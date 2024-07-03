Threads heeft jaar na release 175 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Threads, een sociaal netwerk van Meta dat concurreert met X, heeft maandelijks ruim 175 miljoen actieve gebruikers. Dat bevestigt Meta-ceo Mark Zuckerberg. Het socialemediaplatform kwam ongeveer een jaar geleden online.

Zuckerberg bevestigt het aantal maandelijks actieve gebruikers in een bericht op Threads. Hij doet die aankondiging vlak voor de eerste verjaardag van het socialemediaplatform, dat aanstaande vrijdag precies een jaar oud is. Threads verscheen op 5 juli 2023 online in de Verenigde Staten en behaalde toen binnen een week ruim 100 miljoen gebruikers, hoewel een aantal van die gebruikers later afhaakten.

In april zei de Meta-topman dat het platform 150 miljoen maandelijkse gebruikers had. Het platform is vooralsnog wel verlieslijdend, aangezien Meta er geen advertenties laat zien. Volgens The Verge overweegt Meta intern om ergens in de loop van volgend jaar advertenties in te schakelen op het socialemediaplatform, hoewel de exacte plannen daaromheen nog niet vaststaan.