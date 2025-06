'Israëlische inlichtingendiensten luisteren Internationaal Strafhof af'

Israëlische inlichtingendiensten zouden al bijna tien jaar het Internationaal Strafhof in Den Haag afluisteren. Ze zouden het Strafhof en partners waarmee het Hof in contact staat, hacken of proberen dit te doen en telefoongesprekken onderscheppen. Dat claimt onder meer The Guardian.

Verschillende Israëlische inlichtingendiensten, waaronder cyberinlichtingendienst Unit 8200 en spionageagentschap Shin Bet, zouden het Internationaal Strafhof afluisteren. Dit Strafhof onderzoekt sinds 2015 of Israël internationale wetgeving overtreedt in de Palestijnse gebieden. De inlichtingendiensten hacken e-mailaccounts van contactpersonen van het Strafhof, en lezen daarbij mails en documenten, schrijft onder meer The Guardian.

De diensten zouden ook telefoongesprekken afluisteren tussen het Strafhof en Palestijnse contactpersonen. Israël heeft toegang tot Palestijnse telecommaatschappijen en kan die telefoongesprekken daardoor relatief eenvoudig afluisteren. Daarnaast zou Shin Bet de Pegasus-spyware hebben geïnstalleerd bij werknemers van Palestijnse stichtingen en leden van de Palestijnse Autoriteit die in contact staan met het Strafhof.

The Guardian heeft de vermeende Israëlische spionagecampagne samen met Israëlische media onderzocht. Het Israëlische leger ontkent het Strafhof te hebben gehackt en af te luisteren. Het Internationaal Strafhof zegt dat verschillende inlichtingendiensten 'proactief informatie verzamelen' bij het Strafhof, zonder landen te noemen. Het Strafhof zegt ook dat er geen bewijsmateriaal is gestolen of ingezien bij deze recente aanvallen.

Israël zou met de aanvallen druk willen uitoefenen op het Strafhof om het onderzoek naar Israël te staken of af te zwakken. Zo weten de inlichtingendiensten wat het Strafhof specifiek onderzoekt voordat het Israël hiermee confronteert. Israël kan zich hierdoor beter voorbereiden op dat onderzoek en bijvoorbeeld de druk opvoeren, al dan niet met bondgenoten.

The Guardian merkt daarnaast op dat het Internationaal Strafhof geen onderzoek kan beginnen naar landen die eigen misstanden correct onderzoeken. Verschillende bronnen die bekend zijn met de Israëlische spionageactiviteiten, zeggen tegen de krant dat Israël dankzij de activiteiten van de inlichtingendiensten weet welke incidenten het Strafhof onderzoekt. Israël kan dankzij die informatie achteraf eigen onderzoek starten naar die incidenten en zo claimen dat het misstanden op de juiste manier aanpakt, aldus de anonieme bronnen.

De Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu is volgens The Guardian op de hoogte van de acties van de inlichtingendiensten. De krant heeft vragen gesteld aan Netanyahu. Volgens een woordvoerder van Netanyahu staan die vragen 'vol met onjuiste en ongegronde aantijgingen die bedoeld zijn om de Israëlische staat te beschadigen'.