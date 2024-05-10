Meta lijkt te werken aan eigen dm-functie voor Threads

Threads krijgt mogelijk een functie die gebruikers dm's laat versturen. Meta heeft de functie nog niet officieel aangekondigd, dus het is nog onbekend wanneer deze beschikbaar komt voor alle Threads-gebruikers.

Ontwikkelaar en leaker Alessandro Paluzzi deelt via X screenshots van de functie. Het eerste screenshot toont een knop waarmee de gebruiker naar zijn persoonlijke berichten gaat. Deze knop is wat ontwerp betreft identiek aan de dm-knop van Instagram. Een ander screenshot vermeldt dat het om een prototype gaat dat alleen getest wordt door Threads-werknemers. Daarnaast zijn de berichten niet versleuteld.

Het is opmerkelijk dat er wordt gewerkt aan een dm-functie in Threads. Instagram-topman Adam Mosseri heeft vorig jaar nog gezegd dat het er geen aparte mogelijkheid tot het versturen van dm's wordt toegevoegd. Wel experimenteerde Threads vorige maand met het versturen van persoonlijke berichten vanaf Threads naar Instagram. Bij een aantal Threads-gebruikers werd de mentionknop vervangen door een dm-knop.