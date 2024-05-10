Toezichtsraad: pro-Palestijns geluid op Instagram en Facebook wordt gecensureerd

Op Instagram en Facebook worden Palestijnse en pro-Palestijnse gebruikers gecensureerd en moederbedrijf Meta doet te weinig om dat te verhelpen. Dat zegt Meta's eigen toezichtsraad, de Meta Oversight Board.

De toezichtsraad zegt in een gesprek met Nieuwsuur dat 'Meta berichten lager plaatst, zodat het bereik ervan afneemt'. Meerdere gebruikers hebben sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël in oktober vorig jaar gemerkt dat hun berichten over Palestijnen steeds minder bereik krijgen.

Naar aanleiding van die berichten concludeerde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat Instagram en Facebook pro-Palestijnse uitingen onderdrukken, schreef onder meer NRC in december. Meta bood zijn excuses aan en beloofde verbetering. Toch vindt de Meta Oversight Board dat het bedrijf te weinig doet. De raad merkt op dat een duidelijk beleid ontbreekt en dat Meta niet transparant genoeg is. "Daardoor weten gebruikers niet waar ze aan toe zijn", zegt Nighat Dad, raadslid van de Meta Oversight Board, tegen Nieuwsuur.

Verder heeft de raad kritiek op het gebrek aan kennis van Meta-werknemers over de Arabische taal en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zo voegde een medewerker in het voorjaar van 2021 de term 'Al-Aqsa' toe aan een lijst met gevaarlijke organisaties en personen. De medewerker ging ervan uit dat het een Palestijnse terreurorganisatie betrof. Gebruikers verwezen echter naar de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem, die toen door de Israëlische politie werd bestormd.

De toezichtsraad vindt het bestaan van de eerdergenoemde lijst ook problematisch. Berichten die de namen op de lijst vermelden, worden automatisch verwijderd. Daarbij maakt Meta's algoritme geen onderscheid tussen berichten die zich positief uitspreken over deze mensen en organisaties en neutrale berichten, zoals nieuwsberichten. Meta heeft nog niet gereageerd op de vragen van Nieuwsuur.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 14:45
243 • submitter: Osiummaster

10-05-2024 • 14:45

243

Submitter: Osiummaster

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Reacties (243)

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Martinspire 10 mei 2024 15:09
Wat ik rond posts en reacties over dit onderwerp vaak zie, is dat er ook veel fake-news bij zit. Dingen die heel ergens anders gebeurd zijn of hele oude beelden die weer hergebruikt worden alsof het nieuw is. En laten we niet vergeten beelden waar alle context weg is gehaald zodat het een heel ander verhaal verteld dan wat er werkelijk is gebeurd.
Ik kan mij voorstellen dat veel posts om die reden worden gecensureerd, maar het blijft natuurlijk lastig. En er zijn veel mensen met kwade bedoelingen bezig om beide groepen in een kwaad daglicht te zetten. Dus er is hoe dan ook censurering nodig om te zorgen dat de discussie vooral over feiten gaat en geen onderbuik gevoelens of fake news.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 23 juli 2024 08:20]

dasiro @Martinspire10 mei 2024 18:58
Ik probeer me afzijdig te houden, maar censuur en fake news bestrijden zijn 2 compleet verschillende dingen.

Het is niet omdat iemand een oud beeld gebruikt dat dezelfde soort feiten niet kunnen hebben plaatsgevonden. Als een oude foto van een dood kind van 6 jaar wordt gebruikt, wil dat niet zeggen dat er nu geen kind is gestorven, omdat er geen foto van gemaakt is. Media is in deze tijd enorm visueel ingesteld en trekt makkelijker de aandacht, dus daar wordt ook op ingespeeld. Zulke berichten moeten daarom niet gecensureerd, maar hoogstens geduid worden.

Ondanks het technologische deficit tussen beide partijen zou ik er niet van versteld staan dat ook digitaal zwaar wordt ingezet op het verstoren van berichtgeving zoals pogingen om algoritmes te beïnvloeden.
Osiummaster @Martinspire10 mei 2024 19:52
Dat is hier zeker niet het geval. Human Rights Watch heeft meer dan 1000 van deze reacties bekeken en geverifieerd dat dit authentieke reacties waren die onjuist verwijderd waren:

December 21, 2023 - Meta’s Broken Promises. Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel.
Hanino @Martinspire10 mei 2024 23:01
Alle reacties laten het hoofd onderwerp links en gaan praten over wat kan en niet kan. Juist nu is vermeld dat er intern bij meta sprake is van censuur. Pro Palestijns berichten hebben geen kans om bij gebruikers en volgers te komen. Andersom kunnen anti Palestijns berichten veel reacties krijgen en worden hoog geplaatst
Waarom is het zo! Dat is het onderwerp van discussie
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ejay79 @Martinspire10 mei 2024 16:04
Dat je roep om censurering een +1 krijgt is zorgelijk.
Censurering is nooit de oplossing, het zorgt sowieso voor een bias ten faveure van de censureerder. Objectieve, zwart-wit "waarheden" bestaan soms gewoon niet, mijn vote zou gaan naar ongecensureerde informatie/berichtgeving die bevraagd mag worden, net zoals wetenschap bevraagd zou mogen worden.
Wat helaas niet altijd zo is.
Dus ja, wat is fakenews eigenlijk? We zien te vaak, ook bij MSM maar ook big tech, dat er fakenews wordt verspreid. Bij oorlog is het eerste wat sneuvelt de waarheid.

"I'd rather have questions I can't answer, then answers I can't question."
rko4u @ejay7910 mei 2024 18:00
Er zijn best situaties denkbaar dat censuur terecht is, je wil immers zaken als misbruik of moord niet aanprijzen.
Roxors @rko4u11 mei 2024 12:19
Daar is helemaal geen censuur voor nodig. Als bepaalde zaken niet mogen van de wet dan kan iets verwijderd worden. Zolang iets niet verboden is zou het gewoon geplaatst moeten kunnen worden. Censuur is echt niet ok, en dat het hier wordt aangemoedigd is tekenend voor de tijd waarin we leven. Vroeger was elke vorm van censuur not done op dit platform, maar het wordt steeds meer geaccepteerd, helaas.
rko4u @Roxors11 mei 2024 13:00
En als het volgens de wet verboden is, praten we volgens u niet meer over censuur. Er is in Rusland veel verboden, mensen worden naar kampen gestuurd als ze te hard de waarheid verkondingen. Is dat dan geen censuur volgens u?
Volgens mij is censuur redelijk onafhankelijk van het recht, censuur is het niet mogen verkondigen van bepaalde meningen of feiten.
Luminair @Roxors11 mei 2024 13:11
Zolang iets niet verboden is zou het gewoon geplaatst moeten kunnen worden.
Ik vind dit een beetje een rare opvatting altijd. De wet is niet altijd een goede morele raadgever. Al helemaal niet in gevallen waarin je kritiek wil uiten op bestaande wetgeving -- dan kunnen die twee in conflict met elkaar zijn, wat je in landen als Rusland en China uitgebreid ziet.

Moderne social media bedrijven censureren vooral met één drijfveer: of het op de lange termijn winst oplevert. Maar in een ideale wereld zou er vooral gecensureerd worden op dingen die de maatschappij schaden (o.a. desinformatie, oproepen tot moord, CSAM).

Verder: censuur is er nu eenmaal in een vorm. Maar het pertinent slecht noemen vind ik naïef; je houdt jezelf ook wel eens tegen, dat je niet iets zegt wat je zou moeten, toch? Als ik een sticker weghaal met wappie teksten over de 'WEF en 5G die door de linkse elite gebruikt worden om je te mindcontrollen!1!", ben ik dan ook verkeerd bezig omdat ik dingen censureer?
Zynth @Luminair12 mei 2024 11:51
"De wet is niet altijd een goede morele raadgever".
Klopt, maar in een vrije samenleving is bestaat er geen overkoepelende moraal.
Daarom heb je een wet; die bepaalt tot waar ieders moraal vrijelijk mag reiken.

Iedereen heeft zijn eigen morele variant, en juist dat is vrijheid.
Dat bepaalde bedrijven, bovenop de bestaande wetgeving, hun versie van de moraal gaan handhaven, en de andere moralen uitsluiten die wel binnen de wet vallen, is de definitie van censuur.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 08:20]

Maxdehaas19 @Zynth12 mei 2024 23:19
Ik vind dat jij het mooi verwoord anderzijds, ingrijpen bij nepnieuws kan geen kwaad. Misschien anders dan de huidige methode en meer zoals wat X doet door middel van een waarschuwingslabel.
Maar het is niet goed om te nepnieuws aan te prijzen.

Het is niet zo dat Mark Rutte kinderbloed zit te drinken bij bepaalde elite feestjes ondanks dat enkele mensen dit zeker zullen geloven.
Zynth @Maxdehaas1913 mei 2024 07:40
Ingrijpen bij objectieve onwaarheden is inderdaad prima te verdedigen. Ben ik zelf ook wel voorstander van. Maar; het zou nog beter zijn als de maatschappij zélf deze mensen corrigeert. Daarmee train je weerbaarheid.
Het grote probleem hierin is de anonimiteit op het internet; sociale controle werkt dan praktisch niet meer.
De beste manier om "censuur/moderatie" te laten gebeuren, is de anonimiteit eraf halen.
Maar geen enkel platform heeft dat tot nu toe aangedurfd.
Luminair @rko4u11 mei 2024 12:58
In principe is er niemand volledig tegen censuur, maar de grens voor wat gecensureerd moet worden is anders. Zo hanteren veel mail servers een spam-blocklist, en dat vinden meeste mensen helemaal prima. Veel landen hebben ook wetten tegen het oproepen van onterechte paniek ('Vuur!" roepen in een filmzaal, bijvoorbeeld).
Zynth @Luminair13 mei 2024 07:44
Die wetten zijn feiteliik tegen het "onterecht veróórzaken van paniek". En leggen daarmee geen censuur op, want je mag alles zeggen. Alleen word je wel verantwoordelijk gehouden voor het gevolg van wat je zegt. Mits je dat gevolg tenminste redelijkerwijs had kunnen verwachten.
Dat is nog weer iets anders dan censuur.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 08:20]

kodak @ejay7910 mei 2024 19:35
Je klaagt dat anderen bij filteren selectief kunnen zijn en het filteren daarom maar geen oplossing is. Maar je past voor die mening zelf filtering toe: door alleen te schrijven wat je voor je bewering goed uit komt. Natuurlijk kunnen we het prettiger vinden zelf te filteren wat nog redelijke berichten zijn, maar een bedrijf als Meta heeft nu eenmaal ook een verantwoordelijkheid naar gebruikers die verwachten niet met alles geconfronteerd te worden, dat ze zelf niet zomaar alles op hun platform hoeven te accepteren en dat niet alle content maar is toegestaan. Meta is geen telecombedrijf dat zich niet met de content van anderen mag bemoeien. Ze hebben eerder juist wettelijke verplichtingen dat wel te doen.
berchtold @ejay7910 mei 2024 18:09
met social media is het gevaarlijk om niet te censureren terwijl er geen goede alternatieve oplossing is. waarbij je vroeger een paar dorpsgekken had hebben die paar dorpsgekken de hele wereld om tegenaan te schreeuwen, dat zorgt imo voor problemen
Aldy @ejay7911 mei 2024 14:30
Bij oorlog is het eerste wat sneuvelt de waarheid.
En vaak nog eerder dan de strijders. Elke partij probeert zichzelf beter te verkopen dan de tegenstander en elke partij probeert de tegenstander in een kwaad daglicht te stellen.
In plaats van een zwarte lijst zou er een witte lijst moeten komen met mensen/organisaties waarvan bewezen is dat zij juiste berichtgeving verspreiden. Wat overblijft moet gecontroleerd worden op waarheidsgehalte.
Daarnaast vind ik dat gematigde partijen die de dialoog voorstaan sowieso geen strobreed in de weg moeten worden gelegd.
manuarmata @Martinspire11 mei 2024 15:00
Wat mij opvalt is dat er in een tijdperk waarin iedereen een camera in zijn broekzak heeft er quasi geen beelden geluiden of getuigenissen uit Gaza tot hier raken. De regio lijkt bijna hermetisch van de wereld afgersneden. Zonder een standpunt in te nemen over het conflict zelf heb ik het gevoel dat alle berichtgeving rond dit onderwerp zwaar gecensureerd wordt.
Bender 10 mei 2024 14:58
Is dat het algoritme wat het lager plaatst of niet, want dat kan ik hier niet uit opmaken?

Ik kan me namelijk prima voorstellen dat mensen niet op Instagram gaan zitten om het laatste Gaza nieuws te zien, maar leuke gezellige foto's willen zien.
Frame164 @Bender10 mei 2024 15:59
Dat inderdaad ook. Je ziet ook in reacties veel pro-Palestina maar ook pro-israel berichten die meestal helemaal niets de post te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat daar wel eens wat wordt weggehaald, al was het maar voor de leesbaarheid. Dat maakt het nog geen censuur.
Marve79 @Frame16410 mei 2024 17:59
Dat is gewoon moderatie idd, maar moderatie is geen censuur. Je moet ook wel modereren anders nemen de trollen alles over.
Ludewig 10 mei 2024 15:08
Hier zie je precies de cultuurverschillen langskomen. In de VS is men veel positiever over Israel dan gemiddeld en dat zie je precies terugkomen bij Instagram en Facebook. Tiktok is Chinees en die hebben volgens mij nauwelijks interesse in Israel of de Palestijnen, dus daar grijpen ze nauwelijks op in, maar kritiek op China censureren ze dan weer wel, net als lelijke mensen. En Musk is natuurlijk afkomstig uit Zuid-Afrika waar ze niet zo op de hand van Israel zijn, wat bijvoorbeeld ook duidelijk werd toen ze naar het Internationaal Gerechtshof stapten met een klacht tegen Israel.

Ik zie regelmatig dat mensen vinden dat het prima is dat al deze social media-platformen uit het buitenland komen, omdat de EU wetten maakt om hun handelen te beperken, maar het is onmogelijk om ze via een wet te dwingen om dingen te doen die passen bij onze culturele normen en waarden. Zolang wij gebruik maken van social media platformen* uit andere culturen, zullen wij verplicht worden om ons aan die culturen aan te passen om gebruik te kunnen maken van het platform.

* En trouwens ook AI taalmodellen.
BadRespawn @Ludewig10 mei 2024 20:59
En Musk is natuurlijk afkomstig uit Zuid-Afrika waar ze niet zo op de hand van Israel zijn, wat bijvoorbeeld ook duidelijk werd toen ze naar het Internationaal Gerechtshof stapten met een klacht tegen Israel.
Musk geboren en getogen onder het Apartheidsregime wat in 1994 ten einde kwam en indertijd vrij goede relaties had met Israel. De regering na 1994 heeft heel andere opvattingen.
Dat nog afgezien vh feit dat Twitter niet is gevestigd in Zuid-Afrika (dus niet onder invloed staat vd Zuid-Afrikaanse overheid), en een individu afkomstig uit een bepaald land niet automatisch dezelfde opvattingen heeft als de regering van dat land heeft of ooit had...
Gulpen 10 mei 2024 14:56
Dit soort private bedrijven hebben veel te veel (onzichtbare) invloed over het publieke debat. Meta is machtiger dan mening overheid van een klein tot middelgroot land. Er zouden minimaal wetten moeten komen die alles wat zij doen qua blokkades en shadowbanning expliciet en publiek maken.
kondamin @Gulpen12 mei 2024 19:36
Heel juist, net het zelfde met de huidige media monocultuur
MastaG 10 mei 2024 15:16
Het hangt er ook wel een beetje vanaf wat voor pro-Palestijnse content er wordt geplaatst.
Dat het woord "al-Aqsa" als een terroristische organisatie wordt gezien is wel heel knullig.
En dat er van hogere hand censuur plaatsvindt in het voordeel van Israël is een feit.
Neem bijvoorbeeld de verhalen over onthoofde baby's, baby's in ovens en uit de buik gesneden baby's op 7 oktober.
Dat werd door westerse media 1 op 1 overgenomen en er is tot op heden geen enkele nieuwssite die daar excuses voor heeft gemaakt.
Wat meer transparantie en onpartijdigheid op de grote platformen zou ik zeker op prijs stellen, maar videos van opgeblazen mensen en kinderen die onder het puin vandaan worden gehaald hoef ik persoonlijk echt niet te zien.
Het is echt vreselijk met het dodental al over de 30.000, grote hongersnood doordat hulpgoederen worden tegengehouden en geen functionerende ziekenhuizen meer.
Ik houd serieus mijn hart vast voor de invasie in Rafah...
Banadrak54432 10 mei 2024 15:20
Ik weet niet of jullie wel eens op TikTok zitten maar daar word je overspoeld door pro Palestijnse
berichten.
Als of ze mensen willen indoctrineren met nieuws dat niet op feiten is gecontroleerd.
Is gewoon te absurd voor woorden, Hamas begint een aanslag op 7 oktober omdat ze zeggen 75 jaar onderdrukt te worden door Israel en dat zou een vrijbrief zijn om 1300 mensen te vermoorden en meer dan 300 te gijzelen?, en dan geen reactie verwachten van het leger van Israel.
Die gaan natuurlijk tot het uiterste aangezien ze meerdere aanslagen van Hamas hebben gehad in het verleden, is ook niet slim een land uitdagen dat een leger heeft.
Beide zijn veroordeeld tot elkaar en zullen samen toch een manier moeten vinden om samen te leven,
want historisch gezien hebben ze allebei recht op dat stukje land.
Ortep @Banadrak5443210 mei 2024 15:27
Dat hangt helemaal van je bubbel af. Mijn vrouw ziet op TikTok alleen maar handwerk zaken
Verwijderd @Banadrak5443210 mei 2024 20:39
Het is niet alleen TikTok, maar ook Instagram. Ik blokkeer berichten over Oekraïne, Gaza en het klimaat omdat het mij niet interesseert. Dan houdt het even op en dan komt er weer een vlaag van drammers die ik dan weer blokkeer en dan houdt weer op. Dus dat er censuur gepleegd wordt, daar geloof ik niets van, meer iets van we blijven mensen lastig vallen met onze denkbeelden.
DaemonAngel @Banadrak5443213 mei 2024 12:07
Ik zie ook eigenlijk heel veel pro-palestijnse zaken op tiktok terwijl ik op dergelijke politieke dingen altijd heel snel swipe of ze zelfs rapporteer als het te hard propaganda is.
Dus het algorithme zou bij mij ook moeten kiezen om het niet voor te stellen. Er moet dus enorm veel hiervan gespammed worden.
Het zijn ook altijd posts met bijna geen reacties of likes.

Op IG is het beperkt tot de commentaren vanwege de mensen die ik volg. Ik vind het niet erg om op tiktok of IG geen oorlog, klimaat, of politieke zaken te moeten zien. Die zie ik wel passeren op iets zoals Reddit of 9GAg.
MGutker 10 mei 2024 16:55
Alle politiek geladen discussies daargelaten?

Hoe willen ze dan dat zaken gemodereerd worden op platformen zoals die van Meta?
Context is niet iets wat AI goed kan beoordelen en met menselijke moderators heb je te maken met bias, en een gigantische hoeveelheid moderators nodig.

Het gebruiken van keyword lijsten is erg effectief, maar is dan ook weer niet voldoende omdat "positieve berichtgeving" ook geblokkeerd wordt, maar tegelijkertijd is wat "positief" is ook erg subjectief afhankelijk van aan welke kant je staat van een beladen onderwerp.

Automatisch berichten verwijderen over bepaalde onderwerpen op basis van keyword lijsten is een van de meest eerlijke methodes. Sommige content hoort ook gewoon niet thuis op een gemodereerd socialmediaplatform.
Littlemarc 10 mei 2024 20:17
Gelukkig zijn er meerdere kanalen voor transmissie van beelden van de situatie in Gaza. Het wordt nog wel wat met Rafah. Ik ben er geweest in 2012. Het was toen al een puinhoop maar nu staat er echt bijna niks meer (Ik ben niet Palestijns). Je ziet soms een plek die je nog herkent desondanks de puinhoop.

Ik vraag me af of Israel van plan is om door te pakken en het Palestijnse probleem in Gaza voor altijd te beëindigen. De rechterflank van BiBi wil blijven schieten totdat alles stilligt. Vrijwel alle Europese en Amerikaanse politieke leiders praten met meel in de mond over de situatie daar. Veel weerstand zullen ze niet krijgen vanuit de EU en VS dus zullen ze wel hun gang blijven gaan.

Wat betreft Facebook en Instagram. Dit zijn geen betrouwbare bronnen voor nieuws maar in dat soort gebieden heb je soms niks beter omdat gewone journalistiek onmogelijk is (onmogelijk wordt gemaakt).
emeralda @Littlemarc11 mei 2024 10:46
Het is geen toeval dat Al Jazeera verboden is net op het moment dat Rafah belegerd wordt.
mutley69 10 mei 2024 20:54
Het is iets waar ik al jaren voor waarschuw - dat sociale media en makers van OS-en en software zich gaan moeien met de inhoud en dus eigenlijk voor censor spelen. Niemand mag dit recht krijgen buiten de staat (en dan toch wel met onafhankelijke gerechtelijke controle).
HakanX 10 mei 2024 20:57
Het gaat een tikje verder dan alleen de betreffende posts zelf. Als je pro Palestina berichten of foto's deelt, dan krijgt je hele profiel / pagina een zogenaamde shadowban. Dit betekend dat ook al je andere gangbare berichten niet meer zichtbaar zijn op de tijdlijn van anderen tenzij ze je specifiek opzoeken. Zo ga je van 10.000'den views per dag opeens naar enkele views per dag.
Zo wordt de publieke opinie beïnvloed en mensen die hun geld verdienen via social media afgestraft.

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