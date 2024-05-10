Meta lijkt te werken aan eigen dm-functie voor Threads

Threads krijgt mogelijk een functie die gebruikers dm's laat versturen. Meta heeft de functie nog niet officieel aangekondigd, dus het is nog onbekend wanneer deze beschikbaar komt voor alle Threads-gebruikers.

Ontwikkelaar en leaker Alessandro Paluzzi deelt via X screenshots van de functie. Het eerste screenshot toont een knop waarmee de gebruiker naar zijn persoonlijke berichten gaat. Deze knop is wat ontwerp betreft identiek aan de dm-knop van Instagram. Een ander screenshot vermeldt dat het om een prototype gaat dat alleen getest wordt door Threads-werknemers. Daarnaast zijn de berichten niet versleuteld.

Het is opmerkelijk dat er wordt gewerkt aan een dm-functie in Threads. Instagram-topman Adam Mosseri heeft vorig jaar nog gezegd dat het er geen aparte mogelijkheid tot het versturen van dm's wordt toegevoegd. Wel experimenteerde Threads vorige maand met het versturen van persoonlijke berichten vanaf Threads naar Instagram. Bij een aantal Threads-gebruikers werd de mentionknop vervangen door een dm-knop.

Threads dm'sThreads dm's

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 13:33
8 • submitter: wildhagen

10-05-2024 • 13:33

8

Submitter: wildhagen

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Reacties (8)

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Bender 10 mei 2024 13:44
Op zich logisch, Meta is verplicht om diensten los te koppelen. En ondertussen wil je Thread gebruikers die niet op Insta/Messenger zitten niet afschrikken.
JoHnnY-Btm 10 mei 2024 13:44
ook echt iets wat we nodig zouden moeten hebben... NOT
Bender @JoHnnY-Btm10 mei 2024 14:02
Dat is hetzelfde als de gemiddelde persoon op straat vragen of we Tweakers moeten hebben, waarschijnlijk is het antwoord ook 'NOT'.

Dat jij iets niet leuk vind of begrijpt, wil niet zeggen dat andere het niet waarderen.
JoHnnY-Btm @Bender13 mei 2024 22:15
aan begrijpen ligt het niet, maar het is een overbodige functie wat al in andere apps van Meta zit
Bender @JoHnnY-Btm14 mei 2024 08:44
En dan kom je dus tegen het probleem aan dat Meta van de EU dit moet opsplitsen.
lepel 10 mei 2024 14:05
Ik vroeg mij meteen af of dit dan gebruik maakt van het Mastodon/ActivityPub protocol, maar zie dat Threads meer "compatible" is met Mastodon ipv dat het met hetzelfde protocol werkt? Iemand een idee of dit weer een mooie leuke non-compatible functie is? Zal wel te vroeg zijn.

Ik herinner me goed dat veel mensen Threads helemaal niet op Mastodon wilden omdat Meta dan weer eigen dingen gaat ontwikkelen die niet compatible zijn en zo dan de hele boel overneemt, a la Internet Explorer en web standaarden.

[Reactie gewijzigd door lepel op 23 juli 2024 17:55]

Bender @lepel10 mei 2024 14:35
Ik vraag me meer af waarom ze niet een copy zouden maken van de huidige messenger, maar dan met een eigen database om te voldoen aan de losgekoppelde berichten functie.
Jivebunny 12 mei 2024 07:40
Embrace, check. Extend, mee bezig (DM functionaliteit). Extinguish, op de planning zo te zien.

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