 04:15
Goed, dit heeft dus echt geen nut.

rusland pleegt een genocide, maar jij weigert dit te accepteren of zelfs maar iets van de bergen aan bewijzen te accepteren (foto van jullie raket, fotos van doden). Ik stel voor dat je je als vrijwilliger voor jullie leger meld, je kunt ca. 2 miljoen roebel krijgen daarvoor, en je maakt de wereld beter volgens jou.
Mocht je in Nederland wonen en geen russisch paspoort hebben kun je dat voor deelname krijgen. Ga alsjeblieft weg uit Nederland zodat jullie leger een "reden" minder heeft om Nederland binnen te vallen (want het wil je "beschermen" komen, vroeger of later).

Ik ga geen verdere discussie aan, ik heb bewijzen genoeg geleverd die je allemaal ignoreert.
_Pussycat_ @markwiering9 november 2024 18:35
Jij hebt geen bewijs geleverd; alleen valse documenten.
Discussiëren met iemand die alle bewijzen nep noemt is niet discussiëren.

Zoals gezegd, het is nutteloos en ik ga er geen tijd aan verspillen.
_Pussycat_ @markwiering10 november 2024 04:15
Het heeft geen nut.

Je mening is dat de russen geweldig zijn, en dat Twitter deel van een vreselijke samenzwering is. Alles wat niet jouw mening ondersteunt ignoreert je.

Je zegt dat je discussiëren wilt, en misschien denk je zelf ook dat je het wilt. Maar je wilt het niet. Je wilt geen enkel ander standpunt of bewijs aanvaarden, en gaat desnoods maar op details liggen neuzelen ("we weten niet of er echt 30 miljoen kg munitie ontploft is, het zou ook een ander getal kunnen zijn", "russia today zei niet dat in toropets een grasveldje in brand stond, Russia today zei dat er een brand was uitgebroken, dus heb je maar een denkbeeldig voorbeeld genoemd"), of komt met het goeie oude "ja maar de NOS", "ja maar de Amerikanen". Alle bewijzen die je ideeën tegenspreken zijn nep en ongeldig, of je ignoreert ze gewoon.

Uiteindelijk klop je jezelf op de borst dat je de "discussie" gewonnen hebt en dat russia today geweldig is.

Dus nee, ik ga niet in discussie met je, nooit, over niets.
_Pussycat_ @markwiering11 november 2024 05:54
Nee, je ziet alleen dingen die in je straatje passen. Je ziet niets wat je beeld tegenspreekt.
En als het Russische leger tot doel had om het Oekraïense volk te genocideren, waarom zou Rusland dan nog soldaten opofferen om de Oekraïne in te nemen?

Dan had Rusland gewoon op dezelfde manier oorlog gevoerd zoals de Amerikanen dat deden in Irak: met tapijtbombardementen hele steden met de grond gelijk maken ten koste van miljoenen burgers - en dan de uitgemoorde steden met minimale verliezen aan eigen kant innemen. ;)
Afgezien van je walgelijke smilies die steeds je vreugde bij de gedachte aan dode Oekraïeners laten zien;
rusland heeft geen air dominance en kan helemaal niet boven Oekraïene vliegen zonder zijn vliegtuigen te verliezen. Ze hebben een tijd lang aan een SAMbush bijna één vliegtuig per dag verloren.

Ontzettend simpel dat ze niet tapijtbombarderen kunnen.

Maar zulke gedachtes komen niet bij je op. Je propaganda heeft je verteld dat jullie leger lief is en dat zul je herhalen tot je erbij neervalt. Op dezelfde manier zul je misschien ooit het bellingcat-artikel lezen maar vervolgens besluiten alle bewijzen daarin te ignoreren. Ik adviseer je om de tijd te sparen.
_Pussycat_ @markwiering12 november 2024 01:29
Je was anti-Assad, totdat de Russische propaganda je iets anders vertelde en je die volgde. Je was pro-israel, totdat de Russische propaganda je iets anders vertelde en je die volgde. Ik heb je bewezen dat russia today liegt, maar dat wil er niet in.
Rusland vliegt constant over de Oekraïne heen. Rusland maakt intensief gebruik van glijdende bommen: zware bommen met vleugels, die zij heel precies kunnen gooien en die Rusland van redelijk grote afstand kan gooien zonder dat die bommen hun doel missen.
Yup, die gebruiken ze inderdaad van grote afstand omdat ze niet over Oekraïene kunnen vliegen. Wat mijn punt was.

Ik ga geen moeite aan je besteden, discussie met je is nutteloos. Ja andere reactie zal ik ook blijven negeren. Het is is nutteloos.

Toedeloe. Mocht je in het enige land in de wereld willen leven waar vrijheid is, voor deelname aan de smo kun je een paspoort krijgen.
_Pussycat_ @markwiering12 november 2024 02:19
Jij geeft dus toe dat jij niks in te brengen hebt. Ik heb gelijk! :*)
Is goed jong. Nogal doorzichtige poging me te porren.
Ik ben wel blij dat ik jou op een aantal feiten heb kunnen wijzen die jij voorheen nog niet wist. Voeg dit artikel maar toe aan jouw bladwijzers. Dan kun jij op latere tijden altijd terugkomen als jij iets tegenkomt waarvan jij denkt: "Oh ja, volgens mij had iemand op Tweakers mij dat ook al verteld, ja!" ;)
Ik ben blij dat je blij bent. Gefeliciteerd!

Het heeft geen nut. Te veel werk met nul uitkomst. Je schijnt erg trots te zijn op je schrijfsel, maar helaas, ik ga er niet aan beginnen.
Iemand die alle bewijzen voor de moordpartijen in Bucha ignoreert is geen discussiepartner.
Iemand die het niet vermelden van een explosie van 30 miljoen kg munitie op russia today als "verzwakte oplettendheid", "een foutje", "slordig", wegzet is, en niet eens de mogelijkheid ziet dat dat misschien met opzet is, geen discussiepartner.

Ik ben blij voor je dat je vind dat je gewonnen hebt. Gefeliciteerd!
_Pussycat_ @markwiering12 november 2024 03:34
En toen ik de kritische vraag stelde waarom de Oekraïne vier volle dagen gewacht heeft met het naar buiten brengen van het nieuws over de zogenaamde slachting in Boetsja gaf jij ook geen weerwoord. ;)
eerste videos verschenen op dezelfde dag als de inname van Bucha. Heb ik je naar gelinkt, heeft je niet geïnteresseerd.

Dat de publicatie volgens russische propaganda niet kwam op het door jou gewenste tijdspunt heeft duizend verklaringen:
1) Het gebied moet beschermd worden voordat je interviews etc kunt doen
2) er wordt geschoten, onderzoek doen gaat niet
3) omdat onduidelijk is wat er gebeurd is willen ze eerst zeker stellen wat er gebeurd is voordat ze er een bericht over brengen, de doden zouden ook russen kunnen zijn die door Oekraïeners gedood zijn, of landsverraders die door hun buren gestraft werden. Dan wil je er waarschijnlijk niet te veel over zeggen.
4) ze willen een forensisch team sturen en zeggen soldaten juist weg te blijven van lijken om geen bewijzen te verliezen. Dat forensisch team is niet binnen vijf minuten op de plaats, en komt niet naar een oorlogszone.
5) het forensisch team was nog ergens anders bezig
6) er zijn andere prioriteiten, tijdens een groot offensief heb je waarschijnlijk geen zin om ter plekke het offensief stil te zetten want er ligt een lijk op straat. Liever ga je met je offensief verder en laat andere mensen uitzoeken wat hier precies aan de hand is.

Punt 3) lijkt me het belangrijkste; ik zou liever eerst niets zeggen voordat ik weet dat het de russen waren. Alstublieft, hier het weerwoord. Maar dat zal niets uitmaken. Als Oekraïene op dag 1 een perfecte analyse had gepubliceerd zou je zeggen dat het te snel is en dát erg verdacht is.
Jij spreekt over "uitkomst"? Betekent dit dat jij alleen een discussie aan wilt gaan als jij de ander volledig kunt overtuigen van jouw gelijk?
Gewenste uitkomst: Ik hoopte dat je zou kunnen zien dat russia today liegt door de schrijnendste voorbeelden van leugens te noemen.
Gehoopte bonus-uikomst: Heeeeel misschien zou je in een verder gedachtenproces tot de conclusie kunnen komen dat andere logica van jullie leger ook een beetje vreemd is, en dat het zogenaamde doel "russischtalige mensen beschermen" niet bereikt wordt door een oorlog met vermoedelijk hondderduizenden russischtalige doden, en dat het eigenlijke doel was het russische imperium te vergroten.
Daadwerkelijke uitkomst: Je houdt nog steeds vol dat je russia today nog nooit op een leugen hebt betrapt, en herhaalt tot stervens toe alle russische propagandabullshit ("Oekraïne wordt door Nazi's gerund", "het russische leger is heel voorzichtig", "we doen het allemaal omdat we de Oekraïeners will beschermen").

Conclusie: Je bent niet te redden. Als ik in je andere thread verder discussieer ga je daar ook alle bewijzen ignoreren. Als ik je andere internationale onderzoeken over Bucha laat zien ga je die ook als ongeldig bestempelen. Als ik meer satellietfoto's vind ga je zeggen dat die ook nep zijn.
markwiering @_Pussycat_15 november 2024 02:41
eerste videos verschenen op dezelfde dag als de inname van Bucha. Heb ik je naar gelinkt, heeft je niet geïnteresseerd.
Nu dat jij het zegt... Jij hebt gelinkt naar een artikel op Bellingcat die inderdaad aangeeft dat één van de foto's uit Boetsja op 1 april 2022 genomen is. Ik heb doorgeklikt naar de video die op 1 april 2022 genomen is - en ik zag dat dat Twitterbericht inderdaad op 1 april geplaatst is. Vervolgens bekeek ik de video - en ik kon mijn lach niet inhouden! :D

Dit is zo ontzettend dom opgezet. Al die lijken liggen keurig netjes aan de kant van de weg, op gelijke afstand van elkaar, waardoor jij zigzaggend over de weg moet rijden om erlangs te moeten. Alsof het Russische leger eerst een aantal mensen vermoordt en daarna besluit om de lijken op nagenoeg gelijke afstand aan weerszijden van een weg neer te leggen. :P

Oh, wacht, er lag ook één lijk in het midden van de weg. Ja, er moet een beetje afwisseling in. Het is te verdacht als alle lijken precies in één patroon aan weerszijden liggen. Laten wij er ook eentje in het midden van de weg neerleggen. ;)

Bekijk die video zelf ook maar. Dit slaat echt hélemaal nergens op. ;)
Dat de publicatie volgens russische propaganda niet kwam op het door jou gewenste tijdspunt heeft duizend verklaringen:
Dit was niet "de russische propaganda". Ik was zelf degene die het verdacht vond dat de Oekraïne vier volle dagen gewacht had met het naar buiten brengen van de zogenaamde slachting in Boetsja.
1) Het gebied moet beschermd worden voordat je interviews etc kunt doen
2) er wordt geschoten, onderzoek doen gaat niet
3) omdat onduidelijk is wat er gebeurd is willen ze eerst zeker stellen wat er gebeurd is voordat ze er een bericht over brengen, de doden zouden ook russen kunnen zijn die door Oekraïeners gedood zijn, of landsverraders die door hun buren gestraft werden. Dan wil je er waarschijnlijk niet te veel over zeggen.
4) ze willen een forensisch team sturen en zeggen soldaten juist weg te blijven van lijken om geen bewijzen te verliezen. Dat forensisch team is niet binnen vijf minuten op de plaats, en komt niet naar een oorlogszone.
5) het forensisch team was nog ergens anders bezig
6) er zijn andere prioriteiten, tijdens een groot offensief heb je waarschijnlijk geen zin om ter plekke het offensief stil te zetten want er ligt een lijk op straat. Liever ga je met je offensief verder en laat andere mensen uitzoeken wat hier precies aan de hand is.
Dat zijn geloofwaardige argumenten. Ik heb er respect voor dat jij de tijd en moeite hebt genomen om dit aan mij uit te leggen. :)
Als Oekraïene op dag 1 een perfecte analyse had gepubliceerd zou je zeggen dat het te snel is en dát erg verdacht is.
Ik zou het wel verdacht vinden als op dag één het forensische onderzoek klaar was én het volledige rapport was opgesteld over wat er precies allemaal gebeurd is.

Maar, daar vroeg ik niet om. Mij ging het om de eerste beelden uit Boetsja. Die eerste beelden zag ik pas op 3 april 2022. Dat is wat ik verdacht vond.

Maar goed, de eerste beelden zijn dus gemaakt op 1 april; twee dagen nadat het Oekraïense leger Boetsja was betreden. Dat is nog steeds verdacht, want twee dagen is evengoed voldoende tijd om de lijken op de juiste plaats neer te leggen voor een spectaculaire opname, maar het is ietsje minder verdacht dan wanneer het vier dagen zou zijn.
Gewenste uitkomst: Ik hoopte dat je zou kunnen zien dat russia today liegt door de schrijnendste voorbeelden van leugens te noemen.
Jouw argument was dat Russia Today liegt door informatie selectief te benoemen, met als voorbeeld het artikel over de explosie in Toropets waar nooit een vervolgartikel op is gekomen op de Engelse Russia Today. Ik heb jou daarin gelijk gegeven. Ik vind ook dat de Engelse tak van Russia Today hier een vervolgartikel over had moeten maken.

Ik heb zelfs contact opgenomen met Russia Today waarin ik de redactie van Russia Today hierover bevroeg; het antwoord dat ik daarop kreeg van Russia Today heb ik met jou gedeeld. ;)
Gehoopte bonus-uikomst: Heeeeel misschien zou je in een verder gedachtenproces tot de conclusie kunnen komen dat andere logica van jullie leger ook een beetje vreemd is, en dat het zogenaamde doel "russischtalige mensen beschermen" niet bereikt wordt door een oorlog met vermoedelijk hondderduizenden russischtalige doden, en dat het eigenlijke doel was het russische imperium te vergroten.
Het is inderdaad zo dat er veel meer doden zijn gevallen in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne dan dat er burgers zijn vermoord in de Donbass door het Oekraïense leger.

Tussen begin van de oorlog in de Donbass en 24 februari 2022 had het Oekraïense leger in bijna acht jaar tijd vijftienduizend burgers vermoord in de Donbass met artilleriebeschietingen. Omgerekend zijn dat ruim 5 doden per dag (5,3).

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft de Oekraïne sinds de start van de speciale militaire operatie al meer dan vijfhonderdduizend doden te betreuren. Tussen het moment dat de Russische speciale militaire operatie begon op 24 februari 2022 en nu zitten 995 dagen. Als wij de >500.000 Oekraïense militaire doden naar beneden afronden op 500.000 en als zij de 995 naar boven afronden op 1000, dan verliest het Oekraïense leger nu vijfhonderd mensen per dag.

Dat is honderd keer zoveel als dat er burgers omkwamen in de Donbass gedurende deze acht jaar.

Dit is de reden waarom Rusland uiterst terughoudend was met militair ingrijpen en in plaats daarvan via diplomatie geprobeerd had om de Oekraïne zover te krijgen om zich aan het Minsk-akkoord te houden.

Maar, de Oekraïne had geen enkele intentie om zich ooit aan het Minsk-akkoord te houden. De Oekraïense ex-president Pjotr Porosjenko heeft toegegeven dat hij het Minsk-akkoord alleen maar had getekend om tijd te winnen voor de Oekraïne om haar leger op te bouwen. Later heeft Angela Merkel ook verteld dat het Minsk-akkoord slechts een truc was om tijd te winnen zodat de Oekraïne haar leger kon opbouwen. Later heeft François Hollande hetzelfde toegegeven door zich aan te sluiten bij de woorden van Angela Merkel. De huidige president Vladimir Zelenski heeft óók toegegeven dat hij geen enkele intentie had om het Minsk-akkoord op te volgen.

Rusland werd dus bedrogen door het westen.

Achteraf gezien had Rusland deze speciale militaire operatie al in 2014 moeten starten. Toen was het Oekraïense leger klein, was het nog niet opgeleid door de NAVO, niet bewapend door de NAVO en waren er ook nergens mijnenvelden of verstevigingen gebouwd. Dan zou de oorlog minder lang geduurd hebben. Ook zou het aantal doden aan de Oekraïense zijde (en Russische zijde) veel kleiner geweest zijn. Er waren ook veel mensen binnen het Kremlin die dit wilden, maar president Wladimir Poetin hield al deze plannen bewust tegen, omdat hij tevergeefs dacht dat dit probleem ook diplomatiek kon worden opgelost, niet wetende dat hij bedrogen werd door de Oekraïne, Duitsland en Frankrijk.

Rusland heeft heel verkeerd gehandeld door niet eerder militair in te grijpen in de Oekraïne.
Daadwerkelijke uitkomst: Je houdt nog steeds vol dat je russia today nog nooit op een leugen hebt betrapt,
Dat is ook zo. Er zit een verschil tussen liegen door onwaarheden te verspreiden en liegen door selectief te informeren. De eerste vorm van liegen is veel erger. Daar heb ik Russia Today nog nooit op betrapt. Als het zo is dat Russia Today het vervolgartikel over de explosie in Toropets bewust heeft achtergehouden, dan is hier sprake van liegen door selectief te informeren, wat ook slecht is, maar bij lange na niet zo erg is als het verspreiden van leugens.

Daarentegen, de NOS heb ik wél betrapt op het verspreiden van leugens. ;)
en herhaalt tot stervens toe alle russische propagandabullshit ("Oekraïne wordt door Nazi's gerund"
Oh, jij ontkent nog steeds dat de Oekraïne door Nazi's wordt gerund? Dit is toch overduidelijk? Dit is heel makkelijk te verifiëren met openbare bronnen.

Als de Oekraïne niet wordt gerund door Nazi's...
1. Waarom worden er dan in de Oekraïne standbeelden opgezet van de Nazi-collaborateur en massamoordenaar Stepan Bandera? Waarom wordt Stepan Bandera geëerd als nationale held in de Oekraïne? Waarom wordt Stepan Bandera geëerd in Oekraïense schoolboeken?
2. Waarom heeft de Oekraïne in 2014 het Azovbataljon (internationaal erkend als Neo-Nazi's) opgenomen in het Oekraïense leger?
3. Waarom heeft de Oekraïne de viering van de Overwinningsdag op 9 mei bij wet verboden? Dit is de dag waarop de overwinning van de Sowjet-Unie op Nazi-Duitsland 1945 wordt gevierd.
4. Waarom heeft de Oekraïense president Wladimir Zelenski in Canada een Waffen SS'er uit de Tweede Wereldoorlog (Jaroslav Haroenka) geëerd, bedankt en geapplaudisseerd? Mocht dit komen uit onwetendheid ---> Wladimir Zelenski is hier nooit op teruggekomen en heeft hiervoor nooit excuses aangeboden.
5. Waarom houdt de Oekraïense overheid een webpagina bij waarin wordt opgeroepen tot het vermoorden van Russen, waarin het vermoorden van Russen wordt verheerlijkt, waarin trots geciteerd wordt naar mensen die opgeroepen hebben tot het vermoorden van Russen, waarin trots foto's tentoon worden gesteld van doodgemartelde Russische krijgsgevangenen en waarin een dodenlijst gehanteerd wordt van iedereen die de Oekraïense overheid dood wil hebben? De webpagina is MyroTvorets.center en voor extra informatie (zoals vertalingen) verwijs ik jou opnieuw door naar mijn eerdere reactie.

De Oekraïne is een land dat elke viering van haar overwinning op Nazi-Duitsland onderdrukt, dat een Nazi-collaborateur als haar nationale held heeft, dat een neonazistische militie opneemt in haar militaire structuur en waarvan de president (nota bene zelf van joodse afkomst) een Waffen SS'er eert, bedankt en applaudisseert, om nog maar te zwijgen over de dodenlijst die het hanteert.

Hoe kun jij ontkennen dat dat land door nazi's wordt gerund?

Al deze feiten zijn controleerbaar en verifieerbaar. Ik heb jou zelfs de linkjes gegeven. ;)
"het russische leger is heel voorzichtig"
Wij kunnen in ieder geval concluderen dat het Russische leger meer doet om burgerdoden te voorkomen dan de Oekraïne, aangezien het Russische leger geen stadscentra beschiet met klustermunitie, geen dammen opblaast en in tegenstelling tot de Oekraïne geen sabotages uitvoert bij de watervoorziening. ;)
"we doen het allemaal omdat we de Oekraïeners will beschermen"
Dat klopt. Als de Russische speciale militaire operatie klaar is, hoeven de Oekraïners niet meer in een nazistisch land te leven. Zij mogen dan weer de overwinning vieren van de Sowjet-Unie op Nazi-Duitsland, hoeven niet meer te vrezen voor gewapende neonazi-milities, worden niet meer geconfronteerd met de verering van een Nazi-collaborateur, worden niet meer met dwang gemobiliseerd om te vechten in een oorlog waar zij geen deel van willen uitmaken en hoeven ook niet meer te vrezen voor vervolging als zij de Russische taal spreken.
Conclusie: Je bent niet te redden. Als ik in je andere thread verder discussieer ga je daar ook alle bewijzen ignoreren.
Het andere discussiedraadje gaat niet over Boetsja. Dat gaat over dingen die makkelijk te verifiëren zijn, zoals MyroTvorets.center. ;)
Als ik je andere internationale onderzoeken over Bucha laat zien ga je die ook als ongeldig bestempelen. Als ik meer satellietfoto's vind ga je zeggen dat die ook nep zijn.
Ik kan op zijn minst zeggen dat de video waar Bellingcat naar linkt héél erg nep is - en de geloofwaardigheid van het Boetsja-verhaal enorm doet kelderen.
_Pussycat_ @markwiering15 november 2024 03:58
Je zegt dat je objectief naar bewijs kijkt. Je geeft nu toe dat de beelden uit Bucha eigenlijk al vroeger uitkwamen dan door jouw propagandakanaal vermeld, en dat de "vier dagen" dus niet klopten.
Het ook door russia today verzonnen argument "waarom überhaupt wachten" heeft, zoals je inderdaad toegeeft, niet echt een waarde. Daar zijn heel veel redenen voor, waar je het ook mee eens was.

Maar dat stoort je niet. Je verzint ter plekke nieuw bewijs, namelijk dat de lijken niet liggen zoals jij vind dat ze zouden moeten liggen wanneer jij executies had uitgevoerd. Schijnbaar is dat door jou ter plekke verzonnen bewijs een beter bewijs dann alle internationale onderzoeken, alle getuigenverklaringen, en alle satellietfoto's.

Je beeld van jezelf schijnt echt te zijn dat je alle bewijzen zorgvuldig afweegt. Maar omdat je niet accepteren kunt dat jullie leger ook slechte dingen kan doen, is het voor je niet mogelijk inderdaad argumenten af te wegen.
Ik hoop dat je eens serieus naar de bewijzen over zoiets kunt kijken en dat verschillende bronnen kunt vergelijken met een objectieve blik. Wikipedia "Bucha Massacre" geeft ettelijke links naar bewijzen en internationale onderzoeken.
CNN,[61] the BBC,[62] and AFP[63] released video documentation of numerous dead civilians in the streets and yards in Bucha, some of them with tied arms or legs. On 2 April, an AFP reporter stated he had seen at least 20 bodies of male civilians lying in the streets of Bucha, with two of the bodies having tied hands.[64][65] BBC News said that some had been shot in the temple and some bodies had been run over by a tank.[66] On 5 April Associated Press journalists saw charred bodies on a residential street near a playground in Bucha, including one with a bullet hole in the skull, and a burned body of a child.[67] On the same date, The Washington Post reported that Ukrainian investigators found evidence of torture, beheading, mutilation, and incinerations of corpses. The body of at least one of those killed was mined and turned into a trap with tripwires.

By 9 April, Ukrainian forensic investigators had begun recovering bodies from mass graves, such as at the church of Andrew the Apostle.[69] On 21 April, Human Rights Watch published an extensive report that summarized their own investigation in Bucha, implicating Russian troops in summary executions, other unlawful killings, enforced disappearances, and torture. It also urged Ukrainian authorities to preserve evidence and cooperate with the International Criminal Court to bolster future war crime prosecutions.[70] By 24 April, The Guardian reported that dozens of bodies had flechettes in them. Unnamed eyewitnesses in Bucha had previously reported the firing of flechette rounds by Russian artillery, using shells that carry up to 8,000 flechettes each, according to The Guardian. The use of such indiscriminate weapons in areas with civilians is a violation of humanitarian law.[71]

Residents, talking to Human Rights Watch (HRW) following the retreat of the Russian forces, described the treatment of people in the city during the occupation: Russian soldiers went door-to-door, questioning people, destroying their possessions, and looting their clothes to wear themselves.[75] HRW heard reports that civilians were fired upon when leaving their homes for food and water, and would be ordered back into their homes by Russian troops, despite a lack of basic necessities such as water and heat due to the destruction of local infrastructure.[75] There were also reports that Russian armed vehicles would arbitrarily fire into buildings in the city and that Russian troops refused medical aid to injured civilians. A mass grave was dug for local victims, and the troops carried out extrajudicial executions.[75] A HRW spokesperson said that it had documented at least one "unmistakable case" of summary execution by Russian soldiers on 4 March.[45][76]

Video footage, from a drone verified by The New York Times, showed two Russian armoured vehicles firing at a civilian walking with a bicycle. A separate video, filmed after the Russian withdrawal, showed a dead person wearing civilian clothing matching the drone footage, lying next to a bicycle.[82]

On 19 May, The New York Times released videos showing Russian soldiers leading away a group of civilians, then forcing them to the ground. The dead bodies of the men were later recorded by a drone as being in the same spot recorded on the video, and the bodies later found after Bucha's liberation. The videos clearly show the murdered men in Russian custody minutes before their execution and confirm eyewitness accounts. The troops responsible for the murders were Russian paratroopers.[83]
Maar goed, al deze mensen zijn niet te vertrouwen. Al deze onderzoeken deugen niks. Al deze drone-opnames zijn nep. Alle satellietfoto's zijn nep. Al deze journalisten liegen. Alle getuigen liegen. En één lijk is een pop, volgens jouw Youtuber.

Het enige bewijs wat je accepteert is dat wat je ter plekke verzonnen hebt, "de lijken zouden ergens anders moeten liggen, vind ik. Niet langs de weg maar in het midden. En dat eentje wel in het midden is bewijst juist dat ze probeerden het onopvallend te maken".

Zodoende heeft een discussie geen nut. Ook niet over andere draadjes. (je wilt graag het punt maken dat UA geen perfect land is, en dat heb ik nooit beweerd, maar dan komen we weer in een "waarom" discussie die geen nut heeft)

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 15 november 2024 08:13]

markwiering @_Pussycat_15 november 2024 21:56
Je geeft nu toe dat de beelden uit Bucha eigenlijk al vroeger uitkwamen dan door jouw propagandakanaal vermeld
De beelden uit Boetsja had ik op 3 april 2022 bekeken op de webpagina van de NOS.
Het ook door russia today verzonnen argument "waarom überhaupt wachten" heeft, zoals je inderdaad toegeeft, niet echt een waarde.
Heb jij volledig genegeerd wat ik heb gezegd?

Ik citeer mijzelf:
Dit was niet "de russische propaganda". Ik was zelf degene die het verdacht vond dat de Oekraïne vier volle dagen gewacht had met het naar buiten brengen van de zogenaamde slachting in Boetsja.
Je verzint ter plekke nieuw bewijs, namelijk dat de lijken niet liggen zoals jij vind dat ze zouden moeten liggen wanneer jij executies had uitgevoerd. Schijnbaar is dat door jou ter plekke verzonnen bewijs een beter bewijs dann alle internationale onderzoeken, alle getuigenverklaringen, en alle satellietfoto's.
Oké, één vraag: heb jij de beelden zelf ook bekeken? Of niet? :P

Want zo niet, dan adviseer ik jou om hier zelf ook eens naar te kijken.

Jij hoeft niet te vertrouwen op mijn analyse van deze video. Bekijk de video zelf en trek jouw eigen conclusie. ;)

De getuigenverklaringen die jij opnoemt, vind ik interessant. Dit ga ik opzoeken en bekijken, zodra ik hier meer tijd voor heb. :)

Ik vind de commentaren onder die video wel grappig. Het zit vol met mensen die de documentaire uitlachen. :*)
Wikipedia "Bucha Massacre" geeft ettelijke links naar bewijzen en internationale onderzoeken.
Uit het Wikipedia-artikel was ik erg geïnteresseerd in verwijzing 82. Helaas kan ik geen video vinden op die pagina. :/
Maar goed, al deze mensen zijn niet te vertrouwen. Al deze onderzoeken deugen niks. Al deze drone-opnames zijn nep. Alle satellietfoto's zijn nep. Al deze journalisten liegen. Alle getuigen liegen. En één lijk is een pop, volgens jouw Youtuber.
1. Het "onderzoek" is uitgevoerd door de Oekraïne: een land die er financieel belang bij had om Rusland zo slecht mogelijk af te beelden om zodoende andere landen ervan te overtuigen om de Oekraïne financieel en militair te steunen.
2. Er zijn geen drone-opnames van de zogenaamde slachting in Boetsja.
3. Er is een satellietfoto van Boetsja waar ik geen snars van geloof. Hoe kan ik weten of deze satellietfoto niet genomen is na de terugtrekking van het Russische leger uit Boetsja?
4. Het is geen geheim dat alle westerse nieuwsmedia, zoals de NOS, Die Welt, BBC, CNN, France24, DW enzovoort op één lijn zitten. Het is vaker voorgekomen dat alle westerse media keihard hebben gelogen, bijvoorbeeld over een gifgasaanval in Syrië in 2017. Daarvan werd in meerdere kranten glashard beweerd dat de Syrische overheid hierachter zat, terwijl het OPCW nog aan een onderzoek moest beginnen wie hier precies achter zat.
5. De getuigen heb ik nog niet gehoord. Die video moet ik nog bekijken. :)
Er was wel iemand in de reacties die aangaf dat iedereen die iets belastends vertelt over het Oekraïense leger vermoord wordt, en dat de echte getuigen van Boetsja pas gehoord kunnen worden als Boetsja opnieuw in Russische handen is.

Ik kan in ieder geval bekijken wat de huidige getuigen te melden hebben - en later (als Boetsja opnieuw in Russische handen is) de nieuwe getuigen horen, om te zien of er nieuwe informatie naar boven komt, of dat de nieuwe getuigen hetzelfde te melden hebben.

6. Gonzalo Lira. Chileens-Amerikaanse filmproducent. Hij heeft de beelden uit Boetsja bekeken en heeft verteld dat deze professioneel zijn opgenomen.

Hij is dit jaar vermoord in een Oekraïense gevangenis. :'(
Het enige bewijs wat je accepteert is dat wat je ter plekke verzonnen hebt, "de lijken zouden ergens anders moeten liggen, vind ik. Niet langs de weg maar in het midden. En dat eentje wel in het midden is bewijst juist dat ze probeerden het onopvallend te maken".
Nogmaals, bekijk de video zelf en kom dan terug. Jij hoeft niet mijn analyse te geloven. Maak zelf een analyse. Bekijk de video zelf. Trek jouw eigen conclusie. Ik heb er al naar gelinkt. ;)
Zodoende heeft een discussie geen nut. Ook niet over andere draadjes.
Laten wij de discussie over Boetsja even rusten. Het is wel duidelijk dat wij daar niet onmiddellijk uit gaan komen. Dat is ook niet zo belangrijk, want er zijn voldoende andere onderwerpen om te bespreken, die in tegenstelling tot Boetsja wél verifieerbaar zijn. ;)
je wilt graag het punt maken dat UA geen perfect land is, en dat heb ik nooit beweerd, maar dan komen we weer in een "waarom" discussie die geen nut heeft
Ik heb ook nooit beweerd dat de Oekraïne een perfect land is.

Jij hebt beweerd dat het verhaal dat de Oekraïne door Nazi's wordt gerund Russische propaganda-onzin is. Ik heb jou toen vijf vragen hierover gesteld, waarvan jij er geen hebt beantwoord.

Geef bij deze alsnog antwoord op mijn vijf vragen. Ik ben benieuwd wat jij hierop te zeggen hebt. :*)
_Pussycat_ @markwiering16 november 2024 02:47
Ik kan de video niet meer kijken, aangezien ik geen x-account heb en weiger te hebben. Ik heb hem vroeger gezien, en zag niets bijzonders. Ik kan het sowieso ook niet beoordelen aangezien ik nooit in zulke gebieden ben geweest.
Er was wel iemand in de reacties die aangaf dat iedereen die iets belastends vertelt over het Oekraïense leger vermoord wordt
Yup, dat is inderdaad een geweldige bron. Behalve "ik vind dat de lijken fout liggen", en een prorussische YouTuber heb je nu ook "iemand in de reacties" als bewijs. Ja, als "iemand in de reacties" het zegt dan moet het wel kloppen. Immers, het is ja niet zo dat de russen een trollenleger hebben wat precies dit soort spul plaatst.

Dus alle fotos tellen niet (want die zouden van een andere datum kunnen zijn), alle internationale journalisten tellen niet (want die hebben ooit een voorbarige analyse in Syrië gemaakt), al het lokale onderzoek telt niet (want Oekraïners zijn niet te vertrouwen).

Welk bewijs zou je dan wel accepteren? Als tegenbewijs accepteer je
+ Zelf ter plaatse verzonnen theorieën over waar de lijken zouden moeten liggen (trouwens, aangezien de straat gebruikt werd als straat, lijkt het me logisch om de lijken aan de kant te leggen want anders kun je niet rijden.... Maar goed... Te simpel en logisch)
+ "iemand" in de commentaren van een youtube-video
+ een pro-russische propagandayoutuber ("Chileens-Amerikaans" klinkt mooi neutraal maar dat was hij niet)

Welke bewijzen zou je dan accepteren? Heb je videos van de executies nodig? Of zijn die dan ook nep, net zoals de satellietfotos?
Als tegenbewijs voor de moordpartijen voldoet zelfs "een commentaar van iemand" aan jouw standaard.
Aan welke standaard moet een bewijs voor de moordpartijen voldoen?
markwiering @_Pussycat_16 november 2024 03:00
Jij hebt beweerd dat het verhaal dat de Oekraïne door Nazi's wordt gerund Russische propaganda-onzin is. Ik heb jou toen vijf vragen hierover gesteld, waarvan jij er geen hebt beantwoord.

Geef bij deze alsnog antwoord op mijn vijf vragen. Ik ben benieuwd wat jij hierop te zeggen hebt. :*)
_Pussycat_ @markwiering16 november 2024 08:17
1. Waarom worden er dan in de Oekraïne standbeelden opgezet van de Nazi-collaborateur en massamoordenaar Stepan Bandera?

Omdat sommige mensen waarderen dat hij tegen de soviets vocht, terwijl andere mensen dit fout vinden. Men heeft nogal een hekel aan de russen, bv. vanwege de Holodomor. En voor sommige mensen is het belangrijker dat hij tegen de russen vocht dan dat hij met de Duitsers collaboreerde.

Ik zelf zou hem zeer zeker niet met standbeelden eren, net zoals ik ook geen Coentunnel naar Jan Pieterszoon Coen zou vernoemen.

2. Waarom heeft de Oekraïne in 2014 het Azov-battallion opgenomen in het Oekraïense leger?

Omdat het eigen leger niet betrouwbaar was, en deze mensen wel betrouwbaar waren en wilden vechten en dat ook goed deden. Soms moet je keuzes maken die niet optimaal zijn. Zelfde reden dat de russen veroordeelde kannibalen vrijlaten, doe zijn bereid te vechten.

3. Waarom heeft de Oekraïne de viering van de Overwinningsdag op 9 mei bij wet verboden?

Het is helemaal niet verboden die dag te vieren.

4. Waarom heeft de Oekraïense president Wladimir Zelenski in Canada Yoroslav Hunka geëerd?
Omdat de Canadezen het verklooid hebben.

5. Waarom houdt de Oekraïense overheid een webpagina bij waarin wordt opgeroepen tot het vermoorden van Russen?

a) Die website is niet van de Oekraïense overheid, en
b) die website bestaat omdat veel Oekraïeners niet uitgeroeid willen worden, en willen dat hun vijanden betalen.


Bonusvraag terug; waarom heeft rusland jarenlang Wagner gebruikt, wiens oprichter Nazi-tattoos heeft? Als ik jouw methode volg bewijst dat juist dat jullie de Nazis zijn, of niet?
markwiering @_Pussycat_25 november 2024 22:49
Omdat sommige mensen waarderen dat hij tegen de soviets vocht, terwijl andere mensen dit fout vinden.
Waarderen die mensen het ook dat Stepan Bandera tienduizenden Polen, Wit-Russen en Oekraïners heeft vermoord?

Waarderen zij ook de Duitse inval in de Sowjet-Unie (Operatie Barbarossa)?

Waarderen zij ook het uitmoorden van negen miljoen Oekraïners door Duitse agressie?

Als ik erover nadenk, dan vind ik het absurd om enerzijds Stepan Bandera te eren, maar anderzijds weer anti-Russisch te zijn wegens vermeende Russische agressie tegen het Oekraïense volk. Als het waar zou zijn dat Rusland de Oekraïense bevolking aan het uitmoorden is (is niet zo, maar laten wij even de Oekraïense propaganda volgen), zouden zij dan niet juist blij moeten zijn met dit Russische optreden, aangezien hun grote held Stepan Bandera hetzelfde deed?

Maar, ongeacht hoe de Oekraïners deze inconsistente denkwijze rechtvaardigen, het feit blijft wel dat zij een Nazi-collaborateur steunen - en dat is precies mijn punt.
Ik zelf zou hem zeer zeker niet met standbeelden eren, net zoals ik ook geen Coentunnel naar Jan Pieterszoon Coen zou vernoemen.
Ik ben blij dat jij de verering van Stepan Bandera afkeurt - en dat jij er ook op tegen bent om iemand als Jan Pieterszoon Coen te eren. :)
Men heeft nogal een hekel aan de russen, bv. vanwege de Holodomor.
Holodomor (Голодомор) komt van het Oekraïense woord "голод", dat "honger" betekent. In het Russisch is "honger" ook голод, maar daar is de letter Г een G (Duitse G, niet de Nederlandse schrapende G) i.p.v. een H.

Dit verwijst naar een hongersnood in meerdere delen van de Sowjet-Unie (waaronder op de Krim, Wolga-regio, de regio Centrale Zwarte Aarde, de noordelijke Kaukasus, de Oeral, West-Siberië, Kazachstan, de Oekraïne en Wit-Rusland), waar in 1932-1933 in totaal zeven miljoen mensen zijn omgekomen door honger en door ziektes als gevolg van de honger. Die hongersnood was een gevolg van de sterk verminderde voedselproductie als gevolg van de gedwongen collectivisatie van alle landbouwgronden. Een mislukt project, dus, wat zeven miljoen mensen het leven heeft gekost.

De huidige Oekraïense propaganda, daarentegen, beweert dat deze 7 miljoen slachtoffers uitsluitend vielen in de Oekraïne - en dat er nergens anders in de Sowjet-Unie hongersnood was. Ook zou deze hongersnood expres in gang zijn gezet, uit kwade wil, om het Oekraïense volk uit te roeien.
Omdat het eigen leger niet betrouwbaar was, en deze mensen wel betrouwbaar waren en wilden vechten en dat ook goed deden. Soms moet je keuzes maken die niet optimaal zijn.
En een groep Nazi's zijn wel betrouwbaar? :/

Tijdens de slag om Marioepol gebruikte het Azovbataljon de inwoners van Marioepol als menselijk schild tegen het Russische leger. Leden van het Azovbataljon hebben ook burgers doodgeschoten die weigerden te vertellen hoeveel Russische tanks zij voorbij hebben zien rijden. Toen het Azovbataljon zich schuilhield in de diepe gangen van de Azovstal-fabriek genoten de leden van het Azovbataljon van schoon drinkwater en het beste voedsel dat voorhanden was, terwijl reguliere Oekraïense soldaten hun water uit een vieze put moesten halen.

Er is ook een intern vuurgevecht geweest tussen leden van het Azovbataljon die zich wilden overgeven aan Rusland - en tussen leden die overgave zagen als hoogverraad.

Er was eerst één groep van het Azovbataljon die zich overgaf - enkele weken later volgde de rest.
Zelfde reden dat de russen veroordeelde kannibalen vrijlaten, doe zijn bereid te vechten.
Ik ben niet bekend met dit verhaal.

Ik weet wel dat de Wagnergroep mensen uit gevangenissen haalde om met de Wagnergroep mee te vechten tegen de Oekraïne. Ik weet niet precies welke voorwaarden er werden gesteld aan deze gevangenen. Ik weet niet welke gevangenen zich aan konden melden en welke gevangenen dat niet mochten.
Het is helemaal niet verboden die dag te vieren.
Elke viering van de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei is afgeschaft door de Oekraïense overheid. Er worden geen militaire parades gehouden, geen overheidsconcerten, geen andere vieringen.

Het hijsen van de Sowjetvlag, of elk ander symbool dat stamt uit de Sowjettijd, is sinds 2015 ten strengste verboden in de Oekraïne. Het hijsen van de Sowjetvlag of de vlag van de legergroep die Berlijn had ingenomen levert een arrestatie op in de Oekraïne.

Mensen die op 9 mei alsnog naar buiten gaan om dit te vieren worden in elkaar gebeukt en verwond door Neo-Nazigroepen. De Oekraïense politie laat die Neo-Nazi's hun gang gaan. Hierdoor had jij in de jaren 2015, 2016 en 2017 nog wel burgervieringen van de overwinningsdag in de Oekraïne, maar dat is inmiddels helemaal stilgevallen.

Een Oekraïens televisiekanaal die wel na 2014 overwinningsconcerten bleef geven op 9 mei (Интер) moest dit doen op een geheime lokatie op een andere dag dan 9 mei, omdat het concert anders bestormd zou zijn door groeperingen zoals het Azovbataljon. Inmiddels heeft Интер al haar oude video's van haar overwinningsconcerten van 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 verwijderd. Op andere kanalen kun jij sommige hiervan nog wel terugvinden, zoals die van 2014 en 2016.

Ook een leuk feitje: als jij een nationalistische Oekraïner een fijne overwinningsdag toewenst op 9 mei, krijg jij een golf van woede over jou heen. :)

Niet met normale Oekraïners. Normale Oekraïners zullen jou bedanken als jij dit doet, maar de Bandera-aanhangers worden WOEST als jij dit doet.
Omdat de Canadezen het verklooid hebben.
Ik ben blij dat de Canadezen hebben teruggekrabbeld en gezegd hebben: "Wat een schande, dit! Dit hadden wij nooit mogen doen!"

De Oekraïense president Wladimir Zelenski, daarentegen, heeft nooit teruggekrabbeld. Hij heeft nooit gereflecteerd op het toejuichen, applaudisseren en bedanken van deze Waffen SS'er (Jaroslav Hoenka).
a) Die website is niet van de Oekraïense overheid
Van wie dan wel?

De oprichter van MyroTvorets.center is iemand van de Oekraïense veiligheidsdienst en de organisatie van MyroTvorets zou in de Oekraïense hoofdstad Kiev gevestigd zijn, overduidelijk met goedkeuring en medeweten van de Oekraïense overheid, omdat niemand achter deze webpagina hier ooit voor gearresteerd is geweest door de Oekraïense overheid en de Oekraïense overheid ook anderzijds deze gruwelpagina nooit heeft aangepakt.

Deze pagina wordt beschermd tegen DDoS-aanvallen door een Amerikaans bedrijf (Cloudflare) en wordt gehost op een Belgische server. Deze pagina wordt op zijn minst ook met goedkeuring en medeweten van het westen gerund. Alles over de financiën en het bijwerken van die pagina zijn strikt geheim, maar bijna iedereen die op de dodenlijst staat van MyroTvorets en in de Oekraïne woont, vindt uiteindelijk de dood. Toeval?

Hier zit bijna zeker een statelijke actor achter. Zelfs al zou dat niet zo zijn, dan wordt die gruwelpagina wel gerund met steun en medeweten van zowel de Oekraïense overheid als van het westen.

Een overheid die niet optreedt tegen een webpagina die een dodenlijst hanteert en oproept tot geweld is op zijn minst medeplichtig.
b) die website bestaat omdat veel Oekraïeners niet uitgeroeid willen worden, en willen dat hun vijanden betalen.
Vind jij de webpagina MyroTvorets.center moreel rechtvaardig?

Heb jij begrip voor het bestaan van MyroTvorets.center?

Ben jij blij dat MyroTvorets.center bestaat?
Bonusvraag terug; waarom heeft rusland jarenlang Wagner gebruikt, wiens oprichter Nazi-tattoos heeft? Als ik jouw methode volg bewijst dat juist dat jullie de Nazis zijn, of niet?
De oprichters van de Wagnergroep zijn Dmitri Oetkin en Jevgeni Prigozjin.

Jevgeni Prigozjin had voor zover ik weet geen Nazi-tatoeages. In ieder geval kan ik hier niks over vinden.

Van Dmitri Oetkin kan ik maar heel weinig foto's vinden. Één oude zwart-witfoto, een groepsfoto waar hij op staat en een foto van een man die op hem lijkt waarop drie tatoeages te zien zijn, waarvan de onderste heel duidelijk een Nazi-symbool is.

Dmitri Oetkin had een hoge positie bij de Russische inlichtingendienst. Daar is het hebben van tatoeages ten strengste verboden.

Als ik de foto van de man met minimaal één Nazi-tatoeage naast die van Dmitri Oetkin leg, dan denk ik dat de man met de tatoeages een andere man is.

Weet jij toevallig ook waar de foto vandaan komt van de man met de drie tatoeages? Want, die foto wordt wel veel gedeeld in artikelen over Dmitri Oetkin, maar ik ben even benieuwd naar de exacte herkomst van die foto. Waar is die foto oorspronkelijk verschenen? :)

Ik reageer later op jouw eerdere reactie. Voor nu laat ik het hier even bij. :*)
markwiering @_Pussycat_2 december 2024 23:09
Ik kan de video niet meer kijken, aangezien ik geen x-account heb en weiger te hebben. Ik heb hem vroeger gezien, en zag niets bijzonders. Ik kan het sowieso ook niet beoordelen aangezien ik nooit in zulke gebieden ben geweest.
Vroeger kon jij berichten op Twitter bekijken zonder een Twitteraccount te hebben. Dat is zo te zien opgeheven.
Immers, het is ja niet zo dat de russen een trollenleger hebben wat precies dit soort spul plaatst.
Dat Russische trollenleger uit Sint-Petersburg is in 2018 al opgeheven, wat ik erg jammer vind. Dat bedrijf had vroeger een webpagina, genaamd http://вштабе.рф/ , met af en toe hele grappige lachplaatjes. Sommige hiervan staan nu op mijn VKontakte-pagina. :)
Yup, dat is inderdaad een geweldige bron. Behalve "ik vind dat de lijken fout liggen", en een prorussische YouTuber heb je nu ook "iemand in de reacties" als bewijs.
Ik heb niet gezegd dat die reactie bewijsmateriaal is, maar diegene maakte wel een goed punt. Wij weten immers hoe de Oekraïne met haar oppositie omgaat. Zoek maar op wat er deze mensen is gebeurd:

1. Vlodymyr Struk
2. Denis Kireev
3. Mikhail & Aleksander Kononovich
4. Nestor Shufrych
5. Yan Taksyur
6. Dmitri Djangirov
7. Elena Berezhnaya
8. Gonzalo Lira
Dus alle fotos tellen niet (want die zouden van een andere datum kunnen zijn)
De satellietfoto, ja. Hoe kan ik weten of deze satellietfoto niet later is gemaakt?
alle internationale journalisten tellen niet (want die hebben ooit een voorbarige analyse in Syrië gemaakt)
Nee, niet alle internationale journalisten. Uitsluitend de westerse staatsjournalisten, omdat die met één mond spreken. Journalisten zoals Joost Niemöller en Sonja van den Ende vind ik betrouwbaarder, alhoewel ik zelfs bij hen niet alles voor absolute waarheid aan zou nemen. Het voorbeeld dat ik heb aangedragen wat betreft Syrië is niet de enige leugen waar ik de westerse staatsjournalisten op heb betrapt. Andere leugens zijn:

1. Joegoslavië. Servië zou de Joegoslavië-oorlog hebben gestart en Servië zou schuldig zijn aan alle ellende van de hele oorlog. Alle moordpartijen op de Servische bevolking werden verzwegen. De heropkomst van de nazistische Ustašabeweging in Kroatië kreeg geen aandacht. De etnische zuivering van de Servische bevolking in Kroatië kreeg geen aandacht. De moordpartijen door Bosnische milities kreeg geen aandacht.
2. Kosovo. Alle moordpartijen op de Servische bevolking in Kosovo door de terreurbeweging UÇK en Servië-hatende Albaniërs werden verzwegen in het nieuws. Wel werd Joegoslavië beschuldigd van etnische zuiveringen, omdat het Joegoslaafse leger tegen de door Duitsland opgezette terreurorganisatie UÇK vocht (en aan het winnen was). Zodoende - door de overheid van Joegoslavië als monsters af te beelden - werden de NAVO-bombardementen op burgerdoelen in Joegoslavië met verarmd uranium gerechtvaardigd. Het gevolg is dat het aantal gevallen van kanker nog steeds hoger ligt in Servië dan in omringende landen, maar dat krijgt ook geen aandacht in het westerse nieuws.
2. Libië. Alle westerse media beweerden dat Muammar al-Khaddafi onmiddellijk moest worden afgezet omdat hij zijn eigen volk zou onderdrukken. Dat het merendeel van het Libische volk achter hem stond werd er niet bijvermeld. Dat Libië de beste levensstandaarden en gezondheidszorg had uit die regio werd ook verzwegen. De verarming en de burgeroorlog die volgden in Libië na het vermoorden van Muammar al-Khaddafi werd ook verzwegen.
3. Syrië. Hetzelfde verhaal. Bashar al-Assad was volgens alle westerse media een moordende psychopaat die moest worden afgezet. De voorbeelden die werden aangedragen waren verzonnen, zoals een gifgasaanval waarvan later bleek dat de Syrische overheid daar niks mee te maken had. Dat Bashar al-Assad altijd alle religieuze minderheden had beschermd in Syrië werd ook verzwegen.
4. De leugens die gezaaid werden rondom Jürgen Conings. Hij werd in alle media ervan beschuldigd "extreemrechtse" uitspraken te hebben gedaan. Als jij die journalisten dan een bericht stuurde met de vraag of zij een voorbeeld konden geven van zo een extreemrechtse uitspraak, kreeg jij geen antwoord. Conclusie: hij heeft nooit "extreemrechtse" uitspraken gedaan. Anders was dat wel gedocumenteerd geweest. Toch werd dit glashard beweerd in alle Belgische media (wat de Nederlandse media klakkeloos overnamen).
5. COVID-19. Alle grote protesten tegen de COVID-19 maatregelen werden verzwegen in de media. Alleen Russia Today en de alternatieve media berichtten hierover. De COVID-19 protesten die wél in het nieuws kwamen, daar werd over gelogen. Bijvoorbeeld, een protest in Amsterdam, die vreedzaam verliep, tot de politie genadeloos hard begon in te meppen op de demonstranten. In plaats van hierover te berichten, meldde de media: "Het protest liep VOLLEDIG uit de hand!", alsof de protesteerders begonnen waren met vechten...
6. Niemand met vaccinatieschade was (of is) welkom bij de media. Berichten over mensen die zeggen: "Och, was ik maar gevaccineerd!" verschenen regelmatig, maar niemand met prikspijt kreeg aandacht of zendtijd, terwijl deze mensen er wel degelijk waren.
7. Leugens aangaande het COVID-19 vaccine. Eerst werd verteld dat als jij het vaccine zou nemen, jij niet ziek kon worden door COVID-19 en ook het virus niet kon verspreiden. Daarna werd verteld: "Oké, jij kunt nog wel ziek worden, MAAR, jij verspreidt het virus niet meer!" Daarna werd verteld: "Oké, jij kunt ziek worden én jij kunt het virus verspreiden, MAAR, jij wordt minder ziek!"

Of de leugen dat jij het na het krijgen van jouw COVID-19 vaccinatie weer alles mocht en overal heen mocht, waarna bijna alle bedrijven met dwang dicht moesten. Dan zat jij alsnog thuis en kon jij nergens heen.
8. Leugens aangaande de Oekraïne. Vlak na het neerhalen van MH-17 werd onmiddellijk de vinger gewezen naar Rusland. "Ja, het moet alleen eventjes bewezen worden!"

De brand van Odessa? Nul media-aandacht.
De waterblokkade van de Krim? Nul media-aandacht.
De beschieting van de Donbass? Nul media-aandacht.
Petro Porosjenko die trots verteld heeft: "Onze kinderen zullen naar school gaan terwijl hun kinderen in schuilkelders zullen zitten. Dat is hoe wij de oorlog winnen!" ---> Nul media-aandacht.

Wel werd Rusland zonder bewijs beschuldigd van het bewapenen van de zelfverklaarde volksrepublieken Donjetsk en Loegansk.

Dat de Verenigde Staten van Amerika openlijk de Oekraïne bewapende was dan weer geen enkel probleem. Nee, het is alleen erg als Rusland dit doet.
9. De complottheorie dat Donald Trump in het diepste geheim een Russische agent zou zijn (Russiagate) werd drie jaar lang verteld op alle kanalen. Pas in 2019 werd geconcludeerd dat hier geen enkel bewijs voor was, maar ja... de toon is gezet. Nog steeds denken veel mensen dat Donald Trump een Russische spion is.
10. Toen het Russische leger Amerikaanse laboratoria vond in de Oekraïne in 2022 voor de ontwikkeling van biochemische wapens, werd dit doodgezwegen in de westerse media. Ik moest Russia Today lezen om hier achter te komen. Anders had ik dit nooit geweten.
al het lokale onderzoek telt niet (want Oekraïners zijn niet te vertrouwen).
Ik zou het lokale onderzoek vertrouwen als dit een echt onderzoek was geweest - en niet een propagandastunt om de Russen als monsters te kunnen afbeelden.
Welk bewijs zou je dan wel accepteren?
Videobewijs.
Zelf ter plaatse verzonnen theorieën over waar de lijken zouden moeten liggen
Kom maar terug als jij de video bekeken hebt. Dit is overduidelijk in scène gezet.
"iemand" in de commentaren van een youtube-video
Dit heb ik niet gebruikt als bewijsmateriaal. Ik heb het alleen opgenoemd.
een pro-russische propagandayoutuber
Gonzalo Lira had kritiek op de manier hoe de Oekraïense overheid zich opstelde tegenover Rusland. Hij wilde de oorlog in de Oekraïne zo snel mogelijk beëindigen, omdat hij het vreselijk vond om zoveel Oekraïense militaire doden te zien; jonge mannen, "the flower of the nation".

Hij zag de kansen voor het Oekraïense leger pessimistisch in. Volgens hem zou Rusland de oorlog winnen, ongeacht wat het westen probeert om dat te voorkomen.

Maakt dat hem pro-Russisch? :P

Er zijn meer mensen in de Oekraïne met een min of meer pessimistische kijk de kansen die de Oekraïne heeft om de oorlog te winnen.

Bijvoorbeeld, de Oekraïense generaal Valerie Zaloezjni had verteld dat de NAVO niet klaar is voor een uitputtingsoorlog met Rusland.

Maakt dat hem pro-Russisch? :P

Zelfs de Oekraïense president Wladimir Zelenski gelooft niet meer in een Oekraïense overwinning. Hij wil in plaats daarvan het conflict bevriezen met de huidige frontliniegrenzen om zodoende via diplomatieke middelen de rest van de Oekraïne later terug te krijgen van Rusland.

Dat is nog steeds een onrealistisch plan, maar het is al hele andere retoriek dan het oude "Wij zullen heel de Oekraïne bevrijden van de Russische bezetter, inclusief de Krim!"
("Chileens-Amerikaans" klinkt mooi neutraal maar dat was hij niet)
Dat was hij wel. Hij was geboren en opgegroeid in de Verenigde Staten van Amerika en had Chileense ouders. Hij was staatsburger van zowel Chili als van de Verenigde Staten van Amerika.

Hij had geen Oekraïense nationaliteit - en ook geen Russische.
Welke bewijzen zou je dan accepteren? Heb je videos van de executies nodig? Of zijn die dan ook nep, net zoals de satellietfotos?
Een video van een executie zou mij wel overtuigen, ja.
Als tegenbewijs voor de moordpartijen voldoet zelfs "een commentaar van iemand" aan jouw standaard.
Ik heb die YouTube-reactie niet gebruikt als tegenbewijs.
Aan welke standaard moet een bewijs voor de moordpartijen voldoen?
Als deze moordpartij ofwel gemeld is door een betrouwbare bron (een bron die niet eerder gelogen heeft), of door een onbetrouwbare bron (zoals de Oekraïense staatsmedia), maar met onomstotelijk bewijs, zoals video-bewijs.
_Pussycat_ @markwiering3 december 2024 03:24
10. Toen het Russische leger Amerikaanse laboratoria vond in de Oekraïne in 2022 voor de ontwikkeling van biochemische wapens, werd dit doodgezwegen in de westerse media. Ik moest Russia Today lezen om hier achter te komen. Anders had ik dit nooit geweten

Prachtig. Je gelooft echt dat ze bestaan. Want russia today heeft het gezegd. Natuurlijk werden deze laboratoria ook door andere bronnen onderzocht, nietwaar? Natuurlijk werden direct andere media uitgenodigd om ze ter plekke te bekijken, nietwaar? Natuurlijk kan het niet zo zijn dat niemand het vermeldt omdat het niet waar is. Want russia today kan niet liegen. russia today is een betrouwbare bron (een bron die niet eerder gelogen heeft).
(afgezien van de vraag waarom ze geen chemische wapens zouden mogen produceren... jullie leger doet het ook... Mag Oekraïne dan ook een invasie van rusland doen? mag rusland ook de VS veroveren?)
Een video van een executie zou mij wel overtuigen, ja.
Nope, dat zal het niet. Je zult zeggen dat het nep is. Wedden?
link extreem gedetailleerde analyse van Bucha.
5:28: Video van schieten op een civiele auto
8:45: Oekraïense verdedigers zijn duidelijk gevangen genomen en ze doodschieten is nu een oorlogsmisdaad. 7 van de 9 worden later doodgeschoten.
10:20: hun lijken op de foto.
11:58: bloedend lijk op drone-opname. Geen pop.
17:51: dode fietser. geen pop.
18:28: Michaelo Kovalenko (?) is ook dood. Geen pop.
19:20: Iryna Filkina wordt doodgeschoten op video. Getuigen hebben de lijken gezien. Een maand later ligt ze op dezelfde plek.
23:50: Volgende executie
24:05: Lijken op dezelfde plek. Later gevonden op de straat.
28:30: Naam en leeftijd van de doden. De poppen, volgens jouw youtuber.

Maarja, maakt niks uit. Want iemand op youtube vindt dat het nep is, en russia today zegt dat het nep is, en russia today is compleet neutraal.
Iedereen die hier geïnterviewd wordt, liegt. Alle foto's die ze delen zijn nep. Alle gevolgde telefoontjes zijn nep. Alle video's zijn nep. Alleen wat russia today zegt is waar, en de New York Times is deel van de gemene westerse media.
(edit: is Al-Jazeera ook westers? Die waren ook in Bucha en hebben ook de lijken gezien. Maarja, daar zal "iemand op youtube" vast een goed argument tegen hebben.)
Een video van een executie zou mij wel overtuigen, ja.
Nope. Dat zal het niet. Alleen als russia today het deelt is het echt.
Deze video van een executie is namelijk nep
En deze video is ook nep
En deze natuurlijk ook

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 4 december 2024 06:54]

markwiering @_Pussycat_23 december 2024 05:18
Prachtig. Je gelooft echt dat ze bestaan.
Ja! :*)
Natuurlijk werden deze laboratoria ook door andere bronnen onderzocht, nietwaar? Natuurlijk werden direct andere media uitgenodigd om ze ter plekke te bekijken, nietwaar?
Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad bijeen geroepen om deze biologische laboratoria te bespreken. Later heeft Rusland de VN opgeroepen om onderzoek te doen naar deze biologische laboratoria.

China heeft Amerika opgeroepen om opheldering te verstrekken over haar biologische laboratoria in de Oekraïne. China verenigt zich met Rusland tegen het gevaar van de Amerikaanse activiteiten op gebied van biologische oorlogsvoering.

Het Russische leger heeft documenten gevonden én gepubliceerd waarin het Oekraïense ministerie van volksgezondheid op 24 februari 2024 haar biologische laboratoria in de Charkov-regio oproept alle monsters van ziekteverwekkers, miltvuur en dodelijke pathogenen te vernietigen.

Victoria Nuland heeft haar zorgen geuit over hoe erg het zou zijn als het materiaal van de Oekraïense biologische laboratoria in handen zouden komen van Rusland.

Het Russische ministerie van Defensie heeft namen en documenten gepubliceerd van mensen die betrokken zijn bij de productie van biologische wapens in de Oekraïne, zoals Karen Saylors en Colin Johnson. Volgens Rusland zijn Duitsland en Polen óók betrokken bij deze biologische laboratoria. En infecteerde de Oekraïne kinderen uit de Loegansk-regio met tubercolose via besmet nepgeld.

En heeft Amerika deze biologische laboratoria nu ook in Afrika opgezet.

De Russische generaal Igor Kirillov (recentelijk lafhartig vermoord in een bomaanslag in opdracht van de Oekraïense autoriteiten) heeft naar buiten gebracht dat het Amerikaanse leger pathogenen aan het onderzoeken is die gebruikt kunnen worden als wapen, met als doel om een nieuwe pandemie te creëren. Hij merkte op dat bij alle voorgaande virusuitbraken, zoals COVID-19, de vogelgriep en de Afrikaanse varkenspest, het de Amerikaanse farmaceutische bedrijven waren die hier grote winst op maakten.

Ook bestaat er in Rusland het vermoeden dat het COVID-19 virus ontwikkeld is door de Amerikanen in de Oekraïne, maar dit wordt nog nader onderzocht.
afgezien van de vraag waarom ze geen chemische wapens zouden mogen produceren...
Biologische en chemische wapens zijn verboden volgens de Geneefse Conventie.

Daar heeft de Oekraïne schijt aan.
jullie leger doet het ook..
Met "jullie" verwijs jij waarschijnlijk niet naar het Nederlandse leger, maar naar het Russische leger. ;)

Het Russische leger gebruikt geen chemische wapens en ook geen biologische wapens.

Bij Nederland bestaat er een kans dat de Nederlandse overheid biologische en/of chemische wapens aan het ontwikkelen is of ontwikkeld heeft. Als dat zo is, is dit nooit publiek bekend geworden.
Nope, dat zal het niet. Je zult zeggen dat het nep is. Wedden?
Ik zeg alleen dat een video nep is als het ook nep is, zoals de video van de Oekraïense vrachtwagen die zigzaggend over de weg heen reed met aan weerszijden op perfecte afstand van elkaar lijken, waarbij jij ook nog eens kon zien dat de handen aan elkaar gebonden waren.
19:20: Iryna Filkina wordt doodgeschoten op video. Getuigen hebben de lijken gezien. Een maand later ligt ze op dezelfde plek.
Walgelijke opname. Vanuit een tank schieten op een weerloze dame op een fiets. Deze opname moet bewaard blijven, zodat dit later kan dienen als bewijs tegen de persoon die haar heeft doodgeschoten.
Deze video van een executie is namelijk nep
Ik weet niet hoe het bij deze specifieke video zit, maar er is een andere video waarin een Oekraïense soldaat die zich overgeeft aan het Russische leger vanaf de achterkant wordt doodgeschoten door een sluipschutter van het Oekraïense leger.

Hier is het onduidelijk vanaf welke kant er geschoten is, dus het kan zijn dat deze soldaten door het eigen leger zijn doodgeschoten.
En deze video is ook nep
En deze natuurlijk ook
Deze twee linkjes verwijzen naar dezelfde video (in twee verschillende posts).

Volgens het oorlogsrecht is het toegestaan om vijandelijke soldaten dood te schieten die zich weigeren aan jou over te geven, óók als zij onbewapend zijn. Het is pas een oorlogsmisdaad als die vijandelijke soldaat zich wél aan jou overgeeft en jij hem dán doodschiet.

Ik heb nog een veel ergere video gezien dan dit. Ik durf hier nog steeds niet naar te linken in een publieke reactie op Tweakers, maar ik kan jou wel de link toesturen in een privébericht als jij dat wilt.

Daarin zie jij een gewonde Oekraïense soldaat op de grond liggen die zich wél had overgegeven - en hij werd toen alsnog op koelbloedige wijze doodgeschoten door de Russische legeraanvoerder, terwijl zijn ondergeschikten nog naar hem riepen: "Niet doen! Het is niet nodig!" vlak voordat hij schoot.

Deze gruwelijke video heb ik in een eerdere reactie naar jou omschreven.
_Pussycat_ @markwiering6 januari 2025 05:11
Dus russische beweringen bewijzen russische beweringen over de biowapens. Ik tel exact nul neutrale of internationale bronnen, en zelfs russia today waarschuwt dat het onzin kan zijn. Zo kan ik ook op basis van Amerikaanse bewijzen aantonen dat Irak chemische wapenlaboratoria had.

Naast russische propaganda verzin je nog meer onzin, zoals dat Covid uit Oekraïne zou kunnen komen - en dan ineens in China opduikt? Creatief, dat is het wel. Je hebt trouwens wel de "muggen die ziektes verspreiden die allen russen ziek maken"-theorie vergeten. Dat was ook wel een highlight uit jullie trollenfabriek.

Hoe dan ook - al zou Oekraïene chemische wapen ontwikkelen (je hebt onzin van rt geciteerd, en nul bewijzen), dat geeft rusland geen enkel recht het land aan te vallen, en geen enkel recht om vijf oblasten te annexeren.
Het Russische leger gebruikt geen chemische wapens en ook geen biologische wapens.
Volgens jullie eigen leger, pratend op jullie eigen propagandakanalen, is dat dat wel het geval.
In May 2023, a television report on Russia's Channel One showed a Russian battalion commander talking about the effectiveness of chemicals used as weapons. The report also showed a drone dropping a tear gas grenade on a dugout.[15][115] In December 2023, the Russian 810th Guards Naval Infantry Brigade wrote about its use of drones to drop K-51 grenades containing CS tear gas on Ukrainian positions.[116]
Of wil je nu zeggen dat het russische leger niet te vertrouwen is?
Walgelijke opname. Vanuit een tank schieten op een weerloze dame op een fiets.
Dus hier geef je wel toe dat jullie leger onschuldige burgers in Bucha executeerde? Ik dacht dat het plastic poppen waren, waarvan alle internationale media (zelfs Al-Jazeera!) deden alsof ze echt waren?
Of waren het lijken die neergelegd werden, naast poppen, en naast ter plekke doodgeschoten mensen?
Ik dacht dat jullie leger erg voorzichtig is? Waarom schieten jullie van dames van fietsen? En waarom vervolgen jullie de daders niet?

Heb ik je verhaal nou goed begrepen dat er in Bucha nu dus toch wel ter plekke doodgeschoten mensen waren, maar ook plastic poppen?
Deze opname moet bewaard blijven, zodat dit later kan dienen als bewijs tegen de persoon die haar heeft doodgeschoten.
Later? Waarom later? Zou een leger wat moordpartijen voorkomen wil niet NU EN DIRECT proberen de schuldigen te veroordelen? De video laat duidelijk zien welke legereenheden en commandeur vermoedelijk schuldig zijn. Zou een leger welk burgerdoden vermijden wil niet meteen actie ondernemen en op zijn allerminst onderzoeken wat er aan de hand is?
markwiering @_Pussycat_10 januari 2025 03:10
Dus russische beweringen bewijzen russische beweringen over de biowapens.
Niet de beweringen, maar de vrijgegeven documenten die het Russische leger gevonden heeft + het Russische onderzoek waar ik naar gelinkt heb. ;)

Het is mij wel duidelijk dat jij geen van alle links hebt gelezen die ik heb toegestuurd.
Ik tel exact nul neutrale of internationale bronnen
Ik heb alleen Russia Today als bron gebruikt. Dat vond ik in dit geval voldoende.

Ik heb ook de zoekmachines Google, DuckDuckGO, Yahoo en Yandex raadgepleegd, maar alle vier de zoekmachines censureren nu Russische webpagina's, alternatieve nieuwspagina's en andere onafhankelijke bronnen, allemaal op last van de Europese Unie. Jij krijgt alleen westerse staatsmedia te zien als jij zoekt op termen zoals de Amerikaanse biolaboratoria in de Oekraïne.

Zo werkt dat tegenwoordig, hier. Jij wilt onafhankelijke bronnen vinden, maar de politieke unie waarin jij woont dwingt alle zoekmachines om deze te censureren. :'(
en zelfs russia today waarschuwt dat het onzin kan zijn.
Dat wat onzin kan zijn? Over wat heb jij het nu precies?
Ik heb meerdere dingen opgenoemd. Wat precies kan volgens Russia Today onzin zijn?
Zo kan ik ook op basis van Amerikaanse bewijzen aantonen dat Irak chemische wapenlaboratoria had.
De vraag is dan of die Amerikaanse bewijzen overtuigend zijn of niet. Waarschijnlijk niet.
Naast russische propaganda verzin je nog meer onzin, zoals dat Covid uit Oekraïne zou kunnen komen
Dat is geen verzinsel. Hier wordt serieus onderzoek naar gedaan in Rusland.
en dan ineens in China opduikt?
Als jij mijn bronnen had bekeken, had jij zelf kunnen zien dat China om opheldering geëist heeft bij de Verenigde Staten van Amerika. 1 en 2.
Je hebt trouwens wel de "muggen die ziektes verspreiden die allen russen ziek maken"-theorie vergeten. Dat was ook wel een highlight uit jullie trollenfabriek.
Bedoel jij malariamuggen?
Hoe dan ook - al zou Oekraïene chemische wapen ontwikkelen (je hebt onzin van rt geciteerd, en nul bewijzen), dat geeft rusland geen enkel recht het land aan te vallen, en geen enkel recht om vijf oblasten te annexeren.
Dat hangt van de chemische wapens af.

Op 19 februari 2022, kort voor het begin van de Russische speciale militaire operatie, had Vladimir Zelenski op een veiligheidsconferentie in München (Duitsland) aangegeven van het Boedparestmemorandum af te willen. Hierdoor gingen in Rusland alle alarmbellen af, want het perspectief van een aan Rusland grenzend Bandera-regime met kernwapens was voor Rusland volledig onacceptabel - en een goede reden tot direct militair ingrijpen.

Chemische wapens zijn over het algemeen minder destructief dan nucleaire wapens, omdat de vernietigingsstraal kleiner is en er geen radioactief afval achterblijft. In plaats daarvan heb jij te maken met chemisch afval, dat een gebied evengoed langdurig onbewoonbaar kan maken, en ook kan leiden tot geboortedefecten.

Er is een reden waarom de Geneefse Conventie chemische wapens verboden heeft.

Overigens, in 2013 heeft de Verenigde Staten van Amerika ook gedreigd met het aanvallen van Syrië tenzij Syrië al haar chemische wapens zou vernietigen. Dat heeft Syrië in samenwerking met Rusland toen ook gedaan.
Volgens jullie eigen leger, pratend op jullie eigen propagandakanalen, is dat dat wel het geval.
Ik heb deze video bekeken. Hierin wordt het gebruik van traangas gemeld, in de vorm van niet-dodelijke traangasbommen die in Oekraïense loopgraven gegooid worden om de Oekraïense soldaten te dwingen naar buiten te komen.

Ik weet niet of het gebruik van traangas in oorlogen ook onder de Geneefse Conventie valt. Het is een chemische stof, maar het is niet dodelijk - en wordt daarom ook door veel westerse landen (zoals Frankrijk) door de politie gebruikt tegen groepen relschoppers.

---> Ik heb het even opgezocht. Traangas mag wel binnenlands gebruikt worden door de politie tegen haar eigen burgers, maar mag niet in een oorlog worden gebruikt. :/

Als ik als weerloze, ongewapende burger tegen de overheid protesteer, mag de politie traangas in mijn ogen spuiten, maar als ik een gewapende soldaat ben die tegen een ander leger vecht, is het inhumaan en tegen de oorlogsregels als iemand traangas tegen mij inzet... |:(

Rusland (destijds de Sowjet-Unie) heeft het Protocol van Genève van 1925 ondertekend. Rusland heeft de Conventie inzake chemische wapens (CWC) ondertekend op 13 januari 1993 en geratificeerd op 5 november 1997. Beide verdragen verbieden het gebruik van chemische wapens in een oorlog, waar traangas blijkbaar dus ook onder valt.

Dus, technisch gezien heb jij gelijk. ;)
Dus hier geef je wel toe dat jullie leger onschuldige burgers in Bucha executeerde?
Ik vind het woord "executie" niet op zijn plaats. De video toont hoe die tank een willekeurig op een burgervrouw schiet.

Er zit wel een beeldonderbreking in die video, waarin jij eerst ziet hoe de vrouw op de fiets aan komt lopen en daarna is het beeld uitvergroot op de tank die schiet. Dat maakt de video als bewijs ongeldig.

Maar, als het rauwe videomateriaal ook beschikbaar is (zonder beeldonderbreking) - en de tank inderdaad schiet zodra de vrouw op de fiets het hoekje om gelopen is - dan kan deze video als bewijs dienen tegen de tankbestuurder die een weerloze burger op de fiets heeft doodgeschoten.
Ik dacht dat het plastic poppen waren, waarvan alle internationale media (zelfs Al-Jazeera!) deden alsof ze echt waren?
Ik heb een video-opname gezien waarin jij duidelijk kunt zien dat één van de lijken een pop is. Dat zal misschien niet voor alle lijken gelden, maar sowieso wel voor een deel.
Of waren het lijken die neergelegd werden, naast poppen, en naast ter plekke doodgeschoten mensen?
Er zijn in ieder geval ook poppen gebruikt voor de set, want daar heb ik een video van gezien.
Ik dacht dat jullie leger erg voorzichtig is? Waarom schieten jullie van dames van fietsen?
Daar kan ik geen verklaring voor geven. Ik heb geen flauw benul waarom die tankbestuurder die vrouw op de fiets doodschoot.
En waarom vervolgen jullie de daders niet?
"jullie", alsof ik onderdeel van het Russische leger. :P
Hahahahahahahaha! :*)

Ik heb nog nooit in het Russische leger gediend. In geen enkel leger, trouwens. Ik heb wel een keer gesolliciteerd naar een functie binnen Defensie, maar ik ben afgewezen. :(

Jij bedoelt: waarom het Russische leger de daders niet vervolgt.

Ten eerste: misschien is hij al vervolgd. De Russische overheid zwijgt over bijna alle militaire vervolgingen die zij instellen. Wij weten het gewoon niet.

Ten tweede: al zou die tankbestuurder niet zijn vervolgd, dan kan ik alsnog geen antwoord geven op waarom niet. Ik vraag mij dan net als jij af waarom hij niet veroordeeld is.
Later? Waarom later? Zou een leger wat moordpartijen voorkomen wil niet NU EN DIRECT proberen de schuldigen te veroordelen?
Daar heb jij gelijk in. Beter nu dan later.
Ik zei "Later" omdat ik nergens in de media iets gezien heb over een Russische strafzaak tegen een militair wegens het doodschieten van een burgervrouw, waardoor ik vermoedde dat deze strafzaak nog geopend moest worden, maar daarna dacht ik: "Als Rusland een strafzaak begint tegen iemand van het eigen leger gedurende de speciale militaire operatie, zal Rusland dit waarschijnlijk niet in de publiciteit brengen!", waardoor het mogelijk is dat deze militair al veroordeeld is.

Als hij al veroordeeld is: mooi.
Als hij nog veroordeeld moet worden, dan moet dat zo snel mogelijk gebeuren.
Zou een leger welk burgerdoden vermijden wil niet meteen actie ondernemen en op zijn allerminst onderzoeken wat er aan de hand is?
Ja. :)
Zoals je zelf zegt mag een lid van het leger wat zich niet overgegeven heeft gedood worden. Wat is daar laf aan?
Ik vind vergiftiging en bomaanslagen hele laffe manieren om iemand om te brengen.
Moet Zelenskyy te paard met een sabel naar Moskau galopperen?
Als hij dat doet, hoop ik dat in ieder geval het paard gespaard blijft. :*)
Het bombarderen van ziekenhuizen en het afschieten van civiele vliegtuigen zijn wel laf te noemen.
Hier zitten vier linkjes in. Ik ga ze één voor één af.

1. Wikipedia: 8 July 2024 Russian strikes on Ukraine

Hier hebben wij het over gehad. Hiervan heeft Rusland aangegeven dat dit ziekenhuis niet geraakt is door een Russische raket, maar door een Oekraïense afweerraket tijdens een Russische raketaanval op een raketfabriek, die vlakbij een kinderziekenhuis was gebouwd...

Hierop had jij een interessant artikel gestuurd op Bellingcat, die ik nog steeds nader moet onderzoeken.

2. Wikipedia: Mariupol hospital airstrike

Dit geval herinner ik mij nog. Hiervan had een Britse krant een foto gedeeld van een zogenaamd gewonde vrouw na dit bombardement op een ziekenhuis in Marioepol. In werkelijkheid kwam die foto uit 2018, na een gasexplosie in een flat in Kiev. |:(

Ook was er een opname gemaakt van een gewonde zwangere vrouw, die een actrise bleek te zijn.

3. Wikipedia: 2023 Wagner Group plane crash
Hiervan is nog steeds niet geheel bekend wat er is gebeurd. Wij weten dat er een explosie plaatsvond in dat vliegtuig. Eerst werd vermoed dat dit een bomaanslag was, gepleegd door de Oekraïne. Daarna kregen steeds meer mensen het vermoeden dat het misschien toch gedaan was door de Russische overheid zelf. Daarna kwam de theorie naar buiten dat - wellicht - één van de mensen aan boord onvoorzichtig geweest is met een granaat.

Er is zelfs een theorie dat deze Jevgenij Prigozjin helemaal niet op dit vliegtuig zat, dat de Russische overheid hierover gelogen heeft om zijn dood in scène te zetten. Het zou mooi zijn als dit waar was, maar ik ben bang dat dit wensdenken is. Ik denk dat Jevgeni Prigozjin echt dood is.

Ik vind het in ieder geval vreselijk wat daar is gebeurd. Ik ben blij dat jij mijn standpunt hierover deelt.

Als het zo zou zijn dat de Russische overheid dit gedaan heeft, vind ik dat een walgelijke en mensonterende actie. Dit zou mijn mening over de Russische overheid ernstig schaden.

4. Wikipedia: Azerbaijan Airlines Flight 8243
Dit vliegtuig is inderdaad neergeschoten door een Russische raket. De Russische stad Grozni (hoofdstad van de Tsjetsjeense autonome republiek) werd aangevallen door Oekraïense drones. Gedurende de luchtverdediging heeft één van de Russische afweerraketten dit vliegtuig geraakt.

Dit is inderdaad vreselijk, maar hier was geen sprake van opzet. Dit ging per ongeluk. Het nadere onderzoek naar hoe dit precies heeft kunnen plaatsvinden loopt nog.
Onderdak bieden aan massamoordenaar Assad is ook laf te noemen.
Bashar al-Assad is het tegenovergestelde van een massamoordenaar. Hij heeft in Syrië altijd alle religieuze minderheden beschermd. Onder zijn regie maakte het niet uit of jij een christen, alawiet, sjiiet of soenniet was. Religieus gemotiveerd geweld werd altijd keihard neergeslagen. De moslims in Aleppo vierden kerstmis samen met de christenen. Kerken en moskeeën werden soms in één gebouw gebouwd, naast elkaar, bereikbaar via dezelfde gang.

Bashar al-Assad had meerdere keren gratie verleend aan troepen en gewapende groeperingen die tegen hem hadden gevochten - en liet toe hoe deze groeperingen zij-aan-zij vochten met het Syrische leger tegen ISIS.

De beschuldiging dat Bashar al-Assad een massamoordenaar zou zijn werd de wereld in geholpen door zijn tegenstanders: het westen. Datzelfde werd eerder al beweerd over de Libische president Muammar al-Ghaddafi. Door een staatshoofd maar erg genoeg af te beelden (massamoordenaar, moordt zijn eigen bevolking uit, gooit gruwelijke chemische bommen op vrouwen en kinderen, martelt mensen enzovoort) krijg jij mensen boos genoeg om militair ingrijpen in dat land te steunen. Zo rechtvaardigt de VS de expansie van haar wereldwijde invloed. ;)

Is het jou opgevallen hoe de westerse propaganda werkt?

De regeringen van landen worden altijd teruggebracht tot één persoon. In Rusland is Wladimir Poetin de boeman; in Wit-Rusland Aleksander Loekasjenko; in Syrië was dit Bashar al-Assad en in Libië Muammar al-Ghadaffi; in Turkije Recep Tayyip Erdogan enzovoort.

Er wordt altijd gedaan alsof een land door één enkele alleenheerser geregeerd wordt, dat niemand aan hem kan tornen en dat de rest van de mensen onderdanen zijn van de grote leider. Alle beslissingen van dat land rusten puur en alleen op de schouders van deze alleenheerser.

Het idee dat er wellicht meer mensen zijn in de regering, dat er meer mensen verantwoordelijk zijn voor het overheidsbeleid van een land, dat dat land wellicht de steun van haar bevolking heeft enzovoort wordt altijd voor het gemak weggelaten. Nee, het is altijd één persoon. Als in Rusland Wladimir Poetin zou opstappen, maakt Rusland een 180° draai in haar politieke beleid. Alles gaat vanaf dat moment radicaal anders, want Wladimir Poetin is nu de ENIGE man in heel Rusland die dit beleid draaiend houdt. :P
_Pussycat_ @markwiering10 januari 2025 04:55
Het is mij wel duidelijk dat jij geen van alle links hebt gelezen die ik heb toegestuurd.
Ik heb alleen Russia Today als bron gebruikt. Dat vond ik in dit geval voldoende.
Ja... ik vind dat niet voldoende aangezien russia today liegt.
Ik heb ook de zoekmachines Google, DuckDuckGO, Yahoo en Yandex raadgepleegd, maar alle vier de zoekmachines censureren nu Russische webpagina's, alternatieve nieuwspagina's en andere onafhankelijke bronnen, allemaal op last van de Europese Unie. Jij krijgt alleen westerse staatsmedia te zien als jij zoekt op termen zoals de Amerikaanse biolaboratoria in de Oekraïne.
Zo werkt dat tegenwoordig, hier. Jij wilt onafhankelijke bronnen vinden, maar de politieke unie waarin jij woont dwingt alle zoekmachines om deze te censureren. :'(
1) Ik woon niet in de EU
2) Je kunt graag ook een VPN gebruiken bij het zoeken.
3) Je link naar EU-wetgeving over de export van wapens, dual-use goederen and andere handel met rusland. Wat heeft dat met de vermeende censuur te maken?
Dat wat onzin kan zijn? Over wat heb jij het nu precies?
Ik heb meerdere dingen opgenoemd. Wat precies kan volgens Russia Today onzin zijn?
De zogenaamd gevonden documenten.
Ik heb die bron zelfs nog eens nagepluisd. Als de documenten echt zijn (geen idee of dat het geval is), zijn het
a) aanwijzingen over hoe biologisch materiaal in noodgevallen vernietigd moet worden. Lijkt me nogal logisch dat een laboratorium wat met ziekteverwekkers werkt zulke noodaanwijzingen heeft.
b) een document waarin iemand zou berichten inderdaad ziekteverwekkers vernietigd te hebben na de russische aanval. Lijkt me logisch om dat te doen.
Misschien is je niet bewust dat er veel van deze laboratoria zijn, net als in het bekende laboratorium in Wuhan. Moet rusland nu ook Wuhan veroveren? rusland bezit windpokkenvirussen, mag Polen nu ook rusland veroveren? Ik mag hopen dat het russische laboratorium waar ze pokken bewaren ook een noodverordening heeft over het vernietigen daarvan, zou je dat niet ook hopen? Als ik die documenten vind en publiceer, heb ik dan een goed argument om moskau te bombarderen?
De vraag is dan of die Amerikaanse bewijzen overtuigend zijn of niet. Waarschijnlijk niet.
nee, dat waren ze niet... ze warne namelijk gelogen. Dat was mijn punt.
Dat is geen verzinsel. Hier wordt serieus onderzoek naar gedaan in Rusland.
Als jij mijn bronnen had bekeken, had jij zelf kunnen zien dat China om opheldering geëist heeft bij de Verenigde Staten van Amerika. 1 en 2.
De Chinezen habben allerlei rare theorien gelanceerd over dat Covid van de Amerikanen komt. Neem je die echt serieus?
Overigens, in 2013 heeft de Verenigde Staten van Amerika ook gedreigd met het aanvallen van Syrië tenzij Syrië al haar chemische wapens zou vernietigen. Dat heeft Syrië in samenwerking met Rusland toen ook gedaan.
Nee, dat hebben zie niet gedaan.
Dus, technisch gezien heb jij gelijk. ;)
Dankjewel. Denk er ook even aan dat een leger dus inderdaad moet weten dat dit illegaal is, maar toch de logistiek opzet om illegale chemische wapens naar het front te transporteren, de voorraden aan illegale wapens te beheren, deze illegale wapens aan boord van een helicopter te brengen, en bevel geeft om deze illegale wapens in te zetten.
Niet alleen heb ik "technisch gezien gelijk", maar het betekent dat in elk geval een behoorlijk deel van de commandoketen zich niet aan de conventie van Genève houdt. Het gaat niet om één of twee mannetjes die de regels niet precies kennen.

En als je je had ingelezen in de aanval op geneaal Igor Kirillov, had je gelezen dat juist zijn eenheid op ettelijke plaatsen gifgaa ingezet heeft. Is de aanval nog steeds laf als hij verboden gassen laat inzetten?
Ik vind het woord "executie" niet op zijn plaats. De video toont hoe die tank een willekeurig op een burgervrouw schiet.

Er zit wel een beeldonderbreking in die video, waarin jij eerst ziet hoe de vrouw op de fiets aan komt lopen en daarna is het beeld uitvergroot op de tank die schiet. Dat maakt de video als bewijs ongeldig.

Maar, als het rauwe videomateriaal ook beschikbaar is (zonder beeldonderbreking) - en de tank inderdaad schiet zodra de vrouw op de fiets het hoekje om gelopen is - dan kan deze video als bewijs dienen tegen de tankbestuurder die een weerloze burger op de fiets heeft doodgeschoten.
Ah, zoals beloofd - het beeldmateriaal wat je zou overtuigen telt verrassenderwijze toch niet! Alleen ander, hopelijk niet bestaand beeldmateriaal kan het bewijs brengen!
Ik heb een video-opname gezien waarin jij duidelijk kunt zien dat één van de lijken een pop is. Dat zal misschien niet voor alle lijken gelden, maar sowieso wel voor een deel.

Er zijn in ieder geval ook poppen gebruikt voor de set, want daar heb ik een video van gezien.
OK, dus je theorie is dat een echte lijken én poppen gemengd lagen? En die lijken én poppen werden door journalisten uit de hele wereld gezien, maar die deden allemaal alsof het allemaal echte lijken waren? Zelfs die van Al-Jazeera, die helemaal niet bij "het westen" horen?. En je theorie is dat Oekraïne dit allemaal opgezet heeft in de hoop de russen slecht uit te laten zien, wetende dat journalisten van ettelijke kranten en uit ettelijke landen allemaal mee gingen doen?
Ik heb nog nooit in het Russische leger gediend. In geen enkel leger, trouwens. Ik heb wel een keer gesolliciteerd naar een functie binnen Defensie, maar ik ben afgewezen. :(
Ja, je ondersteunt de vijand. Vrij logisch dat je niet in het Nederlandse leger wordt opgenomen.
Ten eerste: misschien is hij al vervolgd. De Russische overheid zwijgt over bijna alle militaire vervolgingen die zij instellen. Wij weten het gewoon niet.
OK, dat zou kunnen
Ten tweede: al zou die tankbestuurder niet zijn vervolgd, dan kan ik alsnog geen antwoord geven op waarom niet. Ik vraag mij dan net als jij af waarom hij niet veroordeeld is.
Ik vraag het me helemaal niet af, want ik zie dat het russische leger en masse misdaden pleegt en de commandeurs dat goed vinden. Ik zie dat putin persoonlijk moordenaars (de tiergarten-moordenaar Vadim Krasikov) op het vliegveld afhaalt en bedankt dat ze voor rusland gemoord hebben, dus waar dat vandaan komt is niet moeilijk te raden.
Ik vind vergiftiging en bomaanslagen hele laffe manieren om iemand om te brengen.
Ik vind het beginnen van een oorlog en het inzetten van gifgas laf. En lekker in het luxe Moskau wonen terwijl je honderdduizenden mensen de dood injaagt vind ik ook laf (Prigoshin was wel een crimineel, maar hij verstopte zich niet in luxe villa's!).
2. Wikipedia: Mariupol hospital airstrike
Dit geval herinner ik mij nog. Hiervan had een Britse krant een foto gedeeld van een zogenaamd gewonde vrouw na dit bombardement op een ziekenhuis in Marioepol. In werkelijkheid kwam die foto uit 2018, na een gasexplosie in een flat in Kiev. |:(

Ook was er een opname gemaakt van een gewonde zwangere vrouw, die een actrise bleek te zijn.
Geen actrice, maar een Instagrammer (Marianna Vyshegirskaya). Mensen met IG-account kunnen ook door russen gebombardeerd worden.
Geen idee verder of een Britse krant een foute foto geplaatst heeft. Maar als dat zo is, verandert het niets aan het bombardement.
Standaard tactiek va jullie propaganda. Ga er vooral niet op in dat jullie een ziekenhuis bombarderen, maar het het erover dat misschien een krant een foute foto geplaatst heeft.
Als het zo zou zijn dat de Russische overheid dit gedaan heeft, vind ik dat een walgelijke en mensonterende actie. Dit zou mijn mening over de Russische overheid ernstig schaden.
Gezien het gebied waar het vliegtuig gecrasht is meteen met de grond gelijk werd gemaakt, wilde de russische regering duidelijk niet te veel onderziek doen. Wie er dan schuldig is lijkt me zodoende nogal duidelijk.
Dit vliegtuig is inderdaad neergeschoten door een Russische raket. De Russische stad Grozni (hoofdstad van de Tsjetsjeense autonome republiek) werd aangevallen door Oekraïense drones. Gedurende de luchtverdediging heeft één van de Russische afweerraketten dit vliegtuig geraakt.

Dit is inderdaad vreselijk, maar hier was geen sprake van opzet. Dit ging per ongeluk. Het nadere onderzoek naar hoe dit precies heeft kunnen plaatsvinden loopt nog.
Vrij simpel, het kon plaatsvinden doordat rusland een oorlog begonnen heeft, en tegelijkertijd civiele luchtvaart wil laten doorgaan alsof er niets aan de hand is. rusland kan vandaag de oorlog beëindigen en zich naar hun eigen land terug trekken, dan gebeuren deze ongelukken niet meer.
Bashar al-Assad is het tegenovergestelde van een massamoordenaar. Hij heeft in Syrië altijd alle religieuze minderheden beschermd. Onder zijn regie maakte het niet uit of jij een christen, alawiet, sjiiet of soenniet was. Religieus gemotiveerd geweld werd altijd keihard neergeslagen. De moslims in Aleppo vierden kerstmis samen met de christenen. Kerken en moskeeën werden soms in één gebouw gebouwd, naast elkaar, bereikbaar via dezelfde gang.

De beschuldiging dat Bashar al-Assad een massamoordenaar zou zijn werd de wereld in geholpen door zijn tegenstanders: het westen. Datzelfde werd eerder al beweerd over de Libische president Muammar al-Ghaddafi. Door een staatshoofd maar erg genoeg af te beelden (massamoordenaar, moordt zijn eigen bevolking uit, gooit gruwelijke chemische bommen op vrouwen en kinderen, martelt mensen enzovoort) krijg jij mensen boos genoeg om militair ingrijpen in dat land te steunen. Zo rechtvaardigt de VS de expansie van haar wereldwijde invloed. ;)
Ik weet niet of je behalve russia today überhaupt andere bronnen leest. Assad was een massamoordenaar. https://www.aljazeera.com...und-in-syrias-mass-graves
https://www.aljazeera.com...-torture-in-syrian-morgue
https://www.aljazeera.com...tales-of-torture-and-fear
Inderdaad heet hij wel religieus geweld tegengewerkt, dat is waar. Ook als had Syrië altijd al een christelijke minderheid zonder problemen, het zou kunnen dat die moeilijkheden had gekregen zonder Assad. Maar dat verandert niets aan zijn massamoorden en martelgevangenissen.
Is het jou opgevallen hoe de westerse propaganda werkt?

De regeringen van landen worden altijd teruggebracht tot één persoon. In Rusland is Wladimir Poetin de boeman; in Wit-Rusland Aleksander Loekasjenko; in Syrië was dit Bashar al-Assad en in Libië Muammar al-Ghadaffi; in Turkije Recep Tayyip Erdogan enzovoort.

Er wordt altijd gedaan alsof een land door één enkele alleenheerser geregeerd wordt, dat niemand aan hem kan tornen en dat de rest van de mensen onderdanen zijn van de grote leider. Alle beslissingen van dat land rusten puur en alleen op de schouders van deze alleenheerser.
Dictaturen kunnen verschillen.
* In wit-rusland heeft het volk geprobeerd in opstand te komen tegen Lukashenko.
* Assad en Ghadaffi waren gehaat in hun land. Misschien heb je op russia today het niet gezien, maar de mensen in Syrië waren erg blij dat Assad weg is.
* russen zijn helaas zelf grote fans van de veroveringsfantasieën van hun dictator putin.
* Erdogan is een tussending, democratisch gekozen maar met trekjes tot autoritair heerser willen zijn, maar ik zie niet echt waar je naartoe wilt met hem.
Het idee dat er wellicht meer mensen zijn in de regering, dat er meer mensen verantwoordelijk zijn voor het overheidsbeleid van een land, dat dat land wellicht de steun van haar bevolking heeft enzovoort wordt altijd voor het gemak weggelaten. Nee, het is altijd één persoon. Als in Rusland Wladimir Poetin zou opstappen, maakt Rusland een 180° draai in haar politieke beleid. Alles gaat vanaf dat moment radicaal anders, want Wladimir Poetin is nu de ENIGE man in heel Rusland die dit beleid draaiend houdt. :P
Geen idee waar jij dat vandaan haalt. Het is mij duidelijk dat rusland sowieso een gevaar is door haar bevolking die oorlogen in het algemeen ondersteunt. Het zal lang duren dit land tot iets min-of-meer fatsoenlijks te maken, als dat al ooit lukt. Ikzelf hoopte met de opstand van Prigozhin op een burgeroorlog, zodat russen geen tijd hebben andere mensen te doden omdat ze bezig zijn elkaar te doden.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 10 januari 2025 13:05]

_Pussycat_ @markwiering8 januari 2025 06:45
Russische generaal Igor Kirillov (recentelijk lafhartig vermoord in een bomaanslag in opdracht van de Oekraïense autoriteiten) heeft naar buiten gebracht [...]
Zoals je zelf zegt mag een lid van het leger wat zich niet overgegeven heeft gedood worden. Wat is daar laf aan? Moet Zelenskyy te paard met een sabel naar Moskau galopperen?
Het bombarderen van ziekenhuizen en het afschieten van civiele vliegtuigen zijn wel laf te noemen.
Onderdak bieden aan massamoordenaar Assad is ook laf te noemen.
Stukfruit 12 oktober 2024 11:45
Socialemediaplatform Threads heeft fouten aangetroffen in de wijze waarop er werd gemodereerd. Moderatoren zouden beslissingen hebben genomen zonder over voldoende context te beschikken. Het bedrijf heeft enkele aanpassingen doorgevoerd en werkt aan een oplossing.
Was Threads niet gebaseerd op Instagram?

Wat ik graag zou zien bij een artikel zoals deze is wat meer informatie over waar het probleem dan in zat, want dit klinkt als iets wat met een gedeelde codebase al langer aanwezig had kunnen zijn en grotere gevolgen zou moeten hebben dan "That's on us".

Edit: ah, het artikel van The Verge meldt Instagram inderdaad wel :)

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 12 oktober 2024 11:47]

P_de_B @Stukfruit12 oktober 2024 12:14
Nee hoor, het is een product van Meta dat ook Instragram heeft, maar geen idee waarom dat vermeld zou moeten worden.
Stukfruit @P_de_B12 oktober 2024 12:37
Lees m'n eerste regel eens.
kw_nl 12 oktober 2024 21:38
Ha, toevallig zat ik pas een week in de Instagram\Threads jail, vervelende is je kan geen bezwaar maken en je weet niet waarom. Nog steeds is het me volstrekt onduidelijk, alle berichten (waren er niet veel) nagelezen, maar kon niks vinden wat aanstootgevend zou moeten zijn. Vervelende is dat ook gelijk je Instagram geblokkeerd is.
ZX-81 14 oktober 2024 07:48
Ingelijks en bedankt Mark voor uw vriendelijke woorden. Het is vechten tegen de bierkaai zoals de reactie van Frank hierboven alweer bewijst. Ook hij vind blijkbaar dat ik van dit platform moet verdwijnen omdat ik goed gedocumenteerde feiten vermeld. Laat ik me even voorstellen. Ik ben Belg en ex militair. Ik ben mijn militaire carrière begonnen ten tijde van de koude oorlog in de 271e companie. Net zoals col. Richard Black, col. Douglas MacGregor, gen. Kujat en andere ex militairen ben ik heel pessimistisch over de oorzaken en mogelijke gevolgen van het huidige escalatie beleid waar wij nu in terecht gekomen zijn. Ik volg het conflict in Oekraïne van nabij sinds 2014. U heeft gelijk, we leven tegenwoordig blijkbaar in een dystopische werkelijkheid waar censuur en zelfbedrog schering en inslag zijn, waar de reguliere pers niet meer functioneert en diplomatie niet meer bestaat
En wat Gonzolo Lira betreft, ik herinner mij de tevergeefse smeekbeden van zijn vader aan de Amerikaanse overheid om iets te doen en hem niet te laten sterven. Arme man.
jurroen 12 oktober 2024 20:00
Dit verbaasd mij persoonlijk niet. Er was (én is) vanuit een groot stuk van de Fediverse een enorme terughoudendheid om te federaten met Threads.

Ik heb er, in overleg, ook voor gekozen om Threads proactief te blokkeren, alsmede andere Big Tech initiatieven. Pas op het moment dat Threads laat zien het een lange tijd goed te doen, dan pas gaan wij überhaupt nadenken over het houden van een poll waarin onze members de volledige zeggenschap hebben.

Wellicht een wat drastische houding. Maar vergeet niet, het hele Fediverse concept is bedacht door hoofdzakelijk gemarginaliseerde groepen.

En als iemand problemen zou hebben met dat beleid - dan pas je niet bij onze instance. Maar dat is gelijk het mooie - dan kies je er eentje die wel bij je visie, geloof en/of voorkeuren passen.
jurroen @Niema13 oktober 2024 18:39
Waarom je -1 wordt gemod snap ik niet helemaal. We hebben het hier over federatie. Daarmee kan iedereen een eigen instance online slingeren.

Echter, als mensen in grote getallen zouden switchen naar Threads (wat gelukkig onwaarschijnlijk is, maar een optie), dan heeft Meta een hele grote stoel aan de tafel.

Dat is een beetje hetzelfde wat er met de main Mastodon instance speelt - daar zitten enorm veel mensen op maar de moderatie is achterblijvend. Omdat er zoveel mensen op zitten kun je die instance ook niet echt blokkeren.

En wel, wij blokkeren Threads, maar er zijn er genoeg die daarmee wel willen modereren. Dar zorgt wel deels voor een splitsing. Eén kamp welke tegen is, eén kamp die voor is.

Enfin, gelukkig zijn individuele accounts te rapporteren. Onze members kunnen ook bepaalde Toots of mensen rapporteren. In de regel probeer ik daar binnen een of hooguit enkele uren wat mee of aan te doen :)

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