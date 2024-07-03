Threads heeft jaar na release 175 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Threads, een sociaal netwerk van Meta dat concurreert met X, heeft maandelijks ruim 175 miljoen actieve gebruikers. Dat bevestigt Meta-ceo Mark Zuckerberg. Het socialemediaplatform kwam ongeveer een jaar geleden online.

Zuckerberg bevestigt het aantal maandelijks actieve gebruikers in een bericht op Threads. Hij doet die aankondiging vlak voor de eerste verjaardag van het socialemediaplatform, dat aanstaande vrijdag precies een jaar oud is. Threads verscheen op 5 juli 2023 online in de Verenigde Staten en behaalde toen binnen een week ruim 100 miljoen gebruikers, hoewel een aantal van die gebruikers later afhaakten.

In april zei de Meta-topman dat het platform 150 miljoen maandelijkse gebruikers had. Het platform is vooralsnog wel verlieslijdend, aangezien Meta er geen advertenties laat zien. Volgens The Verge overweegt Meta intern om ergens in de loop van volgend jaar advertenties in te schakelen op het socialemediaplatform, hoewel de exacte plannen daaromheen nog niet vaststaan.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-07-2024 19:04 33

03-07-2024 • 19:04

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Reacties (33)

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darknessblade 3 juli 2024 19:32
Gaan dit om echte gebruikers of is een groot precentage ook bots/scam accounts
MrFax @darknessblade3 juli 2024 19:57
Je hebt tegenwoordig in de FB-app ook trending Threads berichten.

Dit zijn allemaal bot accounts die OF verkopen of proberen te scammen.

Dan ben ik juist niet snel geneigd om het te gaan proberen.
Snowfall @MrFax3 juli 2024 23:19
Instagram ook. Gewoon een Slider in je tijdlijn met Threads berichten. Of om de zoveel tijd dat ze de Layout van je stories/deel sheet veranderen waardoor je niet op de knop verhaal klikt maar op een knop voor delen op threads.

En meeste berichten zijn vooral OF "modellen" die je wat willen verkopen.
MrFax @Snowfall4 juli 2024 02:24
Die OF-modellen gebruiken bots om zo op Trending te komen op FB en IG.

Daarnaast heb je ook neppe accounts die je naar die neppe datingsites heensturen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 20:37]

Marve79 @darknessblade3 juli 2024 21:34
Het laatste waarschijnlijk. Ik ben nog nooit op threads geweest. En overal lees je als er ook maar een beetje interessant iemand iets te zeggen heeft: ... heeft gezegd op X.

Dus om threads nou een concurrent van X te noemen.
n4m3l355 @darknessblade4 juli 2024 07:44
Het mooie van publieke bedrijven is dat dit soort data gecontroleerd wordt door de SEC en ook strict gereguleerd. Nu laat men zich hier niet uit over details, maar mag je ervan uit gaan dat Meta een bepaalde waarde hieraan toekent.

Dit is overigens ook toen Musk's met de overname van Twitter begon te zeuren over bots en dergelijke, dat dit de grootste onzin was, Twitter's publieke data over gebruikers was een feit, Musk wist dit (of zoals hij vaker aantoond weet niet waar hij over praat). Nu Twitter private is kan hij alles zeggen over de gebruikers/bots omdat niemand meer inzicht heeft in de daadwerkelijke situatie vanwege het gebrek aan overzicht.
Dutchzilla 3 juli 2024 19:52
threads is echt een zooitje. alleen maar vrouwen van middelbare leeftijd die vragen of ze nog aantrekkelijk zijn. terwijl ik er niet op zoek, nergens op mijn meta accounts.
op x gaan mensen lekker in discussie, schelden elkaar uit etc. veel actiever en spannender.
kiang @Dutchzilla3 juli 2024 22:28
Nou, dat ligt dan aan hoe FB jou geprofileerd heeft: ik krijg vooral veel texh en politiek te zien :+
StackMySwitchUp @kiang4 juli 2024 07:10
met 2 meiden in huis krijg ik overal make-up dingen te zien.. het lijkt niet alleen te zijn hoe ze jou profileren, maar ook het IP/fingerprint waar je vandaan komt.
Morgoth @Dutchzilla3 juli 2024 20:16
'Veel spannender' is wel de meest interessante take op mijn Twitter time-line sinds tijden.
enver63 @Morgoth3 juli 2024 21:02
'Veel spannender' is wel de meest interessante take op mijn Twitter time-line sinds tijden.
Inderdaad. Het is het spannend zoals een horror-film dat is. :X
Tjeerd 3 juli 2024 22:20
In de begintijd van internet waren dit van die hypes waar je als eerste bij moest zijn om mee te doen met de rest. Persoonlijk heb ik al jaren weinig tot niks voorbij zien komen waarvan ik denk: daar moet ik in mee gaan doen/dat is hip/leuk om te gaan gebruiken qua dit soort spul. Maar misschien begin ik ondertussen een internetfossiel te worden en gaan dit soort dingen steeds meer langs me heen :+
iAR @Tjeerd4 juli 2024 08:13
Iedereen lijkt mee te gaan op hip en leuk maar uiteindelijk moet het iets toevoegen, toch? Welk social media platform voegt nu echt iets toe aan je leven? Noem me ook maar een fossiel maar ik vind het meer afbreuk doen aan onze samenleving dan dat het iets toevoegd.
Het enige dat ik nog gebruik is Reddit, deels voor fun, groter deels voor kennis. Maar ook daar zie je dat gebruikers en moderators doorslaan.
Elbandor @iAR4 juli 2024 08:39
Je leest eigenlijk ook steeds meer dat social media juist afbreuk doet aan het leven. Door alle influencers die er zijn ontstaan. Deze geven een vals schoonheids beeld, prijzen producten aan alleen omdat ze er geld voor geven, brengen fabels in de wereld, etc.

Lang niet allemaal natuurlijk, maar dit is wel de huidige impact. Volgens mij zijn de oudere generaties (die nog Hyves hadden en daarna Facebook) deze platformen wat ontgroeid. Mijn broertje doet er bijvoorbeeld helemaal niks meer mee, maar kinderen van collega's zitten er juist weer middenin.

In de tijd dat WhatsApp nog niet zo groot was, was het nog wel een goede toevoeging denk ik. Nu begint het steeds meer een platform te worden om rotzooi aan te prijzen.

[Reactie gewijzigd door Elbandor op 22 juli 2024 20:37]

iAR @Elbandor4 juli 2024 08:49
Precies dit. Zolang de incentive is om je zo lang mogelijk vast te houden omdat je een advertentie target bent, dan ga je wat mij betreft al nat. Tel daar inderdaad de enorme massa die probeert origineel te zijn, maar eigenlijk elkaar alleen maar nadoet. En al die 'bekende' mensen die dan wel geld binnen harken, iets gaan verkopen of andere troep de wereld in slingeren. Ik begrijp het allemaal echt niet.
Sta je in Amsterdma met 100 man voor een wafel omdat een of ander iemand dat op TokTok zegt. Het is een wafel! Die kun je tegenwoordig op elke straathoek van Amsterdam krijgen, en je kunt er vrij weinig aan fout doen 8)7

Whatsapp had een berichten app moeten blijven, aldus deze opa. En het liefst nog voor een eurootje per jaar zonder dat je halve leven wordt misbruikt door Meta.
Metrik 3 juli 2024 20:31
Ik ben benieuwd wat men onder “actieve gebruikers” verstaat, ik ben door Instagram een Threads-account opgedrongen en ik scroll er af en toe wel eens doorheen, maar het lijkt een soort stamkroeg voor bots die mensen nadoen en waarin compleet onsamenhangende berichten worden uitgewisseld. Ik lieg niet als 90% van de berichten in mijn tijdslijn door AI gegenereerd lijken te zijn.
Marve79 @Metrik3 juli 2024 21:37
Dan ben je dus een actieve.gebruiker. Je scrollt er doorheen.
iAR 3 juli 2024 20:35
Ik de k maar steeds dat dit over het Threads protocol voor smart home gaat. Die Meta app gaat echt heerlijk langs me voorbij. Onvoorstelbaar eigenlijk dat social media nog zo groot is, met al die bots, rabbitholes, dingfluencers en vooral heel veel schaamteloze zelfpromotie.
ocn 3 juli 2024 22:26
Gisteren m'n Threads account toevallig gedeleted. Ik kreeg alleen maar Gen Z chicks op m'n tijdlijn die de meest ongepaste brainfarts zonder filter op internet zetten, met vaak schaamteloze reacties van oudere mannen.
JDx 3 juli 2024 19:19
Zo vaak hoor je Meta dit dat, ik ga er mee kappen zus en zo en hop, dit loopt weer als een trein.
Yzord @JDx3 juli 2024 23:57
Ja op basis van cijfers die FB geeft. Persoonlijk neem ik het maar met een korrel zout. Er is natuurlijk alles aan gelegen om mooie cijfers te laten zien/horen om adverteerders te trekken.
Droxal 4 juli 2024 08:34
Het platform is vooralsnog wel verlieslijdend, aangezien Meta er geen advertenties laat zien.
Iemand een idee waarom ze niet direct advertenties kunnen laten zien? Dit lijkt mij toch niet zo moeilijk om te integreren?
Of zijn ze bang dat de mensen weg blijven als er advertenties zijn? Ik denk dat de meeste mensen dit wel gewoon zijn tegenwoordig. :D
al__in__gebruik 4 juli 2024 08:47
verlieslatend platform met een paar 100 miljoen gebruikers?
Ik schat dat dat zo'n 50 miljard waard is.
Vulcanic @al__in__gebruik4 juli 2024 10:55
Zonder omzet is in principe alles verliesleidend.
Verwijderd @icegodd3 juli 2024 20:00
Ik heb totaal niet het idee dat er mensen weg gegaan zijn bij twitter, net zo druk als vroeger
raro007 @Verwijderd3 juli 2024 20:29
ach je moet ook niet te veel geloven wat tweakers zeggen eerlijk gezegd.
zelfde woord al jaren over facebook gezegd dat het afgelopen is, terwijl ze zowat elke jaar steeds meer verdienen....
litebyte @Verwijderd4 juli 2024 02:29
Ondanks dat ook hier op Tweakers regelmatig wordt aangegeven dat X (Twitter) leegloopt, is dat niet zo. In Nedeland zijn een aantal 'bekende' social media ridders zoals Schimmelpenninck die het netwerk vaarwel hebben gezegd, dit heeft veel media aandacht gekregen en dat helpt mogelijk dat het lijkt dat er veel minder gebruikers zijn.

Ik gebruik X dagelijks voor mijn werk (iets in de media) en vrijwel alle media org. journalisten etc blijven actief op X, zowel hier in Azie als in EU. Net als politici, grote instituten en andere org etc.

Ik had zelf de hoop dat Bluesky een ware concurrent kan worden, maar tot nu toe niet.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 20:37]

DJH @litebyte4 juli 2024 10:28
Is het niet een keer tijd dat (Twitter) weggelaten kan worden? Op TV en radio ook, iedereen zegt "op X, voorheen Twitter". Wie weet dat nu nog steeds niet? Ik zie dat Tweakers dit eindelijk weglaat in dit nieuwsbericht :)

[Reactie gewijzigd door DJH op 22 juli 2024 20:37]

voxl_ @icegodd3 juli 2024 19:24
Gewoon nog even veel als jaren terug hoor.
SherlockHolmes @icegodd3 juli 2024 19:31
X heeft meer dan 500 miljoen actieve gebruikers, dus dat zit wel goed.

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