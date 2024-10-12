Threads trof fouten aan in moderatiebeleid en werkt aan fix

Socialemediaplatform Threads heeft fouten aangetroffen in de wijze waarop er werd gemodereerd. Moderatoren zouden beslissingen hebben genomen zonder over voldoende context te beschikken. Het bedrijf heeft enkele aanpassingen doorgevoerd en werkt aan een oplossing.

Threads-topman Adam Mosseri schrijft in een post dat de tool die moderatoren context moet aanleveren, niet goed functioneerde. Het platform zou nu enkele wijzigingen hebben aangebracht waardoor de moderatoren voortaan beter in staat zouden moeten zijn om context bij berichten mee te nemen, voordat ze een beslissing maken.

Op Amerikaanse techwebsites wordt sinds kort gewag gemaakt van een streng of twijfelachtig moderatiebeleid op Threads. Een lid van The Verge-redactie zag zijn account onlangs verwijderd worden en bij het Threads-onderwerp Threads Moderation Failures melden meerdere gebruikers hoe hun account werd geblokkeerd of werd gelimiteerd.